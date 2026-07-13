ホルムズ海峡が再び全面封鎖へ、イランが貨物船を攻撃――ゴールドマンの「原油100ドル」予測が再浮上

イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は2026年7月12日早朝、ホルムズ海峡をすべての商業船に対して「追って通知があるまで」公式に封鎖すると宣言した。これはイラン側がキプロス船籍のコンテナ船を攻撃し、米軍がイラン国内の140以上の軍事目標に対して大規模な報復空爆を行った数時間後のことである。この緊迫化を受け、アジア市場では原油価格が急反発しており、ゴールドマン・サックスが予測していた「1バレル＝100ドル超え」のシナリオが現実味を帯びてきている。

■革命防衛隊が貨物船「GFS Galaxy」を攻撃、海峡封鎖を宣言

イランの革命防衛隊（IRGC）海軍は、オマーン領海内の南部回廊（米海軍が指定したルートだが、イランは繰り返し異議を唱えている）を通過中だったキプロス船籍のコンテナ船「GFS Galaxy」を攻撃した。IRGC側は、同船が自動船舶識別装置（AIS）のトランスポンダーを停止して「追跡を逃れ」、承認されたルートから外れたと主張している。この理由は、6月18日の合意（MOU）以降、イランが少なくとも4件の船舶攻撃で用いてきた口実と同様である。

一方、米中央軍（CENTCOM）はこの説明を否定した。CENTCOMの確認によると、GFS Galaxyは機関室に深刻な損傷を受けて火災が発生し、自力航行が不可能な状態に陥った。英国海上貿易機関（UKMTO）は、乗組員は救命艇で避難したものの、1名が行方不明になっていると発表している。

その後、IRGCは封鎖の範囲について曖昧さを残さない声明を発表した。「ホルムズ海峡は、追って通知があるまで、またこの地域における米国の介入が終了するまで封鎖され、いかなる船舶の通過も許可されない」としている。

米国の空爆開始後、ピート・ヘグセス国防長官はX（旧Twitter）に「イランは愚かな選択をした。今、その代償を払っている」と一文を投稿した。

■イランが湾岸5カ国の米軍拠点へ同時に反撃

米国の作戦に対するイランの反撃は数時間以内に行われた。IRGCはカタール、クウェート、バーレーン、オマーン、ヨルダンにある米軍資産に対し、組織的なミサイルおよびドローン攻撃を実行した。これは、2026年2月28日の紛争開始以来、湾岸諸国の標的に対する単一の作戦としては最大規模の軍事行動となった。

確認されたIRGCの標的には、中東最大級の米空軍基地であるカタールのアル・ウデイド空軍基地のほか、クウェートのパトリオット防空システム、弾薬庫、レーダーサイト、バーレーンの米海軍通信施設とレーダーサイト、オマーンのドゥクム港にある給油プラットフォーム、そしてヨルダンのプリンス・ハッサン空軍基地にある司令センターとMQ-9ドローン格納庫が含まれる。カタール国防省はドーハ上空で複数の弾道ミサイル攻撃を迎撃したと発表し、クウェート軍も敵対的な空中標的との交戦を確認した。この交戦により、カタール人市民に少なくとも1名の負傷者が出たと報じられている。

今回の反撃の規模は、これまでのイランの報復行動から大きくエスカレートしている。以前のサイクルでは通常1〜2カ所を標的にしていたが、今回の5カ国同時攻撃は、IRGCのドクトリン（基本原則）の転換か、あるいは外交交渉の再開を前に自らの影響力の広さを示す意図的な試みであるとみられる。

■アジア市場の取引開始で原油価格が急反発

アジアのトレーダーが7月12日の取引を開始した時点で、前週に見られた外交的な緊張緩和の動きは完全に打ち消されていた。ロンドン時間の協定世界時（UTC）6時30分時点で、北海ブレント原油先物は1バレル＝75.22ドルから77.52ドルの範囲で取引された。これは、トランプ氏が停戦は「事実上終了した」と宣言した後の7月8日に記録した週内高値78.02ドルから、週半ばに75.50ドル付近まで押し戻されていた下落分を完全に取り戻した形だ。

この日の取引レンジにより、ブレント原油は緊張激化サイクルが始まる前の水準を約5〜8％上回っている。IRGCによる正式な封鎖宣言は、市場に残っていた「外交解決への期待」による買いポジションを整理させる決定的なシグナルとなった。12日朝に記録した一時1バレル＝77.52ドルという高値が、目先の重要な抵抗線となる。もし78.02ドルを維持したまま突破すれば、ゴールドマン・サックスが予測していた最悪シナリオ（テールリスクではなく、現実的な想定シナリオ）が始動することになる。

シンガポールを拠点とする調査会社ヴァンダ・インサイツ（Vanda Insights）の創設者ヴァンダナ・ハリ氏は、週半ばの時点で「市場はホルムズ海峡の再開見込みを先取りし、最善のシナリオを織り込んでいる可能性が高い。潜在的な障害が十分に考慮されていない」と警告していたが、12日の事態はその見立てが正しかったことを証明した。

■ゴールドマン・サックスの「100ドル警告」が再始動

ゴールドマン・サックスは6月18日のMOU締結後、ペルシャ湾からの輸出が7月末までに戦前の水準に正常化するという前提に基づき、2026年第4四半期のブレント原油見通しを1バレル＝80ドルに引き下げていた。この下方修正自体、もし海峡がさらに1カ月間実質的に閉鎖され続けた場合にはブレント原油が100ドルを超えると想定していた4月時点の予測からの変更であった。

しかし、イランのIRGCが期限を定めない封鎖宣言を出し、米中央軍が一晩で140以上の標的を空爆した今、同行が基本シナリオとしていた「海峡再開」の前提は構造的に崩壊した。同行が4月にモデル化した「不利なシナリオ（adverse scenario）」では、封鎖が継続した場合、ブレント原油は第3四半期に平均120ドル（約1万9,440円、1ドル＝162円換算）、第4四半期に平均115ドル（約1万8,630円）に達するとされていた。さらに、原油の流通量が戦前の70％までしか回復しないという「極めて不利なシナリオ」では、上限は140ドル（約2万2,680円）に設定されていた。

ゴールドマンのアナリスト、ダーン・ストライヴェン氏は、MOU発表後のメモでも「状況は依然として流動的であり、価格予測に対するリスクは上振れ方向に偏っている」と指摘していた。同氏のこの警告は、単なるリスクヘッジではなく、今や現実のシナリオとして機能し始めている。

このゴールドマンの予測モデルは、一般の消費者にとっても無関係ではない。米エネルギー情報局（EIA）が追跡している過去の価格転嫁率によると、原油価格が1バレルあたり10ドル上昇するごとに、ガソリン価格は1ガロンあたり約24セント上昇する。もしブレント原油が100ドルを維持した場合、この転嫁率に基づくと、ガソリン価格はホルムズ海峡の正常化を前提としていた市場価格よりも1ガロンあたり約0.50〜0.60ドル高くなることを意味する。

■制裁スケジュールが原油価格への圧力をさらに増幅

供給を圧迫しているのは、物理的なホルムズ海峡の封鎖だけではない。イランがカタールのLNGタンカー、サウジアラビアの原油タンカー、リベリアのコンテナ船を攻撃したのと同じ7月7日、米財務省の外国資産管理局（OFAC）は「一般ライセンスX」を取り消し、代わりに「一般ライセンスX1」を発行した。

6月21日にMOUの枠組みの一環として発行された一般ライセンスXは、イラン産原油、石油化学製品、石油製品の生産、販売、配送、荷揚げ、船舶保険、およびドル建て決済など、1970年代以来で最も広範なイラン関連の石油取引を一時的に認めるものであった。この認可は2026年8月21日まで継続する予定だった。

しかし、新しく発行された一般ライセンスX1は、その認可を即座に打ち切った。7月7日以降、イラン産原油の新規購入、積み込み、販売は一切認められていない。唯一許可されているのは、すでに一般ライセンスXのもとで進行中だった取引の清算（ウィンドダウン）作業のみであり、その清算期間も5日後の2026年7月17日午前12時1分（米国東部夏時間）に終了する。

実質的な効果として、物理的な封鎖と並行して法的な締め付け（スナップバック）が進行している。IRGCが3隻のタンカーを攻撃し、GFS Galaxyを銃撃して海峡封鎖を宣言し、イランが湾岸5カ国の米軍基地を攻撃したのと同じ週に、イラン産原油の国際的な買い手と売り手は、進行中の取引を完了するための最後の法的認可をも失った。世界で最も重要な石油航路において、物理的な封鎖と法的な禁止措置が同時に発生するという事態は、世界の石油市場の歴史において前例がない。

■アジアが被る最大の打撃――原油とLNGへの依存度

今回の事態によって、アジアほど直接的な影響を受ける地域はない。ホルムズ海峡は、世界の海上原油取引の約20％、そして極めて重要なことに、世界の液化天然ガス（LNG）取引の約20％を担っている。さらに、同海峡を通過する原油とコンデンセート（超軽質原油）の84％はアジア市場向けである。

中国だけでも原油輸入の約3分の1をこの海峡に依存している。日本、韓国、インドが残りの大部分を占める。国際エネルギー機関（IEA）は、2026年2月28日以降の累積的な供給途絶について「世界の石油市場の歴史において最大の供給途絶」と表現しており、湾岸諸国の生産者からの累積供給損失は10億バレルを超えている。

アジアのOECD加盟国における需要減少はすでに深刻だ。IEAの2026年5月度オイルマーケットレポートによると、石油化学産業がLPGやナフサの供給ショックに直面した結果、4月の原油需要は日本と韓国でそれぞれ前年同月比で日量約29万バレル減少した。

■LNG供給途絶の深刻さとバイパス路の不在

ホルムズ危機の報道では原油の側面ばかりが注目されがちだが、LNGの側面は十分に注目されておらず、ここで個別に扱う必要がある。なぜなら、原油には存在するパイプラインによる迂回（バイパス）の選択肢が、LNGには全く存在しないからである。

サウジアラビアは、東西パイプラインを通じて紅海沿岸のヤンブーターミナルへ原油を迂回させることができる。アラブ首長国連邦（UAE）も、アブダビ原油パイプライン（ADCOP）を通じてフジャイラターミナルへ原油を送ることができる。IEAの現在の推計では、これら両ルートを合わせた迂回能力は日量350万〜550万バレルである。しかし、通常ホルムズ海峡を通過する原油量は日量約2000万バレルに上るため、パイプラインを最大限に活用したとしても、ホルムズ原油の約74〜80％には代替ルートがない。

そしてLNGの場合、代替ルートは「ゼロ」である。世界第2位のLNG輸出国であるカタールは、LNG輸出の約93％をホルムズ海峡経由で発送している。UAEもLNGの約96％を同ルートで輸出している。両国とも、LNG輸出のための代替パイプラインは存在しない。IEAのホルムズ海峡追跡データ（2025年基準）によると、封鎖が長期化した場合、世界の市場から年間約1120億立方メートルのカタール産LNGが失われることになる。これは、2022年に破壊される前にノルドストリームを通じて欧州に流れていた年間平均量の2倍以上に相当する。

6月中旬時点で、欧州の天然ガス指標価格（オランダTTF）は戦前水準を35％上回っており、カタールからの供給減少に伴う世界的なLNG供給ショックを反映している。世界最大規模を誇るカタールのラスラファン液化施設は、3月2日の攻撃以降オフライン（稼働停止）状態が続いており、その復旧スケジュールはアジアの原油価格だけでなく、欧州の冬のガス価格に直接影響を与えることになる。

アジア市場が直面しているホルムズ海峡の正式な再封鎖は、世界最大の原油供給途絶であると同時に、カタール産LNGのほぼ完全な遮断を意味する。この複合的な供給ショックの第2の側面（LNG）は、第1の側面（原油）に比べてはるかに注目度が低いのが現状である。

■保険と物流：並行して形成される商業的封鎖

原油価格そのものだけでなく、海峡の正式な再封鎖は船舶保険や貨物物流にも連鎖的な影響を及ぼし、供給量とは無関係に原油価格への上昇圧力を維持させることになる。

保険仲介大手ハウデン・リー（Howden Re）の海上リスク分析によると、2月下旬に紛争が激化して以来、ホルムズ海峡を通過する船舶の戦争リスク保険料は危機前の約8倍に高騰していたが、これは12日の事態が起きる前の数値である。UKMTOは、相次ぐタンカー攻撃を受けてホルムズ海峡における商業船への脅威レベルを「深刻（severe）」に引き上げた。これに伴い、正式な封鎖が宣言される前であっても、2億ドル（約324億円）の保険がかけられた一般的な大型タンカーは、ホルムズ海峡を1回通過するたびに200万〜800万ドル（約3億2,400万〜12億9,600万円）の追加の戦争リスク保険料を支払っていた。

この保険の仕組みが重要なのは、物理的な実力行使と並行して「商業的な封鎖」として機能するためである。たとえIRGCがすべての船舶を物理的に拿捕・妨害しなくても、保険会社が保険料を法外な高値に設定したり、保険の引き受け自体を停止したりすれば、実質的に海峡を閉鎖することができる。船主責任相互保険組合（P&Iクラブ）や保険引き受け業者が料率を再調整するには、安全な航行が継続しているという実績が必要だが、GFS Galaxyへの攻撃と正式な封鎖宣言は、それとは真逆のシグナルとなった。

UAEはフジャイラのADCOPターミナルを経由して過去最高の原油生産を行うことで供給減少を一部相殺しており、サウジアラビアも東西パイプラインを通じてヤンブーターミナルへ原油を迂回させている。しかし、IEAが稼働可能と見積もるパイプラインの合計能力（日量350万〜550万バレル）は、紛争前にホルムズ海峡を通過していた日量約2000万バレルには遠く及ばない。この構造的な供給不足こそが供給危機の核心であり、保険料の再評価がそれをさらに悪化させている。

■ゴールドマンの「100ドル上限」は維持されるか？ 今週の注目点

12日に宣言された正式な再封鎖が、必ずしも最終的な結末とは限らない。米国とイランの双方は、確信の度合いは薄れつつあるものの、交渉の余地は残されていると示唆している。水面下での外交努力の一環として、カタールの外交使節団が数日中にテヘランに到着する予定とされているが、米中央軍とIRGCが活発に攻撃を交わしている現状で、意味のある緊張緩和が実現するかについて専門家は懐疑的である。

中東アナリストのファワズ・ゲルゲス氏は米NBCニュースに対し、多くの専門家が今やこの紛争の構造的条件になっていると考える見解を語った。「完全な停戦が実現するとは思えない。新たな常態（ニューノーマル）は、戦争でも平和でもない『宙ぶらりんの状態』になるのではないか」

燃料コスト、エネルギー集約型ビジネス、あるいは投資ポートフォリオを通じて直接的な影響を受ける人々にとって、今週の以下の動きが、12日の事態が原油価格の「天井」になるか、あるいは「新たな底値」になるかを決定づけることになる。

1. ブレント原油が78.02ドルを超えるかどうか：これが今週設定された高値である。この水準を維持したまま突破すれば、ゴールドマンの「不利なシナリオ」のレンジ（第3四半期に100〜120ドル）が現実化する。

2. イランの封鎖執行姿勢：IRGCの部隊が、米国が設定した南部回廊に沿って物理的に船舶を拿捕・妨害するのか、あるいは封鎖宣言を単なる脅しにとどめるのかによって、タンカーの運航状況は大きく変わる。過去の宣言が常に完全に執行されたわけではないが、今回の宣言はMOU締結以来で最も激しい米国の空爆作戦の後に発せられたものである。

3. 7月17日のOFACデッドライン：一般ライセンスX1の清算期間が終了することで、イランの石油取引を決済するための最後の法的手段が失われる。市場は、イラン産原油の流入をあてにしていたアジアの買い手にとって、これが意味するさらなる供給逼迫をまだ完全には織り込んでいない。

4. ドーハとテヘランにおける外交接触：ホルムズ海峡の完全再開合意に向けた信頼できる交渉が再開されれば、リスクプレミアムは急速に縮小する。逆に交渉がさらに決裂するか、商業船への攻撃が続けば、価格はさらに押し上げられる。

5. アジアの需要シグナル：第2四半期の供給ショックですでに圧迫されている中国、日本、韓国の産業需要指標は、価格高騰がどれほどの需要減少（需要破壊）を招き、価格の上昇を抑制するかを左右することになる。

■注目ポイントQ&A

●イランによるホルムズ海峡の正式な封鎖宣言は、原油価格にどのような影響を与えますか？

これにより、一部の船主が慎重に航行を続ける拠り所となっていた「宣言のみで実際には執行されないのではないか」という曖昧さが排除されます。正式な封鎖宣言に加え、貨物船「GFS Galaxy」への物理的な攻撃と、それに対する米軍による140以上の軍事目標への空爆により、保険会社が戦争リスク保険の引き受けを拒否または値上げする根拠が整いました。これは実質的な商業的封鎖として機能するため、ゴールドマン・サックスが予測していた「第3四半期にブレント原油が1バレル＝100〜120ドルに達する」というシナリオが、単なる極端なリスクではなく現実的な想定として浮上しています。

●7月17日のイラン石油制裁の期限とは何ですか？なぜ今重要なのでしょうか？

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は7月7日、イラン関連の石油取引を広範に認めていた「一般ライセンスX」を取り消し、取引の清算のみを認める「一般ライセンスX1」に差し替えました。この清算期間が2026年7月17日午前12時1分（米国東部夏時間）に終了します。これ以降、米国の管轄下にあるいかなる企業も、イラン産原油や石油製品の新規購入や販売が法的に禁止されます。これにより、ホルムズ海峡の閉鎖による供給不足をイラン産原油で補おうとしていた国際的な買い手は、物理的な閉鎖と法的な禁止措置の双方に同時に直面することになります。

●サウジアラビアやUAEは、パイプラインを使ってホルムズ海峡を迂回し、原油を供給できますか？

原油については部分的に可能ですが、LNGについては全く不可能です。サウジアラビアの東西パイプラインとUAEのアブダビ原油パイプラインを合わせた迂回能力は日量350万〜550万バレルと推計されていますが、通常海峡を通過する日量約2000万バレルに対して、約74〜80％の原油には代替ルートがありません。さらにLNGについては代替となるパイプラインが存在しないため、カタール（輸出の93％が海峡経由）などの輸出が完全にストップし、世界のLNG取引の約20％が市場から失われることになります。

●この状況に対して、エネルギーの買い手や投資家はどのような対策を取るべきですか？

エネルギー関連のトレーダーや投資家は、原油100ドル超えのシナリオに対するエクスポージャーを見直し、燃料、航空、海運、石油化学分野のヘッジポジションを再評価する必要があります。また、7月末までの海峡正常化を前提としていた産業用エネルギーの買い手（製造業、航空会社、物流業者など）は、少なくとも第3四半期を通じてコストが高止まりする前提で計画を立てるべきです。一般の消費者もガソリン価格の上昇に備える必要があります。原油が現在の77ドル付近から100ドルまで上昇した場合、過去のデータに基づくと、ガソリン価格は1ガロンあたり約0.55ドル上昇する可能性があります。

元記事: Iran Re-Closes Hormuz After Striking Cargo Ship as Goldman $100 Oil Forecast Returns