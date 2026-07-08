腸内細菌が警告する2型糖尿病の兆候：食物繊維の摂取量が「保護」と「リスク」の分かれ道に

スウェーデンのチャルマース工科大学などの研究チームによる最新研究で、腸内細菌の構成から2型糖尿病の発症リスクを数年前に予測できる可能性が示された。この研究は、特定の腸内細菌が体に有益に働くか、あるいは害を及ぼすかは、日々の食物繊維の摂取量にほぼ完全に依存していると指摘している。未発表の段階ではないものの、臨床応用にはさらなる検証が必要とされている。

■発症の数年前に現れる「9つの腸内細菌」のサイン

学術誌『Cell Reports Medicine』に掲載されたスウェーデンのチャルマース工科大学などの研究チームによる大規模研究によると、腸内細菌の構成によって、血糖値が臨床的な基準値に達する数年も前から2型糖尿病の発症リスクを高い信頼性で予測できる可能性が示された。

この研究では、スウェーデン人の成人4,685人の便サンプルを解析し、腸内フローラ（腸内細菌叢）をプロファイリングした。平均5年間の追跡調査期間中に383人が2型糖尿病を発症。分析の結果、後に糖尿病を発症した人々の体内からは、診断の数年前から「9つの特定の腸内細菌」が特徴的なレベルで一貫して検出されていた。

■「原因か結果か」の問いに答える前向き研究

チャルマース工科大学生命科学部の博士研究員であるガエル・トゥボン氏は、「私たちの研究は、病気が発症する数年前から腸内フローラに変化が生じていることを示すことができた。これは、腸内フローラの構成が糖尿病の発症に役割を果たしていることを示唆しており、その逆（病気の結果として細菌叢が変わる）ではない可能性がある」と述べている。

この方法論的な違いは極めて重要である。腸内細菌と2型糖尿病を結びつけるこれまでの研究の多くは、すでに病気を患っている人と健康な対照群を比較する「横断研究」だった。このアプローチでは関連性は特定できるものの、腸内フローラの変化が病気に先行したのか、あるいは病気の結果として生じたのかを証明することはできなかった。健康な成人を追跡したチャルマース工科大学チームの「前向き研究」は、腸内フローラの変化が先に起こるという説を強力に裏付ける疫学的根拠の一つとなる。

■注目される「健康な細菌」がリスクマーカーに転じる理由

この研究で最も注目すべき発見は、「アッカーマンシア・ムシニフィラ（Akkermansia muciniphila）」という細菌に関するものだ。この細菌は代謝の健康に役立つプロバイオティクス（善玉菌）として商業的・科学的に大きな注目を集めており、複数のサプリメント企業がこの菌をターゲットにした製品を販売している。しかし、今回のスウェーデン人のコホート調査では、後に糖尿病を発症した人々において、この細菌のレベルがむしろ上昇していた。

この説明は、細菌そのものが危険であることを意味するのではない。すべては「食事の文脈」によって決まるのだと研究チームは説明する。

トゥボン氏は「好ましい条件下では、この細菌は私たちが食事から摂取する食物繊維をエサにする。しかし、食物繊維の摂取量が少なすぎると、代わりに腸の保護粘膜層を分解し始めてしまう」と解説する。

■食物繊維不足が引き起こす生化学的スイッチ

これこそが、今回の発見の核心にある生化学的なスイッチである。アッカーマンシア・ムシニフィラは、利用可能な「食事からの食物繊維」と、腸壁の保護粘膜を形成する糖タンパク質である「ムチン」の2つの物質を利用できる。食物繊維を分解する際、この細菌は酢酸やプロピオン酸などの短鎖脂肪酸（SCFA）を産生し、これが腸のバリア機能を維持して全身の炎症を抑えるのに役立つ。しかし、食物繊維が不足してエネルギー源をムチンに切り替えると、保護粘膜層が薄くなってしまう。その結果、通常は粘膜層によって腸壁から隔てられている他の細菌が腸壁に直接接触し、炎症性サイトカインを誘発する。この持続的な軽度の炎症は、2型糖尿病の前段階である代謝異常「インスリン抵抗性」を引き起こす要因として広く知られている。

つまり、便サンプル中のアッカーマンシア・ムシニフィラの数値が高いこと自体は問題ではない。食物繊維を十分に摂取していない人の体内でこの細菌の数値が高いことが、測定可能な警告サインとなるのだ。

これはプロバイオティクスサプリメント市場に直接的な影響を与える。この細菌をアピールする製品には、食物繊維の摂取量を同時に増やさなければ、その介入が効果をもたらさないか、あるいは逆効果になる可能性すらあるという警告は記載されていない。今回の発見は、そのような注意書きが必要であることを示唆している。

■短鎖脂肪酸と代謝疾患の関係

研究が実証したこのメカニズムの経路は、短鎖脂肪酸（SCFA）と代謝性疾患に関する広範な証拠と一致している。アッカーマンシア・ムシニフィラを含む腸内細菌が食物繊維を発酵させると、酪酸、プロピオン酸、酢酸などの短鎖脂肪酸が産生される。酪酸は結腸細胞（腸壁の細胞）の主要なエネルギー源であり、細胞同士の強固な結合（タイトジャンクション）の形成をサポートし、インスリン抵抗性を改善することが独立した研究で示されている。食物繊維の少ない食事は短鎖脂肪酸の産生を減少させ、同時にムチン分解経路を活性化させてしまう。

研究で関与が指摘された2つ目の細菌「コプロコッカス・カツス（Coprococcus catus）」は、ラハノスピラ科に属し、それ自体が酪酸産生菌である。この細菌は、有意な酪酸産生が起こる閾値を下回る「ごくわずかな量」しか存在しない場合にのみ、糖尿病リスクと関連していた。その閾値を超えると、リスクとの関連性は消失した。この閾値効果は短鎖脂肪酸仮説と一致しており、これらの細菌が存在するかどうかではなく、代謝機能を果たすのに十分な量が存在しているかどうかが重要であることを示している。

■便検査で糖尿病スクリーニングができる日は来るか？

チャルマース工科大学の研究チームが目指しているのはこの点だが、その実現時期については慎重な姿勢を崩していない。

トゥボン氏は「将来的には、これらの細菌をバイオマーカーとして利用し、2型糖尿病の発症リスクがある人を特定できるようになる可能性がある。肥満、遺伝、血糖値などのリスク要因に便サンプルを加えることで、発症リスクをより正確に予測し、予防策を導入できるようになるかもしれない」と語る。

現在の2型糖尿病の臨床スクリーニングは、空腹時血糖、HbA1c（過去1〜2ヶ月の血糖値の平均）、体重、年齢、家族歴の組み合わせに依存している。これらの検査は、代謝異常がすでに進行し始めてからそれを捉えるものだ。原理的には、便ベースのバイオマーカーパネルを用いることで、食事やライフスタイルの介入によって発症を完全に予防できる可能性が最も高い時期（数年前）に、リスクの上昇を特定できる可能性がある。

遺伝的リスクマーカーと比較した腸内フローラの最大の利点は、「変更可能である」という点だ。ゲノム解析によって2型糖尿病の遺伝的リスクが高いことを特定できても、DNAを変えることはできない。しかし、腸内フローラは食事や、理論的にはプロバイオティクスやプレバイオティクスの介入によって変えることができる。

「糖尿病の発症における腸内フローラの役割が確認されれば、私たちの遺伝子とは異なり、ライフスタイルや食事を通じて変更できるため、個別化された予防戦略のターゲットになる可能性がある」とトゥボン氏は指摘する。

■この研究が証明すること、そして証明しないこと

研究チームは、今回の知見が臨床ガイドラインに反映されるためには、外部での検証が必要であることを明言している。今回の被験者グループはスウェーデン人の成人（食習慣の面で比較的均一な集団）のみで構成されており、異なる祖先、食事、環境にさらされている他の集団においても、同じ9つの細菌が予測マーカーとして有効であるかどうかは確立されていない。

前向き研究のデザインは、これまでの研究に比べて因果関係の主張を大幅に強化するものであるが、混同要因（コウファウンダー）が残っている可能性はある。また、この研究では細菌のシグナルがどれくらい前から検出可能なのかを正確に特定することはできず、「数年前」という表現にとどまっている。

チャルマース工科大学生命科学部の教授であり、この研究の筆頭著者であるリカール・ランドバーグ氏は、腸内フローラの結果に基づいた具体的な食事の処方について「私たちはまだそのような食事指導を行うことはできない」と述べている。「しかし、一般的なレベルとして、今回の研究結果は、果物、野菜、豆類、全粒穀物から食物繊維が豊富な食品を摂取するという現在の推奨事項を支持するものだ」

この研究が裏付けているのは、食事と腸内フローラの相互作用の研究は、どちらか一方だけを切り離して行うことはできないということだ。ある食事の文脈では「有益」と分類される細菌が、別の文脈ではリスク要因と分類されることもある。これは科学における矛盾ではなく、科学がより精密になっていることを示している。

■世界で8億人が直面する、変更可能なリスク要因

問題の規模の大きさが、この研究の緊急性を物語っている。世界保健機関（WHO）によると、糖尿病を抱えて生きる成人の数は1990年代から2倍以上に増加している。現在、世界で8億人がこの病気と共に生きており、その90％以上が2型糖尿病である。2型糖尿病のほとんどは、ライフスタイルの介入によって予防または遅らせることが可能であるため、臨床的な基準値に達する数年も前に現れる早期警告シグナルは、臨床応用が数年先であるとしても、医学的に極めて重要な意味を持っている。

■注目ポイントQ&A

●腸内細菌によって、発症前に2型糖尿病を予測することは本当に可能ですか？

チャルマース工科大学の研究によれば、その可能性は高いとされています。ただし、臨床現場で応用される前に、さらに大規模な研究で検証される必要があります。この研究では、4,685人のスウェーデン人成人を平均5年間追跡し、後に2型糖尿病を発症した人々において、発症の数年前から9つの特定の腸内細菌に特徴的なパターンが見られることを突き止めました。

●アッカーマンシア・ムシニフィラとは何ですか？体に良い菌ですか、それとも悪い菌ですか？

アッカーマンシア・ムシニフィラは、代謝の健康に良いプロバイオティクスとして注目されている腸内細菌です。しかし、これが有益に働くか有害に働くかは、食物繊維の摂取量によって決まります。食物繊維が十分にあれば、それをエサにして腸内環境を保護する短鎖脂肪酸を作りますが、食物繊維が不足すると、腸壁の保護粘膜層（ムチン）を食べ始めてしまい、炎症やインスリン抵抗性を引き起こす原因になります。

●糖尿病予防のためにアッカーマンシア・ムシニフィラのサプリメントを摂取すべきですか？

現在の証拠に基づくと、食物繊維の摂取量を同時に増やさずにこのサプリメントを摂取しても、効果はほとんど得られないか、理論的には逆効果になる可能性もあります。研究チームは、サプリメントに頼るよりも、果物、野菜、豆類、全粒穀物などから食物繊維が豊富な食事を摂ることを推奨しています。サプリメントの摂取を始める前に、医師などの専門家に相談してください。

●便を使った糖尿病のスクリーニング検査はいつ頃実用化されますか？

具体的な実用化のタイムラインは示されていません。特定された9つの細菌が、多様な人口集団において臨床的に有効であるかを検証するためのさらなる大規模研究が必要であり、規制当局の承認も必要となります。一般的に、腸内フローラのバイオマーカーが初期の発見から臨床応用されるまでには、10年以上かかることが多いとされています。

元記事: Gut Bacteria Flag Type 2 Diabetes Years Early: What Your Fiber Intake Determines