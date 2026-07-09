NAND不足で株価800%急騰のSanDisk、最大のライバルSK HynixのNasdaq上場と8月決算が試金石に

AIインフラ需要に伴う深刻なNANDフラッシュメモリ不足を背景に、SanDiskの株価は2026年に入り一時約800%急騰し、S&P 500で首位のパフォーマンスを記録した。しかし、2026年7月10日に予定される最大手ライバルSK HynixのNasdaq上場と、8月13日のSanDisk自身の決算発表を控え、市場の評価が維持できるかどうかが試されている。本記事では、同社の急成長の背景にある技術的要因と、今後の市場を揺るがしかねない3つのリスク要因を解説する。

■スピンオフからの大躍進：S&P 500のトップパフォーマーへ

SanDisk（サンディスク）は2026年の最初の6カ月間で、多くの半導体銘柄が一生かけて達成するような偉業を成し遂げた。同社はS&P 500構成銘柄の中で最も高いパフォーマンスを示し、2位のMicron Technologyに約500パーセントポイントもの大差をつけた。7月初旬時点で、年初来の株価上昇率は約800%に達している。これは、業界の誰もが予想しなかったスピードと規模で押し寄せた、AI主導の深刻なNANDフラッシュメモリ不足がもたらした結果である。

利益確定売りの影響で、2026年7月2日には株価が14.1%下落して1,745ドルで引けたものの、その後のセッションで急回復を見せた。7月6日の取引時間中の値幅は1,693ドルから2,113ドルに及び、現在の市場が同社に対して抱く「本物の熱狂」と「本物の不確実性」を如実に物語っている。

現在投資家が直面している問いは、半年前のものとは異なる。NAND不足が本物であるか、あるいはSanDiskがその恩恵を受けているかという点はすでに解決済みだ。焦点は、現在の株価が持続可能なファンダメンタルズを反映しているのか、それとも2026年7月10日に控えるSK Hynixの歴史的なNasdaq上場と、8月13日のSanDisk自身の決算発表という2つの大イベントによって市場の確信が揺らぐことになるのか、という点に移っている。

2025年2月にWestern DigitalがNANDフラッシュおよびSSD事業を分社化した際、独立したSanDiskの新規上場時の株価は約38.50ドルだった。当時、真剣に注目する投資家は少なかった。同社は典型的なサイクル型のメモリ企業とみなされていたからだ。メモリ業界は歴史的に最も過酷なビジネスの一つであり、30年間にわたり好不況のサイクルを繰り返し、供給過剰による価格暴落で株主価値を破壊してきた歴史がある。分社化当時のSanDiskの四半期売上高は19億ドル、粗利益率は22.5%、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.29ドルに過ぎなかった。

状況を一変させたのは、事業構造とタイミングの妙である。Western Digitalのハードディスク（HDD）事業から分離したことで、SanDiskはフラッシュメモリの専業企業（ピュアプレイ）として投資家から明確に評価されるようになった。フラッシュメモリは、AI時代のインフラ需要に完全に合致する製品である。単独企業となったSanDiskは、半導体史上最も急速に需給が変化する環境の中心に位置する「世界第2位のNANDフラッシュサプライヤー」として、その実態に見合った評価を受けることとなった。

■需給逼迫の物理学：なぜ供給が追いつかないのか

SanDiskがこれほど劇的な恩恵を受けた理由を理解するには、NANDの供給が短期的には需要に追いつけないという、特有のエンジニアリング上の制約を理解する必要がある。

NANDフラッシュメモリは、積層されたトランジスタ配列に電気電荷としてデータを保存する不揮発性半導体技術である。SanDiskが製造する現代の「3D NAND」は、トランジスタを平面に並べるのではなく、垂直方向に積層する。同社の現在の主力生産アーキテクチャ「BiCS8」は約218層である。さらに、キオクシアとの合弁事業として、日本の岩手県にある北上第2工場（K2）にて、第10世代の共同開発3D NAND技術である「BiCS10」の生産を2026年7月3日に開始したばかりである。BiCS10は332層を積層し、1平方ミリメートルあたり29ギガビットを超えるメモリ密度（BiCS8比で59%向上）を達成、インターフェース速度は前世代比33%高速な毎秒4.8ギガビットに達する。

しかし、供給がすぐに追いつかない理由は、製造現場の努力不足ではなく「時間」にある。新しいNAND製造棟（ファブ）の建設には150億〜200億ドル（約2兆4300億〜3兆2400億円、1ドル＝162円換算）の費用がかかり、投資決定から量産開始までに2〜3年を要する。半導体業界全体の2026年のNAND設備投資額は前年比で約5%しか増加しておらず、その投資も新規工場の建設ではなく、ウェハあたりの積層数を増やすプロセス微細化（アップグレード）に集中している。Micronの次期新工場は、早くても2027年まで稼働しない見通しである。

一方で、メモリ大手のSamsungとSK Hynixは、NANDウェハの生産量を削減している。Samsungは2024年の約4.9百万枚から2025年には4.68百万枚へ、SK Hynixは1.9百万枚から1.7百万枚へと削減した。これは、NANDフラッシュよりも高い利益率が見込めるAIチップ向けプレミアムパッケージ製品「高帯域幅メモリ（HBM）」へ生産能力をシフトするためである。

この結果、2026年を通じて供給不足が加速した。TrendForceの予測によると、NANDの契約価格は2026年第1四半期に前四半期比で55〜60%上昇し、第2四半期には同70〜75%上昇へと加速した。2026年6月25日にSanDiskの目標株価を2,500ドルに引き上げたCitigroupのアナリストは、2026年通年でのNAND平均価格が前年比186%上昇し、市場の需給逼迫は2027年以降も続くと予測している。

■驚異的な業績と、ゲームチェンジャーとなった「新ビジネスモデル」

この供給不足は、2025年2月の分社化時点では想像もつかなかったレベルでSanDiskの財務実績に直結した。2026年度第3四半期（2026年4月3日締めの四半期）において、同社は売上高59.5億ドル（前四半期比97%増、前年同期比251%増）を報告し、自社予想レンジである44億〜48億ドルを大幅に上回った。非GAAPベースの粗利益率は前年同期の22.7%から78.4%へと急拡大。AI推論ワークロード向けのエンタープライズSSDを供給するデータセンター部門は、前四半期比233%増の14.7億ドルに成長した。非GAAPベースのEPSは23.41ドルとなり、アナリストコンセンサスである14.36ドルを60%以上上回った。

この決算発表において、戦略的に最も重要だったのは表面上の業績数値ではなく、新しい契約モデルの開示である。SanDiskは第3四半期に3件の「新ビジネスモデル（NBM）」契約を締結し、さらに第4四半期の決算説明会前までに2件の追加契約を結んだことを明らかにした。これらは、NANDの歴史において前例のない複数年の供給契約である。価格が固定または一定範囲に制限され、契約期間は3〜5年、そして110億ドルを超える強固な金銭的保証が含まれている。第3四半期の3契約だけで、残存履行義務（RPO）は約420億ドルに達する。SanDiskの2027年度のビット供給量の3分の1以上が、すでにこれらの契約によって確保されている。

この契約形態は、30年間にわたりNAND投資の議論の的となってきた「サイクル性（周期的な好不況）」を考える上で極めて重要である。過去のスーパーサイクル（1993〜1996年、2016~2018年、2021年）は、スポット市場価格が下落し、供給過剰が保護されていない在庫を直撃したことで崩壊した。当時のサイクルには契約上の価格下限が存在しなかった。NBMモデルはサイクルリスクを完全に排除するものではないが、スポット市場への露出を、双方が事前に合意した「下限と上限」のある構造に置き換える。顧客は供給の確実性を得て、SanDiskは価格の見通しを確保できる。歴史的にピーク時の利益率を数四半期以上維持できなかったコモディティビジネスにおいて、この見通しの確保は構造的な変革である。

SanDiskは、2026年度第4四半期の売上高を77.5億〜82.5億ドル、非GAAP粗利益率を79%〜81%、EPSを30〜33ドルと予想している。これらのレンジは、決算発表前にアナリストがモデル化していた数値を大幅に上回る。また、同社は第4四半期を長期債務ゼロ、期限なしの60億ドルの取締役会承認済み自己株式取得プログラムを抱えた状態で迎えている。

■なぜすべてのAIサーバーにSanDiskが必要なのか

データセンターのアーキテクチャに詳しくない読者のために、AIとフラッシュストレージの関連性を明確にしておく必要がある。質問への回答、画像の生成、リクエストのリアルタイム処理などを行う「AI推論ワークロード」では、保存されたモデルの重み、KVキャッシュデータ、中間アクティベーションへの迅速かつ低レイテンシなアクセスが求められる。ハードディスクドライブ（HDD）がこれらのデータをミリ秒単位で配信するのに対し、エンタープライズSSDはマイクロ秒単位で配信する。この性能差は、本番環境のAIシステムにおいて1秒間に数万件の同時リクエストが処理される中で累積し、ソフトウェアの最適化だけで埋めることは不可能である。

Nvidiaの現在のAI推論向けラックアーキテクチャ「VR NVL144」プラットフォームでは、1ラックあたり18基のBlueField-4データ処理ユニット（DPU）が配置され、それぞれに512ギガバイトのSSDが搭載されている。これは、追加のストレージ階層を考慮する前のノードレベルだけで、1ラックあたり9.2テラバイトのフラッシュメモリが割り当てられていることを意味する。AIクラスターを構築するハイパースケーラーは、ペタバイト規模の高性能NANDフラッシュを必要とする。SanDiskは、AI、クラウド、エンタープライズデータセンター向けに、エンタープライズSSD、高密度NVMeドライブ、ストレージプラットフォームを供給している。速度と低レイテンシを最優先する同社のTLC（3値セル）ベースのエンタープライズSSDポートフォリオは、まさにこのワークロードに合致する製品である。また、1チップあたり30%多くのデータを低コストで保存でき、大容量のコールドティアAIストレージに適したQLC（4値セル）製品「Stargate」は、1年以上前に顧客による評価（クオリフィケーション）を開始し、2026年度第4四半期に量産へ移行する予定である。

Amazon、Microsoft、Alphabet、Metaの4社による2026年のハイパースケーラー設備投資額の合計予想は5,000億ドル（約81兆円、1ドル＝162円換算）を超える。NANDフラッシュはこの投資の周辺的な恩恵を受けているわけではない。彼らが展開するすべてのAI推論システムにおいて、必須のコンポーネントなのである。

■成長シナリオを崩壊させかねない3つのリスク

実績PER（株価収益率）が60倍を超えて取引されている現状において、リスクを正確に特定することは極めて重要である。具体的には以下の3つのリスクが挙げられる。

1つ目は「SK HynixのNasdaq上場」である。2026年7月10日、SK Hynixはティッカーシンボル「SKHY」でNasdaqでの取引を開始する予定であり、米国市場における外国企業のアメリカ預託証券（ADR）上場としては史上最大規模（約280億〜290億ドルの調達）になるとみられている。ブックビルディングは7月6日に開始された。SK Hynixは高帯域幅メモリ（HBM）の世界シェアトップであり、NANDの主要な競合でもある。過去16カ月間、米国の投資家が純粋なAIメモリ銘柄への投資を求める場合、選択肢は実質的にMicron Technology（DRAM向け）とSanDisk（NAND向け）の2社しかなかった。しかしSKHYの取引が始まれば、機関投資家には第3の選択肢が生まれる。それはHBMでのリーダーシップとNANDの生産能力を併せ持ち、多くのアナリストによればSanDiskよりも大幅に低いPERで取引される見通しの銘柄である。Seeking Alphaのアナリストは、SK HynixのNasdaq上場がSanDiskの「希少性プレミアム」を脅かすと主張し、現在の水準から約70%の下落を示唆するフェアバリューを提示して、SNDK株に「強い売り（Strong Sell）」を推奨している。

2つ目は「ハイパースケーラーの設備投資減速シナリオ」である。SanDiskの主な需要ドライバーは、ハイパースケーラーによるAIインフラ投資である。規制圧力、AIブーム後の一時的な投資停滞、あるいはマクロ経済の引き締めなどが重なり、大手4社がデータセンターの建設ペースを落とした場合、NAND需要は供給調整が追いつくよりも早く軟化する。実績PERが60倍を超える水準では、業績予想の下振れはほとんど許容されない。

3つ目は「供給の追いつき（キャッチアップ）ダイナミクス」である。過去のNANDスーパーサイクルはすべて同じ結末を迎えている。高価格が新たな生産能力を呼び込み、その供給が18〜24カ月後に市場に到着して価格が暴落するというパターンだ。NBM契約は2018年や2021年には存在しなかった構造的な下値保護を提供するが、カバーしているのは2027年度生産量の約3分の1に過ぎない。残りの3分の2は依然としてスポット市場にさらされている。SamsungやSK HynixがNANDの増産に転じた場合（HBMの収益性を考慮すると現時点では可能性は低いが）、価格環境は3年契約の下限価格による保護が機能するよりも早く変化する可能性がある。

■アナリストの目標株価と評価の分かれ目

SanDiskの業績が予想を上回り続ける中、証券会社（セルサイド）は2026年を通じて強気姿勢を強めてきた。Bernsteinのアナリスト、Mark Newman氏は6月30日に目標株価を3,000ドルに引き上げ、NBM契約が時間とともに「より強力」になっていると言及した。Bank of Americaは7月1日に「It's Not Over（まだ終わっていない）」と題したレポートで目標株価を2,500ドルに引き上げ、Citigroupも6月25日に2,500ドルの目標を設定した。コンセンサス評価は「買い（Buy）」だが、7月初旬時点の平均目標株価（約1,930ドル）は現在の株価を下回っており、今年の急激な株価上昇が、最も楽観的なアナリストの予測さえも追い越してしまったことを示している。

目標株価のばらつきは、保守的な企業の約2,100ドルから、強気派の3,250ドルまで及ぶ。現在の需給不均衡がいつまで続くのか、そして構造的に保護されたNANDビジネスにどの程度のマルチプル（評価倍率）を適用すべきかという中心的な問いに対する合意は得られていない。Bernsteinの強気シナリオは、NBM契約が価格の持続性を固定することで、SNDKがコモディティサイクル企業というよりも受託製造企業に近い評価を受けるべきだという考えに基づいている。一方、SK Hynixの上場を指摘する弱気派は、SanDiskのプレミアムは「米国に上場している唯一の純粋なNAND銘柄」というユニークさを反映したものであり、その優位性は数日以内に失われると主張している。

■8月13日の決算発表という試練

ウォール街がSanDiskの第4四半期シナリオを直接検証する機会は、同社が四半期決算を発表する2026年8月13日に訪れる。複数の追跡サービスによると、アナリストのコンセンサス予想は、1株当たり利益（EPS）が約33.38〜34.21ドル、売上高が約82.4億〜83.5億ドルとなっている。前年同期のEPSが0.29ドル、売上高が19億ドルであったことを考えると、この前年同期比の成長幅はS&P 500の歴史の中でも最も劇的な部類に入る。

注目すべき具体的なカタリストは、表面上の業績数値そのものではない。現時点で予想を上回る決算（ビート）が出ても誰も驚かないからだ。むしろ、今後の業績見通し（ガイダンス）や、QLC Stargateの増産状況、追加のNBM契約交渉のステータス、そして2026年後半に向けたNAND平均販売価格（ASP）の動向に関する経営陣のコメントが重要となる。もしASPのトレンドが弱含んでいる場合、その情報はサプライチェーンのデータサービスに現れる前に、同社のガイダンスに反映されることになる。

■長期保有者と新規投資家が理解すべきこと

株価38.50ドルの分社化企業からS&P 500のトップパフォーマーへと変貌を遂げたSanDiskの軌跡は、確かなファンダメンタルズに裏付けられている。記録上最も深刻なNAND不足、フラッシュストレージに直接依存するAIインフラの構築、四半期売上高59.5億ドル、粗利益率78.4%、長期債務ゼロ、そして420億ドルの契約バックログ。これは投機的なストーリーではなく、実体のある事業規模に基づいた正当な成長ストーリーである。

しかし、現在のバリュエーションにおいてリスクがないわけではない。1,700ドル以上でS&P 500の同社株を購入する投資家は、実績PERが60倍を超え、過去にピーク利益率からの急激な反落を何度も経験してきたセクターの企業を買うことになる。さらに、競争環境が構造的に複雑化しようとしている局面でもある。NBM契約はサイクルへの露出を減らすものの、完全に排除するわけではない。SK Hynixの上場は、半年前には存在しなかった機関投資家向けの直接的な代替選択肢をもたらす。そして、8月13日の決算発表は、すでにかなりの楽観論を織り込んだ市場に向けて行われる。

最近のピーク前に参入した既存の保有者にとって、8月の決算発表は次の論理的なチェックポイントとなる。新規の購入検討者にとっては、SK HynixのNasdaq上場や経営陣によるガイダンスの下振れが、現在よりも有利なエントリーポイントを作り出すかどうかが焦点となる。いずれにせよ、2026年後半のSanDiskに関する投資判断は、前半よりもはるかに複雑なものになる。あるアナリストが7月初旬に率直に語ったように、「簡単な相場はすでに終わった」のである。

■注目ポイントQ&A

●2026年にSanDiskの株価を800%急騰させたNANDフラッシュ不足の主な原因は何ですか？

主な原因は2つあります。1つ目は、AIデータセンターにおける推論ワークロード向けにエンタープライズ級SSDの需要が急増し、2025年末にハイパースケーラーが予算を確定したことで供給の大部分が抑えられたことです。2つ目は、SamsungやSK Hynixなどの大手が、より利益率の高い高帯域幅メモリ（HBM）へ生産能力をシフトするためにNANDの生産量を削減したことです。これにより、エンタープライズSSD価格が1四半期で70〜75%上昇するなどの深刻な不足が生じています。

●SanDiskの420億ドルの契約バックログ（NBM契約）とは何ですか？

SanDiskが主要なAIおよびハイパースケーラー顧客と締結した、複数年の供給契約（New Business Model）です。3〜5年の期間にわたり価格が固定または一定範囲に制限され、110億ドル以上の金銭的保証が含まれています。これにより、過去のサイクル崩壊の原因となったスポット市場への露出を減らし、業績の下振れを防ぐ構造的な下限（フロア）を提供します。2027年度の供給量の3分の1以上がこの契約でカバーされています。

●SK HynixのNasdaq上場は、SanDiskの株価にどのような影響を与えますか？

2026年7月10日に予定されているSK HynixのNasdaq上場（ティッカー：SKHY）により、米国の投資家にとって「純粋なAIメモリ銘柄」の新たな選択肢が生まれます。これまではMicronとSanDiskに資金が集中していましたが、HBM市場をリードするSK Hynixが上場することで、SanDiskが享受していた「希少性プレミアム」が薄れ、資金が分散するリスクが指摘されています。

元記事: NAND Shortage Fueled SanDisk’s 800% Run. Now Its Biggest Rival Is Coming to Nasdaq