MetaがAIクラウド市場参入を計画か、余剰GPUの外部販売検討で競合ネオクラウドに打撃の可能性

Meta Platformsが、自社の余剰なAIコンピューティング能力を外部顧客に販売する計画を進めていると報じられた。これが実現すれば、同社はAmazon Web Services（AWS）などの大手クラウドプロバイダーと直接競合することになる。この報道を受けてMetaの株価は急騰した一方、同社の主要なインフラサプライヤーである新興GPUクラウド（ネオクラウド）企業の株価は急落しており、AIインフラ市場の勢力図を塗り替える可能性が出ている。

■MetaのAIクラウド参入計画と市場の反応

Meta Platformsが余剰のAIコンピューティング能力を外部顧客に販売する計画を立てていると、Bloombergが報じた。この動きは、同社をAWS、Microsoft Azure、Google Cloudといった大手ハイパースケーラーの直接的な競合へと押し上げるだけでなく、Meta自身の最大級のインフラサプライヤー2社を脅かすことになる。

この報道を受けてMetaの株価は10%以上急騰し、時価総額は約1490億ドル（約24兆2870億円、1ドル=163円換算）増加した。これは、ウォール街が今年ずっと疑問に思っていた「Metaは1250億ドルから1450億ドル（約20兆3750億円〜23兆6350億円）にのぼる巨額の設備投資（capex）を何に使うのか」という問いに対する、具体的な答えとなる。

■社内イニシアチブ「Meta Compute」と2つの提供サービス

この取り組みは、同社のAIインフラの構築と管理を担当する社内イニシアチブ「Meta Compute」内で進められている。同組織は、インフラ担当責任者のサントシュ・ジャナルダン氏、Meta Superintelligence Labsを統括するダニエル・グロス氏、プレジデントのディナ・パウエル・マコーミック氏の3人の幹部が率いている。インフラ、AI研究、ビジネスのトップが揃っていることは、これが単なる投機的なサイドプロジェクトではなく、エンタープライズ市場への組織的な進出であることを示している。

関係者によると、検討されているサービスは2つある。1つ目は「ホスト型AIモデルサービス」だ。開発者が料金を支払い、Metaのインフラ上でホストされているAIモデル（4月8日に発表された独自のクローズドウェイト基盤モデル「Muse Spark」など）に対してクエリを実行する。これはAWSの「Bedrock」に似た仕組みで、ハードウェアの管理なしにAPI経由でアクセスできる。

2つ目は「生のコンピューティング能力の提供」だ。CoreWeaveなどが開拓した「ネオクラウド」モデルに従い、ベアメタルのGPUサイクルをサードパーティにリースする。Metaは本件に関するコメントを控えており、計画は開発段階で変更される可能性がある。

■GPUクラウドインフラの仕組みとMetaの優位性

これら2つのサービスは、異なるビジネスモデルに対応する。ホスト型AIモデルサービスは抽象化レイヤーを介して機能し、開発者がプロンプトを送信するとAPIエンドポイントに到達し、クラウドプロバイダーがGPU割り当てや負荷分散、推論最適化などを処理する。課金はトークンごと、または呼び出しごとに行われ、顧客がGPUを直接操作することはない。

一方、生のコンピューティング能力のレンタル（ネオクラウドモデル）は逆である。顧客は仮想化のオーバーヘッドなしに、NVIDIA H100やBlackwell世代のチップなどのGPUハードウェアにベアメタルでアクセスできる。GPU間の帯域幅にはNVLink-4やInfiniBandを使用し、顧客は独自のソフトウェアスタックを直接デプロイする。料金はGPU時間あたりで、CoreWeaveはH100で1時間あたり約1.39ドル（約227円）を課金しているのに対し、Azureでは同等性能で約3.67ドル（約598円）である。契約は通常、複数年の「テイク・オア・ペイ（不引取基準払）」契約となる。

Metaの構造的強みは「規模」である。同社は2026年だけで1250億ドルから1450億ドル（約20兆3750億円〜23兆6350億円）をAIインフラに投じており、ルイジアナ州の2250エーカーのハイパースケールキャンパスや、米国中西部で建設中の1ギガワットのデータセンターなどが含まれる。この規模により、ネオクラウドが依存するGPU担保融資を受けることなく、CoreWeaveやNebiusに匹敵または凌駕する規模でGPUレンタル市場に参入できる。

■余剰能力が生じる理由：トレーニングと推論の利用率ギャップ

Metaの余剰能力は構造的なものである。AIトレーニングのワークロードは本質的に一時的に急増する（バースト性がある）。最先端モデルのトレーニング中はGPU利用率が数日〜数週間100%近くになるが、トレーニング間の推論提供期間中は30%〜50%に低下する。Metaはピーク時のトレーニング需要に合わせてインフラを構築しているため、アクティブなトレーニングが行われていない期間は大量のGPU能力が未利用となる。Meta Computeはこの余剰能力を収益化しようとしている。

先例として、SpaceXのxAI部門がある。Grokモデルのトレーニング用にメンフィスのColossus 1データセンターを建設したが、社内で使い切れない余剰能力が生じた。5月にAnthropicがColossus 1のコンピュートを2029年5月まで月額12.5億ドル（約2038億円）でリースする契約を結び、6月にはGoogleがColossus 2の能力に対して月額9億2000万ドル（約1500億円）を支払うことに合意した。このSpaceXの並行例は、主要AI開発者にリースされるハイパースケールGPU容量の市場価格を確立し、Metaもこれを注視している。

■ネオクラウドへの脅威：二重の圧迫

報道後の市場の反応で最も顕著だったのは、競合ネオクラウドプロバイダーが受けた打撃だった。CoreWeaveの株価は約13%〜15%下落し、Nebiusも同様の幅で下落した。IRENは約6.5%下落した。

ネオクラウドは、AI需要が伝統的クラウドプロバイダーのGPU容量拡大を上回るという「希少性」を前提にビジネスを構築してきた。CoreWeaveはMetaと210億ドル（約3兆4230億円）の容量契約（2032年12月まで）を結び、Nebiusは5年間で最大270億ドル（約4兆4010億円）の契約（2027年開始）を結んでいる。Metaが自社インフラを十分に構築して自給自足し、さらに余剰を外部に販売するとなれば、ネオクラウドにとっては大口顧客を失うと同時に、強力な競合が市場に参入することを意味する。

D.A. Davidsonのマネージングディレクター、ギル・ルリア氏は「Metaの容量追加による影響は、大手ハイパースケーラーよりもネオクラウドに及ぶ可能性が高い。CoreWeaveやNebiusのような企業は成長をMetaに依存しており、Metaはもはや彼らを必要としなくなるかもしれない」と指摘する。

ネオクラウドのビジネスモデルは、GPU担保融資の担保として複数年のテイク・オア・ペイ契約に依存している。CoreWeaveの85億ドル（約1兆3855億円）の融資枠（2026年3月に設定された初の投資適格評価のGPU担保融資）は、まさにこうした契約キャッシュフローを担保にしていた。Metaとの契約が再交渉や非更新となれば、債務構造を支える担保が弱まる。

■背景にある「Gemini」供給危機

Metaのクラウドインフラへの注力は、今年初めの競争上の教訓も反映している。Financial Timesの報道によると、Googleは2026年3月頃、Metaが要求する十分なコンピューティング容量を提供できなかったため、MetaによるGemini AIモデルへのアクセスを制限した。

この不足により、Metaは従業員にAIトークンの消費を制限するよう指示せざるを得なくなり、コンテンツモデレーションや詐欺検出、社内コーディングワークフローにおいて、Geminiの代わりに自社のクローズドウェイトモデル「Muse Spark」への移行を加速させることになった。

このエピソードは、Metaほどの規模の企業であっても、単にAIコンピュートを購入するだけでは不十分であることを示している。自社でインフラを所有し、その利用をコントロールすることだけが信頼できるヘッジ手段であり、クラウドビジネスはそのヘッジを収益源に変える。

■Metaはクラウド市場で勝てるのか

既存のクラウドプロバイダー（AWS、Azure、Google Cloud）は、ハードウェアの上に位置するソフトウェアプラットフォーム、エンタープライズ販売能力、開発者エコシステム、カスタマーサポートを構築するのに何十年も費やしてきた。MetaにはデータセンターとGPUはあるが、公開された価格モデル、発表されたローンチ日、開示された顧客パイプライン、外部クラウド顧客向けのエンタープライズ販売組織はまだない。

アナリストは、既存クラウドプロバイダーへの競争上の脅威は短期的には限定的だと指摘する。しかし、ハードウェアの可用性と価格のみで競合するCoreWeaveやNebiusなどのGPU専門プロバイダーが位置するインフラレイヤーにおいては、より短期的な破壊が起こる可能性がある。

マーク・ザッカーバーグCEOは5月の株主総会で、この機会について慎重に語った。「（外部への販売は）確実に検討課題に上っている」とし、企業からAIモデルへのアクセスや余剰のコンピューティングパワーをプレミアム価格で購入したいという打診が「ほぼ毎週」あると明かした。「現時点では、自社でコンピュートを使用する用途があると考えているため実施していない。しかし、過剰に構築してしまったと感じる段階に達すれば、それは選択肢の1つになる」

この発言は確約ではないが、市場を大きく動かすには十分なシグナルだった。Metaが商業的に存続可能なクラウド製品を投入するのか、あるいは単に一時的な余剰圧力を逃がすための手段として扱うのかによって、今回のネオクラウド株の急落が構造的変化の始まりなのか、それとも未確認の報道に基づく一時的な価格調整なのかが決まる。

■注目ポイントQ&A

●Meta Computeとは何ですか？どのように機能するのですか？

Meta Computeは、Meta Platformsが自社のAIコンピューティングインフラを商業化するための社内イニシアチブです。報道によると、MetaのGPUインフラ上でホストされたAIモデルへのアクセスを提供する「ホスト型AIモデルサービス」と、生のGPU容量を時間貸しする「ベアメタルGPUレンタル」の2つのサービスが検討されています。現時点で正式な価格や提供開始日は発表されていません。

●なぜCoreWeaveやNebiusの株価が下落しているのですか？

両社はMetaに対するAIコンピューティング容量の主要なサプライヤーだからです。Metaが自社インフラを構築して自給自足し、さらに余剰分を外部に販売するようになると、ネオクラウド企業にとっては大口顧客を失うと同時に、強力な競合が出現することを意味します。これにより、彼らの将来的な収益や、GPU担保融資の裏付けとなる契約更新の見通しが脅かされるためです。

●ネオクラウドとAWSやGoogle Cloudの違いは何ですか？

CoreWeaveやNebiusなどのネオクラウドは、AIのトレーニングや推論に特化したベアメタルGPUアクセスを、大手ハイパースケーラーより50%〜66%安い価格で提供しています。大手クラウドが広範なソフトウェアエコシステムやデータベースを提供するのに対し、ネオクラウドは主にハードウェアの可用性と価格で競争しています。

元記事: Meta Enters AI Cloud Market: Neocloud Rivals CoreWeave and Nebius Crater