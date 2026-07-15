競合の巨額AI投資を尻目に、投資抑えたApple株が過去最高値を更新

ウォール街の投資資金が、AIインフラに巨額の資金を投じる企業から、確実なキャッシュを生み出す企業へとシフトする中、Appleの株価が過去最高値を更新した。競合他社が2026年に合計7250億ドル（約117兆円）の設備投資を見込む一方、Appleは独自のオンデバイスAI戦略により投資を抑え、記録的なフリーキャッシュフローを創出すると予測されている。本記事では、Appleの財務的優位性の背景にある技術的アプローチと、今後のAI競争におけるリスクについて解説する。

■AI投資で明暗、Appleの株価が過去最高値に

今週、ウォール街の投資資金が、人工知能（AI）インフラに数千億ドルを投じる企業から、従来型の測定可能なキャッシュを生み出す企業へとシフトする動きを加速させたことで、Appleの株価は過去最高値を更新した。これら2つのグループの境界線はかつてないほど明確になっている。AI開発を主導する大手5社は、2026年に合計で7250億ドル（約117兆4500億円、1ドル=162円換算）以上の設備投資を行うとみられており、この額は5社のフリーキャッシュフローの合計を上回っている。一方、Appleは130億ドル（約2兆1060億円）未満の設備投資で、過去最高となる1400億ドル（約22兆6800億円）のフリーキャッシュフローを生み出す見通しだ。

Citigroupは7月13日、Appleの目標株価を315ドルから365ドル（約5万9130円）に引き上げ、「買い」の投資判断を維持することで、この市場の選好を裏付けた。アナリストのAsiya Merchant氏は、軟調なデバイス市場におけるAppleの市場シェアの勢い、プレミアムハードウェアにおける価格支配力、そして競合他社を消耗させているデータセンター開発競争を明確に回避するAI戦略がもたらす、長期的なサービス収益の追い風をその理由として挙げた。

この目標株価の引き上げは、Appleの株価が過去最高値で取引を終えた翌朝に行われた。同社の時価総額は、2026年6月25日に底を打って以来、約6500億ドル（約105兆3000億円）増加している。この急騰は、Appleの基礎的な事業の強さだけでなく、競合他社の支出計画に対する投資家の不安の表れとも言える。

■競合他社のフリーキャッシュフローが急減

投資家の不安を駆り立てる計算式は単純であり、ますます避けられないものとなっている。調査会社Epoch AIが2026年6月16日に報告したところによると、ハイパースケーラー大手5社（Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta、Oracle）の設備投資は年間約70%のペースで増加しているのに対し、営業キャッシュフローの成長率は年間約23%にとどまっている。この2つの曲線は今年の夏に交差したとみられ、これは5社が事業から得た利益のすべて、あるいはそれ以上をAIインフラに費やしていることを意味する。個々の企業にとって、その影響はすでに四半期決算に表れている。

ハイパースケーラー層におけるフリーキャッシュフローへの打撃は一様ではないが、方向性は一致している。Alphabetの2026年第1四半期のフリーキャッシュフローは、前年同期比47%減の101億2000万ドルとなった。Amazonの直近12カ月のフリーキャッシュフローは、2026年の2000億ドル（約32兆4000億円）という設備投資計画がキャッシュ創出を上回ったため、約380億ドルから12億ドルへと約95%減少した。Oracleはすでに2026年度のフリーキャッシュフローがマイナスに転じており、同社のCFOはアナリストに対し、継続的なAI構築の資金を調達するため、2027年度に約400億ドル（約6兆4800億円）の負債および株式による資金調達を見込んでいると語った。

ハイパースケーラー大手4社（Amazon：2000億ドル、Alphabet：1800億〜1900億ドル、Microsoft：1900億ドルペース、Meta：1250億〜1450億ドル）の2026年の設備投資額は合計で約7250億ドルに達し、2025年の約4100億ドルから77%増加する見通しだ。これは、テクノロジーの歴史において単一のインフラ投資サイクルとしては最大規模となる。EvercoreやBank of Americaのウォール街のアナリストは、2027年のハイパースケーラーの設備投資額の合計が1兆ドル（約162兆円）を超えるとすでに予測している。

こうした支出に対する投資家の評価は株価に表れている。Microsoftの株価は2026年に入って20%下落しており、2022年以来最悪の年となっている。AlphabetとAmazonはいずれも、5月のピーク時から10%以上下落している。アナリストが現在「AI設備投資に対する懐疑的な取引」と呼ぶ動きは、2026年半ばを決定づけるマクロテーマの1つとなっている。投下資本とそこから得られる収益のギャップが最も大きい企業ほど、株価の再評価が最も急激に行われている。

Longbow Asset ManagementのCEOであるJake Dollarhide氏は、「これだけの資金をAIにつぎ込めば、フリーキャッシュフローは減少する」と指摘する。みずほ証券のアナリストであるJordan Klein氏は、このような環境下でのAppleの役割に関する一般的な感情を異例の率直さで捉え、「誰もAppleが好きだとか、もっと買いたいとは認めない。しかし、より多くの人々がAppleをヘッジや長期投資のアイデアとして見ている理由は理解できる」と記している。

■Appleの投資抑制とキャッシュ創出

資本配分におけるAppleと競合他社との対比は明白である。2026年度上半期において、Appleは820億ドル以上の営業キャッシュフローを生み出した。そのうち設備投資に回されたのはわずか43億ドル（約6966億円）であり、大部分は事業運営や株主還元に充てることが可能となっている。対照的に、Microsoftは直近の1四半期だけで設備投資に380億ドル（約6兆1560億円）を費やした。これは前年同期比63%の増加であり、同期間に10%縮小した自社のフリーキャッシュフローを直接的に犠牲にする形となった。

Appleの2026年度の収益は15%近く増加し、2021年以来最も速い年間成長率になると予想されている。また、純利益は17%増加すると予測されている。2026年のフリーキャッシュフローは約1400億ドルに達する見込みで、2025年から40%以上増加し、同年のAlphabetの予測額210億ドルの約6倍に相当する。

CitigroupのMerchant氏のレポートは、AppleのAIに対する姿勢に直接言及している。同氏は、短期的なアップグレードの原動力としての「Apple Intelligence」に対する期待を慎重に維持しつつも、Siriの機能強化がユーザーエンゲージメントを高め、高利益率のサービス収益の長期的な成長を支えるはずだと論じた。App Store、iCloud、Apple Music、AppleCare、広告、金融サービスを含むAppleのサービス部門は、25億台以上のアクティブデバイスのインストールベースに結びついた、高利益率の継続的な収益を生み出している。

価格設定についてMerchant氏は、メモリチップのコスト上昇に対応して、Appleが6月下旬にMac、iPad、ホームデバイスの価格を引き上げたことを指摘した。また、次期「iPhone 18」の発売サイクルにおいても、需要がより底堅いプレミアムモデルを中心に、同様の選択的な価格引き上げが行われると予想している。さらに同氏は、縮小する市場の中でAppleが2パーセントポイントのシェアを獲得し、2026年には約25%という記録的なスマートフォン市場シェアを達成すると予測している。

■データセンターを持たないAppleのAI戦略

Appleとハイパースケーラーの競合他社との財務的な乖離には、明確なエンジニアリング上の理由がある。これは、Appleの優位性が持続可能なものなのか、それとも単に支出を先送りしているだけなのかを理解する上で重要である。

AppleのAI戦略は、レンタルされたGPUクラスターではなく、自社製シリコンを中心に設計された階層型アーキテクチャに依存している。同社のオンデバイスモデルは、AシリーズおよびMシリーズチップに組み込まれたNeural Engine上で動作する。最新世代の「AFM 3 Core Advanced」は、200億のパラメータをスパース（疎）なアーキテクチャに詰め込み、タスクの複雑さに応じて推論時に10億から40億のパラメータのみをアクティブにする。

これをスマートフォンの熱および電力の制約内に収めるため、Appleは「Instruction-Following Pruning」と呼ぶ技術を使用している。これは、モデル全体をNANDフラッシュメモリに保存し、推論時に必要なパラメータのみをアクティブメモリにルーティングし、リクエストごとにモデルのどの部分をアクティブにするかを動的に選択するものである。このトレードオフは現実的なものだ。一度に40億のパラメータをアクティブにする200億パラメータのスパースモデルは、2000億パラメータの密なクラウドモデルの推論能力には及ばない。Appleは、モデルレベルでの最も困難なAIタスクで競争しようとは明確にしていない。

オンデバイスの能力を超えるタスクについて、Appleは「Private Cloud Compute」を通じてクエリをルーティングする。これは、Apple独自のデータセンターでApple Siliconを実行するサーバーであり、データが暗号化され、Apple自身もアクセスできず、セキュリティ研究者が独立して監査できる一時的な処理を行う。最も要求の厳しい生成タスクについては、現在Googleとの提携を通じてルーティングを行っている。「AFM 3 Cloud Pro」は、Google Cloudインフラストラクチャ内のNVIDIA Blackwell GPU上で実行される。

このアーキテクチャがもたらす経済的な結果こそが、Appleの設備投資の抑制を単なる一時的なものではなく、防御可能なものにしている。25億台以上のアクティブデバイスがあるため、1日1デバイスあたりのクエリ負荷が控えめであっても、数千億回の推論が行われることになる。この量をクラウドAPIの価格で計算すると、毎日数百億ドルのコストがかかり、Appleの年間収益をはるかに超えてしまう。オンデバイスAI機能のビジネスモデル全体は、推論をローカルに保つことに依存している。Appleは保守的だからGPUクラスターの構築を拒んでいるわけではない。自社のシリコンの優位性によって経済的に実行可能となる、根本的に異なるAI提供メカニズムを構築しているのである。

とはいえ、このアーキテクチャには、資金シフトの前提となっている当初の仮説では表面化していなかった能力的な制約が伴う。最先端のAIが、機能の追加（スマートリプライ、画像編集、要約）から、アプリケーションの代替（マルチステップのタスクを完了するエージェントシステム、複雑な推論、自律的なアクション）へと移行した場合、Appleのオンデバイスモデルは、競合他社が構築している密なクラウドモデルに対して決定的な遅れをとる可能性がある。資金シフトの仮説は、AIが機能レイヤーにとどまることを暗黙の前提としている。競合他社がより強力な推論インフラを蓄積する中で、この前提が維持されるかどうかが、Appleを「AIの勝者」として保有する上での中心的な長期的リスクとなる。

■1兆ドルを超える大規模な株主還元

現在の資金シフトが直接的に評価しているのは、テクノロジーセクターにおいて他に類を見ない規模で実施されているAppleの資本還元プログラムである。

Appleの取締役会は、2026年4月30日の第2四半期決算発表と同時に、新たに1000億ドル（約16兆2000億円）の自社株買い枠を承認した。同社は2012年にプログラムを開始して以来、これまでに1兆ドル以上を株主に還元しており、そのうち8500億ドル（約137兆7000億円）以上が自社株買いによるものである。2026年度第2四半期だけでも、Appleは公開市場で4200万株、110億ドル（約1兆7820億円）の自社株買いを実施し、38億ドル（約6156億円）の配当を支払った。つまり、1四半期で150億ドル（約2兆4300億円）を還元したことになる。取締役会はまた、四半期配当を4%引き上げ、1株あたり0.27ドル（約44円）とした。

このプログラムの資金源となっているのは、3月期として過去最高の業績を記録した事業基盤である。2026年3月28日に終了した四半期の収益は前年同期比17%増の1112億ドル（約18兆144億円）、1株当たり利益は同22%増の2.01ドル（約326円）となった。長らく変動要因であった中華圏の収益は、3月期に28%増加した。CFOのKevan Parekh氏は決算説明会で、「事業への投資が何よりも優先され、その上で余剰資金を株主に還元していく」と、その哲学を明確に語った。

Appleと競合他社との対比は顕著である。Metaは2026年の設備投資見通しを1250億〜1450億ドルに引き上げ、6カ月間で550億ドル（約8兆9100億円）の社債を発行し、自社株買いを停止した。AmazonはSEC（証券取引委員会）への提出書類の中で、インフラ構築の継続に伴い、株式や負債による資金調達が必要になる可能性があると開示している。2024年と2025年に最も積極的に株主還元を行っていた企業が、現在ではAIインフラの資金を調達するために、最も積極的にキャッシュを留保し、借入を行っている。

■OpenAI提訴とCEO交代のタイミング

Appleの財務的な好業績の背景には、現在のAI競争の賭けの大きさを明確に示す法的な動きも含まれている。

2026年7月10日、Appleはカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において、OpenAI、同社の元上級従業員2名、およびio Productsを提訴した。io Productsは、Appleの元デザイン責任者であるJony Ive氏が共同設立し、昨年OpenAIに買収されたハードウェア設計会社である。訴状によると、OpenAIの最高ハードウェア責任者であるTang Tan氏（iPhoneやApple Watchの製品設計を主導した元Apple副社長）は、面接時にAppleの求職者に対し、Appleの施設から「実際の部品」を持参し、機密の技術情報を共有するよう指示したほか、退職するApple従業員に対してAppleのセキュリティプロセスを回避する方法を指導したとされている。また、2026年1月にOpenAIに移籍した元Appleの電気エンジニアであるChang Liu氏は、退職後にAppleのクラウドストレージで発見したバグを利用して、Appleのネットワークから数十の機密ハードウェアファイルにアクセスし、ダウンロードしたとされている。

OpenAIはこの疑惑を否定している。同社の広報担当者は、「他社の企業秘密には関心がない。我々は、世界中の人々を力づける革新的なテクノロジーの構築に引き続き注力していく」と述べた。なお、この訴訟ではJony Ive氏は被告として名指しされておらず、不正行為も非難されていない。

この提訴は、Appleの競争姿勢について示唆している点で注目に値する。同社は、プレミアム価格の支配力を支えるハードウェア設計とサプライチェーンの知識を守ろうとしている。これこそが、そもそも1400億ドルのフリーキャッシュフローを可能にしている優位性そのものである。市場はこの訴訟を理由にAppleを罰することはなかった。株価は7月10日の提訴後も上昇を続け、7月13日のCitiによる目標株価引き上げがその上昇をさらに後押しした。

この訴訟は、経営トップの交代時期とも重なっている。Tim Cook氏は、15年以上にわたって会社を率いた後、2026年9月にCEOの座をJohn Ternus氏に引き継ぐ予定である。Appleのハードウェアエンジニアリング部門を率いてきたTernus氏は、財務指標においてここ数年で最高の業績を上げているAppleを引き継ぐことになる。同時に、競合他社のAIシステムが「印象的」なレベルから「不可欠」なレベルへと閾値を超えたとき、AppleのAI戦略が十分なものとなるかどうかという、未解決の疑問にも直面することになる。

■バリュエーションの警告と今後の展望

資金シフトの仮説には、真剣な投資家が軽視すべきではない注意点がある。

Appleの現在の株価は、今後12カ月の予想収益の約33倍で取引されており、過去10年間の平均である約23倍を大きく上回っている。予想収益ベースで見ると、マグニフィセント・セブンの中でTeslaに次いで2番目に割高な銘柄となっている。CitiのMerchant氏が365ドルの目標株価を提示する際、iPhone 18のほぼ完璧な実行、サービス成長の加速、そして過去に遅延したことのあるAIアップグレードサイクルを前提としたバリュエーションにすでに組み込まれているプレミアムを支払うよう、投資家に求めていることになる。

Girardの最高投資責任者であるTim Chubb氏は最近のコメントで、「AppleとAIには少し疲労感がある」と指摘し、「これまで何度も遅れがあったため、以前と同じように好意的に解釈することは難しい」と述べた。刷新されたSiriアシスタントは、完成品ではなくコンシューマー向けベータ版として今秋に登場する予定であり、新機能は当初、主要市場である欧州連合（EU）や中国では利用できない。Argent Capital ManagementのJed Ellerbroek氏は、AppleのAI提供を待つ状況を、引き離され続けるフットボールを追いかけるチャーリー・ブラウンに例えた。

UBSなどの慎重な声は、ハイエンド電子機器に対する消費者の支出が軟化したり、iPhone 18のサイクルが期待外れに終わったりした場合、より保守的なキャッシュフローのシナリオでは、Appleのプレミアムバリュエーションが230ドル（約3万7260円）の範囲に向かって圧縮される可能性があると指摘している。2026年度の15%近い収益成長率は、2027年度には8.6%に減速すると予想されており、これは、まだ実現していない持続的なAI実行のストーリーが株価に織り込まれていることを意味する。

Bloombergが追跡しているアナリストのうち、Apple株の購入を推奨しているのはわずか61%である。過半数ではあるが、そのバリュエーション倍率が示唆するよりも明らかに少ない。Ryeの匿名の投資アナリストは、この条件を率直に表現した。「AIの設備投資が拡大し続けると思うなら、Nvidiaを買うべきだ。しかし、減速すると思うなら、Appleの方が良い選択肢だ」

この資金シフトが持続的なものになるかどうかは、2027年または2028年にならないと答えが出ない問題にかかっている。それは、2026年の7250億ドルのAIインフラ支出、そして2027年に見込まれる1兆ドル以上の支出が、フリーキャッシュフローの圧縮を正当化するだけのリターンを生み出すかどうかである。エージェントシステム、エンタープライズオートメーション、AIネイティブなワークフローといった大規模なAIアプリケーションが、インフラ投資に見合った収益を生み出せば、ハイパースケーラーの判断が正しかったことになり、Appleは過少投資だったと見なされるだろう。もし設備投資が示唆する規模の収益が実現しなければ、フリーキャッシュフローを維持した企業が先見の明があったと見なされるだろう。

7月30日に発表されるAppleの第3四半期決算が、次のデータポイントとなる。ウォール街は、収益1088億6000万ドル（約17兆6353億円）、1株当たり利益1.89ドル（約306円）を予想している。予想を上回る業績に加え、強力なサービス部門のガイダンス、そしてiPhone 18の価格設定や需要シグナルに関する明確な情報があれば、Citiの格上げから始まった株価上昇がさらに続く可能性が高い。予想を下回ったり、AIがまだアップグレードサイクルを加速させていないことを示唆するガイダンスが出されたりすれば、資金シフトによって構築されたバリュエーションのプレミアムが試されることになるだろう。

今のところ、市場の評価は、1400億ドルのフリーキャッシュフローを生み出して株主に還元する企業と、回収時期が遠のき続ける賭けにそれ以上の資金を費やしている企業との間の乖離に表れている。Appleの優位性は、具体的で測定可能であり、将来の約束に依存しない。それはすでに存在するキャッシュである。そのキャッシュが規律ある投資の産物なのか、それとも投資の先送りの結果なのかは、今後18カ月間のAI開発が答えを出すだろう。

■注目ポイントQ&A

●2026年にAppleの株価が他のビッグテック企業を上回っているのはなぜですか？

2026年におけるAppleの16%の株価上昇（Microsoftの20%下落と比較して）は、キャッシュを燃焼させる企業よりも、キャッシュを創出する企業を好む市場の傾向を反映しています。ハイパースケーラー大手5社は2026年にAIインフラに合計7250億ドルを費やしており、フリーキャッシュフローを大幅に圧縮しています（Alphabetは1四半期で前年同期比47%減、Amazonは約95%減）。一方、Appleは130億ドル未満の設備投資で年間約1400億ドルのフリーキャッシュフローを生み出すと予測されており、AI構築が支出を正当化するほど早くリターンを生むか懐疑的な投資家を惹きつけています。

●Appleは、MicrosoftやGoogleのようにデータセンターに巨額の費用をかけずに、どのようにAI機能を提供しているのですか？

Appleは、自社製シリコンを中心に構築された階層型のオンデバイスアーキテクチャを使用しています。同社の「AFM 3 Core Advanced」モデルは、200億のパラメータをスパースネットワークとして実行し、推論時に10億から40億のパラメータのみをアクティブにします。これは「Instruction-Following Pruning」と呼ばれる技術を使用し、モデル全体をNANDフラッシュメモリに保存し、リクエストごとに必要なパラメータのみをアクティブメモリにルーティングします。オンデバイス処理には複雑すぎるタスクについては、Appleが管理するサーバー「Private Cloud Compute」を通じてクエリをルーティングするか、最も要求の厳しいタスクについては、NVIDIA GPU上で実行されるGoogleのクラウドインフラストラクチャとの提携を通じて処理します。このアーキテクチャにより、大規模なGPUクラスターの必要性を回避していますが、同時に、Appleのオンデバイスモデルが、競合他社が多額の費用をかけて構築している密な最先端モデルの複雑な推論能力には及ばないことも意味します。

●AppleのオンデバイスAI戦略は、長期投資家にとって何を意味しますか？

Appleの資本を抑えたAIアプローチは、短期的に優れたフリーキャッシュフローと株主還元を生み出しますが、能力的な制約を伴います。AIがスマートリプライ、画像編集、テキスト要約といった機能追加のレベルにとどまるのであれば、オンデバイスモデルで十分であり、Appleの優位性は維持されます。しかし、AIが自律的にマルチステップのタスクを完了し、アプリケーション全体を置き換えるようなエージェントシステムへと移行した場合、Appleの200億パラメータのスパースなオンデバイスモデルと、競合他社の2000億パラメータの密なクラウドモデルとの差は、競争上の弱点となる可能性があります。AIの勝者としてAppleを買う投資家は、少なくとも今後数年間は、エージェントレイヤーではなく機能レイヤーが消費者向けAI市場を定義することに暗黙のうちに賭けていることになります。

●7月30日のAppleの決算発表で、投資家は何に注目すべきですか？

最も重要なのは以下の3点です。1つ目は、Appleのサービス収益の成長がここ数四半期の約14%というペースを超えて加速しているかどうか（AI機能がサブスクリプションやエンゲージメントの増加を牽引しているかを示唆します）。2つ目は、経営陣が9月の発売を前に、特にプレミアム層の価格戦略に関して、iPhone 18の需要シグナルについて具体的なガイダンスやコメントを提供するかどうか。3つ目は、メモリチップのコスト上昇（6月下旬のMac、iPad、ホームデバイスの価格引き上げの要因となり、過去2四半期の主な利益圧迫要因となっている）を踏まえ、同社がガイダンスを維持または更新するかどうかです。なお、ウォール街の今四半期のコンセンサス予想は、収益1088億6000万ドル、1株当たり利益1.89ドルとなっています。

元記事: Apple Hits All-Time High as $725B AI Spending Binge Drains Rivals’ Cash