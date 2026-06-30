米AIスタートアップGenspark、OpenAIやAnthropic、Microsoftとの提携で「AI Workspace」を拡張

米国のAIスタートアップ企業Gensparkは、OpenAI、Anthropic、Microsoftの3社との提携を通じて、ナレッジワーカー向けの「AI Workspace」エコシステムを拡張している。同社は自社でAIモデルを開発せず、複数の外部モデルを最適に組み合わせる「オーケストレーション」に特化する戦略をとる。ただし、提携先自身が競合するエージェント製品を開発している点や、客観的な性能データが不足している点など、この戦略の持続性には不確実性も指摘されている。

■モデル開発ではなく「オーケストレーション」への賭け

米国のAIスタートアップ企業Gensparkは、2026年6月26日にパロアルトの本社で開催したメディアツアーにて、新たな提携関係とエンタープライズ戦略を明らかにした。2023年に設立され、最近の資金調達ラウンドで26億ドル（約4,212億円、1ドル=162円換算）の評価額を付けられた同社は、自社で独自のAIモデルを開発しないという選択をした。CEOのEric Jing氏（Microsoft Bingの創業メンバー）とCTOのKay Zhu氏（Googleの検索ランキング担当）が率いる同社は、モデルそのものの開発ではなく、その上位レイヤーに持続的な価値があると見込んでいる。

同社の戦略は、ドキュメント作成、リサーチ、プレゼンテーション、リアルタイム通話、エージェントによる自動化など、ユーザーのタスクに合わせて70以上のAIモデルを最適に組み合わせる「オーケストレーション」だ。ユーザーが個別にモデルを選択する必要はなく、コーディネーター役のAIがユーザーの目標をサブタスクに分解し、それぞれの処理に最も適したモデルへ割り当てた上で、最終的な成果物を組み立てる。単一のモデルですべてをこなせるものは存在しないため、価値は生の知能ではなく、ルーティングと実行の仕組みにあるという論理だ。

このアプローチは急速に規模を拡大している。同社の発表によると、創業から1年以内に年間経常収益（ARR）ベースのランレートは2億5,000万ドル（約405億円、1ドル=162円換算）に達したという。また、LGやTemasekなどから、評価額26億ドルで4億8,500万ドル（約785億7,000万円、1ドル=162円換算）のシリーズB資金調達を実施したほか、複数ステップのタスクを実行するAI従業員「Genspark Claw」をローンチしている。

■3つの提携先が担う異なる役割

Gensparkが提携するOpenAI、Anthropic、Microsoftの3社は、同社が構築するスタックの異なるレイヤーをそれぞれ支えている。6月26日のイベントでは、各社の具体的な役割が説明された。

OpenAIのスタートアップ部門責任者であるマーク・マナラ氏は、ベンチマークの数値を追うだけでなく、実際のユーザーを抱えるアプリケーション企業と協業することが研究の方向性を定める上で有益であると述べた。両社はリアルタイムAPI、音声インターフェース、画像生成、プレゼンテーション分野で協力しており、GensparkはOpenAIのリアルタイム音声モデルを採用して、ユーザーが音声でエージェントに指示を出せるようにしている。

Anthropicとの協業は、Gensparkの「スーパーエージェント」開発と社内の開発生産性向上に焦点を当てている。AnthropicのAIネイティブ戦略担当GTMリードであるダニー・スタイン氏は、Gensparkを代表的なAIネイティブ企業と評した。CTOのKay Zhu氏によれば、関係性は単なるAPI利用にとどまらず、初期モデルのテストや研究ベースの共同作業に及んでおり、GensparkはAnthropicの「Claude Code」を活用して少人数での迅速な機能リリースを実現しているという。

Microsoftとの提携は、インフラ、製品統合、市場拡大の3領域にまたがっている。GensparkはMicrosoft Azure上で稼働し、社内ツールとしてTeamsを使用している。Microsoft ASEANプレジデントのマヤンク・ワドワ氏は、Gensparkの機能をMicrosoft 365、Excel、PowerPointに組み込むとともに、韓国や日本などの市場でエンタープライズ顧客を共同で開拓していく計画を示した。

■戦略の背後にある依存関係と課題

Gensparkはこれら3社との提携を強みに、アジアのエンタープライズ市場への進出を本格化させる計画だ。しかし、オーケストレーションに特化する戦略には懸念も存在する。オーケストレーターとしての立ち位置は、タスクを割り当てる対象であるモデル開発企業への継続的なアクセスに依存している。しかし、提携先を含むそれらの企業の多くは、競合となる独自のエージェント製品を開発している。

また、エージェント型ワークスペースプラットフォームの実際の性能に関する客観的な評価指標は依然として限られている。Gensparkを含め、この分野で急成長している企業の多くは、タスクの成功率や顧客維持率に関する広範なデータを公表しておらず、同社が示す規模に関する数値は自己申告にとどまっている。提携によってGensparkの可能性は広がるが、オーケストレーションレイヤーに持続的な価値が定着するかどうかは、同社の戦略全体が賭けている未解決の問いである。

■注目ポイントQ&A

●Gensparkとはどのような企業ですか？

Genspark（法人名：MainFunc Inc.）は、パロアルトを拠点とし、ナレッジワーカー向けの「AI Workspace」を開発するAIスタートアップです。自社で大規模言語モデルを開発するのではなく、OpenAI、Anthropic、Googleなどの70以上のAIモデルを組み合わせ、各タスクに最適なモデルへ処理を割り当てて、プレゼンテーションや文書、スプレッドシート、Webアプリなどの成果物を作成します。2023年に検索およびAI分野のベテランによって設立され、2025年にAI検索からエージェント型AIへとピボットしました。同社の発表によると、2026年の資金調達ラウンドで評価額は26億ドルに達しています。

●Gensparkの「AI Workspace」はどのように機能しますか？

同社が「Mixture-of-Agents（エージェントの混合）」と呼ぶアプローチを採用しています。コーディネーターモデルがユーザーの抽象的な目標（例：投資家向けプレゼンテーションの作成）を受け取り、それを小さなサブタスクに分解します。そして、推論、コーディング、画像生成など、それぞれの作業に最も適した70以上のモデルにサブタスクを割り当てます。システムがそれらの結果を統合して最終成果物を組み立てるため、ユーザーはモデルの選択やツールの連携を意識することなく、望む成果を指示するだけで済みます。また、ソフトウェアをまたいで複数ステップのタスクを実行するAI従業員機能「Genspark Claw」も提供しています。

●GensparkはどのAIモデルを使用していますか？

単一のモデルに依存せず、70以上のAIモデルを組み合わせて使用しています。これには、提携先であるOpenAIやAnthropicの最先端モデルのほか、Googleのモデル、コード生成や画像生成、データ分析に特化したモデルなどが含まれます。同社は、すべての作業において単一のモデルが優れているわけではないため、タスクごとに最適なモデルを選択する方が高い成果を得られると説明しています。OpenAI、Anthropic、Microsoftとの提携は、それぞれ最先端モデルとリアルタイムインターフェース、エージェントおよび開発での協業、クラウドインフラとエンタープライズ向けの配信をカバーしています。

●Gensparkの創業者について教えてください。

2023年に、長年共に働いてきたCEOのEric Jing氏とCTO of Kay Zhu氏によって共同設立されました。Jing氏はMicrosoftのBing検索エンジンの創業メンバーであり、後にBaiduのバイスプレジデントを務めました。Zhu氏はGoogleでAIを活用した検索ランキングに携わった後、Baiduに移籍しました。両氏の大規模検索およびAIインフラにおける経歴が、Gensparkの製品がモデルのオーケストレーションを中心に構築されている理由として挙げられています。また、MITで博士号を取得し、以前にエンタープライズソフトウェア企業を設立した経験を持つCOOのWen Sang氏も創業メンバーに名を連ねています。

元記事: Genspark Expands Its “AI Workspace” With OpenAI, Anthropic, and Microsoft