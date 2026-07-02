中国、日本の防衛関連など40団体を輸出規制・監視リストに追加　ブラックリストは計80社に拡大、レアアース供給網に打撃か

中国商務省は2026年6月29日、輸出管理法などに基づき、日本の防衛関連企業や研究機関など計40団体を輸出規制および監視リストに対象として追加指定した。今回の措置により、今年2月からの累計指定数は80団体に達し、日本へのレアアースなどの供給網にさらなる打撃を与える可能性がある。この措置は、高市早苗首相が2025年11月に国会で行った台湾有事に関する発言への対抗措置とみられている。

■防衛・民間40団体を新規指定、第三国経由の迂回ルートも遮断

中国商務省が発表した「公告第27号」および「第28号」による指定は、中国の輸出管理法（2020年）および両用物資（デュアルユース）輸出管理条例（2024年）に基づくもので、即日発効した。この規制は域外適用力を持ち、東南アジアや欧州などに展開する日系子会社を含む第三国法人が、中国原産の規制対象物資をリスト掲載団体に譲渡・仲介した場合、中国法に基づき刑事責任を問われる可能性がある。

今回の措置の引き金となったのは、高市早苗首相が2025年11月7日の衆議院予算委員会で、中国による台湾への軍事攻撃は日本の安全保障関連法上の「存立危機事態」に該当し得ると表明し、自衛隊による集団的安全保障権の行使や介入の可能性を示唆した発言であるとみられている。

■三菱重工グループや防衛省系シンクタンクがブラックリスト入り

輸出規制リスト（ブラックリスト、公告第27号）には、新たに20団体が追加された。これにより、軍事転用可能な「両用物資」や技術の提供が全面的に禁止される。対象には、防衛省の政策シンクタンクである防衛研究所、艦艇装備研究所、陸上装備研究所、航空装備研究所のほか、日本最大の防衛産業である三菱重工業の子会社である三菱プレシジョン、MHIロジテック、川重岐阜製作所などが含まれている。

一方、監視リスト（公告第28号）には、商業用ドローン開発のテラドローン、造船・エンジニアリングの三井E&S、核燃料加工の三菱原子燃料、電子機器メーカーの日立アヴァンセシステム、および沖電気工業（OKI）の複数の部門など、新たに20団体が指定された。これらの団体は、エンドユーザー（最終需要者）としての審査要件が厳格化される。

日本の木原稔官房長官は、今回の措置について「受け入れられない」として中国側に撤回を求めた。これに対し、中国商務省の報道官は、今回の措置は「完全に正当であり、合理的かつ合法的なものである」と主張している。

■「キャッチオール規制」による広範な影響と、監視リストの罠

今回の指定は、世界貿易機関（WTO）が2014年に協定違反と判断した従来の輸出割当制度とは異なり、中国が国際的な批判を回避するために構築した「輸出管理法」および「両用物資輸出管理条例」に基づいている。

その核心となるのが「用途・最終需要者（エンドユース・エンドユーザー）キャッチオール規制」である。規制対象は、タングステン、モリブデン、ネオジム・鉄・ボロン（NdFeB）永久磁石、ジスプロシウムやテルビウムなどの重レアアース、炭素繊維、高精度テレメトリー機器、宇宙航空用合金、海洋工学ソフトウェアなど約1,030品目に及ぶ。キャッチオール規定により、中国商務省は、輸出先が民間企業であっても、その物資が日本の軍事力強化に転用される恐れがあると判断すれば、輸出を差し止めることができる。これにより、防衛省と直接の契約がない企業にも影響が及ぶ可能性がある。

ブラックリストに掲載された団体への輸出は全面的に禁止され、既存の取引も即座に停止しなければならない。一方、テラドローンや三井E&Sなどが指定された監視リストの影響はより巧妙である。監視リスト掲載団体は、通常の貿易で適用される一般許可や登録申請パスの利用資格を失う。個別の輸出許可申請には、軍事転用しない旨の書面による誓約が必要となる。さらに、これらの審査は2024年条例第17条に定められた標準的な審査期間の対象外となるため、審査が事実上無期限に引き延ばされ、供給網が寸断される恐れがある。

■レアアース供給制限との二重の打撃

中国は2026年1月6日、日本の軍事エンドユーザー向けの両用物資（ミサイルや誘導兵器に不可欠なレアアース磁石など約1,030品目）の輸出を全面的に禁止する「公告第1号」を施行しており、今回の指定はその延長線上にある。米戦略国際問題研究所（CSIS）の分析によると、1月の禁輸措置導入後の2ヶ月間で、中国から日本への規制対象製品の輸出は43%減少し、特にレアアースの出荷量は78%減少した。

今回の団体指定は、すでに実施されている物資の輸出制限を、特定の組織に対する義務へと法的に強化するものである。マレーシア、ドイツ、韓国などの企業が、中国原産の規制物資をこれら80の指定団体に迂回輸出させた場合、中国の輸出管理法第44条に基づき刑事責任を問われるリスクが生じる。

CSISの2026年5月の調査によると、日本は2010年のレアアース禁輸措置以降、調達先の多角化を進めてきたものの、依然としてレアアース需要の約60%を中国からの輸入に依存している。大和総研の秋本弘樹エコノミストの試算によれば、中国からのレアアース輸入や部品供給の途絶が1年間続いた場合、日本の実質GDPは約1.3%（約7兆円、1ドル＝163円換算で約433億ドル）押し下げられる可能性がある。

■軍民両用（デュアルユース）領域への標的拡大

今回の措置の特徴は、従来の防衛産業の主要企業だけでなく、民間技術との境界にある企業や機関へも意図的に対象を広げている点にある。兵器プラットフォームの研究開発を直接支援する航空装備研究所や陸上装備研究所といった政府機関と並び、防衛分野との関わりが一部にとどまる民間寄りの企業も指定された。

特にテラドローンの監視リスト入りは象徴的である。同社は日本を代表する商業用ドローン開発企業であり、防衛関連分野への進出を進めていた。中国製モーターはすでに1月の規制でドローン関連の両用部品として扱われ、同社の輸入に影響が出ていたが、今回の正式指定により、中国のエンドユーザー基準が防衛省と直接契約を持つ企業だけでなく、軍民両用技術の境界領域にも適用されていることが明確になった。

エディスコーワン大学の経済制裁専門研究者、ノイーズ・マクドナー氏はアルジャジーラに対し、中国の意図は日本国内にとどまらないと指摘する。「日本に対する継続的な経済的威圧は、台湾問題が日本だけでなく他国にとっても極めて敏感なテーマであることを示している。中国は日本と高市首相を罰するだけでなく、中国が設定した台湾に関するレッドラインを越えれば、長期的な経済的苦痛を伴うという警告を他国に送っている」

■WTO提訴の難しさと日本市場の反応

中国はこれまでにも、台湾問題などで対立したオーストラリア、韓国、リトアニアなどに対して同様の手法を用いてきた。政治的発言に対して輸出規制などの非公式な制限を課し、経済的打撃を与えるパターンは共通している。

今回の対日措置で際立つのは、その法的な精緻さである。中国の輸出管理法および両用物資条例は、WTOの安全保障例外措置を意識して設計されており、法的な対抗措置を困難にしている。日本政府はWTOやG7の枠組みでこの問題を提起する姿勢を示しているが、専門家は、特定の企業を対象としたエンティティ・リスト（指定団体リスト）への指定はWTOルールのもとで争うことが極めて難しいと指摘する。中国側は国家安全保障上の例外を主張でき、WTOの紛争解決手続きには、係争中に規制を一時停止させるような迅速な救済措置が存在しないためである。

クライシス・グループのシニアアナリスト、ウィリアム・ヤン氏は、今回の措置について「中国がレアアース鉱物における圧倒的な支配力を武器化し、他国の重要セクターに圧力をかけ、自国の利益に反するとみなす行動を抑止しようとする姿勢が強まっていることを示している」と分析する。

一方で、こうした中国の圧力は日本の防衛力強化の動きを鈍らせてはいない。高市首相は防衛費を対GDP比2%へ倍増する方針を掲げ、トマホーク巡航ミサイルの導入を進めている。中国側はこれを「専守防衛から攻撃能力への逸脱」と批判し、さらに2026年5月にフィリピンで行われた米国主導の共同演習「バリカタン」に自衛隊が実戦射撃訓練で参加したことを「新軍国主義の加速」として警戒している。

2026年6月29日の東京株式市場では、三菱電機が約1.4%下落、豊和工業が約4.6%下落した一方、三菱重工業は約4.9%上昇、テラドローンも約1.7%上昇した。市場関係者の間では、三菱重工グループなどの指定について、日本政府が中国依存を脱却するために国内の防衛投資をさらに加速させるとの思惑から、買いが入ったとの見方が出ている。

■注目ポイントQ&A

●中国の両用物資（デュアルユース）輸出規制ブラックリストに掲載されると、企業はどうなりますか？

中国の輸出管理法（2020年）に基づきブラックリストに指定された企業は、レアアース磁石、タングステン、炭素繊維、精密センサー、宇宙航空用合金など、軍民双方に利用可能な中国原産の「両用物資」や技術を一切受け取ることができなくなります。この禁止措置は中国からの直接輸出だけでなく、世界中の第三国を経由した取引にも適用され、既存の取引も即座に停止する必要があります。監視リストとは異なり、個別の輸出許可を申請するルートも存在しません。

●2026年に中国が日本への輸出規制を強化したきっかけは何ですか？

2025年11月7日、高市早苗首相が国会で「台湾有事は日本の存立危機事態に該当し得る」と述べ、自衛隊による集団的安全保障権の行使や介入の可能性を示唆したことが発端とみられています。これに反発した中国は、2026年1月に軍事エンドユーザー向けの両用物資輸出を全面禁止し、2月に初の団体指定、そして6月29日にさらなる追加指定を行いました。また、日本による防衛費の倍増方針やトマホーク巡航ミサイルの導入なども、中国側を刺激する要因となっています。

●日本は中国の輸出規制についてWTO（世界貿易機関）に提訴できますか？

日本政府はWTOやG7などの国際舞台でこの問題を提起する方針を示していますが、実際の解決は容易ではありません。中国の輸出管理法や両用物資条例は、WTO協定が認める「安全保障上の例外」を適用しやすいように設計されているためです。また、特定の企業を狙い撃ちにした指定リスト（エンティティ・リスト）はWTOの紛争解決手続きで争うことが難しく、審理中に規制を一時停止させるような即効性のある救済手段もありません。

●日本の防衛産業は、中国のレアアース輸出規制に対してどの程度脆弱ですか？

日本は2010年のレアアース禁輸以降、調達先の多角化を進めてきましたが、現在もレアアース需要の約60%を中国に依存しています。特にミサイルの誘導システムや精密兵器のネオジム磁石に使用されるジスプロシウムやテルビウムなどの重レアアースは、ほぼ100%中国に依存しているとされています。大和総研の試算では、中国からのレアアース供給途絶が1年間続いた場合、日本の実質GDPは約1.3%（約7兆円）減少すると予測されています。

元記事: China Expands Japan Defense Blacklist to 80 Firms, Cutting Rare Earth Access