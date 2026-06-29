メモリ不足でPC・タブレットが値上げへ、ウォルマートのセールが「底値」となる理由

米小売大手ウォルマートの大型セール「Walmart Deals 2026」が、米国東部時間6月28日午後11時59分（日本時間6月29日午後12時59分）に終了する。AIデータセンター向けの特殊メモリ需要の急増により、世界的なメモリチップ不足と価格高騰が発生しており、PCやタブレットの値上げが相次いでいる。アナリストらは、今年のブラックフライデーを待つと、より高い価格でPCを購入することになると警告している。

■セール終了とメモリ高騰の背景

ウォルマートの大型セール「Walmart Deals 2026」が、米国東部時間6月28日午後11時59分（日本時間6月29日午後12時59分）に終了を迎える。今回のセール終了は、単なる定期セールの閉幕とは異なる意味を持っている。Appleは数日前、世界的なメモリチップ不足を理由に、販売中のすべてのMacとiPadの価格を突如引き上げた。同社は「これほど急激かつ大幅な部品価格の上昇は経験したことがない」と声明で述べており、値上げは即座に適用された。

これまで多くの消費者は、11月のブラックフライデーまで購入を待つ戦略をとってきた。しかしアナリストらによると、今年は世界的なメモリ高騰の影響により、11月に出回る在庫は現在店頭にある製品よりも高い製造コストで作られるため、待つことでかえって出費が増える可能性が高いという。

■セールの詳細と主な対象製品

今回のウォルマートのセールは、米国東部時間6月22日午前12時01分（日本時間6月22日午後1時01分）に開始され、Amazonの「Prime Day」に先駆けてスタートした。Amazonのセールは米国太平洋時間6月26日午後11時59分（日本時間6月27日午後3時59分）に終了しており、ウォルマートと並行して開催されていたベスト・バイの「Tech Fest」も、ウォルマートと同じく米国東部時間6月28日夜に終了する。

ウォルマートのセールは有料会員でなくても利用可能だが、年額98ドル（約1万5,900円、1ドル=162円換算）の「Walmart+」会員には24時間の先行アクセス権が与えられていた。現在はすべてのユーザーに開放されている。35ドル（約5,700円）以上の注文で配送料が無料になり、それ未満の場合は6.99ドル（約1,100円）の配送料がかかるが、無料の店舗受け取りも選択できる。

今回のセールでは、エレクトロニクス部門で最大88%オフの割引が適用され、1,000点以上の製品が値下げされた。主な注目製品は以下の通りである。

・Beats Studio Pro ヘッドホン：139ドル（約2万2,500円、通常価格349.95ドルから60%オフ）

・Lenovo IdeaPad 5 16インチ 2-in-1（Ryzen 7）：599ドル（約9万7,000円、旧価格679ドル）

・HP 15.6インチ ノートPC（Intel N100）：429.99ドル（約6万9,700円、旧価格699.99ドル）

・Alienware Ryzen 5 15.3インチ ゲーミングノートPC：839ドル（約13万6,000円、通常価格から222ドル引き）

・パナソニック 55インチ W95C Mini-LED 144Hz 4Kテレビ：799.99ドル（約12万9,600円、旧価格899.99ドル）

なお、ウォルマートのセール価格は時間ごとに変動し、終了前に売り切れる場合もあるため、購入前に公式サイトでの価格確認が推奨される。

■Appleの値上げとPC業界全体の価格上昇

Appleは6月25日、すべてのMac、iPad、HomePod、Apple TV、Vision Proの価格を引き上げた。同社がこれほど多くの製品ラインで、製品サイクルの途中に一斉値上げを行うのは極めて異例である。

具体的には、「MacBook Neo」が599ドルから699ドル（約11万3,200円）へ、「13インチ MacBook Air」が1,099ドルから1,299ドル（約21万円）へ値上げされ、iPadシリーズもモデルに応じて100ドルから200ドル（約1万6,200円〜3万2,400円）値上がりした。Appleは公式声明で「これまで部品コストの上昇から顧客を保護してきたが、値上げを開始せざるを得ない段階に達した」と説明している。なお、iPhone、Apple Watch、AirPodsの価格は据え置かれたが、今後の調整の可能性も示唆されている。この発表を受けて、Appleの株価は約6%下落し、ここ数ヶ月で最悪の単日下落率を記録した。

この影響はAppleにとどまらない。Dell、HP、Lenovoなどの主要PCメーカーは、2026年初頭にすでに約15〜20%の値上げを実施しており、Microsoftもハードウェア製品の値上げを行っている。原因はすべて共通しており、半導体史上類を見ないペースで急騰しているメモリチップのコストにある。

■AI税：HBM（高帯域幅メモリ）が通常のRAMを圧迫する仕組み

今回のメモリ不足は、サプライチェーンの混乱や消費者需要の急増によるものではない。世界のDRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ）の約95%を生産する主要3社（Samsung、SK Hynix、Micron）が、AIデータセンター向けの特殊メモリ「HBM（高帯域幅メモリ）」へ生産能力をシフトしているという、意図的な製造戦略によるものである。

HBMは、複数のDRAMダイを垂直に積層し、微細な銅の経路で接続することで、従来のメモリよりも劇的に高いデータスループットを実現する。これにより、AIプロセッサが遅延なく大規模言語モデルの計算処理を行えるようになる。しかし、製造工程が複雑で歩留まりが低いため、1ギガバイトのHBMを製造するには、通常のDDR5メモリの約3倍のウェハー生産能力を消費するというトレードオフがある。

さらに、メーカーにとっての経済的インセンティブも大きい。通常のDDR5が5〜10ドル（約810円〜1,620円）で取引されるのに対し、HBM3Eモジュールは1個あたり約60〜100ドル（約9,700円〜1万6,200円）で販売される。生産能力が限られている中、メーカーが高利益率の製品にリソースを割り当てるのは自然な流れである。その結果、HBMに回されたウェハーの分だけ、ノートPCやタブレット、スマートフォン向けの通常メモリの供給量が減少している。

調査会社TrendForceによると、HBMは現在、世界のDRAMウェハー総出力の約23%を占めており（前年は19%）、SK Hynixは2026年までのHBM生産枠がすべて完売したと報告している。Samsungの従来のDRAMにおける1ビットあたりの収益は、供給不足による契約価格の上昇に伴い、2026年には前年比116%増となる見通しである。

■メモリ価格の急騰と今後の見通し

TrendForceのデータによると、DRAMの契約価格は2026年第1四半期に前四半期比で90〜95%上昇し、単一四半期としては過去最大の高騰を記録した。続く第2四半期にも、前四半期比で58〜63%の上昇がみられた。

この累積的な影響は、小売市場にもはっきりと現れている。Tom's Hardwareの価格モニターによると、米国で入手可能な最も安価な32GB DDR5メモリキットは、6月3日時点で374.97ドル（約6万700円）を記録した。このキットは1年前には100ドル未満で販売されていたものである。HPは第1四半期の決算説明会で、同社が製造するPCの部品コストに占めるメモリの割合が、前四半期の15〜18%から約35%に上昇したことを明らかにした。

調査会社Gartnerは、DRAMとSSD（ソリッド・ステート・ドライブ）の複合価格が2026年末までに130%急騰し、PCの平均価格が2025年比で17%上昇すると予測している。これにより、世界のPC出荷数は10.4%減少する見通しで、これは過去10年間で最大の落ち込みとなる。また、同社は500ドル（約8万1,000円）未満のエントリー向けノートPC市場が、2028年までに事実上消滅すると予測している。

MicronのCEOであるサンジェイ・メロトラ氏は、供給不足の状態が少なくとも2027年まで続くと予想しており、「メモリ供給がいつ需要に追いつくか見通せない」と述べている。また、SKグループのチェ・テウォン会長も、供給不足は2030年まで20%を超え、新たなウェハーの確保には少なくとも4〜5年かかると指摘している。SK HynixやMicronの新規工場の本格稼働は、2027年中期以降になる見込みである。

■なぜ今年はブラックフライデーを待つべきではないのか

「時間が経てば安くなる」「ブラックフライデーが最安値になる」という、過去20年間にわたる家電購入の常識は、2026年には通用しない。現在小売店の棚に並んでいる製品は、数ヶ月前に交渉された安い契約価格のメモリを使用している。しかし、11月のブラックフライデーに向けて製造される在庫は、現在高騰しているメモリコストを反映した価格になる。

つまり、今回のウォルマートのセールで599ドルのノートPCを見送り、ブラックフライデーを待ったとしても、同じ製品をより安く手に入れることはできない。むしろ、より高い価格を支払うか、同じ価格でスペック（ストレージやメモリ容量）が劣る製品を買うことになる可能性が高い。

特にDRAMコストの影響を直接受けるのは、ノートPC、タブレット、デスクトップ、SSD、スマートフォンといったカテゴリである。テレビやオーディオ機器への影響は比較的少ないが、サプライチェーン全体に影響は波及しつつある。アナリストの間では、複数の小売店が競合している今週のセール期間が、今後の価格高騰前の「底値」になるという見解で一致している。

■セール最終時間の買い物ガイドとセキュリティ上の注意

ウォルマートのセールはオンラインで米国東部時間6月28日午後11時59分（日本時間6月29日午後12時59分）に終了する。実店舗は各地域の通常の日曜営業時間に準じて閉店する。ベスト・バイの「Tech Fest」も同時間帯に終了するため、両サイトで同じ製品の価格を比較することで、さらなる値引きの恩恵を受けられる可能性がある。特にノートPCやテレビは、両社で同じモデルを扱っていることが多い。

また、スマートホーム機器やロボット掃除機などのWi-Fi接続機器を購入する際は、セキュリティ面にも注意が必要である。米国政府のセキュリティ研究者は、中国に本社を置くメーカーの一部のスマートホーム機器において脆弱性を確認している。中国の国家情報法により、中国企業は政府のインテリジェンス活動への協力を義務付けられているため、安価であっても自宅のネットワークに接続する前に、そのデバイスのデータ取り扱い方針やセキュリティ体制を確認することが推奨される。

■注目ポイントQ&A

●2026年はノートPCを買うのにブラックフライデーを待つべきですか？

いいえ、今年は待つべきではありません。11月の在庫は高騰したメモリコストで製造されるため、Gartnerなどの予測ではブラックフライデーまでに15〜17%値上がりするとみられています。今週のセールが今後の底値になる可能性があります。

●2026年にノートPCやタブレットの価格が上昇しているのはなぜですか？

世界的なRAM不足（業界では「RAMageddon」とも呼ばれる）が原因です。主要メーカーがAIデータセンター向けの「HBM（高帯域幅メモリ）」の生産を優先しており、通常のDRAMの供給が減少しているためです。Gartnerは、2026年末までにメモリとストレージの価格が130%上昇すると予測しています。

●RAMやSSDの価格は近いうちに下がりますか？

2026年中や2027年中の大幅な下落は見込めません。主要メーカーの新規工場が本格稼働するのは2027年中期以降であり、アナリストは価格の沈静化は早くても2027年後半以降になると予測しています。

●Walmart Deals 2026に参加するにはWalmart+の会員登録が必要ですか？

いいえ、会員登録は不要で、誰でもオンラインや店舗でセール価格で購入できます。Walmart+会員（年額98ドル、約1万5,900円）には先行アクセス権がありましたが、現在はすべてのユーザーに開放されています。

元記事: Walmart Deals 2026 Closes Tonight: Buy Laptops Before Black Friday Costs More