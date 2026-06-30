アニメ『杖と剣のウィストリア』第3期制作決定！ウィルの能力「ウィズ」や「虚無の空」を物理学で読み解く

アニメ『杖と剣のウィストリア』の第3期制作が、第2期最終回の放送直後に公式発表された。放送時期などの詳細は未定だが、原作の「裏切り者調査編」と「ゴエティア編」が描かれる見通しだ。本記事では、第3期決定を祝し、主人公ウィルの能力「ウィズ」や世界の障壁「虚無の空」の仕組みを、現実の物理学やシステム理論の観点から考察する。

■第3期制作決定と第2期フィナーレの振り返り

2026年6月28日、アニメ『杖と剣のウィストリア』公式サイトにて、第3期の制作決定が発表された。この発表は、日本での第2期最終回（第24話）の放送直後に行われ、2024年の第1期終了時と同様の迅速な展開となった。キャラクターデザインを担当する小野早香氏によるお祝いイラストと特報映像が公開されたものの、現時点で放送時期、監督の続投、キャストなどの詳細情報は発表されていない。第3期は第24話の直後から始まり、原作者の大森藤ノ氏による原作漫画の「裏切り者調査編」と「ゴエティア編」をアニメ化する予定とみられる。

アクタスとバンダイナムコピクチャーズが制作し、林ゆうき氏が音楽を手がける本作は、2026年春アニメの中でも特に話題を集め、Anime Cornerの週間ランキングで3回首位を獲得した。大森藤ノ氏（原作）と青井聖氏（作画）による原作漫画は、2026年初頭時点で累計発行部数300万部を突破しており、講談社の『別冊少年マガジン』で連載中だ。2026年4月時点で単行本は15巻まで刊行されている。

第2期最終回となった第24話「終わらない夢」では、塔の派閥が学生を勧誘する「終期咲き（セカンド・ブルーム）」の儀式が描かれた。氷の派閥のエルファリアと雷の派閥のゼオという2人の「至高の魔導士（マギア・ヴェンダー）」が、魔力を持たない主人公ウィル・セルフォルトの獲得を巡って激しい決闘を繰り広げた。最終的にマステリアス・ノアのアロンによる調停が入り、ウィルは雷の派閥に配属されることで決着した。Cパートでは、第3期での活躍が期待される新キャラクターが描かれたが、その詳細な役割はまだ明かされていない。

■ウィルの能力「ウィズ」とエネルギー変換の物理学

ウィル・セルフォルトは、塔の階級社会において評価の基準となる「杖による魔法」を一切使えない。しかし、彼には「ウィズ（Wis）」と呼ばれる独自の能力がある。これは、外部から放たれた魔法エネルギーを吸収し、剣の運動エネルギーに変換する能力だ。自身の魔力を消費するのではなく、環境中や敵の魔法をインターセプトして方向転換するシステムである。

物理学において、これは「パラメトリックエネルギー変換」と呼ばれる現象に酷似している。これはエネルギーを創出するのではなく、ある領域から別の領域への移動を制御するシステムだ。例えば、1880年にジャックとピエール・キュリー兄弟が発見した「圧電効果（ピエゾ電気）」を持つクォーツなどの材料は、機械的応力を電気に、またはその逆に直接変換する。ウィルの剣はエネルギーを蓄積する「バッテリー」ではなく、リアルタイムで変換する「トランスデューサー（変換器）」として機能している。エネルギーを蓄積しないシステムは、管理コストが低く、設計として合理的であるとも言える。

■「プライム・パトス」と熱力学・情報理論

第2期では、ウィルの能力の進化系「プライム・パトス」が登場した。これは外部の魔法ではなく、自身の「感情豊かな記憶」を燃料として剣の力を生み出す。設定上、プライム・パトスは維持が難しく、消費エネルギーも大きいとされるが、これは外部エネルギーに依存しない「内生的なエネルギー源」であるため、物理学的にも辻褄が合う。

もし感情的な記憶がエネルギー源になるのであれば、主観的な心理状態が測定可能な物理的エネルギーと結びついている必要がある。この仮説を補強するのが、1961年にIBMの物理学者ロルフ・ランドゥアが提唱した「ランドゥアの原理」だ。この原理は、情報を消去・操作するには最小限の熱力学的エネルギーが必要であることを示しており、2012年にはリヨン高等師範学校の研究者らによって、2018年には『Nature Physics』に掲載された研究によって量子領域でも実証されている。つまり、情報には物理的なエネルギーの最小値が存在する。

人間の長期記憶は、脳内のシナプス結合の強化（ATP消費）によって形成され、感情的な記憶はより強く固定される。ウィルがプライム・パトスを使うことで幼少期の記憶を失っていくという設定は、単なるドラマチックな演出ではなく、情報をエネルギーに変換して消費する熱力学的プロセスとして説明ができる。彼は過去をドラマのために失っているのではなく、物理的に「消費」しているのだ。

■「虚無の空」と単一障害点（SPOF）のシステム理論

ウィストリアの世界を覆う「虚無の空（偽りの空）」は、500年前に魔女王メルセデスが構築した魔法の障壁であり、天上の存在（天界の隣人）を防ぎ、世界の真実を隠している。これは5人の「至高の魔導士（マギア・ヴェンダー）」の魔力によって維持されており、1人でも欠ければ障壁は弱まる。

現実世界でこれに最も近いのは、地球の磁気圏だ。地球の磁場は惑星の構成による受動的な熱力学的結果であり、意識的な維持を必要としない。一方で「虚無の空」は、5人の魔導士による能動的で継続的な維持が必要である。これはNASAが2017年に火星用に提案した、L1ラグランジュ点に磁気シールドを配置して太陽風を防ぐ「人工磁気圏」のコンセプトに近い。このシステムも受動的ではなく、能動的な維持管理が必要とされる。

システム理論において、これは「単一障害点（SPOF）」と呼ばれる。この致命的なインフラ依存性こそが、魔導士を頂点とし、剣士を排除する塔の過酷な実力主義や社会秩序を正当化する合理的な理由となっている。生存のために強力な魔導士を常に5人輩出し続けなければならない文明にとって、そのための過酷な選別システムを構築することは合理的な生存戦略なのだ。

■「咲き」の儀式と誤った最適化

第24話で描かれた「咲き」の儀式は、評価基準の「代理指標（プロキシ）」に依存する組織選択理論の欠陥を示している。本来の目的である「障壁を維持し天上の存在を倒す能力」ではなく、「制御された環境での杖魔法の出力」という測定しやすい代理指標で選別を行っているからだ。

このため、本来必要な「杖と剣の融合」という能力を持つウィルのような存在が排除され、システムは500年間「誤った最適化」を続けてきた。教育や組織において、標準化されたテストなどの狭い指標に最適化しすぎると、複雑な問題に対処するために必要な分野横断的な能力が排除されてしまう。第3期では、この「アノマリー（例外）」がシステム内部に入り込んだことで生じる危機が描かれるだろう。

■パラダイムシフトとしての『ウィストリア』

原作者の大森藤ノ氏は『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか（ダンまち）』の作者でもある。両作ともにダンジョンや階級社会、排除された主人公などの共通点を持つが、アプローチが異なる。『ダンまち』のベルが既存のシステム（ステイタス、レベルアップ）の中で成長するのに対し、『ウィストリア』のウィルは既存の魔法システム（杖）のオルタナティブ（代替）である「ウィズ」を提示する。

科学哲学者トーマス・クーンの「パラダイムシフト」の理論によれば、既存の枠組みで説明できない「アノマリー」が蓄積すると危機が訪れ、やがて革命（パラダイムシフト）が起こる。ウィルというアノマリーが塔の内部に入り込んだ第3期は、まさにこの「危機フェーズ」に突入することになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●『杖と剣のウィストリア』第3期はいつ放送されますか？

具体的な放送時期はまだ発表されていません。2026年6月28日に制作決定が発表されましたが、放送時期やスタッフ、話数などの詳細は未定です。第1期（2024年7〜9月）と第2期（2026年4〜6月）の間隔が約21ヶ月だったことから、第3期も18〜24ヶ月先（2027年後半から2028年前半頃）になる可能性があります。

●ウィルの能力「ウィズ」とは何ですか？

外部から放たれた魔法エネルギーを吸収し、剣の運動エネルギーに変換する能力です。自身の魔力を消費するのではなく、環境中や敵の魔法をリアルタイムで変換（トランスデュース）するため、物理学における「パラメトリックエネルギー変換」（圧電効果など）に似ています。

●「虚無の空（偽りの空）」とは何ですか？

500年前に魔女王メルセデスが構築した世界規模の魔法障壁です。天上の存在の侵入を防ぎ、世界の真実を隠する役割を持っています。5人の「至高の魔導士（マギア・ヴェンダー）」の魔力によって維持されており、1人でも欠けると障壁が弱まる「単一障害点（SPOF）」の構造を持っています。

●第3期では原作のどのエピソードが描かれますか？

原作漫画の「裏切り者調査編」と「ゴエティア編」が描かれる予定です。これらは第2期が完結した「終期咲き（セカンド・ブルーム）」の後に続くエピソードです。

元記事: Wistoria: Wand and Sword Season 3 Confirmed: Sword Devours Magic, Physics Agrees