GoogleとEpicが和解案を共同撤回、7月22日から米国Playストアで競合アプリストアが配信開始へ

Epic GamesとGoogleは、両社が合意していた和解案を共同で撤回した。これにより、2024年10月に下された米国連邦地方裁判所の差止命令が適用されることになり、Googleは2026年7月22日から米国内のGoogle Playストアにおいてサードパーティ製の競合アプリストアの提供を開始する。長年続いた両社の独占禁止法を巡る法廷闘争は、Androidアプリ配信のあり方を大きく変える節目を迎えることになる。

■背景：Epic Games対Googleの独占禁止法訴訟

「Epic Games対Google（In re Google Play Store Antitrust Litigation）」は、Googleがアプリストア環境において支配力を維持するために用いた独占的な手法を巡り、Epic GamesがGoogleを告発したことで始まった長期にわたる裁判である。Epic GamesのCEOであるティム・スウィーニー氏は「公正な競争を可能にするための差止命令による救済」を求め、消費者の購買権とクリエイターの配信権という「自由」の観点から主張を展開した。Epic側は、Googleが特定の慣行によってサードパーティの配信事業者が参入することを困難、あるいは不可能にしていると主張していた。

これに対しGoogleは、Epicが「V-Bucks（フォートナイト内の仮想通貨）」を直接購入できるようにしたことでGoogle Playの決済システムおよびポリシーに違反し、契約上合意されていたプラットフォーム手数料の支払いを回避したと反論していた。2020年にEpicが展開した「プロジェクト・リバティ（Project Liberty）」キャンペーン（Appleに対する同様の取り組みも含む）の一環として提起されたこの訴訟は、2023年に裁判が行われ、陪審員は満場一致でEpicの主張を支持する評決を下した。

その後、2025年には、Android上で代替アプリストアを承認済みとしてグローバルに掲載することを認め、Google Playストアでの購入に対する手数料率を引き下げるという和解案が両社間で合意に達していた。しかし、このほどこの和解案が撤回され、2024年の当初判決が本件の新たな合意基準となった。

■焦点となる2024年の判決内容

この差止命令は、Google、その親会社、および子会社のすべてに適用され、その効力はアメリカ合衆国内のみに限定される。

2024年の判決条件に基づき、Googleは以下の行為が禁止される：

・Androidアプリまたはアプリストアを現在配信している、もしくは配信を計画している事業者と、自社アプリストアの収益を分配すること。

・自社のアプリストアでアプリを先行して、または独占的にリリースすることを条件に、支払い、収益分配、あるいは自社製品やサービスへのアクセスを提供すること。

・サードパーティ製のAndroidアプリストアを立ち上げないこと、あるいはGoogle Playストア形式では利用できない機能を持つ（または異なる）バージョンのアプリを立ち上げないことを条件に、支払い、収益分配、あるいは自社製品やサービスへのアクセスを提供すること。

・Android端末に自社のアプリストアをプリインストールすることを条件に、支払い、収益分配、あるいは自社製品やサービスへのアクセスを提供すること。

・Android端末に自社以外のAndroidアプリストアをプリインストールしないことを条件に、支払い、収益分配、あるいは自社製品やサービスへのアクセスを提供すること。

・自社アプリストアでの自社決済サービスの利用義務付け、自社以外のアプリ内決済の禁止、代替決済サービスの利用可能性に関する案内の禁止、および自社決済サービスを利用するか否かに応じた価格設定の義務付けを行うこと。

・自社アプリストア外におけるアプリの入手方法や価格設定、およびそれら外部アプリへの特定のリンクに関する案内を禁止すること。

・自社アプリストアにおけるサードパーティ製アプリストアの配信を禁止すること。ただし、Googleはこれらのストアの安全性や合法性を評価することは認められており、サードパーティ製プラットフォームに対して自社プラットフォームの利用料を設定することは可能である。

また、Googleは以下の対応を義務付けられる：

・Androidアプリストアが顧客にアプリを提供できるよう、自社のアプリカタログへのアクセスを許可すること。Googleのアプリストアのみに掲載されているアプリのダウンロードは、ストア上の他のダウンロードと同様に実行されなければならない。

・Epicと共同で3人の委員からなる委員会（Googleから1人、Epicから1人、両社の選定により1人）を組織し、プロセスの取り扱いや統合を監視し、その中での紛争や問題の解決にあたること。

■注目ポイントQ&A

●2026年7月22日に実際に何が起こるのですか？

2026年7月22日より、米国においてGoogle Playストア内にサードパーティ製のアプリストアが表示され始めます。ユーザーは、Androidの複雑なサイドロード（手動インストール）手順を踏むことなく、他のアプリをダウンロードするのと同様に、Google Play内から直接競合のアプリストアをダウンロードできるようになります。同時にGoogleは、「Play Catalog Access Program」と呼ばれる新しい登録プログラムを通じて、競合ストアに対して自社のPlayストアの全アプリカタログを開放します。

●なぜ今この変化が起きているのですか？

この変更は、Epic Gamesが2020年に提起した画期的な独占禁止法訴訟「Epic Games対Google」に起因する連邦裁判所の命令によるものです。2023年12月にカリフォルニア州の陪審員が満場一致でEpic支持の評決を下し、2024年10月に米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のジェームズ・ドナート判事がGoogleに対する恒久的な差止命令を下しました。この差止命令により、GoogleはPlayストア内で競合アプリストアをホストし、アプリカタログを共有することが義務付けられました。Googleは1年以上にわたりこの判決を争いましたが、2026年7月15日にGoogleとEpicの両社が共同で代替和解案を撤回したため、当初の2024年の差止命令が準拠すべき命令として残ることになりました。Googleは7月22日からこれに従う準備ができていると表明しています。

●これは誰に影響しますか？

現時点では、この裁判所命令は米国のみに適用されます。米国のAndroidユーザーが、Playストア内にサードパーティ製アプリストアが表示されるのを最初に目にすることになります。また、米国のGoogle Playにアプリを掲載しているアプリデベロッパーも影響を受けます。デベロッパーのアプリ情報は、デフォルトで登録済みの競合ストアと共有されることになります。

元記事: Epic and Google Jointly Withdraw Play Store Settlement; Rival Android App Stores to Open July 22