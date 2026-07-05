ByteDance、30秒のシームレス動画生成AI「Seedance 2.5」を今週公開へ――ハリウッドとの著作権問題や中国国家情報法の懸念も

ByteDance（バイトダンス）の新型動画生成AIモデル「Seedance 2.5」が、今週にも一般公開の開始時期を迎える。同モデルは、従来のAI動画ツールが抱えていた「動画の分割・結合（ステッチング）」を一切行わず、1回のアウトプットでシームレスな30秒の動画を生成できるという技術的マイルストーンを主張している。しかし、前世代モデルがハリウッドの主要スタジオから著作権侵害の警告書を送付された経緯があり、法的な不確実性を抱えたままでの市場投入となる。

■ステッチングなしで30秒の動画を生成する仕組み

Seedance 2.5が解決したとされる技術的課題は、単に「動画を長くする」ことだけではない。従来のAI動画生成ツールは、10秒を超えると時間の経過とともに一貫性が低下するという限界を抱えていた。フレーム間でキャラクターの顔が微妙に変化したり、照明条件が不自然に変わったりする問題だ。業界ではこれまで、短い動画を個別に生成して後から結合する「セグメント・ステッチング」という回避策が一般的だったが、訓練された目やAI検出ツールにはその継ぎ目が見破られていた。

ByteDanceによると、Seedance 2.5はこの問題をポストプロダクション（後処理）ではなく、アーキテクチャのレベルで解決している。同モデルは、ByteDanceの「Doubao（豆包）」チームが開発した「Sparse Diffusion Transformer」フレームワークを採用し、最適化されたスパース・アテンション機構を使用している。これにより、1回の推論プロセス全体で、キャラクターの同一性、照明条件、カメラ位置など、一貫したシーンの状態を維持できるという。30秒の出力全体が1回の生成処理の成果であり、短いセグメントを境界で結合したものではないとされている。

さらに、音声アーキテクチャも進化している。従来のAI動画モデルは音声を後処理として個別に生成し、映像と同期させていた。これに対し、Seedance 2.5は映像と音声の信号を最初から同じ潜在空間内で共同処理する「統一共同音声・動画生成システム」を採用している。これにより、音声が映像と並行して生成されるため、対話や環境音、音楽が手動での修正なしに完全に同期するという。

ただし、これらの機能はまだ第三者による独立した検証が行われていない。ByteDanceは2026年6月23日に北京で開催された「Volcano Engine FORCE」カンファレンスでSeedance 2.5を発表したものの、製品としての出荷は行っていなかった。2026年7月3日時点ではクローズドな企業向けベータ版にとどまっており、数日中にも同社の「Dreamina」および「Jimeng（即夢）」プラットフォームを通じて一般公開される見通しだ。

■前バージョン「Seedance 2.0」からの進化点

ByteDanceはバージョン2.1から2.4をスキップし、2.0から一気に2.5へとナンバリングを上げた。これは単なるマーケティングではなく、世代交代を意味している。

Seedance 2.0がネイティブで生成できる動画は最長15秒だった。30秒の動画を作成するには、複数の短いセグメントを生成して境界で結合するシーケンシャル・ステッチングが必要であり、これが一貫性の乱れを引き起こす原因となっていた。Seedance 2.5は、30秒のシーケンス全体を1回のディフュージョン・パスで処理することで、この継ぎ目を完全に排除したと主張している。

また、キャラクターの外見やスタイル、動きを固定するために使用する「参照インプット（画像、動画、音声ファイルなど）」の最大受け入れ数が、従来の約15個から最大50個へと大幅に拡張された。これにより、複数のキャラクターが登場するブランドコンテンツや広告、物語性のあるシーケンスを制作する企業チームにとって、実用性が飛躍的に向上する。

さらに、動画全体を再生成することなく、特定の領域だけを修正できる「領域レベルの編集機能」も導入された。照明やカメラの動き、他のキャラクターを維持したまま、製品を差し替えたり、背景要素を変更したり、キャラクターの衣装の一部を調整したりすることが可能になる。この規模の生成長でこうした機能を持つ商用ツールは、競合他社にはほとんど存在しない。

なお、これとは別に、ByteDanceは6月23日のイベントにおいて、Seedance 2.0をネイティブ4K出力および10ビットカラー深度に対応させるアップデートをすでに実施している。

■未解決の著作権問題

画期的な技術を誇る一方で、Seedance 2.5は前世代モデルが引き起こした法的な暗雲を抱えたまま市場に参入することになる。

2026年2月12日に中国でSeedance 2.0が発表された際、有名俳優の容姿を模したAI動画がネット上で拡散した。トム・クルーズとブラッド・ピットが戦う偽のシーンが数百万回再生され、これを受けてディズニー、ワーナー・ブラザース、パラマウント・スカイダンス、ソニー、ネットフリックスなどの主要スタジオがByteDanceに警告書を送付した。さらに2026年2月20日には、モーション・ピクチャー・アソシエーション（MPA）が主要AI企業に対して初となる警告書を送り、この侵害行為は「ユーザーのモラルの問題ではなく、製品の仕様（機能）そのものだ」と非難した。

約16万人の俳優やパフォーマーを擁するSAG-AFTRAも、会員の音声や容姿に対する「明白な侵害」を非難し、法や倫理、業界基準を無視した行為であると主張した。2026年3月16日には、米国のマーシャ・ブラックバーン参議院議員とピーター・ウェルチ参議院議員が超党派でByteDanceの梁汝波（リャン・ルーボ）CEOに対し、Seedance 2.0の即時停止を求める書簡を送付している。

ByteDanceはこれに対し、Seedance 2.0のグローバル展開を自主的に一時停止し、安全対策を強化することを約束した。しかし、スタジオ側との法的紛争は裁判で解決しておらず、Seedance 2.5の安全対策がMPAの指摘する「学習データレベルでの組織的侵害」に完全に対応しているかどうかの具体的な説明はない。Seedance 2.5を採用する企業は、これらの紛争が司法判断や和解に至るまで、潜在的な法的リスクを背負うことになる。

■警告書送付後にByteDanceが講じた対策

ByteDanceも手をこまねいていたわけではない。2026年3月30日までに、同社はマイクロソフト、グーグル、アドビなどが推進する業界標準の来歴証明技術「C2PA」の水印（ウォーターマーク）を実装した。また、匿名のサードパーティによるレッドチーム（脆弱性診断）パートナーと協力し、実在する著名人の顔や著作権で保護されたキャラクターの生成をブロックするコンテンツフィルターを追加した。これらのフィルターはSeedance 2.5にも引き継がれる見通しだ。

さらに、6月23日のFORCEカンファレンスでは、映画監督のチャウ・シンチー（周星馳）氏を初期パートナーに迎えた新しい「AI著作権商業化プラットフォーム」を発表した。これは、OpenAIがSora 2に関してディズニーと結んだような、ライセンスに基づくコンテンツ制作への移行を目指す試みである。ただし、このライセンス枠組みが警告書の原因となったコンテンツカテゴリにどの程度迅速に適用されるかは不明であり、新プラットフォームとSeedance 2.5の生成機能との具体的な関連性も公表されていない。

■中国国家情報法とデータセキュリティのリスク

企業がSeedance 2.5を制作ツールとして評価する際、法的なリスクは著作権にとどまらない。ByteDanceは北京に本社を置いており、2017年6月に制定された中国の「国家情報法」の適用を受ける。同法第7条に基づき、中国国内で事業を行うすべての組織は「法に従って国家情報活動を支持、援助、および協力」しなければならない。この義務は、企業のプライバシーポリシーや、欧米での法人登記、サーバーの物理的な所在地に関係なく適用される。

さらに、中国の「データ安全法」（2021年）は、中国国外で行われるデータ処理活動であっても、国家安全保障や公共の利益を損なう可能性がある場合には中国政府の管轄権が及ぶと定めている。また、「サイバーセキュリティ法」（2017年）は、特定のデータカテゴリを中国国内に保存することを義務付け、中国当局によるネットワーク運用の立ち入り検査を認めている。

実務上の観点から言えば、Seedance 2.5のAPIを統合するチームが送信するすべての参照画像、スクリプト、ブランド資産、音声サンプル、独自のビジュアルデータは、中国政府の情報開示要求に法的に応じる義務があるシステムに投入されることになる。この要求は、データの所有者に通知されることなく行われる可能性がある。ByteDanceはユーザーデータを中国政府と共有していることを否定しており、独立したセキュリティ研究者もSeedanceを通じた具体的なデータ引き渡しの事実を確認していないが、法的な構造自体は同社のポリシーに関わらず存在する。

これは仮定のリスクではない。2022年12月、ByteDanceの内部調査により、4人の従業員が米国人ジャーナリストのデータに不正アクセスしていたことが確認され、データ隔離の失敗が実証されている。また、2025年5月には、アイルランドのデータ保護委員会（DPC）が、欧州経済領域（EEA）のユーザーデータを中国に違法に転送したとして、TikTokに5億3000万ユーロ（約927億円、1ユーロ＝175円換算）の制裁金を科した。TikTokはこの決定を不服として控訴したが、アイルランド高等裁判所は2026年6月にこの判断を支持している。

Seedance 2.5を自社の動画パイプラインに統合しようとする企業顧客は、統合を決定する前に、送信予定のコンテンツがこの法的枠組みに照らして適切かどうかを評価する必要がある。ネットワークのセグメンテーションや、送信前の機密データのローカル処理、データ管轄権の法的レビューといった対策はあるものの、中国国家情報法が課す構造的な義務を完全に回避することはできない。

■アクセス権の提供時期と価格

2026年7月3日時点で、Seedance 2.5は一般公開されていない。ByteDanceは「2026年7月上旬」のロールアウトを目標としており、以下の順序での提供が予想されている。まず、ByteDanceの自社消費者向けプラットフォーム（海外ユーザー向けの「Dreamina」および中国ユーザー向けの「Jimeng」）で先行公開され、7月中旬には月間アクティブユーザー数4億人を超える動画編集アプリ「CapCut（キャップカット）」に統合、そして7月下旬に「Volcano Engine」を通じたサードパーティ向けAPIアクセスが開始される予定だ。

一般向けの価格体系は公表されていない。前バージョンのSeedance 2.0は、一部のサードパーティ製推論プラットフォームにおいて、15秒のクリップ1本あたり約2.50ドル（約403円、1ドル＝161円換算）で提供されていた。ネイティブで30秒を生成するSeedance 2.5のコスト構造は、Volcano EngineのAPI料金が公開された時点で明らかになる見通しだ。

米国での利用可能性については、さらに不確実性が高い。Seedance 2.0のグローバル展開を遅らせた著作権紛争は解決しておらず、複数の情報筋によると、Seedance 2.5の米国での正式な発売日は未定であるという。ByteDanceはSeedance 2.0が米国の消費者に届く前に展開を一時停止しており、Seedance 2.5も同様に、2月から7月にかけて追加された安全対策が、スタジオ側からの新たな法的措置を回避して米国市場に参入するのに十分であるかという課題に直面している。

「ステッチングなしで30秒のネイティブ動画を生成する」という技術的アサーションは、独立した研究者が一般アクセスを獲得した瞬間に検証可能となる。もし複雑なプロンプトや複数キャラクターの登場、激しい動きのシーケンスを伴う厳格なテストに耐えうるものであれば、AI動画生成の限界を押し上げ、競合他社に対応を迫ることになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Seedance 2.5はすでに一般公開されていますか？

2026年7月3日時点では一般公開されていません。ByteDanceは2026年6月23日の「Volcano Engine FORCE」カンファレンスでこのモデルを発表し、現在はグローバル企業向けのベータ版として提供しています。数日中には、海外向けの「Dreamina」および中国向けの「Jimeng」プラットフォームを通じて先行公開され、7月中旬にCapCutへの統合、7月下旬にサードパーティ向けAPIアクセスが開始される予定ですが、正確な一般公開日は公式に発表されていません。

●Seedance 2.5はどのようにして結合（ステッチング）なしで30秒の動画を生成しているのですか？

従来のAI動画モデル（Seedance 2.0を含む）は、15秒を超える動画を作るために短いセグメントを複数生成して結合していました。この方法では、結合部分でキャラクターの顔が変わったり照明がズレたりする問題が生じていました。Seedance 2.5は「Sparse Diffusion Transformer」アーキテクチャを採用し、拡張された時空間アテンションウィンドウによって、1回の推論プロセス全体でキャラクターの同一性や照明、カメラ位置を維持します。また、映像と音声を同じ潜在空間内で共同処理するため、手動での修正なしに音声と映像が完全に同期します。

●企業コンテンツやブランド資産にByteDanceのSeedanceを使用しても安全ですか？

ByteDanceは中国の「国家情報法」（2017年）の適用を受けており、同法第7条により、中国国内のすべての組織は政府の情報活動への協力を義務付けられています。SeedanceのAPIを通じて送信される独自のブランド資産や参照動画、スクリプトなどの機密データは、この法律が適用されるインフラに投入されることになります。ByteDanceは政府へのデータ提供を否定しており、具体的なデータ引き渡しの事実も確認されていませんが、法的な義務は存在します。導入を検討する企業は、送信するコンテンツの性質を事前に評価することが推奨されます。

●今回のローンチにおけるSeedanceの著作権をめぐる状況はどうなっていますか？

2026年2月にSeedance 2.0が発表された際、ハリウッドの主要スタジオを代表するモーション・ピクチャー・アソシエーション（MPA）や、ディズニー、ワーナー・ブラザースなどの個別スタジオから著作権侵害に関する警告書が送付されました。米国の超党派議員からもサービス停止を求める書簡が送られています。ByteDanceはこれに対し、C2PA水印の実装やコンテンツフィルターの追加を行いましたが、スタジオ側との法的紛争は裁判で解決していません。Seedance 2.5は、これらの紛争が未解決のまま市場に投入されます。

元記事: ByteDance Seedance 2.5 Launches This Week: 30-Second AI Video Carries Copyright Cloud