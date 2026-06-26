ノキア、通信運用スタック全体をAWSへ移行――ネットワーク自律性「レベル4」の実現へ

フィンランドの通信機器大手ノキアは、Amazon Web Services（AWS）との提携を拡大し、自律運用プラットフォーム全体をAWSのクラウドインフラへ移行すると発表した。これにより、通信事業者は従来のオンプレミスシステムに代わり、単一のクラウドプラットフォーム上で運用支援システム（OSS）スタック全体を実行できるようになる。2026年後半に完全な商用提供が開始される予定であり、業界が目指す高度なネットワーク自律性「レベル4」の実現に向けた重要な一歩となる。

■「レベル4」の自律性を目指すノキアとAWSの提携拡大

ノキアとAWSは、コペンハーゲンで開催されたイベント「DTW Ignite」において、ネットワーク自動化における提携の拡大を発表した。ノキアの自律運用プラットフォーム全体をAWSのクラウドインフラ上に移行する。この統合により、通信事業者はオーケストレーション、ネットワークアシュアランス、統合インベントリ、そしてAI駆動のクローズドループ自動化を含むOSS（運用支援システム）スタック全体を、数百ものサイロ化したオンプレミスシステムではなく、単一のクラウドホスト型プラットフォームで実行できるようになる。完全な商用提供は2026年後半を予定している。

この発表は、世界の通信事業者の多くが、ノキアの目指す性能レベルから大きく遅れている中で行われた。アクセンチュアが今年発表した通信業界の経営幹部数百人を対象とした調査によると、事業者の79%が、TM Forumの定める6段階のネットワーク自律性スケールにおいて、依然として「レベル0」または「レベル1」に留まっている。これは、運用が主に手動であるか、基本的な監視支援のみに依存していることを意味する。2030年までに「レベル4」に到達すると予想している事業者はわずか22%に過ぎず、ノキアとAWSの共同プラットフォームはこの格差を埋めることを明確な目標としている。

■データサイロの解消とDatabricksとの共同検証

自動化への障壁は、事業者の意欲ではなくデータアーキテクチャにある。通信事業者は通常、それぞれ独自のデータフォーマット、ベンダーインターフェース、運用ロジックを持つ数百もの個別のOSSおよびBSS（ビジネス支援システム）を運用している。この断片化により、モバイル、固定、トランスポートの各ネットワークドメイン全体にAIを一貫して適用することが極めて困難になっている。ドメインをまたぐ自動化ワークフローを構築するたびに、本来相互に通信するように設計されていないシステム間でのデータ変換が必要になるためだ。

ノキアの「Autonomous Network Fabric」は、これらのシステムの上位に位置する統合インテリジェンスレイヤーとして設計されており、ネットワーク全体を単一の適応型サーフェスとして扱う。ノキアはDTW Igniteにおいて、Databricksとの並行した概念実証（PoC）も発表した。これは、コードを書き換えることなくクラウド環境とオンプレミス環境の双方でリアルタイム分析を実行できるようにする、基盤に依存しないデータプラットフォームの実証である。このPoCは、AIエージェントがネットワーク全体の一貫した視野に基づいて意思決定を行うことを妨げる「データサイロ」という、最も根深い運用の阻害要因に対処したものである。

■クローズドループAIアーキテクチャの仕組み

ノキアがレベル4の自律性を主張する技術的メカニズムは、AWSとノキアが共同公開したアーキテクチャ設計図に文書化されている、マルチエージェントによるクローズドループシステムである。その基盤では、ノキアのAirScale基地局がリアルタイムのスループット、遅延、リソース利用率などのパフォーマンスデータを継続的に生成する。このデータはノキアの「MantaRay Service Management and Orchestration（SMO）」プラットフォームに送られ、基地局間で集約されて構成変更が実行される。

AIレイヤーはMantaRayとデータの間に位置し、Amazon Bedrock AgentCore上で動作する2つの専門的なノキアのAIエージェントで構成される。1つ目の「外部イベントエージェント」は、気象条件、予定されている公共イベント、交通事故、位置固有のパターンなどの現実世界のコンテキストデータを取り込む。2つ目の「スライシングポリシーエージェント」は、この外部コンテキストと過去のパフォーマンスデータ、および事業者からのインテント（意図）パラメータを融合させ、最適化された無線アクセスネットワーク（RAN）構成を計算する。その後、MantaRayがこれらの構成を自律的に実行する。これにより、ネットワークデータが流入し、AIがそれを推論し、ポリシーの更新が展開されるというクローズドループが、各ステップでの手動介入なしに継続的に機能する。

Amazon Bedrockはこの推論のための基盤モデルレイヤーを提供し、ノキアが通信分野向けにトレーニングした独自のAIモデルが、汎用モデルに欠けているドメイン専門知識を補う。さらに、Amazon SageMakerがスタック内の追加の機械学習推論タスクを処理する。Databricksとの統合により、これらすべての下部に共有のデータレイクハウスレイヤーが追加され、事業者が持つ数百ものレガシーOSSシステムごとに個別のデータパイプラインを維持する必要がなくなる。

このアーキテクチャが従来の通信自動化と異なる点は、あらかじめ定義されたルールの代わりに「インテント（意図）」と「推論」を導入している点である。従来のルールベースの自動化では、想定されるあらゆるシナリオのパターンに対して具体的な指示を記述する必要があり、予測不可能な現実世界のイベントによってトラフィックが変動する場合に破綻しやすかった。Bedrock上のノキアのAIエージェントは、近くのスタジアムでのコンサートによって特定のセルクラスターでトラフィックが急増することを推論し、事前に記述されたルールではなく、推論に基づいてスライシングポリシーを事前に調整できる。

■「レベル4自律性」の実績と残された課題

ノキアの報告によると、すでに同社の自律スタックを導入している事業者は、90%を超える自動化率、4時間未満のサービス提供時間、年間1分未満のサービス中断を達成している。また、ネットワークスライスの展開時間を最大85%削減し、顧客に影響を与えるインシデントを最大50%削減したという。これらの数値はノキアの公式プレスリリースに記載されているものであり、正式なレベル4評価を管理するTM Forumの標準化された認証フレームワークによる第三者検証は受けていない。

自律性スケールを策定したTM Forumは、レベル4を「高度な自律型ネットワーク」と定義している。これは、ほとんどのシナリオにおいてAIが人間の介入なしに問題を検知、診断、解決するが、例外的なケース（エッジケース）に対しては人間による監視が可能な状態を指す。監視が一切不要な完全自律を示すレベル5とは区別される。

極めて重要な点として、レベル4の主張が意味を持つためには、ドメインレベルでの一貫性が必要である。AWSの通信ソリューション担当グローバルディレクターであるアミール・ラオ氏は、ノキアのプレスリリースにコメントを寄せているが、別のインタビューにおいて、業界の一部で「個別のプロセスにおける自動化」と「複数のプロセスにまたがる真のドメインレベルの自律性」が混同されていると指摘した。同氏は、真のレベル4の投資対効果（ROI）を得るためには、多くの自動化されたプロセスをドメインレベルのフレームワークに接続する必要があり、プロセスレベルでの成果をドメインレベルの自律性と見なすべきではないと主張している。無線アクセスネットワークのようなドメインには数百の個別プロセスが含まれており、そのうちの1つを自動化したからといって、ドメイン全体がレベル4になるわけではない。

■提携の歴史と競争環境における意義

ノキアとAWSの関係は、数年にわたりこの瞬間に向けて構築されてきた。今年3月にバルセロナで開催されたMobile World Congress（MWC）において、両社は中東の通信事業者duおよび欧州のOrangeの実際の5Gネットワークを用いて、業界初とされるエージェント型AI搭載の5G-Advancedネットワークスライシングソリューションの実証を行った。また2月には、ベルギーのCitymeshが、ノキアとAWSの共同展開によるクラウドSaaS製品として提供された5Gコアネットワーク上で、商用モバイルサービスを運行する世界初のキャリアとなった。

今回の発表は、これらの取り組みを単一の商用提案として統合するものである。AWS上にホストされたノキアの完全な「Autonomous Network Fabric」は、プライベートクラウドの計算容量を構築するための資本支出を伴わずに、運用スタックを近代化したいすべての事業者に提供される。

ノキアは、無線アクセスネットワークにおいてグローバルな規模を持つ2つの西側ベンダーのうちの1社である（もう1社はエリクソン）。そのため、同社の技術選択は業界にとって構造的な重みを持つ。自律運用スタック全体をハイパースケーラーのクラウドに移行することは、クラウドネイティブなOSSへの公的なコミットメントであり、オンプレミスのネットワーク管理ソフトウェアの時代から、クラウドホスト型かつAI駆動型の代替手段への移行を事業者に示すシグナルとなる。

この動きは、多方面からの競争圧力も反映している。ノキアは同週、Google Cloudとの提携も個別に発表し、GoogleのGeminiベースのAIエージェントをノキアの「Autonomous Networks Suite」に組み込むことを明らかにした。これは、ノキアがAWSだけに依存するのではなく、ハイパースケーラーに依存しない展開モデルを構築していることを示している。また、同週に発表された「Autonomous Networks Agent Library」には、ゼロデイ攻撃の特定、異常推論、イベントトリアージ、マルチエージェント調整のための事前構築済みエージェントが追加され、従来のセキュリティ運用と比較して60%から80%の生産性向上が実現できるとノキアは主張している。

■クラウドホスト型ネットワーク運用のメリットと課題

運用スタックをAWSに移行するビジネスケースは、3つのエンジニアリング上のトレードオフに基づいている。1つ目は「弾力的なスケーラビリティ」である。AIトラフィックは均一ではなく、ピーク需要に合わせてオンプレミスの計算資源をプロビジョニングすると、通常運用時に大規模な過剰容量が発生する。AWSを利用することで、ネットワーク負荷に応じてリアルタイムに計算資源を拡張できる。2つ目は「モデルの柔軟性」である。Amazon Bedrockを介して様々な基盤モデルにアクセスできるため、モデルの機能進化に合わせて単一のAIアーキテクチャに固定されるリスクを回避できる。3つ目は「インフラコストの削減」である。ノキアは、従来のオンプレミス展開と比較して計算およびストレージの要件を削減する、最適化されたクラウドフットプリントを設計していると述べているが、具体的なコスト削減数値は公表していない。

一方で、クラウドホスト型ネットワーク運用のデメリットである「レイテンシ」「データ主権」「ハイパースケーラーの可用性への依存」については、ノキアの発表では言及されていない。厳格なデータローカライズ要件を持つ法域の事業者にとって、ネットワークのテレメトリデータをAWSインフラ経由でルーティングすることの影響については、個別の法的および技術的な評価が必要となる。

■注目ポイントQ&A

●ネットワーク自律性の「レベル4」とは何ですか？ノキアはすでにそれを達成しているのですか？

TM Forumが定義するレベル4とは、AIがほとんどのシナリオにおいて人間の介入なしに問題を検知、診断、解決する「高度な自律型ネットワーク」を指します。ノキアは自社の自律スタックを導入している事業者が高い自動化率などの優れた運用指標を達成していると報告していますが、これらはベンダー側の発表値であり、TM Forumの標準化された評価フレームワークによる第三者認証は受けていません。また、個別プロセスの自動化がドメイン全体の真のレベル4自律性に結びついているかについては、まだ検証の余地があります。

●ノキアのシステムにおける「エージェント型AI」は、従来のネットワーク自動化とどう違うのですか？

従来の自動化は、「トラフィックが閾値を超えたら特定のアクションを実行する」といった事前定義されたルールに基づいて動作します。これに対し、ノキアのエージェント型AIシステムは、気象情報やイベント、交通パターンなどの現実世界のコンテキストデータを取り込むエージェントと、それをネットワーク性能データと融合させて最適な構成を計算するエージェントが連携します。固定された指示を実行するのではなく、ネットワークが何をすべきかを「推論」する点が異なります。

●依然としてレベル0やレベル1に留まっている通信事業者にとって、この発表はどのような意味を持ちますか？

調査によると、世界の通信事業者の79%が手動運用を中心とするレベル0またはレベル1に留まっています。ノキアとAWSのプラットフォームは、事業者が自社でプライベートAIインフラを構築することなく、クラウドを介して高度な自律運用へ移行する道を提供します。ただし、実際の導入にあたっては、AIがネットワーク全体を一貫して把握することを妨げている、既存の数百ものサイロ化したOSS/BSSシステムというデータ断片化の問題を解決する必要があります。

●「インテントベース（意図ベース）ネットワーク」とは何ですか？

事業者が個々のデバイスの設定方法を細かく指定するのではなく、「特定のエンタープライズ向けスライスにおいて、トラフィック状況に関わらず遅延を10ミリ秒以下に維持する」といった、ネットワークが達成すべき「意図（ゴール）」を定義する手法です。システムはこの意図を自動的に解釈し、継続的に検証・調整される構成ポリシーへと変換します。ノキアのプラットフォームでは、これがビジネス目標と自動化されたネットワークアクションを繋ぐ制御インターフェースとして機能します。

元記事: Nokia Moves Full Telecom Operations Stack to AWS, Targeting Level 4 Network Autonomy