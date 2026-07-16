Stripe陣営がPayPalに約8.5兆円規模の買収提案、決済・ステーブルコイン市場の覇権を狙う

StripeとプライベートエクイティのAdvent Internationalが、PayPalに対して総額530億ドル（約8.5兆円）規模の買収提案を行ったと報じられている。PayPalの取締役会は戦略的選択肢の評価を進めており、7月末までの合意を目指す動きがあるものの、正式な決定には至っていない。この買収が実現すれば、決済インフラやステーブルコイン市場の勢力図を大きく塗り替える可能性がある。

■530億ドル規模の買収提案の背景

Stripeとプライベートエクイティ企業のAdvent Internationalは、PayPalを1株あたり60.50ドル（約9,801円、1ドル=162円換算。以下同）で買収する共同提案を行った。この取引は530億ドル（約8.5兆円）以上の価値があるとされ、フィンテック史上最大の買収の試みとなる。約500億ドル（約8.1兆円）の銀行融資の確約を後ろ盾としているという。

ブルームバーグによると、この提案はPayPalの取締役会がGoldman SachsとEvercoreを起用し、身売りを含む戦略的選択肢の評価を進めている中で行われた。この提案額は、7月14日のPayPalの終値47.37ドル（約7,673円）に対して28%のプレミアムを上乗せしたものであり、水曜日の市場前取引で同社の株価を約18%上昇させた。

StripeとAdventは4月上旬にPayPalへ最初のアプローチを行ったが、PayPalの取締役会はこれに応じなかった。今月に入り、両社は完全な資金調達の目処を立てた上で共同提案を正式なものとし、7月末までの合意を目指して動いている。提案された枠組みでは、StripeとAdventが統合会社の株式を50%ずつ保有し、PayPalは解体されずにそのまま維持されるという。なお、Stripe、Advent、PayPalはいずれもコメントを控えている。

PayPalに依存する4億3900万のアカウント保有者や、Braintreeを通じて決済を処理する数百万の加盟店にとって、今後数週間におけるPayPal取締役会の決定は重大な意味を持つ。10年以上にわたり年間1兆ドル以上の決済を処理してきた企業において、この規模の支配権の移行が起これば、手数料体系、プラットフォームの信頼性、データ取り扱いの慣行が変化する可能性がある。

■立場が逆転した決済市場の巨人たち

この取引の最も注目すべき点は、自然な秩序の逆転である。1990年代後半に設立されたPayPalは、インターネット決済の代名詞となり、4億3900万以上のアクティブアカウントを獲得し、2025年には約1.8兆ドル（約291兆円）の決済ボリュームを処理した。一方、2010年にアイルランド出身のPatrick Collison氏とJohn Collison氏の兄弟によって開発者ファーストのAPIプラットフォームとして設立されたStripeは、PayPalの加盟店基盤を切り崩すことで初期の成長を築いた。まだ未上場である若い企業が、かつてインスピレーションを受けた企業を買収しようとしている事実は、決済市場の勢力図がどれほど劇的に変化したかを示す明確な指標である。

Stripe自身の成長が、この計算を成り立たせている。2026年2月の従業員向け株式公開買付において、同社の評価額は1590億ドル（約25.7兆円）とされ、1年前から約70%上昇した。これは、2025年に処理した総決済ボリュームが前年比34%増の1.9兆ドル（約307兆円）に達したことを受けてのものだ。PayPalへの提示額の約3倍に相当する評価額を持つStripeにとって、この買収提案は未上場企業であっても財務的に実現可能である。

1984年にボストンで設立されたAdvent Internationalは、決済業界の再編において深い経験を持つ。同社のフィンテックポートフォリオの詳細によると、運用資産940億ドル（約15.2兆円）を誇るAdventは、2008年以降、18のフィンテックおよび決済企業に78億ドル（約1.2兆円）以上を投資しており、Worldpay、Vantiv、Nexiの再編において主要な役割を果たしてきた。

■PayPalの長期低迷と再建への道のり

2021年のピーク時からのPayPalの転落は急激だった。絶頂期には約3600億ドル（約58.3兆円）の時価総額を誇っていたが、火曜日の終値時点では約420億ドル（約6.8兆円）まで縮小した。成長の鈍化、度重なる実行面での失敗、そしてApple Pay、Google Pay、Klarna、さらにはStripe自身のBraintreeチェックアウト製品による競争の激化が要因となり、約5年間で88%以上下落したことになる。

同社は経営陣の交代を加速させている。2023年に再建を主導するためにIntuitから招かれたAlex Chriss氏は、取締役会が「実行力が期待に達していない」と判断したため、2026年2月に交代させられた。3月1日には、2021年からPayPalの取締役を務めていた元HPの最高経営責任者であるEnrique Lores氏が、社長兼最高経営責任者に就任した。

Lores氏は事業の再構築に迅速に動いている。PayPalの従業員削減計画によると、同社は2〜3年かけて世界の従業員の約20%（約4,760のポジション）を削減し、少なくとも15億ドル（約2430億円）のグロス・ランレート削減を目指す計画を発表した。4月には、同社は「Checkout Solutions and PayPal」「Consumer Financial Services and Venmo」「Payment Services and Crypto」の3つの部門に再編された。2026年第1四半期には、トランザクションマージンが3%増の38.1億ドル（約6172億円）となり、ウォール街の予想である36.7億ドル（約5945億円）を上回ったが、同社の最も利益率の高いセグメントであるブランドチェックアウトの成長はわずか2%にとどまった。

Citiのアナリストは7月上旬、過去の再建努力が減速を食い止められなかったため、投資家は依然として懐疑的であると指摘した。7月28日に予定されているPayPalの2026年第2四半期決算は、取締役会のバリュエーション分析に重要な文脈を加えることになる。PayPalは第2四半期について、収益は1桁台前半の増加を見込む一方で、非GAAPベースの1株当たり利益は1桁台後半の減少になるとガイダンスを示している。つまり取締役会は、28%のプレミアムと、再建が成功した場合に回復し得るはるかに高い本質的価値の見通しとを天秤にかけなければならない。

William BlairのシニアアナリストであるAndrew Jeffrey氏は水曜日に発表したノートの中で、1株60.50ドルという価格は従来の加盟店プロセッサーと比較して「意味のある30%近いプレミアム」を表していると述べたが、PayPalの新CEOが「過小評価と見なされかねない提案を喜んで受け入れる可能性は低い」との見方を示した。より高い買収額が提示されるのか、それともPayPalが独立した再建の方が価値があると主張するのかという疑問は、7月28日の決算発表前に答えが出る可能性がある。

■ステーブルコインインフラという戦略的価値

市場シェアや消費者へのリーチを超えて、この買収の可能性はプログラマブルマネーの未来に対する構造的な意味合いを持っている。

Stripeはステーブルコインインフラを戦略の中心に据えている。2024年後半には、ステーブルコインのオーケストレーションプラットフォームであるBridgeを11億ドル（約1782億円）で買収し、同社にとって過去最大の買収となった。Bridgeの子会社であるBridge Ventures LLCは、米ドル連動型ステーブルコイン「USDB」を発行し、PhantomやMetaMaskなどのサードパーティのウォレットプロバイダーにホワイトラベルのバリアントを提供している。2026年2月、通貨監督庁（OCC）はBridgeに対し、連邦法に基づく国法信託銀行を設立する条件付き承認を与えた。これにより、連邦政府の直接的な監督下でステーブルコインの発行、デジタル資産の保管、準備金の管理が可能になる。主要な決済企業内で運営されるステーブルコインプラットフォームとしては初の承認であり、Bridgeは加盟店向け決済プロセッサーと連邦政府の監督下にあるステーブルコイン発行者の両方として同時に運営される最初の民間企業の1つとなった。

2026年3月、Stripeは決済アプリケーション向けに設計されたレイヤー2ブロックチェーンネットワーク「Tempo」を立ち上げた。同月、VisaはBridgeとのステーブルコインカードのパートナーシップを国際的に拡大すると発表した。2026年6月30日には、Stripeが主導して「Open USD」の立ち上げを発表した。これは、Mastercard、Coinbase、Visa、BlackRockが支援するGENIUS法に準拠したステーブルコインコンソーシアムであり、準備金の利回りを発行者レベルで保持するのではなく、140以上の流通パートナーに再分配するように設計されている。Stripeは、Open USDを自社の決済プラットフォーム全体でデフォルトのステーブルコインにすることを約束した。

一方、PayPalは消費者向けステーブルコインの流通にいち早く参入した。2023年8月にPaxos Trust Companyが発行するドル連動型ステーブルコイン「PYUSD」を立ち上げ、現在では約70の市場でPayPalとVenmoの両方で利用可能にしている。PYUSDの時価総額は2026年2月に約42億ドル（約6804億円）のピークに達した後、約28.5億ドル（約4617億円）まで後退したが、依然として開発者向けインフラプラットフォームが所有していない、消費者向けの強固なステーブルコインの基盤である。

両社が統合すれば、バックエンドにおけるBridgeの連邦政府認可の発行・決済インフラと、フロントエンドにおけるPYUSDの消費者向け流通ネットワークという、ステーブルコイン決済スタックの両側を保持する単一の事業体が誕生することになる。加盟店向け決済網、消費者向けウォレット、そして連邦政府の監督下にあるステーブルコイン発行がすべて一つ屋根の下に収まるというこの組み合わせこそが、この取引を従来のフィンテック買収とは構造的に異なるものにしている。規制当局や議員が直面するであろう問題は、ステーブルコイン時代において、インターネット経済のプログラマブルな金融インフラを1つの民間企業が支配すべきかどうかということだ。

この問題は立法上の重みを持っている。2025年7月に成立したGENIUS法は、ステーブルコイン発行者に対する初の連邦規制の枠組みを確立した。Bank Policy InstituteやIndependent Community Bankers of Americaなどの銀行業界団体は、非銀行系のステーブルコイン発行者に対するOCCの信託免許承認に積極的に反対しており、「銀行レベルの規制なしに銀行のような商品」を提供させることは、銀行であることの法的な境界を曖昧にすると主張している。年間決済ボリュームが合計3.7兆ドル（約599兆円）に達する、ステーブルコインと決済を兼ね備えた支配的な単一事業体を生み出す合併は、進行中のGENIUS法の実施規則を複雑にし、現在上院で審議中のDigital Asset Market Clarity Act（デジタル資産市場明確化法案）の審査に摩擦を生じさせる可能性がある。

■独占禁止法規制当局の動向と統合の課題

この取引は、交渉された価格以上に最終的な形を決定づける可能性のある規制上のハードルに直面している。

StripeとPayPalのBraintree事業は、加盟店のチェックアウト層で直接競合している。Braintreeは2025年に約6000億ドル（約97.2兆円）の総決済ボリュームを処理し、PayPalの総ボリュームの約44%を生み出したが、粗利益の約8%にすぎなかった。統合された事業体は年間約3.7兆ドル（約599兆円）の決済ボリュームを処理することになり、加盟店アクワイアリングにおいて支配的な地位を獲得する。複数の企業のアナリストは、統合後の世界のオンライン決済ボリュームにおける市場シェアが65%に迫ると推定しており、この集中度は連邦取引委員会（FTC）と司法省（DOJ）、さらには欧州の競争当局からの厳しい審査を引き起こすだろう。

独占禁止法のアナリストは、決済市場の集中が2026年の審査の優先事項になる可能性が高いと広く指摘している。現政権の「アメリカ・ファースト」の独占禁止法環境の下では、規制当局が大規模なテクノロジー企業の統合に対してより受容的になる可能性があると示唆するアナリストもいるが、米国最大の決済プロセッサー2社を統合するこの規模の取引には、規制当局の好意以上のものが必要となる。アナリストのノートで議論されている是正措置には、特定のセグメントにおける競争を維持するためのBraintreeやVenmoの売却が含まれる。Venmoの売却が義務付けられた場合、ピアツーピア決済にVenmoを使用している数千万人の消費者に直接影響を与えることになる。この規模の独占禁止法審査には通常18〜24ヶ月を要する。

統合の複雑さは、別の構造的な障害を提示している。Stripeの決済プラットフォームは、135以上の通貨と100以上の決済方法にわたって毎日5億回以上のAPIリクエストを処理するAPIネイティブなアーキテクチャ上に構築されており、Stripeのインフラ上に直接構築する開発者やビジネス顧客向けに最適化されたエンジニアリングスタックである。一方、PayPalは消費者中心のスタックを運営しており、API呼び出しではなくアプリやチェックアウトボタンを通じてやり取りする何億人もの一般消費者に信頼されるブランドウォレットである。何億ものアカウントという規模でこれら2つのアーキテクチャを調和させることは、組織の意志だけで解決できる統合問題ではない。どちらのプラットフォームのテクノロジースタックを統合会社のバックボーンにするかという根本的な決定が必要となる。

TD CowenのアナリストであるBryan Bergin氏は水曜日の調査ノートで、PayPalはStripeのワンクリックチェックアウト「Link」や消費者向けウォレットの拡大に向けた取り組みを加速させるのに役立ち、Stripeはユーザーや企業に代わって自律的なAIシステムが取引を行う「エージェンティック決済（agentic payments）」の新たな時代に向けてプラットフォームを位置づけていると指摘した。この見方によれば、この取引の魅力は現在の市場シェアというよりも、AIエージェントが決済の主要な起点となった際に誰が決済網を支配するかという点にある。

■PayPal取締役会の選択とデジタル決済の未来

ブルームバーグによると、PayPalはここ数ヶ月、Goldman SachsやEvercoreと協力して、身売りや分割を含む戦略的選択肢を評価してきた。この開示は、4月のアプローチにも7月の正式提案にもまだ回答していない取締役会を描写したロイターの最初の報道とは、状況を大きく変えるものである。

取締役会のスケジュールは逼迫している。StripeとAdventは7月末までの合意を目指しており、PayPalの取締役には、真剣に交渉に応じるか、より高い価格を要求するか、競合する入札者を探すか、あるいは提案を拒否して独立した再建計画を擁護するかを決定するために約2週間の猶予しか与えられていない。PayPalが調整後1株当たり利益の約9%減少とガイダンスを示している7月28日の第2四半期決算発表は、その決定を大きく左右するだろう。もし第2四半期の結果がPayPal自身が設定した低いハードルを上回れば、取締役会は60.50ドルという価格が独立した価値を過小評価していると主張しやすくなる。結果がガイダンス通りかそれを下回った場合、プレミアムを受け入れるという主張を拒否することは難しくなる。

予測市場プラットフォームのPolymarketは、2027年までにPayPalが買収される確率を82%としている。取締役会が交渉に応じるかどうか、そしてどのような条件で応じるかは、Lores氏と彼のチームが、現在進行中の再編が今日提示されているプレミアム以上の価値があることを、PayPalの残りの株主に対して説得力を持って示せるかどうかにかかっているかもしれない。

3600億ドルの評価額から530億ドルの買収ターゲットへのPayPalの転落は、単なる一企業の物語ではない。それは、2020年代初頭以降、決済の状況がどれほど完全に断片化したかを示す記録である。

PayPalはパンデミック時のeコマースの急増から恩恵を受け、デジタル決済が何百万人もの消費者にとって突然唯一の選択肢となった時期に何億人ものユーザーを獲得した。その急増が逆転したとき、PayPalの根本的な弱点が露呈した。同社のチェックアウト製品は、Apple PayやGoogle Payがデバイスのハードウェアに直接組み込んだワンタップの利便性に追いついておらず、Braintree事業は利益率を伴わずにボリュームを拡大しており、巨大な消費者基盤はピーク時の評価額を正当化するほどのペースで新規アカウントを追加していなかった。

対照的に、Stripeは同じ期間を、競合する製品の基盤となるインフラ層の構築に費やした。Stripeは消費者向けチェックアウトにおいてApple PayやGoogle Payの競合ではなく、それらの決済方法を受け入れる何千もの加盟店がチェックアウトフローを構築するためのプラットフォームである。インターフェースではなくインフラ（レール）であるというこの構造的な位置づけにより、消費者向け決済市場がより混雑する中でも、StripeはPayPalよりも速く、高い利益率で成長することができた。

この取引が完了すれば、これら2つの層が単一の所有構造の下で再統合されることになる。その統合が、競争力のある決済インフラに依存する加盟店や消費者の利益にかなうかどうかこそが、独占禁止法当局が答えるよう求められる問題である。

■注目ポイントQ&A

●Stripeは本当にこの買収を完了するのですか？

まだ取引は確定していません。PayPalの取締役会は1株60.50ドルの提案を受け入れておらず、協議は機密のままです。取締役会はGoldman SachsおよびEvercoreと協力し、身売りと独立維持の両方を含む戦略的選択肢を評価しています。StripeとAdventは7月末までの合意を目指していますが、William BlairのAndrew Jeffrey氏などのアナリストは、PayPalの新CEOが現在の提案を企業価値を過小評価するものと見なす可能性があると指摘しています。予測市場では2027年までにPayPalが買収される確率を約82%と見積もっていますが、いかなる価格であれ取引が成立するという確実性はありません。

●この取引が成立した場合、PayPalのアカウントやサービスはどうなりますか？

提案された枠組みでは、StripeとAdventはPayPalを解体せず、企業としてそのまま維持するとしています。短期的には、PayPalアカウント、Venmo、Braintree、およびPYUSDステーブルコインのサービスは継続して運営されるでしょう。長期的には、Stripeは重複すると見なす事業、特にStripe自身の加盟店向け処理と直接競合するBraintreeを再編する可能性があります。独占禁止法の規制当局は、承認の条件としてBraintreeやVenmo、あるいはその両方の売却を求める可能性があり、その場合、これらの製品は別の企業に売却されるかスピンオフされることになります。なお、PayPalの現在の再編に伴う4,760人の人員削減は、取引の成立にかかわらず進行します。

●なぜStripeはPayPalのステーブルコイン流通網へのアクセスを求めているのですか？また、それは一般ユーザーにとってなぜ重要なのですか？

Stripeは過去2年間、Bridgeを中心にステーブルコインインフラ事業を構築してきました。Bridgeは11億ドルで買収され、2026年2月にステーブルコインの発行と保管を行う連邦銀行免許の条件付き承認を受けました。また、Stripeは2026年6月に立ち上げられたGENIUS法準拠のステーブルコインネットワーク「Open USD」コンソーシアムも主導しています。しかし、Stripeには消費者向けの強固なステーブルコイン基盤がありません。一方、PayPalのPYUSDは約70の市場で展開され、時価総額は約28.5億ドルに達しています。統合された事業体は、開発者向けのステーブルコイン決済インフラと消費者向けの流通層を一つ屋根の下に持つことになり、これは現在どの民間企業も持っていないレベルのプログラマブルマネーの垂直統合となります。一般ユーザーにとってこれが重要なのは、AIエージェントや次世代の金融アプリケーションがユーザーに代わって資金を移動させるために使用するプログラマブルな決済網を誰が支配するかを決定づけるからです。

●独占禁止法規制当局が取引を阻止する可能性はありますか？また、どのような是正措置が求められる可能性がありますか？

はい、米国と欧州の独占禁止法規制当局はこの取引を厳しく審査すると広く予想されています。統合されたStripeとPayPalの事業体は年間約3.7兆ドルの決済ボリュームを処理し、世界のオンライン決済における市場シェアは65%に迫ると推定されています。FTCとDOJはこの規模の合併に対して広範な管轄権を持っており、アナリストは決済市場の集中が審査の優先事項になる可能性が高いと指摘しています。この規模の取引の独占禁止法審査には通常18〜24ヶ月かかります。アナリストは、Stripeの加盟店向け処理と直接競合するBraintree、そして潜在的にはVenmoの強制的な売却が最も可能性の高い規制上の是正措置であると特定しています。これらの売却後も取引が戦略的な意味を持つかどうかは、StripeとAdventのアドバイザーが答えるべき課題となります。

元記事: Stripe and Advent Make $53 Billion Bid for PayPal’s 439 Million Accounts