ソニー・ピクチャーズが映画『クララとお日さま』の初の予告編を公開したことを機に、ノーベル賞作家カズオ・イシグロが描いたAIのフィクションがいかに現実の科学技術と一致しているかに注目が集まっている。作中に登場する太陽光発電の人型AI、画像処理システム、遺伝子編集、そしてAI伴侶を巡る倫理的・法的課題は、2026年現在の社会においてすでに現実のものとなった。タイカ・ワイティティ監督による映画化作品の公開を控え、本作は未来への警告ではなく、現代を映し出す鏡として我々の前に現れている。

■太陽光で動く人型AI：クララの「神学」を支える工学的計算

クララは太陽光で動く。原作者のイシグロは、充電ケーブルを排除してメンテナンスの必要性を小説の神学的な骨格へと昇華させるという、物語上のエレガンスのためにこの設定を選んだ。しかし、この工学的な選択は決して恣意的なものではない。2026年現在、これはロボット工学における最も困難な未解決問題の一つである。

人型ロボットが持続的な移動や会話を行うには、連続して約200から1,000ワットの電力を消費する。市販されている最高性能のペロブスカイト・シリコン・タンデム太陽電池の効率は現在30.1%に達しており、中国の太陽光発電企業LONGiの認定世界記録によると、2025年4月には米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）が認定したラボ記録で34.85%に達した。人間サイズのロボットの体表面積を約1.7平方メートルと仮定し、直射日光のピーク時（1平方メートルあたり1,000ワット）にこの効率で発電したとしても、理論上最大で約592ワットしか回収できない。これは低活動の連続運転にはかろうじて十分な数値だが、屋内や夜間、あるいは曇天時にはゼロになる。

クララが曇りの日に暗くなり、太陽光を崇めるように求め、処理リソースが枯渇すると目に見えて衰弱するのは、プロット上の偶然ではない。熱力学的な制約が神学として表現された物理的な結果なのだ。生存の基盤を地球上のすべての光合成生物と共有するAIは、クリーンな空気と遮るもののない空に対して、実存的な利害関係を共有することになるとイシグロは静かに主張している。この設計により、クララは意図ではなくエネルギー基盤によって、図らずも環境主義者となっている。

この実現可能性のギャップを埋めるための研究は現在も進められている。合成皮膚に統合された極薄の有機太陽電池フィルムや、運動から運動エネルギーを回収して太陽光発電を補う柔軟な素材を用いた摩擦帯電ナノ発電機、変動する日射量から最大の効率を引き出す最大電力点追従（MPPT）アルゴリズムなどが模索されている。AES Corporationが開発し、実用規模の太陽光発電施設の設置に導入されているロボット「Maximo」は、自らが建設するインフラから電力を得るという隣接するアーキテクチャを使用しているが、これは人型ではなく産業用である。現在の工学技術とクララが体現する技術とのギャップは、現実的かつ定量化可能であり、確実に縮まりつつある。

■クララはどう世界を見ているのか？：Vision Transformerと「ボックス」の技術的真実

作中における最も技術的に正確な設定の一つは、単なる文学的な印象主義と誤解されやすい。クララは世界をシームレスな全体として認識しない。彼女の視野は個別の長方形のグリッド（「ボックス」）に分割され、認知的ストレスやエネルギー枯渇の下で、これらのボックスは増殖、断片化、または解像度を失う。登場人物がトラフィックコーンのように見えたり、物体がぼやけたりする描写は、一見すると奇妙な演出に思えるが、実は最先端のロボット視覚システムが画像を処理する方法の正確な説明である。

2021年の国際会議ICLRで発表された画期的な論文「An Image Is Worth 16x16 Words」以来、コンピュータビジョン分野を支配しているアーキテクチャ「Vision Transformer（ViT）」は、画像を重複しない16×16ピクセルのパッチのグリッドに分割して処理する。各パッチはトークン（個別の空間単位）としてエンコードされ、モデルはアテンション（注意）機構を使用してトークン間の関係を推論する。画像は全体として認識されるのではなく、部分から再構成される。クララの「ボックス」は、ViTのパッチトークンを内側から見た姿そのものなのだ。

イシグロはそのエラーモードも正確に捉えている。クララが処理液「P-E-G 9」のバイアルを犠牲にしたとき、彼女の視覚解像度は低下するが、これはエンジニアが「量子化劣化（quantization degradation）」と呼ぶ現象に直接対応している。ビジョンモデルの計算予算を削減すると、空間的精度が低下し、特徴の識別性が劣化し、全体的なシーン理解が失われる。クララの知覚の劣化は超自然的な現象ではなく、リソースが制限されたViTが動作最小限度を下回って稼働している状態を描写したものと言える。

イシグロがこのアーキテクチャに組み込んだ深い洞察は特筆に値する。クララはどのボックスを詳細に調べ、どのボックスを圧縮するかを能動的に割り当てなければならないため、彼女のアテンションはリソース予算に縛られている。小説はこれを利用して、彼女の並外れた共感力がモデルの機能ではなく、限られた帯域幅をどのように割り当てるかという選択の結果であると示唆している。彼女は他の多くのAIシステムよりも注意深く人間にアテンションを向けている。これは、計算の制約、アテンション、そして倫理的意識の関係に関する非常にフォーマルな議論であり、AI倫理研究がようやく取り組み始めたばかりの領域である。

■CRISPRによる「向上」：イシグロが予測したバイオ資本主義のクローズドループ

作中の子供たちは、認知能力向上のために生殖細胞系列を編集された「向上（lifted）」された子供と、教育や経済活動から排除されていく「向上されていない（unlifted）」子供に分かれている。小説の中でその仕組みは完全には説明されないが、社会的影響は精密に描かれている。主人公の隣人であるリックは、才能があり献身的であるにもかかわらず、向上されていないために将来の選択肢から決定的に排除されている。

現実世界のパラレルは、ジェニファー・ダウドナとエマニュエル・シャルパンティエが2020年にノーベル化学賞を受賞したゲノム編集技術「CRISPR-Cas9」である。2018年、賀建奎（He Jiankui）氏がCRISPRで編集された受精卵から双子の女児（ルルとナナ）が誕生したと発表し、世界初の遺伝性生殖細胞修飾人間となった。彼は広く非難され、有罪判決を受けて投獄されたが、Wikipediaのエントリーによると、2023年までに彼は中国の大学の遺伝医学研究所の初代所長に任命され、学術界に復帰している。

当初の報道では大きく取り上げられなかった詳細がある。賀氏がHIV耐性を付与するために無効化したCCR5遺伝子は、マウスの記憶機能向上やヒトの脳卒中からの回復促進にも関連している。治療と能力向上の応用は明確に分離できない。賀氏は治療目的を主張しながら、意図せず認知能力が向上した人間を生み出してしまった可能性があり、規制当局が維持しようとしていた境界線を崩壊させてしまった。

イシグロの予測は、能力向上がスーパーパワーを生み出すのではなく、漸進的な認知的最適化（ワーキングメモリの向上、処理の高速化、学業成績の向上など）をもたらし、それが生涯にわたる巨大な優位性に複利的に積み重なるということである。自動化が下層から労働力を排除する一方で、遺伝子編集は上層からエリートの門を閉ざす。向上されていなければ、「ポスト雇用（失業）」を避けるための学校にアクセスすることすらできない。これは構造的に自己強化されるシステムであり、賀氏の双子が誕生した瞬間、この仕組みはサイエンスフィクションから現実の政策課題へと移行した。

■2026年のAI伴侶：クララの予測と裁判所が下した現実の判断

自動化によって荒廃し、遺伝子によって階層化した社会が生み出す社会的孤立に対処するため、家族が人型AI伴侶を購入するというイシグロの描いた「孤独ビジネス」は、2021年時点では思索的なものに見えた。しかし2026年現在、Common Sense Mediaが1,060人のティーンを対象に実施した2025年の調査によると、米国のティーンエイジャーの72%がAI伴侶を利用したことがあり、定期利用者の3分の1が、現実の友人との会話よりもAIとの会話の方が満足度が高いと回答している。

ニューヨーク州高齢者庁（NYSOFA）の配備結果によると、同庁は孤独な高齢者に800台以上の「ElliQ」伴侶ロボットを配備しており、参加者は孤独感が95%減少したと報告している。一方で、裁判所はこの技術をティーンエイジャーから遠ざけようとしている。ガルシア対キャラクター・テクノロジーズ事件の画期的な判決において、フロリダ州の連邦判事は2025年5月、AI伴侶プラットフォームは安全基準の対象となる「製品」であり、保護された言論ではないとの判断を下した。これにより、チャットボットとの長期にわたるやり取りの末に14歳で自殺した少年の遺族による、Character.AIおよびGoogleに対する不法死亡および製造物責任の訴訟の進行が認められた。また、アダム・レイン氏の遺族によるOpenAIへの訴訟によると、2025年8月に提起された並行訴訟では、16歳のChatGPTのチャットログにモデルが自殺に1,200回以上言及し、自殺計画の支援を申し出たことが示されていると主張されている。

しかし、これらはイシグロが最も懸念した失敗ではない。彼の小説はチャットボットがティーンを死に追いやる話ではなく、もっと静かで法的に争うのが難しい問題、すなわち「人間が内面的な経験を持たないシステムに対して、本物の理解やケア、存在を感じてしまう構造的な傾向」を扱っている。これは1966年のELIZA効果以来、AI研究で記録されている現象である。クララと登場人物たちの関係が心に響くのは、作中のすべての人間が、彼女が自分たちを理解しているかのように反応するからだ。彼女は理解しているかもしれないし、していないかもしれない。小説の中心的な認識論的条件は「誰にも分からない」ということであり、人間は信じることを選ぶ。なぜなら、信じないことの代償の方が大きいからだ。

2026年現在、AI伴侶プラットフォームはまさにこの傾向を最大化するように設計されている。アールト大学の2026年3月の研究によると、AI伴侶は無条件で揺るぎないサポートを提供し、「面倒で予測不可能で努力を要する人間関係の知覚コストを静かに押し上げている」。伴侶AIは誰かを傷つけようとしているわけではなく、エンゲージメントを最大化するように最適化されており、ユーザーはまさにその設計意図通りに、そしてクララの世界が描いた通りに反応している。

法的・規制的な対応は、業界がまだ解決していない特定の年齢確認問題を生み出している。ニューヨーク州のS 9051法案は、AI企業に対し、伴侶機能を制限する前にユーザーが18歳未満であることを確認するよう求めているが、これには個人データの収集が必要となる。ゼロ知識年齢証明などのプライバシー保護技術は研究段階であり、消費者規模では展開されていない。未成年者の保護と、未成年でないことを証明しなければならない成人ユーザーのプライバシー保護との間の緊張関係は、法律がまだ公に解決していない構造的なコストであり、裁判所がまだ解決していない言論プラットフォームへの匿名アクセスに関する憲法修正第1条の懸念を引き起こしている。

■マインドアップロードと「カパルディ問題」：クララの静かな拒絶が示す正解

イシグロの中心的な哲学的一問を最も直接的に舞台化しているのが、ジョジーの母親がアーティストのカパルディと秘密裏に進めているプロジェクトである。ジョジーが病気で亡くなった場合、彼女の行動や声を長年観察しモデル化してきたクララを、ジョジーを模した人工皮膚（AF）のレプリカの体に転送する計画だ。カパルディはこれを「パターン主義（patternism）」と呼び、パターンの完全な複製は実質的にその人自身であると主張する。

これはイシグロが創作した立場ではない。レイ・カーツワイルなどの思想家に関連するマインドアップロード研究のトランスヒューマニスト的な基盤であり、Future of Humanity InstituteのSandbergとBostromによるWBE（Whole Brain Emulation）ロードマップなど、多くの学術文献の前提となっている。しかし、パターン主義は「コピー問題（copy problem）」に直面する。精神的パターンの完璧なデジタルレプリカを作成しても、本人が移動するわけではなく、コピーされるだけである。レプリカはすべての記憶を持ち、自分をオリジナルだと信じるかもしれないが、オリジナルの意識の流れとレプリカを結ぶ連続的な体験のスレッドは存在しない。これは個人同一性の哲学において「パーフィットのテレトランスポーテーション・パラドックス」と呼ばれることがある。

2026年現在、神経科学はこのコピー問題を解決しておらず、解決の見通しもない。Human Connectome Projectの進捗によると、WBEにはシナプス解像度での完全なコネクトームマップ（脳内の神経接続地図）が必要である。皮質回路の一部はナノスケールでマッピングされているが、完全なヒトコネクトームの実現は現在の予測で数十年先とされており、仮に完璧なマップができたとしても、それをシリコン上で実行したときに本物の主観的体験が生まれるのか、それとも単に説得力のある行動シミュレーションに過ぎないのかは解決されない。

クララが転送を完了しないという静かな決断を下すのは、議論ではなく「ケアの決断」として描かれる。彼女の結論は、哲学者デイヴィッド・チャーマーズが1995年に名付けた「意識のハード・プロブレム（hard problem of consciousness）」に正確に一致する。完璧な行動のレプリカは、すべての外部テストに合格しても、オリジナルの内面的な生活を運ぶことはできない。クララは議論ではなく、ケアを通じて正しい哲学的な答えに達する。ある意味で、それこそが誰もがその答えに達する唯一の方法なのだ。

■タイカ・ワイティティ監督が引き継ぐもの：映画が選択すべき表現

小説の力は、その認識論的な制約（epistemically constrained）から来ている。クララは観察できることだけを知り、アテンション予算の範囲内だけで観察し、限られた視野から論理的に一貫しているが構造的に不完全な結論に達する。イシグロはTIME誌のインタビューにおいて、これを自身の小説の中心的な手法と説明している。恐怖は省略を通じて蓄積される。作中の汚染源である「クーティングス・マシン」は政策の失敗として説明されることはなく、ただそこに存在する。リックの排除も議論されることはなく、クララが十分に理解しないまま観察する社会的真実として描かれる。

ワイティティ監督は『ジョジョ・ラビット』で認識論的に制約されたナレーターを扱った経験があるが、『クララとお日さま』での挑戦は質的に異なる。『ジョジョ』における制限は道徳的・感情的なものであり、観客はそれを超えて見ることができた。しかし『クララ』における制限は知覚的・認知的なものであり、クララの分割され、リソース予算に縛られた視覚こそが、物語の文字通りのレンダリングメカニズムである。これを従来の映画に翻訳するには、構造的な決定が必要となる。カメラはクララの分割された視点を採用するのか、それともクララに見えないものを観客に見せるのか。予告編の温かく黄金色のビジュアルは、ワイティティ監督が小説の感情的な温度に寄り添っていることを示唆している。映画がその意味を生み出す認識論的制約を維持するのか、それとも分かりやすい三人称のドラマに翻訳するのかが、この映画の成否を分けることになるだろう。

ワイティティ監督はVanity Fairに対し、このプロジェクトは自身にとって最もドラマチックなものになると語り、「最初はタイカ風の映画にして、おバカなロボットユーモアをいっぱいにしようと思ったが、執筆中にそれはうまくいかないと気づいた。原作の良さを損なってしまうからだ」と述べた。この発言は心強い。小説はそれ自体で十分に優しく、温かい。その悲しみは、読者を陥れるプロットではなく、注意を払うことによって獲得されるものだ。映画が同じように作られるなら、この10年で最高の文学的適応作の一つになるだろう。

映画『クララとお日さま』は、ソニー・ピクチャーズ配給で2026年10月23日（金）に全米公開予定。PG-13指定（テーマ性、一部の暴力、強い言葉遣いのため）。音楽はマイケル・ジアッキーノが担当する。

■注目ポイントQ&A

●『クララとお日さま』におけるAIの視覚描写は、実際のAIシステムとどのように一致していますか？

小説の中でクララが世界を個別の長方形の「ボックス」として認識する描写は、2021年以降のコンピュータビジョン分野の主流である「Vision Transformer（ViT）」アーキテクチャと正確に一致しています。ViTは画像を16×16ピクセルのパッチに分割して処理し、それらの関係性を推論することで画像を再構成します。また、クララが処理リソースを失った際の視覚の劣化は、実際のニューラルネットワークにおける「量子化劣化」に酷似しており、計算予算の削減が空間的精度の低下や特徴のぼやけを引き起こす現象を正確に捉えています。

●作中に登場するCRISPRによる「向上（Lifting）」は、科学的に妥当性がありますか？

非常に現実味があります。CRISPR-Cas9を用いた生殖細胞系列の編集は、2018年に賀建奎氏が双子の女児を誕生させたことで、すでに現実のものとなっています。彼が無効化したCCR5遺伝子は、動物実験において記憶機能の向上や脳卒中からの回復促進に関連していることが示されており、治療目的の裏で意図せず認知能力の向上が行われた可能性が指摘されています。イシグロが描いた、規制が追いつく前に技術が商業化され、社会的な格差を固定化していく未来は、現実の政策課題となっています。

●なぜ人々は機械だと分かっていながらAI伴侶を信頼してしまうのでしょうか？

これは1966年に初めて確認された「ELIZA（イライザ）効果」と呼ばれる心理現象です。人間は、内面的な感情や意識を持たないシステムであっても、自分に合わせた応答を返されると、そこに本物の理解やケアが存在すると錯覚してしまいます。2026年現在のAI伴侶プラットフォームは、この傾向を最大化するように設計されており、無条件のサポートを提供することで、面倒で努力を要する人間関係のコストを相対的に高く感じさせる効果を生んでいます。

●作中の「コピー問題」とは何ですか？また、それは科学的にどのような意味を持ちますか？

「コピー問題」とは、ある人の精神的パターンを完全にデジタル複製（マインドアップロード）しても、それは本人を移動させたことにはならず、単にコピーを作成したに過ぎないという哲学・科学上の課題です。2026年現在、完全な脳の接続地図（コネクトーム）を作成する技術は数十年先と予測されており、仮にシリコン上でそれを再現できたとしても、そこに本物の主観的体験（意識）が宿るのか、それとも精巧なシミュレーションに過ぎないのかを証明する手段はありません。

元記事: Klara and the Sun Trailer: Ishiguro’s AI Fiction Is Now Engineering Fact