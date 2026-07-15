GSKの直腸がん免疫薬「ドスタルリマブ」、第2相試験で主要項目達成 手術回避の可能性

GSKは、特定の遺伝子変異を持つ直腸がん患者を対象とした免疫チェックポイント阻害薬「ドスタルリマブ」の第2相臨床試験（AZUR-1）で、主要評価項目を達成したと発表した。これにより、対象となる患者において、化学療法や放射線治療、外科的手術を回避できる可能性が高まった。現時点では直腸がんに対する承認は得られていないが、同社は米国を含む世界の規制当局への申請を予定している。

■AZUR-1試験の概要と主要評価項目の達成

GSKは7月13日、同社のPD-1阻害薬であるドスタルリマブ（製品名：Jemperli）が、AZUR-1登録第2相試験において主要評価項目を達成したと発表した。この試験は、FDA（米国食品医薬品局）への承認申請を裏付けるのに十分な規模を持つ初の臨床試験である。ミスマッチ修復欠損（dMMR）と呼ばれる遺伝子異常を持つ特定の直腸がん患者にとって、この結果は、6ヶ月間の点滴投与のみで、最終的に化学療法、骨盤放射線治療、および大がかりな手術を代替できる可能性を示している。

今回の中間結果により、ドスタルリマブは単一施設での興味深い兆候から、規制当局の承認という重要な節目に向けて前進したとみられる。AZUR-1試験に参加した154名の患者は、このバイオマーカーで定義される集団として世界最大規模のデータセットであり、治療後1年時点での臨床的完全奏効（cCR）の有意義かつ持続的な割合という基準を達成した。

■AZUR-1試験が実際に測定したもの

同試験の主要な疑問は、ドスタルリマブの単剤療法を完了した後、患者が12ヶ月時点で臨床的完全奏効（がんの兆候が検出されない状態）を達成し、それを維持できるかどうかであった。cCR12として知られるこの評価項目は、標準的な治療群を省略することを正当化できるほど、腫瘍の排除が持続的であるかという実際の臨床目標を反映しているため選択された。

AZUR-1試験には、dMMR/MSI-H（マイクロサテライト不安定性高頻度）バイオマーカーを持つステージIIまたはステージIIIの直腸がん患者のみが登録された。各参加者は、ドスタルリマブ500mgを3週間ごとに6ヶ月間、計9サイクル静脈内投与された。完全奏効を達成した患者は、追加の介入を行わず、内視鏡とMRIによる経過観察プロトコルに移行した。ドスタルリマブ投与後に病変が残存した患者は、標準的な化学放射線療法および手術を受ける資格を維持した。

GSKは、中間的なcCR12の割合を「臨床的に有意義かつ持続的」と表現し、このサブグループにおける従来の化学放射線療法による過去の完全奏効率を大幅に上回る改善であると説明している。安全性データは、固形がん全体で確立されているドスタルリマブのプロファイルと一致しており、新たなシグナルは特定されなかった。患者レベルの詳細な奏効率や持続性の指標は、今後開催される学会で発表される予定だが、GSKは具体的な学会名をまだ明らかにしていない。

■なぜこの集団には標準治療が効かないのか

ほとんどの直腸がん患者にとって、フルオロウラシルベースの化学療法と骨盤放射線治療を組み合わせ、その後に全直腸間膜切除術を行う標準的なレジメンでは、約20%のケースで病理学的完全奏効が得られる。しかし、腫瘍がdMMR/MSI-Hの特徴を持つ5%〜10%の患者では、これらの腫瘍が従来の化学療法に対して逆説的に抵抗性を示すため、その割合はさらに低くなる。

その理由は生物学的なメカニズムにある。ミスマッチ修復タンパク質（MLH1、MSH2、MSH6、PMS2）は通常、DNA複製の際のコピーミスを特定して修正する。これらのタンパク質が欠損または機能不全に陥ると、マイクロサテライトと呼ばれる短い反復配列を含め、DNAのコピーミスが蓄積する。その結果、異常に多くの遺伝子変異を持つ腫瘍が形成され、腫瘍を異物として認識するT細胞が大量に浸潤しているものの、がんがPD-1と呼ばれる免疫チェックポイントを利用してその働きを抑制するという独特の免疫環境が生まれる。

従来のフルオロウラシルベースの化学療法は、dMMR腫瘍が欠いているのと同じ修復機構を通じてDNA損傷を誘発し、細胞死を引き起こすことで部分的に機能する。DNAを修復できない腫瘍は、実際にはこのアプローチに対する感受性が低い可能性がある。これにより、これらの腫瘍を標準治療に対して抵抗性にするまさにその欠陥が、免疫療法に対しては極めて高い感受性を持たせるという直感に反する状況が生み出される。

標準治療で必要とされる手術は決して軽いものではない。全直腸間膜切除術は、排便障害、排尿・性機能障害、外科的合併症など、長期的な影響を及ぼすことがよく知られている。最大30%の患者が術後に永久人工肛門を必要とし、これは生理学的および心理学的に永続的な影響をもたらす。dMMR/MSI-H集団にとって、これらの結果はこれまで避けられないものであった。もしこの設定でドスタルリマブが承認されれば、これらはデフォルトの治療ではなく、最終手段となる。

■ドスタルリマブが免疫応答を解放する仕組み

ドスタルリマブは、免疫のブレーキとして機能するT細胞表面のタンパク質であるPD-1に高い親和性で結合するIgG4-κヒト化モノクローナル抗体である。dMMR/MSI-H直腸がんの腫瘍細胞は、PD-1と結合するリガンドであるPD-L1を高レベルで発現しており、腫瘍に浸潤して異物として認識したT細胞を事実上無効化している。

ドスタルリマブはPD-1を阻害することで、そのブレーキを解除する。その結果、ネオアンチゲン（T細胞ががん細胞を特定して攻撃するために使用する変異由来の表面タンパク質）を異常に多く持つ腫瘍に対するT細胞の細胞毒性が回復する。dMMR腫瘍では、豊富なネオアンチゲンとすでに浸潤している免疫微小環境の組み合わせにより、化学療法単独では見られないような劇的かつ包括的な反応を引き起こす条件が整う。

このメカニズムは、同じクラスの薬剤が、変異が少なく腫瘍を標的とするT細胞も少ないマイクロサテライト安定性（MSS）大腸がんにおいて、歴史的に15%〜25%という控えめな奏効しか得られない理由も説明している。dMMRという特徴は単なる予測マーカーではなく、このメカニズムが機能するための前提条件である。

■2022年の画期的なシグナルに基づく展開

AZUR-1試験は、メモリアル・スローン・ケタリングがんセンター（MSK）で最初に示された結果を拡大し、検証するために設計された。2022年6月、MSKの腫瘍医であるAndrea Cercek博士は、ASCO（米国臨床腫瘍学会）年次総会とNew England Journal of Medicine誌で同時にデータを発表し、dMMRの局所進行直腸がんを対象としたドスタルリマブの30名規模の単一施設第2相試験において、評価可能な最初の14名の患者で100%の臨床的完全奏効率を示した。最初の報告時点で化学療法、放射線治療、手術を必要とした患者はおらず、病気の再発も観察されなかった。

2024年のASCOで発表された同試験の最新データでは、治療を完了した全42名の患者において、追跡期間の中央値17.9ヶ月で100%のcCR率が維持されていることが示された。そのうち24名の患者は少なくとも12ヶ月間持続的なcCRを達成しており、これはAZUR-1試験が大規模に確認するために設計されたのと同じ基準である。

MSKの結果は驚異的であったが、承認に必要とされるグローバルな設計、患者の多様性、またはサンプルサイズを備えていない小規模な単一施設での試験によるものであった。AZUR-1試験はまさにその基盤を提供するために構築され、複数の国にまたがる154名の参加者を登録した。今回達成された主要評価項目は、MSKのデータが示していたものと同じである。

■ドスタルリマブの規制上の立ち位置

ドスタルリマブは現在、世界中のどこでも直腸がんに対する承認を得ていない。既存のFDA承認は、dMMRの再発または進行子宮内膜がん（2021年8月に迅速承認）および組織非特異的な設定での他のdMMR固形がんを対象としている。これらの承認はいずれも、局所進行性で治癒の可能性があるステージII/IIIの直腸がんには及んでいない。

直腸がんの適応に特化して、GSKはFDAから2つの迅速審査指定を受けている。MSKコホートの100%のcCR率に基づくブレイクスルーセラピー（画期的新薬）指定（2024年12月付与）と、ファストトラック指定である。どちらもFDAの審査プロセスを加速するように設計されている。GSKはまた、FDAの優先審査バウチャープログラムに基づくバウチャーを保有しており、これを行使すれば、生物製剤追加承認申請の審査を1〜2ヶ月に短縮できる可能性がある。

GSKは、AZUR-1試験の中間データを米国での迅速審査を含め、世界の規制当局と共有する計画であり、将来の学会で詳細な結果を発表すると述べている。規制当局への申請は間近に迫っているとみられる。

競合状況としては、Merckのペムブロリズマブ（製品名：Keytruda）が切除不能または転移性のdMMR/MSI-H大腸がんの一次治療としてFDAの承認を得ており、Bristol Myers Squibbのニボルマブとイピリムマブの併用療法（製品名：OpdivoおよびYervoy）が2025年4月に同じ転移性の適応でFDAの承認を受けた。しかし、AZUR-1試験が対象とするステージII/IIIの局所進行性で治癒を目的とした疾患に対する承認を持つ薬剤はない。もしドスタルリマブがこの設定で承認されれば、現在競合のない独自の規制上の地位を占めることになる。

■データがまだ語っていないこと

AZUR-1は、化学放射線療法の対照群を同時に設けない単群試験である。GSKは具体的なcCR12の数値割合を公表しておらず、方向性、説明、および主要評価項目が達成されたという事実のみを明らかにしている。患者レベルの奏効の推移、詳細な安全性表、およびより長期の追跡調査における臓器温存データはまだ発表されていない。12ヶ月時点での臨床的完全奏効が、患者にとって最も重要である長期的な無病生存につながるかどうかは、2029年の完了予定に向けて試験が提供するよう設計されている継続的な追跡調査を待つ必要がある。

また、単群設計であるため、介入を行わない場合の腫瘍の自然経過は捉えられていない。過去のMSKのデータを考慮すると可能性は低いものの、一部の奏効が自然退縮を反映している可能性も否定できない。さらに、直腸がん患者のうちdMMR/MSI-H状態を持つのはわずか5%〜10%であるため、この薬剤の絶対的な公衆衛生上の影響は、対象となる患者にとっては有意義であるものの、限定的である。

GSKの7月13日の発表では、同社の腫瘍学R&D担当シニアバイスプレジデント兼グローバルヘッドであるHesham Abdullah氏の言葉を引用し、AZUR-1試験の結果が患者を何から救うことができるかという観点から次のように述べている。「今日の多くの患者にとって、直腸がんの治療には、化学療法、放射線治療、手術による忍容性の負担と長期的な影響が伴います。今回のデータは、一部の患者ががんの兆候が検出されない状態を維持しながら、これらの介入を回避できる可能性があることを示しています」

■患者が今知っておくべきこと

ドスタルリマブは直腸がんに対してまだ承認されておらず、患者は現在、この適応症に対する臨床試験や拡大アクセスプログラム以外で同薬を入手することはできない。記事公開時点では、加速されたスケジュールでのFDAへの申請はまだ行われていないとみられる。

しかし、新たにステージIIまたはステージIIIの直腸がんと診断された患者が、治療方針を決定する前に取るべき行動が1つある。それは、dMMR/MSI-Hバイオマーカー検査を依頼することである。この分子的状態は治療の候補となるための前提条件であり、検査なしには適格性を判断できない。大腸がん腫瘍学の専門家は、すべてのステージII/III直腸がん患者がこの検査を受けるべきであると一貫して強調している。Colorectal Cancer AllianceのMSI-Hガイドでは、この検査によって、dMMR直腸がんの最大90%に関連する遺伝性変異であるリンチ症候群が判明する可能性もあり、家族のスクリーニングにも影響を与えることが説明されている。

適格な患者向けに、ClinicalTrials.govのAZUR-1登録情報（NCT05723562）では、同試験は「進行中だが募集はしていない」と記載されている。しかし、同社が規制当局への申請を意図していることから、審査が成功すれば商業的な利用が可能になる可能性がある。将来の利用に関心のある患者は、規制上のスケジュールについて担当の腫瘍医と相談することが推奨される。

■注目ポイントQ&A

●直腸がんに対するドスタルリマブ治療の対象となるのはどのような人ですか？

直腸がんの腫瘍に特定の遺伝子マーカー、すなわちミスマッチ修復欠損（dMMR）またはマイクロサテライト不安定性高頻度（MSI-H）を持つ患者のみが対象となります。このバイオマーカーは、ステージIIまたはIII（局所進行）の直腸がん患者の約5%〜10%に存在します。重要な点として、この検査は常に自動的に発注されるわけではないため、患者は診断時に具体的に検査を依頼する必要があります。検査には、免疫組織化学またはPCRによって分析される腫瘍の生検が含まれます。バイオマーカー検査により、家族に影響を及ぼす可能性のある遺伝子変異であるリンチ症候群が判明することもあります。

●ドスタルリマブはどのようにして化学療法や放射線治療なしでがんを排除するのですか？

ドスタルリマブは、免疫系の抗がん細胞であるT細胞の表面にあるPD-1と呼ばれるタンパク質を阻害することで機能します。dMMR腫瘍では、T細胞が腫瘍を異物として認識できるにもかかわらず、がんがPD-1と結合することでT細胞を無効化します。これは、dMMR腫瘍が何千ものランダムな遺伝子変異を蓄積し、T細胞が標的とできる表面タンパク質（ネオアンチゲン）を生成するためです。ドスタルリマブはPD-1を阻害することでがんの免疫シールドを取り除き、すでに浸潤しているT細胞が腫瘍を攻撃して排除できるようにします。これが、標準的な化学療法にほとんど抵抗性を示すdMMR腫瘍が、このアプローチに対して劇的に反応する理由です。

●ドスタルリマブはいつ直腸がんに対してFDAに承認される可能性がありますか？

GSKは申請日を発表していませんが、2026年7月13日の同社の声明では、米国での迅速審査を含め、世界の規制当局に申請する計画が示されています。GSKはFDAの優先審査バウチャープログラムに基づくバウチャーを保有しており、申請が行われれば審査期間を1〜2ヶ月に短縮できる可能性があります。同薬はまた、迅速な審査を促進するブレイクスルーセラピーおよびファストトラック指定も受けています。2026年後半に申請が行われた場合、FDAの決定は2027年に下される可能性がありますが、公式なスケジュールは確認されていません。

●これまでに発表されたAZUR-1試験のデータの主な限界は何ですか？

AZUR-1試験の中間データは、重要な点において予備的なものです。GSKは、12ヶ月時点で持続的ながんのない状態を達成した患者の具体的な割合を発表しておらず、その割合が主要評価項目を満たし、有意義かつ持続的であると説明されたことのみを明らかにしています。この試験は単群試験であり、標準的な化学放射線療法を受ける同時期の比較対照群が存在しないため、正式な直接比較の主張を行う能力には限界があります。12ヶ月時点でのがんのない状態が自動的に長期的な治癒を意味するわけではなく、2029年の完了予定に向けたより長期の追跡調査によって、奏効が維持されるかどうかが決定されます。AZUR-1試験でドスタルリマブ投与後に病変が残存した患者は引き続き標準治療を受ける資格があったため、これはより広範な集団にとって二者択一の結果ではありません。

元記事: Surgery-Free Rectal Cancer Treatment Edges Closer as Dostarlimab Clears Registrational Trial