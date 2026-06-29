Claude CodeやCodexと直接連携、ローカルファーストのWYSIWYGエディタ「OpenKnowledge」が公開

ドキュメンテーションAIスタートアップのInkeepは、無料のオープンソースWYSIWYG Markdownエディタ「OpenKnowledge」をリリースした。本ツールは、Claude CodeやOpenAI CodexなどのAIコーディングエージェントが、クラウドを介さずにローカルファイルを直接編集できる仕組みを備えている。ローカルファーストの設計思想と高度な同期技術により、開発者のナレッジ管理に新たな選択肢を提示している。

■AIエージェントがローカルファイルを直接書き換える「OpenKnowledge」

Y Combinatorが支援するドキュメンテーションAIスタートアップのInkeepは、2026年6月27日に「OpenKnowledge」をリリースした。これは、Claude Code、OpenAI Codex、Cursorとの直接連携機能を内蔵した、無料かつオープンソースのWYSIWYG Markdownエディタである。AIコーディングエージェントが、クラウドサーバーを経由することなく、ユーザーのローカルにあるMarkdownファイルを直接読み書きできるのが特徴だ。リリース当日には、開発者コミュニティサイト「Hacker News」の「Show HN」に投稿され、その技術的なアーキテクチャや既存ツールとの違いを巡って活発な議論が交わされた。

OpenKnowledgeが、従来のノートアプリにおけるAI機能と一線を画すのは、AIが動作するレイヤーの違いにある。静的なファイル保存領域にチャットウィンドウを単に付け足すのではなく、本ツールは「yjs」ライブラリをベースにした「デュアルオブザーバーCRDT（衝突のない複製データ型）」を採用している。これにより、ProseMirrorによるリッチテキストドキュメントと、生のMarkdown表現との間で、継続的かつロスレスな同期を実現している。両方の表現が常に最新状態に保たれるため、Claude CodeやCodexがMarkdownファイルに直接書き込んだ内容が即座にWYSIWYGエディタに反映され、その逆も同様に機能する。このプロセスにおいて、データがユーザーのローカルファイルシステムから外部に送信されることはない。

■クラウド不要の同期を実現する「CRDT」と技術的挑戦

CRDT（Conflict-free Replicated Data Type：衝突のない複製データ型）とは、複数のコピーを自動的にマージでき、編集の順序に関係なく最終的に必ず同じ結果に収束することを数学的に保証するデータ構造である。OpenKnowledgeが採用しているyjsライブラリは、YATA（Yet Another Transformation Approach）アルゴリズムを実装しており、ブラウザ側でのCRDTパフォーマンスにおいて最先端の技術とされている。そのコアパッケージはgzip圧縮時でわずか18キロバイトと軽量であり、マージを調整するためのサーバーを必要としない。これにより、2人のユーザー、あるいは1人のユーザーと1つのAIエージェントが、ファイルのロックや中央サーバーを介することなく、同時に同じドキュメントを編集することが可能になる。

しかし、OpenKnowledgeが解決しなければならなかった技術的課題は、標準的なCRDTによるテキスト編集よりも複雑だった。WYSIWYGインターフェースの中核を担うリッチテキスト編集フレームワーク「ProseMirror」は、ドキュメントを「抽象構文木（AST）」として表現する。ASTはノードの種類や属性、位置を追跡するデータ構造だが、対応するMarkdownソースと完全に一致するバイトシーケンスを生成するとは限らない。共同創業者のNick Gomez氏はHacker Newsのスレッドで、この課題を解決するために「デュアルオブザーバーアーキテクチャ」を開発したと説明している。これは、ProseMirrorの状態とMarkdownの状態を2つの独立したオブザーバーが個別に監視し、変更が発生するたびに差分変換（デルタ変換）を適用して同期を維持することで、双方向のバイト精度を完全に保つ仕組みである。

■MCPによるClaude Code、Codex、Cursorとの連携

AIとの連携レイヤーは、AIエージェントが標準化されたインターフェースを介して外部ツールやデータソースに接続できるようにするオープン規格「MCP（Model Context Protocol）」に基づいて構築されている。ユーザーがコマンドラインから「ok init」を実行すると、OpenKnowledgeはマシンにインストールされているAIエージェント（Claude Code、Codex、Cursorなど）を自動的に検出する。そして、それぞれの設定ファイルを自動生成し、内蔵のMCPサーバーと、OpenKnowledgeのベクトル検索、ウィキリンク遷移、ドキュメント編集機能をエージェントに提供するためのスキル定義を書き出す。これにより、Claude Codeのセッションから、手動での設定なしに、ナレッジベース全体をファーストクラスのファイルシステムとして即座にアクセス・編集できるようになる。

このMCPサーバーには、開発チームが「エージェント検索（agentic search）」と呼ぶ機能が標準で組み込まれている。これは、外部依存なしにJavaScript実行環境内で動作するオープンソースのTypeScript検索エンジン「Orama」を活用した、全文検索とベクトル検索を組み合わせたハイブリッド検索である。Oramaは、BM25によるキーワードランキングとベクトルベースの類似度スコアリングを組み合わせることで、AIエージェントがナレッジベースに対する自然言語でのクエリに回答できるようにする。これにより、ユーザーが異なるドキュメントで異なる用語を使用していても、関連する概念のノートを的確に取得できる。

■ローカルファースト市場における位置づけと競合

研究機関「Ink & Switch」が2019年のマニフェストで提唱した「ローカルファースト（local-first）」ソフトウェアの思想では、ユーザーデータは主にユーザーのデバイス上に存在すべきであり、同期は根本的な依存関係ではなく二次的なレイヤーであるとされる。OpenKnowledgeはこの哲学をユニークな技術的アプローチで採用しており、チーム共同編集機能の同期レイヤーとして、独自のクラウドサービスではなく「Git」および「GitHub」を使用している。これにより、共有ナレッジベースはデフォルトでバージョン管理され、競合の解決はGitのマージセマンティクスに委ねられる。また、変更履歴を厳密に監査する必要があるチームは、ベンダーにアクセスログを要求することなく、自社で詳細を確認できる。

この設計思想により、OpenKnowledgeは、Hacker Newsの投稿で主な代替ツールとして挙げられた「Obsidian」や「Notion」とは異なる独自のポジションを築いている。Obsidianはコア部分がプロプライエタリ（非オープンソース）であり、デバイス間での同期には有料の「Obsidian Sync」サブスクリプションが必要となる。また、AI連携は公式のMCPサポートではなく、コミュニティが開発したプラグインに依存している。一方、Notionは設計段階からクラウドネイティブであり、すべてのデータがNotionのサーバー上に保存されるため、データをローカルファイルシステム内に留める必要があるワークフローには適していない。ローカルファーストかつオープンソースの領域で最も近い先行事例である「Logseq」は熱心なファンを抱えているが、AI機能の統合ペースは遅く、OpenKnowledgeが重視するWYSIWYG編集画面を提供していない。

なお、2026年現在、AIエージェントネイティブなローカルファーストエディタの分野で競合するのはOpenKnowledgeだけではない。同様のポジションには、Claude CodeやCodexとのネイティブ連携を備えたオープンソースのWYSIWYG Markdownエディタ「Nimbalyst」も存在する。ただし、Nimbalystは異なるアーキテクチャを採用しており、開発ワークフロー向けのビジュアルワークスペース機能に、より重点を置いている。

■ライセンス（GPL-3.0）と動作環境

OpenKnowledgeは無料でダウンロードして使用できる。ライセンスは「GNU General Public License version 3（GPL-3.0）」が適用されている。これは許諾型のライセンスではなく、コピーレフト型のライセンスであるため、社内ツールとしての採用や、本ツールをベースにした製品開発を検討しているチームにとっては重要な違いとなる。GPL-3.0の下では、OpenKnowledgeのコードを組み込んだり配布したりするソフトウェアも、同じGPL-3.0ライセンスで公開しなければならない。変更内容を公開せずに社内利用目的でカスタマイズしたい場合や、商用製品に組み込みたい場合は、採用を決定する前にライセンス条項を慎重に確認する必要がある。

動作環境としては、macOS向けのネイティブデスクトップアプリケーションがDMGファイルとして提供されている（Apple Silicon搭載Macのみ対応）。Linux、Windows、およびIntelプロセッサ搭載Macのユーザーは、npm CLIを介してローカルWebアプリケーションとして同じエディタを実行できる。この実行には、Node.js 24以降の環境が必要となる。

■技術的な制限事項と課題

あらゆるCRDTの実装には、構造的なコストが伴う。それは、削除されたコンテンツがドキュメントから完全には消去されないという点である。削除されたデータは「tombstone（墓標）」と呼ばれるマーカーとしてドキュメントの内部表現に残り続け、CRDTの整合性を保つための順序保証に利用される。長年にわたって編集や削除が繰り返されたナレッジベースでは、これが時間とともにメモリやパフォーマンスのオーバーヘッドを引き起こす可能性がある。yjsでは、連続する操作を単一のブロックに圧縮するなどの最適化が施されているが、非常に大規模で頻繁に編集されるナレッジベースを運用するユーザーは、ドキュメントの履歴が増えるにつれてパフォーマンスを監視する必要がある。

もう一つの制約は、プラットフォームの対応状況である。ネイティブのデスクトップアプリケーションはApple Silicon搭載Macでのみ動作し、Intel Mac、Windows、LinuxのユーザーはCLI経由でWebアプリケーションとして実行しなければならない。OpenKnowledgeがターゲットとする、LLMを活用したWikiや「AIのためのセカンドブレイン」を求めるエンタープライズ開発者層にはWindowsユーザーも多く、ネイティブのデスクトップアプリがmacOS（Apple Silicon）限定であることは、普及に向けた実質的な障壁となっている。

■注目ポイントQ&A

●AIコーディングエージェントを使用する開発者にとって、Obsidianに代わる最適なオープンソースの選択肢は何ですか？

2026年時点において、Claude CodeやCodexなどのAIコーディングエージェントをメインで利用する開発者にとって、OpenKnowledgeとNimbalystがObsidianの最も直接的なオープンソースの代替選択肢となります。どちらもネイティブのModel Context Protocol（MCP）サーバーを備えており、AIエージェントがクラウドを介さずにローカルのMarkdownナレッジベースを検索・編集できます。アウトライン形式のノート構造を重視し、標準での高度なAI連携を必要としない場合は、Logseqも引き続き強力な選択肢です。

●CRDTを使用することで、なぜサーバーなしでAIエージェントがローカルファイルを編集できるのですか？

CRDT（衝突のない複製データ型）は、中央の調整サーバーなしで2つのコピーを自動的にマージできるデータ構造です。OpenKnowledgeでは、yjsライブラリを用いたCRDTによって、WYSIWYGエディタの表示と生のMarkdownファイルが常に同期されます。このマージ処理はすべてローカルマシン上で行われるため、AIエージェントがMarkdownファイルに書き込むと即座にWYSIWYG画面に反映され、逆にユーザーが画面上で入力した内容も即座にMarkdownファイルに反映されます。

●OpenKnowledge is truly private, or does the AI integration send my notes to the cloud?

OpenKnowledgeはすべてのファイルをプレーンなMarkdownとしてローカルに保存します。MCP連携機能は、Claude Code、Codex、CursorなどのAIエージェントをローカルファイルに直接接続するため、OpenKnowledgeのサーバーを経由してコンテンツが送信されることはありません。ただし、AIエージェント自体がファイルのコンテンツをそれぞれのプロバイダーのサーバーに送信するかどうかは、使用するAIエージェント側の仕様や設定に依存します。

●GPL-3.0ライセンスは、OpenKnowledgeをカスタマイズして利用したいチームにどのような影響を与えますか？

GPL-3.0はコピーレフトライセンスです。OpenKnowledgeのコードを組み込んだり、改変したものを外部に配布したりする場合、そのソフトウェアも同じGPL-3.0ライセンスで公開する必要があります。ただし、外部に配布せず、社内や個人で利用する目的でカスタマイズするだけであれば、コードを公開する義務は生じないため実質的な影響はありません。商用製品への組み込みや顧客への配布を行う場合は、事前にライセンス条項の法的な確認を推奨します。

元記事: Open-Source AI Markdown Editor OpenKnowledge Wires Claude and Codex Into Local Files