TSMCの7月16日決算発表：AI投資の限界を占う「CoWoS」3つのシグナル

台湾積体電路製造（TSMC）は、米国時間の2026年7月16日（日本時間同日夜）に2026年第2四半期（4〜6月期）の決算を発表する。台風の影響で月次売上データの開示が一時延期されるなど、同社を取り巻く環境への注目が集まる中、今回の決算はAIインフラ投資が今後も加速し続けるのか、あるいは減速に向かうのかを推し量る極めて重要な試金石となる。市場関係者は、同社の先端パッケージング技術「CoWoS」の供給状況や設備投資計画に強い関心を寄せている。

■台風によるデータ遅延が浮き彫りにした「単一障害点」の現実

台湾の金融市場を閉鎖させた台風の影響により、TSMCは2026年6月の月次売上データの発表を延期せざるを得なくなった。投資家が第2四半期決算の前に同社の業績を正確に把握するための貴重な手がかりだったこのデータは、7月13日に公開される予定だ。これにより、投資家は7月16日の決算発表までに約72時間でこのデータを分析することになる。

時価総額1兆ドル規模の巨大企業にとって、この程度の遅延は些細な問題に見えるかもしれない。しかしこれは、TSMCやエヌビディア（Nvidia）、あるいはAIインフラ関連企業に投資するすべての者が理解しておくべき構造的な現実を物語っている。この業界で重要となる数値のほぼすべてが、台湾の新竹（シンチュー）という単一の拠点に集中しており、ひとつの嵐が市場全体を動かし得るということだ。

TSMCは、米国市場の取引開始前である7月16日に2026年第2四半期決算を発表する予定だ。ウォール街の予測では、同期の売上高は約400億ドル（約6兆4800億円、1ドル＝162円換算）とされ、前年同期の300億7000万ドルから約33%の増収が見込まれている。また、ADR（米国預託証券）1単位あたりの利益は、前年同期の2.47ドルから3.80〜3.83ドルに上昇するとアナリストらは予測している。TSMCは直近4四半期連続で市場予想を上回っており、平均で8.34%のポジティブサプライズを記録している。

しかし、売上高の数字そのものは二の次と言える。7月16日の決算で本当に試されるのは、過去3年間にわたり世界最先端の半導体製造能力を吸収し続けてきた「AIインフラの構築」が、減速しているのか、頭打ち（プラトー）なのか、あるいは依然として加速しているのかという、より大きな問いへの答えだ。その結果は、エヌビディア、AMD、ブロードコム（Broadcom）、ハイパースケーラー、そして半導体周辺のあらゆる市場ポジションに波及することになる。

■なぜTSMCだけがこの問いに答えられるのか

この1回の決算説明会がこれほどまでに注目を集める理由は、AIサプライチェーンにおけるTSMCの唯一無二の立ち位置を理解すれば明らかだ。

TSMCは世界最大の受託半導体メーカー（ファウンドリ）であり、アップル（Apple）、エヌビディア、AMD、ブロードコム、グーグル（Google）、アマゾン（Amazon）などの最先端半導体を製造している。市場にある主要なAIアクセラレータ、すなわちエヌビディアの「Blackwell」GPUシリーズ、AMDの「MI」シリーズ、そして大手ハイパースケーラーが自社設計するカスタムアクセラレータのほぼすべてが、TSMCの先端プロセスノードで製造され、同社のパッケージング施設で組み立てられている。

TSMCの2026年第1四半期決算によると、7ナノメートル（nm）以下の先端技術がウェーハ総売上高の74%を占めた。また、AIアクセラレータを含む「ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）」部門は、総売上高の61%を占め、前四半期比で20%増加している。要するに、世の中にAIチップが存在するならば、それがTSMCによって製造・パッケージングされたものである確率は極めて高いということだ。

アマゾン、マイクロソフト（Microsoft）、アルファベット（Alphabet）、メタ（Meta）などのクラウド大手は、2026年に共同で約7000億ドル（約113兆4000億円）をAIインフラの設備投資に投じるペースを維持している。この資金の大部分は、最終的にウェーハの製造委託やパッケージングの予約という形でTSMCに流れ込む。TSMCはサプライチェーンにおける唯一のサプライヤーではないが、注文の圧力を最初に感じ取り、その圧力が変化したときに最初のシグナルを発する立場にある。

■第1のシグナル：通期の売上高見通し（ガイダンス）は上方修正されるか

TSMCの経営陣は、第1四半期の決算説明会において、第2四半期の売上高を390億〜402億ドルと予測していた。これは中間値で前四半期比約10%の成長に相当する。第2四半期の粗利益率は65.5%〜67.5%と予測されており、高い工場稼働率、先端ノードの早期値上げ、継続的なコスト改善が反映されている。一方で、海外製造拠点の立ち上げコストや2nm生産の立ち上げコストが一部相殺要因となっている。

投資家が待ち望んでいる真のシグナルは、第2四半期が予測通りだったかどうかではなく、2026年の残り期間について経営陣が何を語るかだ。TSMCはすでに第1四半期の時点で、2026年通期の米ドル建て売上高成長率予測を「30%以上」に引き上げている。シティのアナリストであるローラ・チェン氏は、最先端AIチップの強い需要と2nmおよび3nmノードのウェーハ価格上昇を背景に、さらなる上方修正を予想している。もしTSMCがこのガイダンスをさらに引き上げるなら、それはAI設備投資サイクルにまだ伸び代があるという明確な宣言となり、セクター全体への青信号となる。

売上高の議論に隠されたもうひとつのシグナルは「価格設定」だ。サプライチェーン専門ジャーナリストのティム・カルパン氏の報道によると、TSMCはアップル、エヌビディア、クアルコム（Qualcomm）などの主要顧客に対し、7nm以下の最先端プロセスにおける5%〜10%の値上げを通知しており、現在その適用が進められている。同じ出荷量でも価格が上がれば売上高は増加するが、これはAIチップの買い手が注文を減らすことなくコストを吸収できるかどうかを試すものでもある。第2四半期の粗利益率の実績値は、その初期の判断材料となるだろう。

■第2のシグナル：CoWoS容量の最新状況――AIの進歩を左右するボトルネック

今回の決算発表で最も重要となる数値は、売上高でも利益率でもないかもしれない。それは、C.C.ウェイ（魏哲家）CEOが「CoWoS」について何を語るかだ。

過去20年間の大半において、半導体製造における最大の制約はトランジスタの微細化だった。しかし、その問題はほぼ解決されている。TSMCは現在、比較的高い歩留まりで2nmおよび3nmのロジックダイを製造できる。ハイパースケーラーが望むペースでAIデータセンターを展開するのを阻んでいるボトルネックは、もはやシリコンの製造工程ではなく、最先端のパッケージング技術だ。具体的には、高性能ロジックチップと高帯域幅メモリ（HBM）を接続するために必要な「2.5D」および「3D」パッケージング技術である。

このストーリーの中心にあるのが「CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）」だ。TSMC独自の2.5D先端パッケージング技術であり、ロジックダイ（GPUやASIC本体）と複数積層されたHBMを、シリコンインターポーザの上に並べて配置する。このインターポーザには、銅を充填した垂直方向の接続経路である「シリコン貫通電極（TSV）」が形成されており、積層されたダイの間を毎秒テラバイト単位の帯域幅で接続することを可能にしている。エヌビディアのBlackwell、AMDのMIシリーズ、そして主要ハイパースケーラーのカスタムASICはすべて、出荷可能な製品となるためにTSMCのCoWoS容量の割り当てに依存している。

CoWoSを戦略的に重要にしているのは、この生産がTSMC内に完全に囲い込まれている（キャプティブである）という点だ。CoWoSインターポーザの一般市場（マーチャント・マーケット）は存在しない。AIアクセラレータを設計し、HBMの統合を必要とするファブレス企業にとって、TSMCのパッケージングライン以外の選択肢はない。つまり、TSMCはロジックダイの製造段階だけでなく、パッケージング段階においてもほぼ独占的な地位を握っている。今回の台風によるデータ遅延が縮図として示したように、地政学的・地理的なリスクがひとたび顕在化すれば、世界のAIチップ供給全体が停滞することになる。

6月4日の年次株主総会で、C.C.ウェイCEOは株主に対し、CoWoSの容量は「極めて逼迫しており、2026年まで完売状態である」と述べた。また、エヌビディアの経営陣もCoWoSの組み立てについて「少なくとも2026年中頃まで供給不足が続く」と説明しており、調査会社Silicon Analystsの追跡データによると、TSMCの先端パッケージング後工程施設におけるリードタイムは52〜78週間に達し、予約は2027年まで埋まっているという。

TSMCの対応は積極的だ。市場調査会社TrendForceの分析によると、CoWoS容量は年率約80%で拡大しており、2024年末の月産約3万5000枚から、2025年末には約7万5000枚、さらに2026年末には月産12万5000〜13万枚を目指している。これは2年足らずで約4倍の拡大となる。業界の予測では、今年初めに最大20%に達していたパッケージングの需給ギャップは、新容量の稼働に伴い、2026年末までに約10%に縮小する可能性がある。投資家は、このスケジュールが維持されているか、また2027年の容量に関する発言が見通しをどう変えるかに耳を傾けることになる。

■第3のシグナル：設備投資（CapEx）の軌道

TSMCの2026年の設備投資予算は520億〜560億ドル（約8兆4240億〜9兆720億円）と、同社史上最大規模であり、2025年の水準を約37%上回っている。経営陣はこの範囲の上限に近い支出を行う意向を示している。18カ月から24カ月の計画サイクルで動く企業がこれほどの規模の資金を投入する場合、それは半年後ではなく、2〜3年後の需要を見据えた賭けに出ていることを意味する。

今回の決算発表でこの数値がさらに上方修正されるようなことがあれば、それはTSMC自身が持続的なAI需要に対して自社の資本をさらに投じることを意味し、半導体投資家にとって極めて大きな意味を持つ。Counterpoint Researchのシニアアナリストであるウィリアム・リー氏はCNBCに対し、2026年は半導体製造とパッケージング技術の両方の成長に支えられ、AIサーバーにとって「飛躍の年」になると語った。ゴールドマン・サックスの研究ノートも、TSMCの生産能力は当面の間、急増する需要に追いつかない可能性が高いと指摘しており、だからこそ設備投資の数字が重要になる。経営陣が需要の先行きを拡大と見ているか、縮小と見ているかを示す指標となるからだ。

■アリゾナ工場の真実：ロジックファブだけでなくパッケージング容量が鍵

TSMCの米国アリゾナ州への進出は、同社にとって最も野心的なプロジェクトであると同時に、最も複雑な実行リスクを伴うものだ。

TSMCのアリゾナキャンパスは、当初の「2工場・120億ドル」の計画から、現在は「6工場・1650億ドル（約26兆7300億円）」のフェーズへと拡大しており、米国のグリーンフィールド（新規開発）プロジェクトに対する外国直接投資としては史上最大規模となっている。第21工場の第1フェーズは2024年第4四半期に4nmの量産を開始し、最初の通年で約5億1400万ドルの利益を上げた。これは「台湾以外での先端半導体製造は経済的に成り立たない」という長年の支配的な見方に一石を投じる節目となった。第2工場の建屋は2026年4月に完成し、2027年後半には2nmの商業生産開始を目指している。

しかし、アリゾナ建設においてより重要な要素は、その後に控える計画かもしれない。2026年初頭に着工し、2028年までの量産を目指す「AP1」および「AP2」と名付けられた2つの先端パッケージング施設だ。これらは米国本土で初のCoWoS対応施設となる。これらが稼働するまでは、TSMCの最先端パッケージングを使用するすべてのAIアクセラレータは、依然として台湾を経由しなければならない。つまり、ロジック半導体の製造工場への投資だけでは、今回の台風が浮き彫りにした地理的な集中リスクを完全には解決できないのだ。

アリゾナキャンパスにおける実行リスクは現実のものとして存在する。TSMCは、アリゾナの砂漠地帯における水資源の確保が依然として課題であると報告しており、産業排水処理施設を通じて90%の水再利用を目指している。また、ビザ発給の遅れが台湾人エンジニアの交代を複雑にしている。さらに、2025年第3四半期には、予期せぬガスサプライヤーの供給停止により数時間のダウンタイムが発生し、数千枚のウェーハが廃棄処分となって四半期利益が大幅に減少した。これは、新しい施設で操業を安定させるには時間がかかるという教訓を示している。

アリゾナ投資の地政学的な意義は、TSMCが米証券取引委員会（SEC）に提出した年次報告書「Form 20-F」でも確認されている。そこでは、米国の輸出規制、関税政策、そして顧客の集中が継続的なリスクとして明示されている。アリゾナへの投資は、これら3つのリスクに対するヘッジであり、米国の国家安全保障上の利益と商業的な大義を両立させる国内供給の選択肢なのだ。

■AIチップ値上げの影響：消費者への波及

TSMCの価格決定力は、最終的に消費者が手にするデバイスの価格に直接つながっている。

TSMCは主要顧客に対し、総売上高の約75%を占める7nm以下のすべての最先端プロセスにおいて5%〜10%の値上げを通知した。エヌビディア、AMD、ブロードコムといったTSMCの最大のAI顧客にとって、この値上げは十分に吸収可能だ。エヌビディアの利益率はコストを川下に転嫁できるほど十分に厚く、データセンターの買い手も、そこで実行されるAIモデルが商業的に価値を持ち続ける限り、アクセラレータの価格に対してそれほど敏感ではない。

しかし、より薄い利益率で競争しているスマートフォンやPC向けの半導体メーカーにとっては状況が異なる。消費者向けチップでTSMCの先端ノードに依存しているクアルコムやメディアテック（MediaTek）などは、この値上げ分の少なからぬ割合をデバイスメーカーに転嫁し、そこからさらに消費者へと転嫁することが予想される。アナリストらは、2026年後半にはフラッグシップのスマートフォンやPCの価格が上昇すると予測しており、その上昇幅はサプライヤーが小売価格に達する前にどれだけのコストを吸収できるかによって決まる。今年後半にフラッグシップ端末の購入を計画しているなら、TSMCの価格決定力がその購入価格に影響を与えることになるだろう。

■決算発表前にTSMC株を買うべきか

これは多くの投資家が実際に抱いている疑問であり、率直な分析が必要だ。

アナリストらは決算発表を前に概ね強気な姿勢を示している。第2四半期前の目標株価に基づくと、アナリストの平均目標株価は現在値から約12%の上値余地を示唆しており、最も楽観的な予測では約38%の上昇もあり得るとされている。バークレイズのアナリスト、サイモン・コールズ氏は目標株価を470ドルから625ドルに引き上げて「買い」推奨を継続し、TSMCを半導体セクターにおける最高のAI投資機会のひとつと評した。また、シティのローラ・チェン氏も台湾市場の上場株の目標株価を2,875台湾ドルから3,800台湾ドルに引き上げ、30日間のポジティブ・カタリスト・ウォッチに指定した。TSMC株は4〜6月期だけで39.9%急騰し、過去12カ月では97%以上上昇している。

強気シナリオは明確だ。TSMCは先端半導体製造と先端パッケージングの両方でほぼ独占的な地位を築いており、顧客は新しいノードの認定に必要な長いリードタイムによって何年も囲い込まれている。さらに、ジェネレーティブ（生成）AIからエージェンティック（自律エージェント型）AIへの移行が、既存の容量を使い果たした波の上に、さらなる新たな演算需要の波を引き起こしている。C.C.ウェイCEOは、主要顧客との綿密なチャネルチェックを行った上で、一貫して強気な設備投資計画を実行してきたことで信頼を得ている。

一方で、慎重な見方（弱気シナリオ）も率直に述べる価値がある。投資情報サイトSeeking Alphaのアナリストらは、TSMCのバリュエーションが「利益率のピーク」と「稼働率のピーク」を反映したものであると指摘しており、収益性とフリーキャッシュフローがわずかな需要変動に対しても非常に敏感になっていると警告している。2026年4月のFerrante Capitalのリサーチノートは、構造的な重要ポイントを指摘している。すなわち、TSMCのHPC売上構成は「遅行指標」であり、先行指標ではないということだ。ファウンドリの売上高は、ノードによって異なるが、顧客の注文から1〜3四半期遅れて発生する。もしハイパースケーラーの設備投資が2026年第2四半期または第3四半期に軟化し始めた場合、TSMCがその減速を実感するのは年末頃であり、今回の決算発表時ではない。

決算発表は二者択一のイベントだ。市場予想を大きく上回り、通期ガイダンスが引き上げられれば株価は急騰する可能性があるが、AI設備投資サイクルがわずかでも冷え込んでいる兆候が見られれば、TSMC株および半導体セクター全体で大幅な調整が引き起こされる可能性が高い。なお、本記事は投資勧誘を意図したものではない。投資判断を下す前に、独自の調査を行い、資格を持つ財務アドバイザーに相談していただきたい。

■今回の決算説明会が他と異なる理由

TSMCの第2四半期決算は、売上高、利益率、そしてガイダンスの観点から詳細に分析されるだろう。しかし、それ以上に重要な問いは「AIインフラ構築の持続性」だ。C.C.ウェイCEOが2026年第1四半期の決算説明会で、クラウドサービスプロバイダーの支出について「AI半導体サイクルが一時的な投資の波ではなく、複数年にわたる機会であるという考えを強力に裏付けるものだ」と述べたとき、彼は予測ではなく、その瞬間の受注状況を説明していた。

今回の決算発表での彼の言葉は、その発言を裏付けるか、あるいは修正するものとなる。もしAI需要に対するトーンが留保なしに「極めて堅調」なままであれば、市場はインフラ構築の次の章が資金的に裏付けられ、予定通りに進んでいると解釈するだろう。しかし、顧客による計画の先送りや、下半期の受注見通しの軟化など、少しでも慎重な姿勢が見られれば、セクター全体の評価（マルチプル）はそれに応じて再調整されることになる。

世界で唯一、AIチップとその出荷に必要なパッケージングの両方を製造する企業のトップが、7月16日（木）午前2時（米国東部時間）に発言する。台風で延期された6月の売上データは13日（月）に発表される。これら2つの情報を通じて、投資家は2026年におけるAIインフラサイクルの現在地について、他のどの情報源よりも明確な確信を得ることになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●CoWoSとは何ですか？なぜ2026年においてチップ製造そのものよりも重要視されているのですか？

CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）は、TSMC独自の2.5D先端パッケージング技術です。エヌビディアのGPUなどのロジックダイと、複数の高帯域幅メモリ（HBM）をシリコンインターポーザ上で統合し、巨大なAIモデルが必要とする毎秒テラバイト単位のメモリ帯域幅を実現します。この技術はTSMC内に完全に囲い込まれており、代替手段がありません。現在、TSMCのパッケージング施設でのリードタイムは52〜78週間に達しており、予約は2027年まで埋まっています。そのため、シリコンの製造自体よりも、CoWoSの供給容量がAIアクセラレータを導入する上での最大のボトルネックとなっています。

●7月16日のTSMC決算発表で、投資家が注目すべき3つのシグナルは何ですか？

1つ目は、2026年通期の売上高成長率見通し（現在予測は30%以上）がさらに上方修正されるかどうかです。2つ目は、C.C.ウェイCEOが下半期から2027年に向けたCoWoSの供給逼迫状況についてどのように言及するかです。3つ目は、2026年の設備投資予算（現在予測は520億〜560億ドル）が上方修正されるかどうかです。これは同社が2028年以降の需要をどう見ているかを示す指標となります。

●TSMCの半導体値上げは、スマートフォンやPCの価格に影響しますか？

はい、一定の遅れを伴って影響するとみられます。TSMCは7nm以下の最先端プロセスにおいて5%〜10%の値上げを顧客に通知しています。利益率の厚いAIデータセンター向けチップとは異なり、消費者向けチップを製造するクアルコムやメディアテックなどは利益率が低いため、このコスト上昇分をデバイスメーカー、そして最終的に消費者へと転嫁せざるを得ないとみられています。アナリストは、2026年後半にフラッグシップのスマートフォンやPCの価格が上昇すると予想しています。

●TSMCの台湾への地理的集中は、AIサプライチェーンにどのような影響を与えますか？

台湾はTSMCの先端ロジック製造能力の大部分を占め、現在はCoWoS先端パッケージング能力のすべてが集中しています。台風による売上データ発表の遅延が示すように、台湾での操業停止は世界のAIチップ供給全体に影響を及ぼします。米国アリゾナ工場での生産拡大や、2028年稼働を目指すパッケージング施設（AP1/AP2）の建設が進められていますが、台湾が世界のAIチップ組み立ての単一拠点であるという構図が解消されるまでには、まだ数年の時間を要します。

元記事: TSMC Q2 Earnings July 16: Three CoWoS Signals That Test AI’s Spending Ceiling