ゲッティイメージズがOpenAIと提携、ChatGPTにライセンス写真を提供へ。クリエイターへの還元は不透明

ゲッティイメージズは2026年6月21日、OpenAIと複数年の表示契約を締結したと発表した。これにより、ChatGPTの検索・発見機能に同社のライセンス写真が導入される。しかし、この提携によって得られる収益が、ゲッティのアーカイブを支える約60万人のコントリビューターにどのように分配されるかは明らかにされていない。

■法廷闘争から契約へ：ゲッティの戦略的転換

今回のパートナーシップは、AIによるライセンス画像の無断利用に対して最も強く反対してきたゲッティイメージズ（Getty Images）にとって、決定的な方針転換を意味する。同社は2022年9月に著作権上の懸念からAI生成アートのプラットフォームへの掲載を禁止し、2023年1月にはStable Diffusionの開発元であるStability AIを相手取り、無断で画像を学習に使用したとして英国高等法院に提訴していた。

しかし、その裁判はゲッティの一部敗訴に終わった。2025年11月4日の判決までに、ゲッティは主要な著作権侵害の主張を断念せざるを得ず、裁判所もAIモデルの重み（ウェイト）は訓練画像を保存・複製しないと判断して残りの主張を退けた。ただし、ゲッティの水印（ウォーターマーク）が表示された件についてのみ、限定的な商標侵害を認めている。ゲッティは控訴の許可を得ており、米国での訴訟も継続中である。

ゲッティはこれらの訴訟の決着を待たず、商業的統合へと舵を切った。2025年10月にはPerplexity AIと同様の表示契約を締結しており、今回のOpenAIとの提携により、さらに大規模なプラットフォームへと展開することになる。この発表を受けて、ゲッティの株価は2026年6月22日に一時145%急騰し、前日比90%高の1.15ドルで取引を終えた。

■「表示のみ」の契約が持つ意味と重要性

今回の提携の核心は、「表示契約（display agreement）」と「訓練契約（training agreement）」の技術的・法的な違いにある。これは単なる法律上の細部ではない。

訓練ライセンスは、AIモデルの構築プロセスに画像を取り込むことを許可するもので、画像はモデルのパラメータに反映され、後から個別に削除することはできない。ShutterstockがOpenAIと結んだ契約がこれに該当し、画像はDALL-Eの訓練に使用された。

一方、表示契約は全く異なる。画像はゲッティのサーバーに置かれたままで、ChatGPTのユーザーが質問した際にAPI経由でリアルタイムに取得・表示される。これは「検索拡張生成（RAG）」と同じ仕組みであり、モデル自体に画像を取り込まずに外部コンテンツを提示する。画像はモデルに影響を与えずに更新や削除が可能である。

米国などでAIモデルの訓練に著作権画像を使用することの是非が争われる中、表示契約はこの問題を完全に回避できる。OpenAIは訓練権を取得することなく高品質な画像を利用でき、ゲッティは法的リスクを避けつつ新たな配信チャネルを獲得できる。ゲッティのクレイグ・ピーターズCEOは「高品質でライセンスされたビジュアルコンテンツは、AI検索の有用性と信頼性を高める」とコメントしている。

■ユーザーへの見え方とクレジット表記

ユーザーがニュース、スポーツ、歴史的瞬間などについて質問した際、ゲッティの写真がAI生成テキストとともに表示されるようになる。提携条件としてクレジット表記（帰属表示）が義務付けられているが、ChatGPTのUI上でどのように表示されるか、ゲッティのライセンスページへのリンクが含まれるかなどは両社から明かされていない。なお、OpenAI側はこの件に関するプレスリリースを出しておらず、発表はゲッティ側のみから行われた。

■ゲッティとShutterstockの合併による競争環境の変化

ゲッティとShutterstockは、37億ドル（約5994億円、1ドル＝162円換算）規模の合併プロセスの最終段階にある。米司法省は2026年2月に無条件で承認したが、英競争・市場庁（CMA）は2026年5月に競争上の懸念を指摘し、Shutterstockの英国報道事業の売却を含む是正措置を提案した。この意見募集は6月24日に締め切られた。

合併後の新会社は、AI画像モデル訓練用の世界最大のデータソースを支配することになり、売上高は約20億ドル（約3240億円、1ドル＝162円換算）に達すると予測されている。この状況下でのOpenAIとの提携は、将来の訓練権交渉において有利な立場を築く狙いがあるとみられる。

■OpenAIの広告事業との連動

OpenAIは2026年2月にChatGPTでの広告テストを開始し、5月にはセルフサービス型広告プラットフォームを全米の企業に開放した。通年で25億ドル（約4050億円、1ドル＝162円換算）の広告収入を目指している。ChatGPTの広告には画像フィールドが含まれており、高品質なライセンス写真は広告主にとって魅力的である。ゲッティの画像が広告に直接使用されるかは不明だが、ビジュアルコンテンツと広告事業の親和性は高い。

ベンチマークのアナリスト、マーク・ズグトウィッチ氏は、ゲッティが「AIネイティブな検索プラットフォームへのライセンスコンテンツ供給元」としての地位を確立しようとしていると指摘する。ただし、継続的な収益の見通しは現時点では不透明であるとしている。

■クリエイターに知らされていない財務上の詳細

最大の疑問は、OpenAIから支払われる料金が、写真を撮影したフォトグラファーやエージェンシーにどれだけ分配されるかである。ゲッティのロイヤリティ構造は以前から不満の種となっており、Shutterstockが設立した「コントリビューター基金」でも、クリエイターへの1枚あたりの支払額は極めてわずかだったと報じられている。クリエイターが自身の作品をChatGPTの回答に表示させないようにする「オプトアウト」が可能かどうかも不明である。

■注目ポイントQ&A

●ゲッティイメージズの写真はすべてのChatGPTの回答に表示されますか？

いいえ。ニュース、歴史的瞬間、スポーツなど、視覚的コンテキストが事実としての価値を加える検索や発見のクエリ向けに設計されています。すべての回答に表示されるわけではありません。

●AIにおける「表示契約」と「訓練契約」の違いは何ですか？

訓練契約はAIモデルの構築や微調整に画像を使用することを許可するもので、画像はモデルのパラメータに組み込まれます。一方、表示契約は画像がゲッティのサーバーに保持され、APIを介してリアルタイムで取得・表示されるため、モデル自体には取り込まれません。

●この提携によって、AIの画像訓練に関する著作権問題は解決しますか？

いいえ。表示契約は商業的な取り決めであり、ライセンスなしでのAI訓練が著作権侵害にあたるかという根本的な法的疑問を解決するものではありません。この問題は現在も米国などの法廷で争われています。

●ゲッティのフォトグラファーはこの提携からどのくらいの収入を得られますか？

金額や収益分配の構造は公表されていません。ゲッティのロイヤリティ分配には以前から不満の声があり、類似のShutterstockの基金でもクリエイターへの支払いは極めて少額だったと報告されています。

元記事: Getty Images OpenAI Deal Puts Licensed Photos in ChatGPT, Creator Pay Unknown