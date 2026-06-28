起亜、新型EVバン「PV5」の新仕様を世界初公開　ドローン搭載のAIパトカーなど全16構成に拡大

起亜（Kia）は、韓国で開催中の「2026釜山国際モビリティショー」において、新型EVバン「PV5」の新たな3つのバリアントを世界初公開し、全16種類のボディ構成を披露した。あわせて、ドローンを搭載可能なAIパトカーなど、業界特化型のコラボレーション車両6種も発表している。欧州市場での好調な販売を背景に、独自のモジュラープラットフォームを活用したモビリティエコシステムの構築を加速させる狙いだ。

■用途に合わせて進化する3つの新バリアント

起亜が世界初公開した「PV5 Passenger 7-Seater（7人乗り）」「PV5 Passenger Prime」「PV5 Cargo High Roof（ハイルーフ）」の3モデルは、それぞれ異なる商業セグメントをターゲットにしている。

「Passenger 7-Seater」は、2-2-3のシート配列を採用し、2列目を片側に寄せることで3列目へのアクセス性を向上させた。ファミリー層やレンタカー、シャトルサービス向けで、後席エアコンやシートヒーター、USB Type-Cポートを備える。

プレミアムな配車サービスや企業送迎を想定した「Passenger Prime」は、独立型リアシートやシートレール、ベンチレーション機能を備える。今月すでに英国で発売されているが、グローバルなプラットフォームでの公開は今回が初となる。

「Cargo High Roof」は、ラストワンマイル配送や専門業務向けに室内高を拡張したモデルで、4月に英国の商用車ショーで公開された仕様がグローバルラインアップに統合された形だ。

■16種類のバリアントを支える「E-GMP.S」プラットフォーム

起亜がドライブトレインを変更することなく16種類もの多様なボディ構成を展開できるのは、専用プラットフォーム「E-GMP.S」の「統合モジュラーアーキテクチャ（IMA）」によるものだ。

E-GMP.Sは、現代自動車グループの「E-GMP」をベースにした商用目的の派生プラットフォームである。乗用車向けの800V（ボルト）アーキテクチャとは異なり、あえて400Vアーキテクチャを採用している。これは、商用フリートが利用する充電インフラにおいて400Vの普及率が圧倒的に高いことを考慮した、意図的な設計上のトレードオフだ。これにより、互換性を確保しつつシステムの複雑さを抑え、コストを低減して競合のフォルクスワーゲン「ID. Buzz」やメルセデス・ベンツ「eSprinter」に対抗する。

IMAはブロック玩具のような仕組みで、フロントキャビンと1列目シートは全バリアントで共通の固定構造となっている。交換可能なのはリアセクション（後部ボディ、クォーターガラス、ルーフ高など）のみで、機械式ブラケットと電磁結合によって下部プラットフォームに固定される。これにより、バッテリーやモーターなどの駆動部（スケートボード）に手を加えることなく、上部リアモジュールの設計だけで新たなバリアントを開発できる。

固定された下部セクションには、最高出力120kW、最大トルク250Nmのモーターを搭載。バッテリーは、欧州向けCargoに用意される43.3kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）パック、51.5kWhのNCMパック、航続距離を最大化する71.2kWhのNCMパックの3種類から選択できる。DC急速充電により、約30分で10%から80%まで充電可能だ。なお、「Cargo Long」モデルは、最大積載状態での1回充電あたり走行距離693.38kmを達成し、軽商用EVバンのギネス世界記録を保持している。

■ドローン搭載のAIパトカーと多彩なコラボ車両

釜山で公開された6つのコラボレーション車両の中でも、韓国警察庁と共同開発した「AIパトカー」は、PV5プラットフォームの商業可能性を最も明確に示している。

標準的な「PV5 Passenger 5-Seater」をベースにしたこのパトカーは、リアルタイムで危険検知や対象追跡を行う3台の4K AIカメラに加え、ルーフにドローン発着ステーションを統合。1台の車両から陸空共同 of パトロール活動を展開できる。車内モニターでライブ映像を確認できるほか、後方向けの外部スクリーンで歩行者や他のドライバーにリアルタイム情報を提示する。

その他のコラボ車両も多岐にわたる。ペットプラットフォーム「Fitpet」と共同開発した移動式ペットポップアップストア、シャトル専門企業「Ibus」と開発した子供用通学車、移動販売やプロモーション向けのアイスクリームトラック（Primo共同開発）、さらに移動銀行や自転車輸送車が披露された。これら6つのコラボモデルは、2026年後半に各パートナーのブランドから発売される予定だという。

■今後のロードマップと米国市場への展開

起亜はPV5のさらなるラインアップ拡充として、タクシーやオンデマンド移動サービス向けに設計された1-2-2配列の「5人乗りPassenger」や、小規模事業者向けのボックストラック、アウトドア向けバリアントの開発を進めている。

さらに大型のPBV（Purpose Built Vehicle：目的特化型車）として、2027年に「PV7」、2029年に「PV9」の投入を計画している。起亜のソン・ホソン（Song Ho-sung）社長は、自動運転やSDV（ソフトウェア定義車両）、ロボティクスを中心に再編される未来のモビリティ業界に先手を打ち、モビリティのパラダイムを変革する「EVティア1ブランド」を目指すと語った。

なお、米国市場への導入は現時点で未確定である。米国でのプロトタイプテストやCESでのコンセプト公開は行われているものの、具体的な発売時期は公表されていない。主な障壁は、現在の米国の通商政策による韓国製車両への15%の輸入関税だ。起亜が韓国外でPBVの生産体制を整えない限り、価格面での逆風が続くことになる。

■注目ポイントQ&A

●E-GMP.Sプラットフォームは、どのようにして多くのバリアント展開を可能にしているのですか？

E-GMP.Sは「統合モジュラーアーキテクチャ（IMA）」を採用しており、車両を固定された下部プラットフォーム（バッテリーやモーターを搭載）と、交換可能な上部リアモジュール（後部ボディやルーフ高など）の2つに物理的に分割しています。新しいボディ構成を開発する際、パワートレインを変更することなく上部モジュールのみを設計すればよいため、迅速かつ低コストで多様なバリアントを展開できます。

●AIパトカーにはどのような技術が搭載されていますか？

AIパトカーは「PV5 Passenger 5-Seater」をベースに、リアルタイムの危険検知や追跡を行う3台の4K AIカメラ、ルーフマウント型のドローン発着ステーション、車内コマンドモニター、後方向けの外部ディスプレイを統合しています。韓国警察庁との共同開発によるもので、2026年後半に同庁のブランドで導入される予定です。

●起亜 PV5のバッテリーと充電性能は競合車と比べてどうですか？

PV5は43.3kWh（LFP）、51.5kWh（NCM）、71.2kWh（NCM）の3種類のバッテリーを用意しており、DC急速充電により約30分で10%から80%まで充電できます。競合のフォルクスワーゲン「ID. Buzz」はより大きな86kWhバッテリーと800Vアーキテクチャを採用していますが、PV5は400Vシステムを採用することで、充電インフラとの互換性を高め、車両コストを抑えています。

●起亜 PV5はどのような賞を受賞していますか？

PV5は、世界26人の商用車ジャーナリストによって「2026インターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤー」に満場一致で選出されました。これは34年の歴史の中で、韓国車およびアジアの電動バンとして初の受賞です。また、「Cargo Long」バリアントは、最大積載状態での1回充電あたり走行距離（693.38km）でギネス世界記録を保持しています。

元記事: Kia PV5 Expands to 16 Variants at Busan Mobility Show: AI Patrol Car Debuts