サムスン「Galaxy Ring 2」開発を公式認める、iPhone対応も示唆か――アップル参入の噂に先手

サムスンの幹部が、次世代スマートリング「Galaxy Ring 2」の開発が進行中であることを初めて公式に認めた。さらに、現行モデルでは非対応となっているiPhone（iOS）への対応を示唆する発言もあり、スマートリング市場でのシェア拡大を狙う姿勢を見せている。アップルによる独自のスマートリング開発の噂も浮上するなか、サムスンは競合に先んじてエコシステムを拡大する構えだ。

■サムスン幹部が「Galaxy Ring 2」とiOS対応の可能性に言及

サムスンのデジタルヘルスチームを率いるホン・パク常務（シニアバイスプレジデント）は、米Forbesが2026年6月25日に公開したインタビューの中で、次世代スマートリング「Galaxy Ring 2」の開発が活発に進められていることを初めて公に認めた。

インタビュー中、新型デバイスがアップルのiOSをサポートするかどうか直接問われたパク氏は、笑みを浮かべて回答を拒否したものの、「私は笑っていますが、何も言うことはできません。ただ、今後のリリースやニュースには非常に満足していただけると思います」と語った。この否定もしない回答は、ウェアラブル技術コミュニティの間で大きな話題となっている。長年「Oura Ring」が支配してきたスマートリング市場において、iPhoneユーザーがサムスン製品を利用できるようになるかもしれないという、初めての信頼できる兆候だからだ。

この発言のタイミングは極めて重要だ。パク氏のインタビューが公開されるわずか5日前、アップルのプロトタイプ情報に詳しいリーカーのKosutami氏が、アップル内で「iRing」と呼ばれるヘルスケア追跡デバイスが活発に開発中であるとX（旧Twitter）に投稿していた。スペックや価格、発売時期などの詳細は明かされておらず、アップルもコメントしていない。しかし、サムスンの今回の動きは単なる偶然ではなく、後継機の開発を認め、クロスプラットフォームへの野心を示すことで、アップルが自社ハードウェアでiPhoneのヘルスデータエコシステムを占有する前に先手を打つ狙いがあるとみられる。

■サムスンの賭け：ハードウェアが拮抗するなか、ソフトウェアで勝負する

パク氏は、スマートリングというカテゴリーが今後進む方向性について率直に語った。「競合他社を含め、どのリングを比較しても、現時点でセンサー自体に大きな違いはありません。重要なのは、その上のレイヤーでどのようなサービスを構築するかです。差別化をもたらすのは、まさにソフトウェアなのです」

この評価は、スマートリングのセンサーが実際にどのように機能しているかを反映している。「Galaxy Ring」から「Oura Ring 5」、「Ultrahuman Ring Pro」に至るまで、すべてのヘルスケア追跡リングは、同じ基本的な光電脈波検査（PPG）技術に依存している。これは、LED光を皮膚に照射し、受光器で反射光を測定し、アルゴリズムによってその変動を心拍数、睡眠ステージ、血中酸素ウェルネス、心拍変動（HRV）のデータに変換するものだ。

指は皮膚のすぐ近くに毛細血管が密集しているため、リング型デバイスはセンサーの配置において有利だが、潤沢な資金を持つ競合他社が模倣できないほど画期的なPPG設計を持つブランドは存在しない。また、リングという形状の制約（限られた直径と幅）により、センサーサイズには物理的な限界があり、これはどのメーカーにも等しく適用される。

そのためサムスンは、Galaxy Ring 2を単体のデバイスとしてではなく、接続されたヘルスケアエコシステムの一要素として設計している。リングから得られたデータは、Galaxy Watch、サムスンのスマートフォン、そしてスマートホーム連携機能「SmartThings」対応の家電製品へと流れ、ユーザーの1日の生活環境全体における健康状態を包括的に描き出す。パク氏はこの戦略を体現するサムスンヘルス（Samsung Health）の新しい2つの機能を紹介した。

1つ目は「Vitals（バイタル）」と呼ばれる機能で、7日間の睡眠を通じて心拍数、呼吸数、血中酸素ウェルネスの個人基準値を確立し、測定値が大きく外れた場合にユーザーに警告する。2つ目の「Heart Health Score（心臓健康スコア）」は、睡眠、活動、食事、ストレスなどのライフスタイル要因を統合し、心血管リスクの指標を提示する。さらに、2027年には3つ目の機能として「AI Health Coaching（AIヘルスコーチング）」が計画されており、個人の行動パターンを学習して、一般的なフィットネスのアドバイスではなく、パーソナライズされた提案を行う予定だという。

■サムスンが月額サブスクリプションを無料にできる理由

初代Galaxy Ringは399ドル（約6万5,000円、1ドル＝163円換算）で発売され、月額のメンバーシップ料金は不要だった。これは、すべての機能を利用するために月額5.99ドル（または年額69.99ドル）を課すOuraのビジネスモデルとは対照的だ。サムスンのこの「サブスクなし」のアプローチは、純粋な慈善精神によるものではなく、リングが同社のより大きなビジネスにどう適合するかを反映している。

サムスンにとって、リングはエコシステムに顧客を引き込むためのツールだ。リングから得られるヘルスケアデータは、Galaxy Watchやサムスンのスマートフォン、SmartThingsデバイスの利用頻度を高める。データがプラットフォームへの顧客固着性（スティッキネス）を生み出し、その価値は直接的なサブスクリプション収入ではなく、エコシステムの維持という形でサムスンに還元される。一方、Ouraにとってはヘルスケアの分析データそのものが中核製品であり、継続的なメンバーシップ料金が、同社の競争力の源泉であるアルゴリズム開発の資金となっている。

Galaxy Ring 2でもこの「サブスクなし」の構造は維持されると予想されているが、価格はまだ確定していない。初代モデルの399ドルという価格設定は、Ouraのビジネスモデルに対する計算された一撃であり、サムスンがそのポジショニングを放棄する兆候は見られない。

■ハードウェアに期待される進化とバッテリー技術

パク氏はセンサーの同質性を指摘したが、ハードウェアのアップグレードも計画されている。韓国の業界筋からのリーク情報によると、Galaxy Ring 2は初代モデルの6〜7日間から向上し、9〜10日間のバッテリー駆動時間を目標にしているという。

この向上は、従来の黒鉛（グラファイト）負極をシリコン炭素複合体に置き換える「シリコン炭素（Si-C）バッテリー技術」によって実現される見込みだ。シリコンは理論上、黒鉛の約10倍の量のリチウムを1グラムあたりに蓄えることができ、商用化されたものでは同じ物理サイズで20〜50%の容量増加を達成している。リングのようにサイズ制約が厳しいデバイスでは、バッテリー容量のわずかな増加がそのまま数日間の駆動時間延長に直結するため、この化学組成の移行により、リングの寸法を大きくすることなく目標の駆動時間を達成することが現実味を帯びてくる。ただし、Si-Cバッテリーは充放電サイクルを繰り返すと黒鉛ベースのセルよりも劣化が早く、製造コストも高いというトレードオフがある。

また、韓国の業界筋は、より薄く軽いフォームファクター、より正確な皮膚温度測定や高度な心血管モニタリングを可能にするアップグレードされたセンサーについても指摘している。さらに、従来の9種類を超えるサイズ展開の追加も噂されている。韓国の業界関係者は、2026年中の発売は「事実上不可能」としており、現時点では2027年初頭の発売が有力視されている。これには、米国国際貿易委員会（ITC）におけるOuraとの現在進行中の特許紛争も影響している。

■Ouraとの特許訴訟がもたらす法的リスク

Galaxy Ring 2を取り巻く特許状況は複雑だ。2025年11月、Ouraはサムスン（およびReebok、Zepp Health、Nexxbase）に対し、スマートリングの設計と技術に関する複数の特許を侵害しているとしてITCに提訴した。この調査は現在も継続中であり、決着はついていない。もしOuraが勝訴した場合、サムスンは米国市場でのGalaxy Ring製品の輸入禁止措置に直面する可能性がある。これは、Ouraが2025年10月にUltrahumanに対して勝ち取った処分と同様であり、Ultrahumanは2026年初頭に「Ring Pro」で米国市場に再参入する前に、ハードウェアの再設計を余儀なくされた。

サムスンはライセンス契約を受け入れておらず、代わりに2025年12月にテキサス州の連邦地方裁判所でOuraを反訴し、Ouraのリングがサムスンの4つの特許を侵害していると主張した。また、サムスンは米国特許商標庁の特許審判廷（PTAB）に対し、Ouraの特許の有効性に異議を唱える複数の申し立てを行っており、そのうち6件の特許裁判が現在も進行中だ。この訴訟はGalaxy Ring 2の発売スケジュールに不確実性をもたらしているが、アナリストはサムスンが和解するのではなく徹底抗戦すると予想している。サムスンには豊富な法的リソース、特許ポートフォリオ、そして競合他社に継続的なロイヤリティを支払うことを避ける戦略的動機があるためだ。

■アップル参入前のサムスンの先手

サムスンがiOS対応を示唆する背景にある競争論理は、アップルの動向と照らし合わせるとより明確になる。リーカーのKosutami氏による2026年6月24日の投稿は、アップルが「iRing」を活発に開発中であることを示しており、アップルが単に特許を出願しているだけでなく、実際にスマートリングを構築していることを示す初の信頼できるインサイダー情報となった。このリークは、アップルが近い将来にリング型デバイスを発売する計画はないとしたマーク・ガーマン氏の2024年10月の報道と矛盾するものであり、エディ・キュー氏がアップルのヘルスケア部門を引き継いで以来、より積極的なヘルスケア製品の開発を推進しているという報告とも一致する。

仮にKosutami氏の主張が正確であったとしても、アップル製のスマートリングがすぐに市場に登場するわけではない。ウェアラブル分野におけるアップルのパターンは、市場が成熟するのを待ってから、洗練され深く統合された製品を投入するというものだ。2015年のApple Watchの発売も、フィットネスバンドが市場性を証明してから数年後のことだった。そのため、iRingの2027年発売は楽観的な見方と言えるが、その方向性は見えつつある。

初代Galaxy RingはAndroid専用だ。この排他性は、サムスンのGalaxyエコシステムと緊密に統合させるために2024年時点では正当化できた。しかし、iOS非対応であることは、本来なら購入する可能性のある何億人ものiPhoneユーザーにリーチできないことを意味する。サムスンが唯一の有力なプレイヤーであるうちはこの制約の影響は少ないが、アップルが競合ハードウェアを出荷すれば状況は一変する。もしサムスンが、アップルが製品を発売する前にiOS対応のGalaxy Ring 2を投入できれば、アップルに競合製品がない状態でiPhoneユーザーにヘルスケアリングを販売できる。この先行期間は12〜18ヶ月に及ぶ可能性がある。

ここで、ディスプレイを持たないスマートリングの強みが活きてくる。Galaxy Ringには画面がなく、スマートフォンの通知を表示する必要がないため、iPhoneユーザーにフル機能のヘルスケア追跡機能を提供するにあたって、Galaxy WatchをiOSに対応させる場合よりも技術的な障壁が低い。技術的なハードルは、想像以上に低いのだ。

■スマートリング市場は極めて重要な12ヶ月へ

Galaxy Ring 2のニュースは、スマートリング市場の歴史において最も活発な時期に届いた。2026年5月28日に世界最小のスマートリングとして発表された「Oura Ring 5」は、前モデル比で40%の小型化を実現し、新しい血圧トレンド検出、夜間呼吸分析、GLP-1製剤（肥満治療薬など）の服用管理ツールなどを備えた、同社史上最も大幅な再設計モデルだ。価格は399ドル（別途、月額メンバーシップが必要）からとなっている。また、Ouraは2026年5月に米国での新規株式公開（IPO）を非公開で申請した。

さらに、Ultrahumanは2026年初頭に「Ring Pro」を引っ提げて米国市場に再参入した。初代の「Ring Air」がOuraのITC勝訴判決によって輸入禁止となった後、米国税関を通過できるように再設計された製品であり、最大15日間のバッテリー駆動時間を謳い、サブスクリプション料金は不要だ。

市場調査の予測によると、スマートリング市場は現在の年間約4億〜5億ドル規模から、2034年までに40億ドル近くまで成長するとされている。この予測は、これまで業界の熱狂に遅れをとっていた一般消費者の普及が進むなど、いくつかの条件がクリアされるかどうかにかかっている。Galaxy Ring 2、噂されるiRing、そして競争力を高めたOuraが同時に市場に出揃うこれからの18ヶ月は、スマートリングがその規模に達することができるかどうかの明確な試金石となるだろう。

サムスンは自らの立場を明確にした。ソフトウェアによる差別化とクロスプラットフォームへの展開こそが、勝者を決める2つのレバーであると信じている。iOS対応への示唆は単なる思いつきではなく、2大モバイルプラットフォームの双方でヘルスデータを押さえることが、いかなるセンサーの優位性よりも持続的な強みになるという、競争上の意思表明なのだ。

■注目ポイントQ&A

●Samsung Galaxy Ring 2はiPhoneで使えますか？

サムスンはGalaxy Ring 2のiOS対応を公式には発表していません。しかし、同社のデジタルヘルス担当シニアバイスプレジデントであるホン・パク氏は、2026年6月のインタビューでiOS対応について問われた際、「私は笑っていますが、何も言うことはできません。ただ、今後のニュースに非常に満足していただけると思います」と述べ、対応の可能性を否定しませんでした。初代Galaxy RingはAndroid専用です。

●Galaxy Ring 2の発売時期はいつ頃ですか？

韓国の業界関係者によると、2026年中の発売は事実上不可能とされており、2027年初頭の発売が有力視されています。これは、サムスンとOuraの間で米国国際貿易委員会（ITC）における特許紛争が進行中であることも一因です。2026年7月時点で、サムスンからの公式な発売日や価格の発表はありません。

●サムスンとOuraのソフトウェア戦略はどう違いますか？

サムスンのGalaxy Ringはエコシステム拡張デバイスであり、データをGalaxyやSmartThingsに集約してデバイス全体の利用を促すため、サブスクリプション料金は不要です。一方、Ouraは独立したヘルスケア企業であり、継続的なメンバーシップ料金（サブスク）をアルゴリズム開発の資金源としており、ヘルスケアの分析データそのものを主要製品としています。

●スマートリングのセンサー性能はブランド間で大きな違いがありますか？

サムスンの幹部や技術的背景によれば、大きな違いはありません。主要なスマートリングはすべて光電脈波検査（PPG）という同じ光学技術を使用しており、心拍数や血中酸素、睡眠データを測定します。指への装着は手首よりも信号強度の面で有利ですが、基本的なセンサー構造はOura、サムスン、Ultrahumanなどで類似しています。そのため、ソフトウェアやエコシステムでの差別化が重要視されています。

元記事: Galaxy Ring 2 Confirmed: Samsung Hints at iOS Support as Apple Closes In