Spotifyで一時システム障害、公式ステータス画面は「正常」表示のまま放置で混乱広がる

2026年7月14日午前（米国東部時間）、音楽ストリーミングサービス「Spotify」で世界規模の配信障害が発生した。障害発生から30分以内に、障害検知サイト「Downdetector」には8,000件を超える報告が寄せられた。しかし、Spotifyの公式ステータスページや公式X（旧Twitter）アカウントは「正常」を示し続け、ユーザーへの周知が遅れたことで混乱が広がっている。

■ストリーミング停止中も公式ステータスは「異常なし」の緑表示

今回の障害で最も深刻だったのは、Spotifyがダウンしたこと自体ではなく、障害発生中もSpotifyの公式ステータスページが7月14日を通じて「本日のインシデント報告はありません」と表示し続けた点である。公式Xアカウント「@SpotifyStatus」も沈黙を守った。公式チャネルで唯一障害を認めたのは、一般ユーザーが滅多に確認しないコミュニティボードの「進行中の問題（Ongoing Issues）」スレッドに投稿された、「現在、複数のSpotifyサービスで問題が発生しています。一部は断続的なようです」という短いメモだけだった。

この対応の差は、毎月Spotifyを利用する7億6,100万人のユーザーにとって大きな意味を持つ。障害中にステータスページや公式Xを確認したユーザーは「問題なし」という誤った情報を信じることになり、コミュニティボードの存在を知っていた一部のユーザーだけが正しい情報を得られた。この格差は偶然ではなく構造的なものだ。Spotifyの公式ステータスインフラは自己申告制であり、企業側が障害を宣言するタイミングをコントロールしている。Spotifyの稼働状況を独自に追跡しているサードパーティ製監視サービス「StatusGator」は、公式発表よりも前に障害を検知しており、過去6年間で1,091件以上のSpotifyのインシデントを記録している。

■ユーザーが直面した状況と障害の挙動

ユーザーからの報告によると、あらゆる再生環境で同様の障害が発生していた。ウェブプレーヤーは読み込みを拒否し、モバイルアプリは再生途中で停止するか画面が真っ白になり、Wi-Fiスピーカー（SonosやAlexaなど）への「Spotify Connect」による音声出力も停止した。トラブルシューティングを試みたユーザーには、具体的な案内がないまま「問題が発生しました（Something went wrong）」という汎用エラーが表示されるだけだった。あるユーザーは「Sonosのアプリ内にはSpotifyがダウンしているというポップアップ通知が表示されたが、同じスピーカーで他の音楽サービスは問題なく動作していた」と報告しており、ハードウェア側ではなくSpotify側に原因があることが裏付けられている。

一方で、プレイリストを事前にダウンロードしてオフライン再生を行っていたユーザーは、一切の影響を受けずに再生を継続できた。この挙動は重要な診断シグナルとなる。アプリ側のバグではなく、アプリとSpotifyのインフラの間にあるサーバー側のチェーンのどこかで障害が発生していることを示しているためだ。

障害はDowndetectorへの報告数が8,000件を超えた時点でピークに達し、その後約20分で1,500件以下に急減した。これは、根本的な問題が特定され、自動フェイルオーバーや設定のロールバックなどによって迅速に解決されたことを示唆している。米国東部時間の午前9:00頃にはサービスはほぼ復旧し、発生から解決までの時間は1時間に満たなかった。

■配信パイプラインの仕組みとオフライン再生が無事だった理由

ストリーミングが停止した一方でオフライン再生が機能し続けた理由を理解するには、ユーザーがライブストリーミングの再生ボタンを押したときに何が起きているかを知る必要がある。

ユーザーが曲を選択すると、Spotifyアプリはまず、すべての着信トラフィックを処理するオープンソースのエッジプロキシ「Envoy Proxy」で構築されたネットワーク境界レイヤーに接続する。EnvoyはユーザーのOAuth 2.0認証トークンを検証し、アカウントが有効かつ認可されているかを確認する。検証を通過すると、リクエストはSpotifyのマイクロサービスメッシュを経由してメタデータサービスに送られ、曲の保存場所を特定する。その後、CDN（コンテンツ配信ネットワーク）ルーティングレイヤーに送られ、最も近いエッジノードが選択される。SpotifyはCDNパートナーとしてAkamaiとAWS CloudFrontを使用しており、世界6大陸にノードを展開している。このエッジノードから、音声データが分割されたOGG Vorbis形式で配信され、ネットワークの一時的な変動を吸収するために少し先までバッファリングされる。

このチェーン（認証、サービス検出、CDNルーティング、エッジ配信）のいずれかのステップで障害が発生すると、ユーザー側には「無音、画面の空白、問題が発生しました」という同一の結果がもたらされる。

しかし、ダウンロードされた楽曲はこれらのステップをほぼすべてバイパスする。オフライン再生用に保存されたファイルは、DRM（デジタル著作権管理）ライセンスが適用されたOGG Vorbis形式ですでにユーザーのデバイス内に存在する。DRMライセンスはダウンロード時に検証済みだ。そのため、ユーザーが再生ボタンを押しても、Envoyへのリクエストは送信されず、OAuthトークンのチェックも、CDNノードへの問い合わせも行われない。ステップ1からステップ6までのチェーンが完全にスキップされるため、機内モードのスマートフォンでもダウンロード済みのプレイリストは再生できるが、すぐ隣にいるストリーミング再生中のユーザーは聴けなくなるという現象が起きる。

このアーキテクチャ上の違いはSpotifyに限ったものではない。ライブ認証とCDN配信に依存するストリーミングサービスであれば、障害時に「オフラインコンテンツは生き残り、ライブストリーミングは停止する」という同じパターンを示す。

■過去にも同様の障害が発生、繰り返される境界レイヤーの問題

2025年5月、Spotifyのエンジニアリングチームは、2025年4月16日に発生した障害に関する詳細なポストモーテム（事後分析）を公開している。このインシデントでは、世界中の大半のユーザーに約3時間半にわたって影響が及んだ。原因は、エンジニアが低リスクと判断したEnvoy Proxyのネットワークフィルターの順序変更だった。これがバグを引き起こし、すべてのEnvoyインスタンスが同時にクラッシュした。さらに再起動時には、起動したばかりの新しいインスタンスに圧倒的なトラフィックが集中し、Kubernetesのメモリ制限を超えて強制終了されるというフィードバックループが発生した。エンジニアが境界レイヤーの総容量を増やすまで、このループが繰り返されたという。

2025年4月のポストモーテムは、「正常な」システムがいかにして一斉に崩壊するかを示した例として注目に値する。レコメンデーションエンジンやプレイリストサービス、検索インデックスなどの個別のバックエンドサービス自体は正常だったが、それらのサービスにリクエストをルーティングする境界レイヤーで障害が起きていた。ユーザー側には無音が表示され、エンジニア側には正常なマイクロサービスが誰からもアクセスされずに稼働している様子が見えていた。

今回の7月14日の障害について、Spotifyから公式な根本原因はまだ発表されていない。コミュニティボードでは問題解決が報告されたものの、何が失敗したのかの説明はなかった。しかし、「すべての環境でストリーミングが停止し、オフラインは影響を受けない」という症状のプロファイルは、2025年4月に発生した境界レイヤーの障害と一致している。ただし、Spotifyによるポストモーテムが公開されるまでは確定的な判断はできない。

今回の障害は、過去約14ヶ月間で文書化された4回目の大規模なSpotifyの障害となる。2026年5月12日の障害ではDowndetectorの報告数が3万件を超えて数時間続き、2026年6月19日の障害は約90分間続いた。また、2025年4月16日の障害は3時間以上続き、ピーク時には5万人近くのユーザーに影響を与えた。StatusGatorの記録によれば、サービス追跡を開始してからの6年間で1,091件以上のインシデントが発生している。

このパターンは、単発の事故ではなく、Spotifyの規模におけるシステム的な信頼性の課題を示している。そして、同社が公に説明していない疑問を浮き彫りにしている。それは、同社の監視およびロールアウトの慣行が、自社のポストモーテムでも指摘されている境界レイヤーの連鎖的障害を防ぐのに十分機能しているのか、という点だ。

■公式ステータスページを信頼すべきではない理由

Spotifyの公式ステータスページは、多くのベンダー運営のステータスページと同様に、ベンダー自身の自己申告に依存している。ここには構造的なギャップが存在する。アクティブなインシデントに対処しているのと同じチームが、ユーザーにインシデントを知らせるページの更新も担当しているからだ。障害復旧のプレッシャーにさらされる中では、ステータスページの更新は優先順位が下がる。また、ユーザーの不安を最小限に抑えたいという心理から、「すべてのシステムが正常稼働中」と宣言する基準が甘くなることもある。

今回の障害はこのギャップを明確に示した。Spotifyを独自に監視しているStatusGatorは、Spotifyのどの公式チャネルよりも早く障害を検知して警告を発した。同サービスの7月14日の記録には障害が記録されているが、Spotifyの公式ステータスページには何も記録されていない。

Spotifyのサービス低下に関する信頼できる早期警告を必要とするユーザーへの実用的なアドバイスは単純だ。障害発生中に「spotify.statuspage.io」や公式X「@SpotifyStatus」をリアルタイムのシグナルとして信頼してはならない。Downdetector、StatusGator、Outage.reportなどのサードパーティ製監視サービスは、ユーザーからの報告を集計し、ベンダーが自己開示する前にサービス低下を検知する。今回の「StatusGatorが検知し、Spotify公式は沈黙する」という対比は、展開の早い障害においては例外ではなく、むしろ常態である。

■次にSpotifyがダウンしたときの対策

Spotifyのストリーミング障害に対する唯一の完全に信頼できる回避策は、Spotifyのサーバーに依存せずに再生できるコンテンツを用意しておくことだ。Spotify Premiumのサブスクリプション契約者は、最大5台のデバイスにプレイリスト、アルバム、ポッドキャストをダウンロードしてオフライン再生できる。よく聴くプレイリストをオフラインライブラリとして構築しているユーザーは、大半の障害に気づくことすらないが、ストリーミングのみで利用しているユーザーは直接影響を受ける。

障害発生時にダウンロードしたコンテンツがないことに気づいたユーザーは、以下の点に留意してほしい。

第一に、Spotify自身のステータスページよりも、DowndetectorやStatusGatorの方がリアルタイムの稼働状況を正確に示している。第二に、障害発生中のSpotifyからの運用アップデートは、公式Xではなく、Spotifyコミュニティの「進行中の問題（Ongoing Issues）」ボードに投稿される。第三に、詳細な文脈のない「問題が発生しました」というエラーメッセージは、通常サーバー側の問題を示しており、アプリやデバイスを再起動しても解決しない。

■注目ポイントQ&A

●オフラインダウンロードが再生できるのに、なぜストリーミングはダウンするのですか？

ストリーミングとローカル再生では、使用する配信ルートが完全に異なるためです。ストリーミング再生では、Spotifyアプリが境界レイヤー（Envoy Proxy）に接続してアカウントトークンを検証し、CDN経由で最寄りのエッジサーバーからリアルタイムで音声データを取得します。このチェーンのどこかで障害が起きると再生が停止します。一方、ダウンロードされた楽曲はデバイス内にDRMライセンス付きで保存されており、ライセンスは保存時に検証済みです。再生時にサーバーと通信する必要がないため、Spotifyの配信インフラで障害が起きても影響を受けません。

●Spotifyの障害は通常どのくらい続きますか？

最近の事例を見ると、復旧までの時間には幅があります。2026年7月14日の障害はピークから解決まで1時間未満でした。2026年6月19日の障害は約90分、2026年5月12日の障害は数時間続きました。また、ポストモーテムが公開されている2025年4月16日の大規模障害では、復旧までに約3時間半を要しました。このときは境界レイヤー（Envoy Proxy）の設定変更による連鎖的クラッシュが原因で、サーバー容量を増強することで解決しました。自動フェイルオーバーが機能するか、エンジニアによる手動介入が必要かによって復旧速度は大きく変わります。

●Spotifyが本当にダウンしているのか、自分の環境だけの問題なのかを確認するにはどうすればよいですか？

障害発生中は、Spotifyの公式ステータスページや公式X（@SpotifyStatus）をリアルタイムの判断材料にしないでください。2026年7月14日の障害時も、これらは「異常なし」と表示されていました。代わりに、ユーザー報告を独自に集計している「Downdetector」や「StatusGator」、「Outage.report」などのサードパーティ製監視サービスを確認してください。これらは公式発表よりも早くサービス低下を検知します。また、Spotifyコミュニティの「進行中の問題（Ongoing Issues）」ボードも、公式ステータスより早く情報が更新される傾向があります。

●Spotifyがダウンしているときでも音楽を聴く方法はありますか？

事前にコンテンツをダウンロードしておくことだけが、唯一の確実な回避策です。Spotify Premiumユーザーは、プレイリストやアルバム、ポッドキャストを最大5台のデバイスにダウンロードしてオフライン再生用に保存できます。ダウンロードされたファイルはローカルに保存されるため、サーバーとの通信なしで再生可能です。もしダウンロードしていない状態で障害が発生した場合、キャッシュの消去やアプリの再インストール、ネットワークの切り替えなどのトラブルシューティングを行っても、Spotifyのインフラが復旧するまではストリーミング再生を再開できません。

元記事: Spotify Outage Flares Again: Silence From Status Page Leaves Millions Guessing