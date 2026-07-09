テスラFSDの死角：サングラスで居眠り運転検知が機能せず、カナダで時速100km走行の危険事案が発生

2026年7月5日（現地時間）、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の高速道路にて、テスラ車を運転中の女性が意識を失ったような状態で時速約100kmで走行している様子が撮影された。後部座席には2人の子供が同乗していた。この事案は、運転支援システムの性能向上によってドライバーの過信や油断（コンプレィセンシー）が生じるという、安全研究者がかねてより警告していたリスクを浮き彫りにしている。

■時速100kmで居眠り運転するテスラが目撃される

2026年7月5日（日）、ブリティッシュコロンビア州のトランスカナダ・ハイウェイを走行していたカーリー・キング氏は、子供の乗り物酔いのために車を路肩に寄せた際、異常な光景を目撃した。通り過ぎていくグレーのテスラ（2026年型Model Y）のドライバーが、大きな濃いサングラスをかけたまま片側に倒れ込み、目を閉じて、手はハンドルから完全に離れていたのだ。キング氏がスマートフォンで撮影した動画は、SNSや地元メディア「Castanet」の報道を通じて、瞬く間に北米全土のニュース番組で取り上げられた。

キング氏はすぐに911（緊急通報ダイヤル）に通報。地元警察（RCMP）は車両のナンバープレートを特定し、ドライバーへの追跡調査を行っている。ブリティッシュコロンビア州高速道路パトロール隊のマイケル・マクラフリン巡査部長は、「法的に認められた運転支援システムを使用している場合であっても、常に覚醒し、注意を払い、車両を制御していなければならない」と厳重に警告している。

■州法における自動運転の違法性と罰則

ブリティッシュコロンビア州運輸省は、同州において完全自動運転技術は合法ではないと改めて表明した。同州の車両法（Motor Vehicle Act）は、公道でのレベル3、4、5の自動運転車の走行を禁止しており、「車両に運転を完全に任せる」機能（ドライバーがハンドルから手を離し、道路の監視をやめることを許容するシステム）を明示的に禁じている。

動画に映っていた車両は、テスラがレベル2に分類している「Full Self-Driving (Supervised)」（FSD：監視付きフルセルフドライビング）を実行中だったとみられる。レベル2であっても、同州の法律はドライバーに対し「常に覚醒し、注意を払い、車両を制御し、ハンドルに手を添え、ペダルの近くまたは上に足を置いておくこと」を義務付けている。居眠り運転で検挙された場合、368ドルから2,000ドル（約5万9,600円〜32万4,000円、1ドル＝162円換算）の罰金、および最長6カ月の禁錮刑が科される可能性があり、子供が同乗していた場合は児童虐待や危険運転致死傷罪に相当する刑事訴追を受ける可能性もあると専門家は指摘している。

■サングラス着用で無効化されるテスラの2層監視システム

テスラのドライバー監視システム（DMS）は2層構造になっているが、今回の事案は、第1層（プライマリ）の監視機能が機能しなくなった際の脆弱性を証明するものとなった。

第1層の監視は、バックミラー上部に設置された赤外線車内カメラを使用し、ドライバーの顔、目の位置、まばたきの頻度、頭部の動きを追跡する。しかし、このシステムはドライバーが非常に濃いサングラスや偏光サングラスを着用すると機能しなくなる。テスラが2024年5月に「FSD v12.4」をリリースした際、リリースノートには「ドライバーがサングラスや帽子のつばなどで目を覆っている場合、カメラベースの監視は有効にならない」と明記されており、その場合は第2層である「ステアリングホイールのトルク（負荷）検知」にフォールバック（後退）する仕様になっていた。

テスラはその後、サングラス着用時の処理を改善するためのアップデート（FSD v12.5.4からFSD v14.3まで）を継続的に配信してきたが、米メディア「Electrek」が2026年7月6日に報じたところによると、今回の事案でドライバーが着用していた大きな濃いサングラスにより、カメラはドライバーの注意状態を確認できず、システムはトルク検知に後退していたという。

トルク検知による監視は、安全対策としては著しく弱い。これはドライバーが起きていることを確認するものではなく、ハンドルに何らかの物理的な力が加わっていることのみを検知するため、眠っているドライバーの腕がハンドルに寄りかかっているだけでも検知をクリアできてしまう。また、まばたきやあくびを検知するテスラの「ドライバー眠気警告」機能も、カメラが目を直接視認できる必要があるため、サングラスによって完全に無効化される。

■システムの高性能化が招く「過信」のパラドックス

今回の事案は、FSDの性能が実用レベルで大幅に向上している中で発生した。現在のテスラ車に搭載されている「FSD v14」のエンドツーエンド・アーキテクチャは、カメラ映像を直接処理して周囲の3次元モデルを生成し、操舵・加速・制動を直接指示する。これにより、合流や車線変更、複雑な交差点での走行が以前よりも格段にスムーズになっている。

しかし、この「優秀さ」こそが問題であると専門家は指摘する。米国道路安全保険協会（IIHS）の研究によると、レベル2の運転支援システムが信頼できる動作をすればするほど、ドライバーは運転タスクから離脱し、注意力を低下させる傾向（自動運転が招く過信：complacency）があることが実証されている。また、米国国家道路交通安全局（NHTSA）の調査では、レベル1やレベル2の自動運転を使用しているドライバーのブレーキ反応時間は、手動運転時よりも最大1.5秒遅れることが分かっている。

さらに、テスラのファームウェア（バージョン2025.32.3）に搭載された「ドライバーの眠気を検知した際、FSDの有効化を促す」という機能に対し、安全研究者からは「ドライバーの監視能力が最も低下している瞬間に、より高度な自動運転を推奨するのは危険である」との懸念が示されている。

■相次ぐ居眠り運転事案とテスラを取り巻く法的逆風

テスラ車における居眠り運転やシステムを欺く行為は、今回が初めてではない。2026年6月にはワシントン州で時速78マイル（約125km）で居眠り運転をしていた女性が摘発されたほか、同年4月にはオートパイロット作動中に意識を失っていた女性が飲酒運転で逮捕されている。また、中国では車内カメラの前に安価なプラスチック製の人形の頭を設置し、システムに「前方を注視している」と誤認させてFSDを無人で作動させる不正行為が横行していると報じられている。

法的な包囲網も強まっている。2025年12月、カリフォルニア州DMV（車両管理局）は、テスラが使用する「Autopilot」や「Full Self-Driving」という名称が誤解を招く誇大広告であると認定した。テスラはこれを不服として2026年2月に提訴している。また、2026年2月にはオートパイロット関連の死亡事故を巡る訴訟で、テスラに対し2億4,300万ドル（約393億6,600万円）の賠償を命じる評決が下された。NHTSAもテスラのカメラのみに依存するシステムに対する調査を強化しており、リコール勧告の前段階である「エンジニアリング分析」へと移行している。司法省（DOJ）による刑事捜査も進行中であり、テスラが直面しているFSD関連の訴訟リスクは総額145億ドル（約2兆3,490億円）に上ると試算されている。

■ドライバーが取るべき対策と他社の動向

テスラはこのカナダでの事案について公式なコメントを発表していない。テスラオーナーにとっての実質的な対策として、FSDやオートパイロットを使用する際は、車内カメラが目を遮ることなく視認できるよう、濃いサングラスや帽子の着用を避けることが推奨される。サングラスを外せない場合、現在のFSDの監視機能では「居眠り」という最も危険な状態を確実に検知できない可能性があることを認識しておく必要がある。

なお、ゼネラルモーターズ（GM）の「Super Cruise」やフォードの「BlueCruise」など、他社のレベル2システムでは、異なるドライバー監視ハードウェアを採用しており、特定の遮蔽条件下でも異なる挙動を示す。しかし、これらがテスラと同様のサングラスによる検知回避を完全に防げるかどうかは、第三者機関による個別検証が待たれる状況である。

■注目ポイントQ&A

●なぜサングラスをかけるとテスラの運転監視システムが機能しなくなるのですか？

テスラの主な監視システムは、車内カメラでドライバーの視線や目の開閉を追跡しています。濃いサングラスや偏光サングラスを着用すると、カメラが目を視認できなくなるため、視線監視機能がオフになり、ハンドルへの物理的な圧力のみを検知する「トルク検知」に切り替わってしまいます。この状態では、ドライバーが実際に起きているか、前方を注視しているかをシステムが確認できなくなります。

●テスラのFSD（監視付き自動運転）作動中に居眠り運転をすることは違法ですか？

はい、完全に違法です。テスラのFSD（Supervised）は「レベル2」の運転支援システムであり、運転の全責任は常にドライバーにあります。カナダのブリティッシュコロンビア州法などでは、ドライバーがハンドルから手を離したり、道路の監視をやめたりすることを禁止しており、違反した場合は高額な罰金や禁錮刑、刑事訴追の対象となります。

●FSDの性能が向上しているのに、なぜ居眠り運転のトラブルが減らないのですか？

システムが優秀になり、スムーズに走行できるようになるほど、ドライバーが「システムがすべて処理してくれる」と過信し、注意力を低下させてしまう「過信（コンプレィセンシー）のパラドックス」が発生するためです。研究では、運転支援システムを使用しているドライバーは、手動運転時よりも危険への反応速度が遅くなることが実証されています。

元記事: Sunglasses Defeat Tesla’s Safety Camera, B.C. Driver Asleep at 100 km/h with Two Kids