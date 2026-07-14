13日の米国株式市場、米イラン緊張再燃で反落　原油急騰

米国とイランの間で緊張が再燃し、13日の米株式市場は反落、原油価格は急騰した。トランプ大統領はホルムズ海峡の警備を巡り、イラン港湾の封鎖再開と通航船舶からの対価徴収を表明した。

S&P500種株価指数は0.79%下落し、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は半導体株に押し下げられ1.55%下落と、相対的に軟調だった。下落率上位にはサンディスク、インテル、マイクロン・テクノロジーなどの銘柄が並んだ。ダウ工業株30種平均は0.26%下落した。

スペースXの株価も軟調で、新規株式公開（IPO）価格という節目の水準に近づいた。同社株は4%超下落し、140ドルを下回る水準にある。同社のIPO価格は135ドルで、6月12日の取引開始時には150ドルで初値をつけていた。

ホルムズ海峡を巡り米国とイランの緊張が再燃したことを受け、世界の目が再び同海峡に注がれている。

こうした中、トランプ米大統領は、同海峡を通航する船舶の保護に関して米国が収入を得るとし、イランの港湾に対する封鎖措置を再び科すと述べた。

米FOXニュースの番組「フォックス・アンド・フレンズ」に出演したトランプ大統領は、テヘラン（イラン）が両国間の停戦合意を破ったと批判し、「われわれは合意していた。完全な合意だった。それなのに彼らはそれを破った。彼らはいつも合意を破る」と述べた。

さらに大統領は、米国が「海峡を維持する」とし、「おそらくそれを取り仕切ることになるだろう」と主張した。

「われわれが海峡の守護者となり、その対価を得るべきだ」とトランプ氏は述べ、「長年そうしてきたように、無償でそれを行うことを期待されるべきではない」と付け加えた。

「われわれが海峡を守り、その警備の対価として多額の金を得ることになる」とトランプ氏は主張した。

その後、大統領はSNSへの投稿で、米国がイランの港湾封鎖を再開すると述べ、「これはイランの船舶や顧客が（港湾に）出入りするのを止めるだけのものだ」と説明した。

「他のすべての国は海峡を公正かつ自由に利用できる。米国はこれ以降『ホルムズ海峡の守護者』として知られることになるが、公正を期すため、この極めて不安定な地域の安全・安心を確保するために必要な一切の費用として、輸送される全貨物に対し20%の料率で対価を受け取る」と投稿した。

数時間後、トランプ氏は米東部時間午後9時にメッセージを発信する意向を示した。その内容が何であるかは明らかになっていない。

一連の動きを受け、原油価格は急騰した。国際指標であるブレント原油は9%超上昇し、1バレル=83ドルを上回った。米国指標のウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油は約9%上昇し、米東部時間午後4時3分時点で1バレル=77.80ドルをつけた。