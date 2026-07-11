米オクラホマ州で525MWの太陽光発電が稼働、Google支援のPPAモデルが送電網ファイナンスを再定義

米国テキサス州ダラスを拠点とする独立系発電事業者（IPP）のLeeward Renewable Energy（LRE）は、オクラホマ州において525メガワット（MW）規模の太陽光発電所の商用運転を2026年7月7日に開始した。このプロジェクトは、Googleによる長期電力購入契約（PPA）を軸に15億ドル（約2430億円）の資金調達を実現したもので、巨大IT企業（ハイパースケーラー）が地域の送電網インフラ整備を主導する新たな融資モデルを象徴している。一方で、連邦税額控除の建設開始期限直前の稼働となったほか、同州における蓄電池（ストレージ）不足という構造的な課題も浮き彫りになっている。

■ITC期限直前の商用運転開始と資金調達モデルの変革

テキサス州ダラスを拠点とする独立系発電事業者（IPP）のLeeward Renewable Energy（LRE）は、2026年7月7日にオクラホマ州で525メガワット（MW）の太陽光発電所の商用運転を開始した。これは、米国の独立系発電事業者による単一州での太陽光発電稼働としては、近年で最大規模のものとなる。この稼働は、新規の太陽光・風力発電プロジェクトに対する「Section 48E（クリーン電気投資税額控除）」の建設開始期限が完全に終了した5日後のタイミングとなった。この時期の稼働は偶然ではない。現在オクラホマ州で送電されているすべてのメガワットは、数カ月前に連邦税額控除の適格性を確保しており、今後着工されるプロジェクトは根本的に異なる経済性に直面することになる。LREは7月7日にこのマイルストーンの達成を発表した。

今回の稼働は、米国におけるユーティリティ規模の再生可能エネルギーインフラの資金調達方法を静かに再構築しつつあるモデルを具現化している。ポートフォリオの大部分をカバーするGoogleの長期電力購入契約（PPA）は、同社のオクラホマ州のデータセンター向けに炭素フリーの電力を提供するだけでなく、15億ドル（約2430億円、1ドル＝162円換算）に上るプロジェクト債務および資本の融資を可能にする信用補完として機能した。従来の太陽光発電プロジェクトは、プロジェクトファイナンスを確保するために電力会社との売電契約（オフテイク契約）に依存していたが、今回のLREによるオクラホマ州での建設は、単一のハイパースケーラーによるデータセンター拡張がアンカー（主導役）の役割を果たし、新たな送電網容量がどこに、いつ建設されるかを決定づける存在になり得ることを示している。

■525MWが稼働、さらに200MWが建設中

今回商用運転を開始したプロジェクトには、メイズ郡にある125MWの「Huckleberry Solar」と、オクラホマ州南部のデュラント近郊、ブライアン郡およびジョンストン郡にまたがる計153MWの「Twelvemile Solar I & II」が含まれる。残りの200MWは、102MWの「Mayes Solar」プロジェクトと145MWの「Salt Branch Solar I & II」で構成されており、現在建設が進められ、2026年後半に商用運転を開始する予定である。さらに現在建設中の200MWの施設「Twelvemile Solar III」が完成すると、LREのオクラホマ州における総発電容量は725MWに達する。

このポートフォリオの電力は、意図的に多様化されたルートを通じて複数の送電網運営会社に送電される。「Mayes Solar」と「Salt Branch Solar I」は、グランド川ダム管理局（GRDA）に確約伝送サービスの下で供給される。「Salt Branch Solar II」と「Huckleberry」はアメリカン・エレクトリック・パワー（AEP）を通じて相互接続し、「Twelvemile Solar I & II」はオクラホマ・ガス＆エレクトリック（OG&E）を通じて電力を供給する。単一の州内でポートフォリオを3つの異なる電力会社の相互接続に分割することは、オクラホマ州の地理的な偶然ではなく、意図的なリスク管理戦略である。各電力会社は独自の相互接続キュー（待機列）と調査スケジュールを運用している。単一の相互接続経路に725MWを集中させると、ポートフォリオ全体を遅延させかねない単一障害点が生じるため、3つに分散させることで、調整の複雑さは増すものの、そのリスクを限定している。

これら3つの電力会社はすべて、米国中部の14州にわたる送電網を管理する非営利の地域送電機関（RTO）であるサウスウエスト・パワー・プール（SPP）の管轄内で運営されている。SPPの統合市場は、ロケーション別限界価格（LMP）を用いた前日およびリアルタイムのエネルギー市場を運営しており、義務的な容量市場は運営していない。この特徴は、同地域が、大半の送電網計画者がわずか2年前に予測していたよりも急速に進行する構造的な需給変化に直面する中で、重要な意味を持つようになっている。

■Googleはクリーン電力を買うだけでなく、送電網の資金調達を担う

Googleは、「Salt Branch Solar I & II」、「Huckleberry Solar」、「Mayes Solar」、「Twelvemile Solar I & II」からの出力をカバーするPPAに署名している。これらの契約は、急速に拡大するGoogleのオクラホマ州のデータセンター運営を支えるために再生可能エネルギーの電力を向けるものだが、資金調達構造において果たす役割は、単なる炭素会計（カーボンアカウンティング）をはるかに超えている。

Googleのような高い信用力を持つ取引相手との物理的PPAは、大規模な太陽光プロジェクトにおける最大の融資リスク、すなわち「電力の買い手がいないリスク」を排除する。プロジェクトの融資元は契約された収益ストリームに基づいて融資を引き受け、株式投資家も同様に契約されたキャッシュフローに対してリターンを算出する。Googleのコミットメントがなければ、SPPの卸売市場で市場リスクにさらされるスタンドアロンの725MWポートフォリオは、大幅に高い資金調達コストや厳しい債務容量、あるいはその両方に直面していたはずである。このコミットメントがあったからこそ、オクラホマ州の2つの郡に展開された15億ドルのインフラ資本が融資可能となった。

Googleのオクラホマ州のエネルギーインフラへの関与は、LREのポートフォリオにとどまらない。同社は同州のクラウドおよびAIインフラに90億ドル（約1兆4580億円）を投じることを確約しており、これにはスティルウォーターにおける新しいデータセンターキャンパス、2011年から稼働しているプライア施設の拡張、そして2026年4月に発表されたマスコギー郡の2つの追加キャンパスが含まれる。この拡張を支えるため、GoogleはLREだけでも700MW以上の太陽光調達を確保している。さらに、2026年5月にはEnlight Renewable Energyの米国子会社であるClēnera Holdingsとの間で、レフロア郡の「Solstice」プロジェクト（2028年着工予定）に関する200MW、15年間の個別契約を締結した。Googleのオクラホマ州における太陽光調達は、契約容量ベースで現在合計900MWを超えている。

LREのCEOであるジェイソン・アレン氏は、この取り組みの規模について次のように述べている。「このポートフォリオは、オクラホマ州のエネルギーの未来への大規模な投資を象徴しており、高まる電力需要と長期的な経済成長を支えるために必要なインフラの規模を示している。これらのプロジェクトは、長年にわたる協力関係と、ビジネス、地域社会、そして米国の経済成長を牽引するデジタルインフラを支えるために必要な、信頼性が高く、費用対効果に優れた、国内生産のエネルギーを提供するという共通のコミットメントを反映している」

また、Googleのデータセンター運営リードであるJT・トリバー氏は、この調達が単に自社のクリーンエネルギー目標を満たすだけでなく、送電網そのものに貢献するものだと捉えている。「Googleは、地域社会をサポートし、送電網を強化する方法で成長することにコミットしている。LREとのこの新しい契約は、オクラホマ州でより多くの発電容量を稼働させることに貢献し、すべての人にとってより堅牢で、手頃な価格で、信頼性の高いエネルギーシステムを実現する一助となるだろう」

■なぜオクラホマ州なのか、そしてSPPの送電網計算が向上し続ける理由

大規模な太陽光発電といえば、カリフォルニア州、アリゾナ州、テキサス州などの南西部の砂漠地帯を連想する観察者にとって、オクラホマ州がユーティリティ規模の太陽光発電回廊として台頭することは意外に思えるかもしれない。しかし、同州は、従来の市場に比べて太陽光開発業者にますます有利となる複数の要因を併せ持っている。

地理的には、オクラホマ州の平坦な地形と強固な日射量により、開発が密集した州で一般的な土地取得プレミアムを支払うことなく、単軸トラッカー（追尾式）設置で25〜30%の設備利用率を達成できる。これらのプロジェクトでは米国製の機器が使用されており、この要件は「One Big Beautiful Bill Act（OBBBA）」の国内調達ボーナス規定においてもポートフォリオを有利な立場に置く。極めて重要なのは、オクラホマ州がSPPとミッドコンティネント独立系統運用機関（MISO）の2つにまたがっている点である。これにより、プロジェクト開発者は単一の立地から米国の主要な卸売電力市場の2つにアクセスでき、沿岸部の市場では真似できない相互接続の選択肢を得ることができる。

オクラホマ州の太陽光発電における構造的な優位性は、LREが2025年初頭に建設を開始して以来、さらに強まっている。SPPが発表した「2025年統合送電計画評価報告書」によると、電化、産業拡大、そしてデータセンター展開の加速を背景に、SPP地域におけるピーク負荷は2026年から2029年の間に約5ギガワット（GW）増加すると予想されている。同期間に、同地域では5.7GW以上の化石燃料発電容量が廃止される見通しである。需要の増加と、廃止される発電所による供給の減少というこれら2つのトレンドが相まって、SPP市場に投入される新たな再生可能エネルギー発電は、単なる補完的なものではなく、構造的に不可欠なものとなっている。

地域社会に対する経済的なメリットも実証されている。LREのポートフォリオは、2つの郡にわたる建設期間中に合計2,000人以上の雇用を創出し、プロジェクトの耐用年数を通じて1億4,880万ドル（約241億円）の州および地方税収をもたらすと予測されており、学校、公共インフラ、必須サービスの資金源となる。歴史的に再生可能エネルギーの義務化に対して慎重な姿勢をとってきた同州において、この財政的な計算は、環境面での主張だけでは開かなかった扉を開くことになった。

■ITCの期限が太陽光開発パイプラインを二分した背景

7月7日の商用運転開始のタイミングは、LREのプロジェクトのマイルストーンを超える重要な意味を持っている。式典の5日前である2026年7月4日、OBBBAによって課された建設開始期限が満了したためである。

2025年7月4日に制定されたOBBBAの下では、太陽光および風力発電施設が標準ルールに基づいて「Section 48E（クリーン電気投資税額控除）」の全額適用を受けるためには、制定から1年後の2026年7月4日までに建設を開始しなければならない。この期限を逃したプロジェクトは、税額控除を受けるために2027年12月31日という厳しい運転開始期限に直面することになる。許認可手続き、相互接続キュー、機器調達サイクルを考慮すると、この18カ月の猶予期間は、未着工のほとんどのユーティリティ規模の太陽光プロジェクトにとって実務上達成不可能である。最大規模のグリーンフィールド（新規開発）プロジェクトにとって、7月4日の期限を逃すことは、実質的に税額控除を完全に失うことと同義である。OBBBAによるクリーンエネルギー税額控除の変更は、再生可能エネルギー分野の法律実務家によって広く分析されている。

2025年初頭に建設を開始したLREのオクラホマ州ポートフォリオ全体を含め、期限前に着工したプロジェクトは、建設開始年から4年以内に運転開始することを条件に、「継続セーフハーバー（Continuity Safe Harbor）」の下で30%のITC（投資税額控除）の適格性を維持できる。2025年に建設を開始したプロジェクトの場合、2029年12月31日までに運転を開始する必要がある。現在商用運転を開始しているLREのプロジェクト、および2026年末までに完了予定のプロジェクトは、この猶予期間内に十分に収まっている。

この二分化の影響は、すでに開発者の行動に現れている。開発の後期段階にあるプロジェクトを抱え、十分な資金力を持つ発電事業者は、期限が切れる前に基準をクリアするため、2025年を通じて許認可と機器調達を加速させた。一方、このスケジュールに間に合わなかった初期段階のパイプラインは、現在、根本的に異なる投資計算に直面しており、明確なITCの道筋がないプロジェクトに資金を投じる税務出資者（タックス・エクイティ投資家）の層も縮小している。LREのオクラホマ州ポートフォリオが、200MWを建設中に残しながらも525MWを商用運転に導き、そのすべてをITCの適用期間内に収めたことは、期限を逃した開発者に対して大きな競争優位性を示している。

■オクラホマ州が抱える未解決の蓄電池問題

オクラホマ州の太陽光発電開発には強い勢いがあるものの、今回の商用運転開始によっても解決されない構造的な制約が、月を追うごとに深刻さを増している。

2026年中頃の時点で、オクラホマ州で稼働しているユーティリティ規模のバッテリー電力貯蔵システム（BESS）の容量は、5つの施設を合わせて約432MWにとどまる。そのうち最大規模のものは、NextEra Energy Resourcesが運営する252MWの「Skeleton Creek Energy Center」である。オクラホマ・ガス＆エレクトリックは、ポンカシティ近郊の「Frontier Energy Storage Project」（302MW）を2027年後半に商用運転開始する予定である。このFrontierが稼働しても、オクラホマ州の総貯蔵容量は約734MWにとどまり、LREのポートフォリオ完成後に2GWを超える同州の太陽光発電フリートに対して著しく不足している。

このギャップは、SPPの給電データにもすでに現れている脆弱性を生み出している。日中のピーク発電時間帯に需要を見つけられない太陽光発電は、出力抑制（出力制御）されるか、卸売市場で極めて低い価格で売却せざるを得ず、プロジェクト所有者の収益を減少させ、蓄電池を併設しない次世代プロジェクトの資金調達を困難にしている。LREのポートフォリオには現在、蓄電池が併設されていない。2026年5月に契約されたEnlightの「Solstice」プロジェクト（2028年着工、2029年稼働予定）には、第2フェーズとして800MWhの貯蔵容量が計画されており、同プロジェクトの統合問題には一部対処できる見込みだが、オクラホマ州の送電網全体としては、蓄電池の導入が太陽光の普及に比べて大幅に遅れている。

しかし、このギャップはチャンスでもある。SPPの160GWを超える相互接続キューは、太陽光、風力、およびバッテリー貯蔵の提案で占められている。次なるオクラホマ州の太陽光発電に確実な蓄電池契約を組み合わせることで、この併設の課題を解決する開発者や電力会社は、需要の伸びが確実視され、化石燃料容量が廃止され、LREポートフォリオの3つの電力会社相互接続を中心に送電インフラがすでに整備されている市場へのアクセスを手にすることになる。

■LREのオクラホマ州以外への拡大

今回のオクラホマ州での稼働は、風力発電を祖業とするLREにとって、近年で最も劇的なマイルストーンとなった。2003年にテキサス州で設立されたLREは、全米で4GWを超える30以上の風力、太陽光、エネルギー貯蔵プロジェクトを所有・運営しており、2028年までに稼働資産を10GWに達させるという目標を掲げている。

このオクラホマ州のポートフォリオ自体には、10年にわたる開発の歴史がある。SunChase PowerとEolianの合弁会社であるRed River Renewable Energyが10年以上前にこの2つのポートフォリオ構成要素の開発を開始し、もともとGoogleとのPPAに署名していた。その後、LREが2024年に別々の取引で両方のポートフォリオを買収した。EolianのCEOであるアーロン・ズバティ氏は、7月7日のイベントで、このプロジェクトが戦略的に配置された発電設備によって未利用の送電容量をいかに解放できるかを示していると指摘した。「オクラホマのポートフォリオは、戦略的に配置されたエネルギーインフラが、未利用の送電容量を解放することで高まる電力需要への対応をいかに支援できるかを示しており、同時に、電力を消費する需要地の近くに発電設備を配置することで送電網の信頼性を強化している」

オクラホマ州以外でも、LREは2025年にテネシー州で177MWの「Ridgely」太陽光プロジェクトを商用運転に導き、同州における同社初の稼働太陽光資産として、長期PPAの下でテネシー川流域開発公社（TVA）に電力を供給している。2026年3月には、オハイオ州リッキング郡にある350MWの「Harvey Solar」プロジェクトを買収した。同プロジェクトは2026年第3四半期に着工し、2028年後半の商用運転開始を目指している。LREは、カナダ最大級の確定給付年金基金であるOMERSのインフラ投資部門、OMERS Infrastructure Managementのポートフォリオ企業である。この構造により、同規模の独立系発電事業者には珍しい、長期的な視点を持つ「ペイシェント・キャピタル（辛抱強い資本）」の提供を受けている。

今後の大きな疑問は、現在インセンティブ適格となっているプロジェクト群が完成した後に、オクラホマ州の開発がどのように勢いを維持するかである。次なるオクラホマ州の太陽光発電に蓄電池を併設し、需要の伸びが確認され化石燃料容量が廃止されつつある市場に電力を供給し、信用力のある長期オフテイカーを中心に取引を構成する開発者、電力会社、またはハイパースケーラーは、次の725MWに向けた再現可能なプレイブック（成功の方程式）を手にすることになる。そのプレイブックがオクラホマ州で展開されるのか、それともAI主導の負荷増大、化石燃料の廃止、蓄電池不足という同じ計算に直面しているSPP管内の隣接する州に移行するのか。それは今回のLREの稼働開始が直接答えるものではないが、これまで以上に鋭く突きつけられている問いである。

■注目ポイントQ&A

●電力購入契約（PPA）とは何ですか？なぜGoogleのPPAが送電網の資金調達において重要なのですか？

電力購入契約（PPA）とは、買い手が発電事業者から合意された価格で、通常10〜20年間の固定期間にわたり電力を購入することに同意する長期契約です。ユーティリティ規模の太陽光発電において、Googleのような信用力の高い買い手とのPPAは、プロジェクトファイナンスを可能にする主要な収益保証として機能します。融資元や株式投資家は、不確実な卸売市場価格ではなく、契約されたキャッシュフローに基づいて引き受けを行います。GoogleがLREの725MWのオクラホマ州ポートフォリオの大部分をカバーする物理的PPAを締結したことは、単なる環境への取り組みにとどまらず、15億ドルの建設資金調達を可能にした金融手段でした。これは、従来の電力会社との売電契約がこの役割を果たしていたモデルからの転換を意味し、電力消費の激しい地域にデータセンターを建設するハイパースケーラーが、電力会社に代わってアンカーオフテイカー（主要な買い手）となり、新たな送電網容量がどこに建設されるかを決定づけるようになっています。

●Section 48E投資税額控除とは何ですか？なぜ7月4日の期限が重要なのですか？

米国内国歳入法第48E条（Section 48E）は、太陽光や風力を含む適格なクリーン電気発電施設の資本コストに対して30%の投資税額控除（ITC）を提供する制度です。2025年7月4日に署名された「One Big Beautiful Bill Act（OBBBA）」は、太陽光および風力プロジェクトがこの税額控除の全額適用を受けるための建設開始期限を、制定から1年後の2026年7月4日と定めました。この期限を逃したプロジェクトは、2027年12月31日までに運転を開始しなければならないという厳しい期限に直面しますが、未着工のほとんどのユーティリティ規模プロジェクトにとって、この18カ月の猶予期間は実務上達成不可能です。LREのオクラホマ州ポートフォリオは、期限を大幅に前回る2025年初頭に建設を開始しており、建設開始から最大4年間有効な「継続セーフハーバー」の下で適格性を満たしています。2025年に着工したプロジェクトは、税額控除を確保するために2029年12月31日までに運転を開始する必要があります。

●なぜオクラホマ州がユーティリティ規模の太陽光発電市場として台頭しているのですか？

オクラホマ州は、平坦な地形、良好な日射量、低い土地取得コストに加え、サウスウエスト・パワー・プール（SPP）とミッドコンティネント独立系統運用機関（MISO）という2つの主要な電力市場にまたがる地理的優位性を備えています。この二重市場へのアクセスにより、開発者は複数の相互接続経路と、単一市場の州よりも広い潜在的買い手のプールを得ることができます。また、データセンターの拡張などを背景に、SPP地域では2026年から2029年の間にピーク負荷が約5GW増加すると予想される一方、同期間に5.7GW以上の化石燃料発電が廃止される予定です。このため、新たな再生可能エネルギー容量は、供給過剰の市場で競争するのではなく、構造的に電力を必要としている送電網に投入されることになります。

●オクラホマ州の送電網における蓄電池のギャップとは何ですか？なぜそれが問題なのですか？

2026年中頃の時点で、オクラホマ州で稼働しているユーティリティ規模のバッテリー電力貯蔵容量は約432MWにすぎず、同州で拡大する太陽光発電の規模や、大規模な太陽光導入がもたらす間欠性（出力の不安定さ）の課題に対して著しく不足しています。太陽光発電が日中にピークに達し、利用可能な負荷を超えると、余剰電力は出力抑制（廃棄）されるか、卸売市場で極めて低い価格で売却せざるを得なくなります。蓄電池があれば、その余剰分を回収し、太陽光が発電しない夕方のピーク時間帯に送電することができます。蓄電池の併設が大幅に進まない限り、オクラホマ州の太陽光発電の拡大は出力抑制のリスクを高め、プロジェクト所有者の1メガワット時あたりの実質収益を制限することになります。LREのポートフォリオには現在蓄電池が併設されておらず、2026年5月に契約されたEnlightの「Solstice」プロジェクトでは、2029年の太陽光商用運転開始の後に800MWhの貯蔵フェーズが計画されています。

元記事: Oklahoma Solar Hits 525 MW as Google-Backed PPA Model Reshapes Grid Finance