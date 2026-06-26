米Slate Auto、約404万円の格安EVトラック「Slate Truck」の正式価格を発表、予約注文を開始

米EVスタートアップのSlate Autoは2026年6月25日（現地時間）、新型の電動ピックアップトラック「Slate Truck」の正式価格を2万4,950ドル（約404万円、1ドル=162円換算）に決定し、一般向けの予約注文を開始した。すでに50ドルの仮予約を行っている18万人以上の希望者は、30日以内に300ドルの返金不可の保証金に移行するか、キャンセルするかを選択する必要がある。連邦政府のEV税制優遇措置が廃止されるなか、同社は極限までの部品削減と塗装工程の排除により、補助金なしでの低価格実現を目指している。

■「2万4,950ドル」で手に入るもの、入らないもの

「Slate Truck」は、5フィート（約1.5メートル）の荷台を備えた2人乗りの後輪駆動電動ピックアップトラックだ。工場出荷時のボディカラーはグレーの1色のみ。インフォテインメント画面やBluetoothスピーカー、パワーウィンドウは搭載されておらず、窓の開閉は手動のクランクハンドルで行う。エアコンシステムも物理的なノブで操作する仕様だ。標準の最大積載量は1,550ポンド（約703キログラム）、牽引能力は2,000ポンド（約907キログラム）に達する。

パワートレインには最高出力181馬力、最大トルク195 lb-ftの電気モーターを搭載。これは2025年4月の発表時に示されていた201馬力から、量産仕様のチューニングに伴いわずかに引き下げられた数値だ。0-60マイル（約96km/h）加速は推定8秒。容量65kWh（有効容量63kWh）のリン酸鉄リチウムイオン（LFP）バッテリーパックを搭載し、航続距離は発表時の推定値（150マイル）から約37%向上した約205マイル（約330キロメートル）と公表されている。

NACS（SAE J3400）ポートを介したDC急速充電は最大150kWに対応し、約30分で20%から80%まで充電可能。レベル2の自宅充電では、11kWの車載充電器を使用して4〜8時間かかる。

ベース価格に含まれないものとして、塗装、インフォテインメントシステム、パワーウィンドウ、外装色、ステレオが挙げられる。ボディパネルにはガラス繊維強化ポリプロピレン複合材の射出成形品が使用されており、素材自体がグレーに着色されている。カラーを希望する購入者は、100種類以上の外装ラッピングオプション（大半が500ドル（約8.1万円）以下）から選択できる。また、ルーフラックやシートカバー、ステレオシステムなど200点以上のアクセサリーカタログが用意されており、購入後に機能を追加できる。ドアを除くほとんどのパネルは、基本的な手工具で交換可能だ。

CEOのピーター・ファリシー氏は「Slateは、顧客が今日必要なものだけを購入し、将来のニーズの変化に合わせて車両をパーソナライズできる自由を提供する」と述べている。

■徹底したコスト削減：LFPバッテリー、塗装なし、500点の部品

この低価格は、他の自動車メーカーが避けてきた3つの具体的なエンジニアリング上の決断に基づいている。

1つ目は、塗装工程の完全な排除だ。従来の自動車製造において、塗装工場は最も資本集約的な投資の一つであり、新規導入には通常2億ドルから5億ドル（約324億円〜810億円）以上の初期費用がかかる。Slateの製造戦略はこの費用を完全に排除した。ポリプロピレン素材自体にグレーの色が練り込まれているため、スプレーブースや乾燥炉、揮発性有機化合物（VOC）規制に対応するための環境適合インフラが不要となる。パネルに傷がついても、下地も同じグレーであるため、塗装が剥がれてプラスチックやスチールが露出することもない。ファリシーCEOは、塗装スチールではなくポリプロピレンを採用することで、約3億5,000万ドル（約567億円）のコストを回避できたとしている。

2つ目は、多くの高級EVメーカーが採用するニッケル・マンガン・コバルト（NMC）バッテリーではなく、LFPバッテリーを採用したことだ。2026年現在、LFPバッテリーセルのコストは1kWhあたり約80〜100ドル（約1.3万〜1.6万円）で、NMCの約120〜150ドル（約1.9万〜2.4万円）に比べて安価である。ただし、エネルギー密度の低さがトレードオフとなる。同じエネルギーを蓄えるために、LFPはNMCよりも広いスペースと重量を必要とする。そのため、Slateの65kWhパックの航続距離は205マイルにとどまるが、NMC搭載車であれば50〜55kWhのパックで同等の航続距離を達成できる可能性がある。一方で、LFPは大幅な劣化が始まるまでに約3,000〜5,000回のフル充放電サイクルに耐え（NMCは1,000〜1,500回）、一般的な使用パターンであれば保証期間を超えてバッテリーが寿命を保つ可能性が高い。また、コバルトやニッケルを含まないため、価格変動や倫理的な調達懸念も回避できる。

3つ目は、部品数の劇的な削減だ。従来のピックアップトラックは、サプライヤーから調達する約2,500点の部品で構成されているが、Slateのトラックはわずか500点だ。開発チームは「製造・組立容易化設計（DFMA）」の原則を徹底し、インストルメントパネルの部品数を27点から7点に、ドアパネルを15点から10点に削減した。この簡素化の実用的なメリットとして、インフォテインメントシステムを排除した理由が挙げられる。テスラのグローバルビジネス部門の元責任者で、現在はSlateの最高商務責任者（CCO）を務めるジェレミー・スナイダー氏は、既存メーカーにおける保証請求の70%がインフォテインメントシステムに起因していると指摘する。ソフトウェア重視のタッチスクリーンは、不具合が発生しやすい環境を作り出すためだ。画面を排除することで、コストだけでなく故障の原因そのものを排除した。

■SUVオプションとインディアナ州の製造工場

購入者は、あらかじめSUV仕様に構成されたモデルを注文することもできる。「スクエアバック」および「ファストバック」のボディスタイルは、ベースのピックアップより5,000ドル高い2万9,950ドル（約485万円）からとなる。また、車両の納車後にコンバージョンキットを購入し、自身でレトロフィットすることも可能で、特別な工具は不要だという。

組み立ては、インディアナ州ワルソーにある140万平方フィートの印刷工場跡地を改装した施設で行われる。Slateはこの施設に約4億ドル（約648億円）を投資し、2,000人以上の雇用を創出、20年間でインディアナ州に最大390億ドル（約6兆3,180億円）の経済効果をもたらす計画だ。最初の納車は2026年第4四半期を予定しており、同年末までに本格的な増産体制に入る。

同社は2026年4月に6億5,000万ドル（約1,053億円）のシリーズCラウンドを完了しており、ファリシーCEOは予定通り初期生産に到達するための十分な資金を確保したと述べている。また、同氏はCNBCに対し、2万4,950ドルの価格設定でも当初から売上総利益（グロス・マージン）はプラスになる見込みであり、2027年までのキャッシュフロー黒字化を目指していると語った。損益分岐点となる年間生産台数は約8万台で、ワルソー工場の設計上の年間生産能力（15万台）の半分強にあたる。

販売はテスラやリヴィアン、ルーシッドと同様に、フランチャイズディーラー網を介さない直接販売（D2C）モデルを採用している。

■予約金を支払う前に確認すべき「直販規制」の壁

直接販売モデルには、価格表には現れない複雑な問題がある。米国の全50州には、独立系ディーラーを保護するために20世紀半ばに制定された、自動車メーカーによる消費者への直接販売を制限または禁止する法律が存在する。フランチャイズ網を持たない新興EVメーカーに対しては、多くの州が例外規定を設けているが、その対応は一様ではない。

少なくとも14の州がメーカーによる直接販売を明示的に禁止しており、その他の州でも個別的な規制判断が必要となる。これらの州の購入者は、州外での購入手続きが必要になったり、納車の物流が複雑化したり、州内での保証サービスを受けるために遠方まで移動しなければならなくなったりする可能性がある。Slateはまだ州ごとの対応マップを公開していない。ルイジアナ州、カンザス州、ネブラスカ州など、直接販売が制限されている州の予約保持者は、300ドルの返金不可の保証金にアップグレードする前に、自州での購入可能性を確認する必要がある。

■補助金廃止がもたらした戦略の変更

Slateが2025年4月にステルス状態から脱した際、このトラックは2万ドルを下回る車両として提示されていた。しかし、その価格は当時存在していた7,500ドルの連邦EV税制優遇措置を前提としていた。その後、議会は「Big Beautiful Bill」を通じて、2025年9月30日付でこの優遇措置を廃止した。現在、新車・中古車を問わず、すべてのEV購入においてこの税額控除は利用できない。Slateは、2万4,950ドルというベース価格はもとより税額控除を前提としておらず、廃止に伴う価格変更も行っていないと主張している。

しかし、2万ドル前後での購入を期待していた予約保持者にとって、この違いは大きい。税額控除がなくなったため、実質的な価格は2万4,950ドルとなり、さらに配送手数料（デスティネーション・チャージ）が加算される。米自動車情報サイトEdmundsのインサイト担当ディレクター、イワン・ドルリー氏は「ベース価格は魅力的だが、このエントリー価格は型破りな設計と、現在売れ行きが鈍っているパワートレインとの組み合わせだ。魅力的な価格だけでその課題を克服できるかが真の疑問だ」と分析している。

なお、州レベルの補助金は一部の購入者にとって有利に働く可能性がある。オレゴン州の「Charge Ahead」プログラムでは、条件を満たす低所得の購入者に最大7,500ドル（約122万円）が支給される。イリノイ州では最大4,000ドル（約65万円）、ニューヨーク州の「Drive Clean Rebate」では店頭で最大2,000ドル（約32万円）の割引が受けられる。ただし、これらのプログラムの利用可能性や要件は様々であり、州のフランチャイズ法によってはSlateの車両が対象外となる場合もある。

■プロトタイプの試乗で明らかになった課題

Edmundsは、今週開催されたSlateのイベントでプロトタイプに同乗試乗したレビューを公開した。レビュアーは、プロトタイプのパネルの隙間（チリ）が以前よりも狭まり、全体的なビルドクオリティが量産仕様に近づいていると指摘した。走行時、トラックは小型ピックアップのように動作し、樹脂製ボディパネルを採用したモノコック構造から予想される通り、フレーム構造のフォード・レンジャーやトヨタ・タコマよりも軽く、剛性は低く感じられたという。

懸念点として挙げられたのは風切り音だ。時速約45マイル（約72キロメートル）での走行時、車内の騒音は耳をふさぐほどではないものの明らかに不快であり、高速道路での走行時にはさらに悪化することが予想される。Edmundsは、この問題の一部はプロトタイプのパネルの隙間に起因している可能性があり、第4四半期の納車開始までに改善される余地があると指摘している。プロトタイプと量産モデルの間のこのギャップを埋められるかどうかが、納車開始に向けた技術的な課題の一つとなる。

■注目ポイントQ&A

●ベース価格の2万4,950ドルに含まれないものは何ですか？

塗装、ステレオやインフォテインメント画面、パワーウィンドウ、Bluetooth接続、外装色（標準はグレーのみ）、および配送手数料は含まれません。外装に色を付けたい場合は、500ドル（約8.1万円）以下のビニールラッピングオプションを追加する必要があります。ステレオシステムはSlateのアクセサリー市場で購入可能ですが、パワーウィンドウはいかなるトリムでも提供されません。

●Slate Truckは本当に米国で最も安い新型トラックですか？

はい。配送手数料を除く2万4,950ドル（約404万円）という価格は、これまで最も安価だったフォード・マーベリックXL（配送手数料を除く約2万7,145ドル、約440万円から）を2,000ドル以上下回ります。また、現在米国で購入可能なあらゆるボディタイプの新型電気自動車（EV）の中でも最安値です。参考までに、2027年型シボレー・ボルトSUVの開始価格は約2万7,600ドル（約447万円）です。

●納車はいつ開始され、誰が最初に受け取れますか？

Slateは2026年第4四半期の初回納車を目指しています。30日間の期間内に、50ドルの仮予約を300ドルの返金不可の保証金に移行した予約保持者が優先的にキューに配置されます。既存の予約保持者は差額の250ドルを支払ってアップグレードし、新規の予約注文者は300ドルを支払います。

●全米50州のすべての購入者が直接注文できますか？

必ずしもそうとは限りません。Slateはディーラー網を介さない直接販売（D2C）モデルを採用していますが、州法は大きく異なります。少なくとも14の州がメーカーによる直接販売を明示的に禁止しており、他の州でも個別的な規制判断が必要です。Slateは州ごとの対応マップを公開していないため、直接販売が制限されている州の購入者は、300ドルの返金不可の保証金を支払う前に自州での購入可能性を確認する必要があります。

元記事: Slate Truck Sets $24,950 Price and Opens Pre-Orders: 30 Days to Decide