米ファイザー、HSBCが「中立」に格下げ：430億ドルのSeagen買収後初の主要治験失敗が響く

HSBCはファイザー（Pfizer）の投資判断を「買い」から「中立（Hold）」に引き下げ、目標株価を32ドルから28ドルに下方修正した。これは、同社が430億ドル（約6兆9660億円）で買収したシーゲン（Seagen）のパイプラインのうち、初の重要な臨床試験結果が失敗に終わったことを受けたものである。投資家は、約7.1%に達した高配当利回りと、短期的なファンダメンタルズの悪化という二つの側面のバランスを評価する必要に迫られている。

■HSBCが投資判断を引き下げた背景

HSBCのアナリストであるラジェシュ・クマール（Rajesh Kumar）氏は、ファイザーの投資判断を引き下げた理由として3つの変化を挙げている。第一に、非小細胞肺がん（NSCLC）を対象としたフェーズ3試験の失敗を受け、シーゲンから引き継いだ主要な抗体薬物複合体（ADC）「シグボタツグ ベドチン（sigvotatug vedotin）」の市場投入確率の予測を40%に引き下げた。第二に、同社株のベータ値の想定を0.78から0.85へと引き上げ、リスク認識が高まったことを示した。第三に、最近の経営陣の交代を不確実性の要因として挙げている。

HSBCが以前に提示していたファイザーの強気シナリオは、当時6%を超えていた配当利回りと、2028年から2032年にかけて1桁台後半の年平均売上高成長率を達成するという同社の目標に基づいていた。株価下落に伴い配当利回りはさらに上昇しているものの、クマール氏は、パイプラインが成果を出せるという短期的な証拠がない限り、配当利回りだけで「買い」を維持することは困難であると結論付けた。

■期待のがん治療薬「シグボタツグ ベドチン」フェーズ3試験の失敗

株価下落の直接的な要因となったのは、2026年6月22日に発表された「SigVie-002」フェーズ3試験の結果である。治療歴のある転移性非扁平上皮非小細胞肺がん（NSCLC）患者703人を対象とした同試験において、シグボタツグ ベドチンは化学療法剤ドセタキセルと比較して、主要評価項目である全生存期間（OS）の統計学的に有意な改善を示せなかった。

シグボタツグ ベドチンは、インテグリンβ-6（IB6）を標的とするADCである。IB6はNSCLC腫瘍の約90%に発現するタンパク質であり、科学的に有望な標的とされていた。ファイザーは、シーゲンのベドチン技術がすでに複数の製品で承認実績を持っていたことから、2023年12月に完了した430億ドルの買収を通じてこの資産を獲得していた。今回の失敗はIB6という標的そのものの誤りを意味するわけではないが、腫瘍におけるIB6の発現レベルと患者の治療反応との間に明確な相関関係が見られなかったという課題を浮き彫りにした。

■フェーズ2をスキップする開発戦略のリスク

今回の失敗は、ファイザーのパイプライン開発戦略全体に潜むリスクを示唆している。同社はフェーズ2試験を完全にスキップし、初期の良好なデータに基づいてフェーズ1からフェーズ3へと直接移行する迅速化戦略をとっていた。これはアルバート・ブーラ（Albert Bourla）CEOが推進してきた開発哲学に基づくものだが、最初の重要な臨床試験でつまずく結果となった。

腫瘍学の研究者らは、フェーズ1試験では治療効果が出やすい患者が選別されやすいため、フェーズ3の広範な患者群での結果を過大予測してしまう構造的ハザードがあると指摘している。ファイザーの他のADC開発パイプラインにも同様のスキップ戦略が組み込まれており、今後の臨床結果に対する市場の警戒感が高まっている。

一方で、他の一部の市場関係者は異なる見方を示している。BMOキャピタル・マーケッツは、今回の治験失敗による悪影響はすでに株価に織り込み済みであるとし、目標株価34ドルと「アウトパフォーム」の評価を維持した。また、キャンター・フィッツジェラルドは目標株価27ドルで「中立」を維持、ウルフ・リサーチは目標株価26ドルで「アンダーパフォーム」を維持している。

■開発継続への望みをつなぐサブグループ解析

「SigVie-002」試験では、開発継続の根拠となるデータも得られている。前治療が1ラインのみの患者群（全体の約3分の2）において、シグボタツグ ベドチン群はドセタキセル群に対して全生存期間および無増悪生存期間（PFS）で良好な傾向を示した。これは統計学的に有意な結果ではなく探索的解析の段階だが、免疫系が疲弊していない早期の治療段階において、同薬の治療効果がより発揮されやすい可能性を示唆している。

ファイザーのがん領域最高責任者であるジェフ・レゴス（Jeff Legos）氏は、このサブグループ解析の結果が、現在進行中のキイトルーダ（一般名：ペムブロリズマブ）とのフェーズ3併用療法試験（Be6A Lung-02）への自信を裏付けるものであると述べた。この併用療法が、同薬の今後の主要な開発ルートとなる。

■CFOの退任と業績見通しに伴う不確実性

治験失敗の発表の2週間前、ファイザーはCFOのデーブ・デントン（Dave Denton）氏が2026年8月15日付で退任し、消費財セクターへ復帰することを公表した。暫定CFOにはセシル・ゲガン（Cecile Guegan）氏が就任する。デントン氏の退任は業績や方針対立によるものではないと説明されているが、経営陣の移行期が臨床試験の失敗と重なったことは投資家の不確実性を高めている。

さらに、ファイザーの2026年の通期売上高見通しは595億ドル〜625億ドルと、2025年の実績（626億ドル）を下回る水準に設定されている。新型コロナ関連製品の売上減少や特許の崖、米国の薬価政策変更などが逆風となっており、調整後EPS見通しも市場予想を下回っている。

■「イブランス」の適応拡大承認も株価の刺激には至らず

治験失敗の発表から2日後、ファイザーの乳がん治療薬「イブランス（Ibrance）」が、ホルモン受容体（HR）陽性かつHER2陽性の局所進行または転移性乳がんの維持療法としてFDA（米国食品医薬品局）から承認された。フェーズ3「PATINA」試験に基づき、病勢進行または死亡のリスクを24%減少させることが示された重要な承認である。

しかし、株価はこの好材料に目立った反応を示さなかった。シグボタツグ ベドチンの失敗による売り圧力が強く、市場のネガティブなセンチメントを覆すには至らなかった。

■インカムゲイン投資家から見たファイザーの現状

現在の株価（約23.67ドル）において、ファイザーの四半期配当（1株あたり0.43ドル、年間1.72ドル）は、年換算で約7.1%の配当利回りに相当する。同社は56年連続で配当を維持しており、インカム投資家にとって魅力的な水準である。しかし、配当性向が報告純利益の130%を超えている点は注視が必要である。

テクニカル分析の観点では、株価は20日、50日、200日の指数平滑移動平均線（EMA）を下回って推移しており、下値支持線である23.52ドルを下抜けた場合は23.24ドルまで下落する可能性があるとみられている。

■注目ポイントQ&A

●HSBCがファイザーを格下げした主な理由は何ですか？

430億ドルで買収したシーゲン（Seagen）の主要パイプラインである「シグボタツグ ベドチン」のフェーズ3試験が失敗したこと、CFOの退任などの経営陣の交代があったこと、そして短期的に株価を再評価する触媒（カタリスト）が不足していることを理由に挙げています。

●フェーズ2をスキップする開発戦略にはどのようなリスクがありますか？

開発期間を短縮できる一方で、フェーズ2で行われるべき適切な患者選定や投与量の最適化プロセスを省略することになります。フェーズ1の良好な結果が、より広範な患者を対象とするフェーズ3で再現されないリスクが高まることが指摘されています。

●ファイザーの約7.1%という高い配当利回りは安全ですか？

ファイザーは56年連続で配当を維持しており、現時点で減配を予測するアナリストはいません。ただし、配当性向が報告純利益の130%を超えているため、今後の業績回復が伴わない場合は、長期的な配当維持に対する懸念が生じる可能性があります。

元記事: HSBC Drops Pfizer to Hold: Seagen ADC Miss Leaves $43B Bet Without Catalyst