NYSE親会社ICEとOKXが合弁会社「OKXICE」設立へ、上場株式のブロックチェーン取引を目指す

ニューヨーク証券取引所（NYSE）の親会社であるインターコンチネンタル取引所（ICE）と、大手暗号資産取引所のOKXは、NYSE上場株式をブロックチェーン上で取引・決済する合弁会社「OKXICE」の設立を発表した。この取り組みは、従来のT+1決済を即時決済（アトミック決済）へと移行させ、24時間365日の取引を可能にすることを目指している。ただし、米国証券取引委員会（SEC）や商品先物取引委員会（CFTC）の承認が必要であり、現時点では未稼働の計画段階にとどまっている。

■「OKXICE」設立の背景と狙い

ニューヨーク証券取引所（NYSE）の親会社であるインターコンチネンタル取引所（ICE）と、世界最大級 of 暗号資産取引所であるOKXは、2026年6月22日（現地時間）、折半出資による合弁会社「OKXICE」の設立を発表した。この合弁事業は、NYSE上場株式をブロックチェーン上に載せることで、株式の取引および決済の仕組みを再構築することを目指している。伝統的な取引所運営者がオンチェーンの株式インフラにこれほど構造的に深く関与するのは前例がない。OKXの持つ世界1億2000万人のユーザーに対し、現在は完了までに丸1営業日を要する証券取引において、24時間365日の取引とほぼ即時の決済を提供する見通しだ。

ただし、同社が米国で登録ブローカー・ディーラーおよび先物取引仲介業者（FCM）として運営を行うには、米国証券取引委員会（SEC）および商品先物取引委員会（CFTC）の承認が必要となる。これらの登録が完了するまでは、OKXICEはあくまでロードマップ（計画）の段階であり、実際のサービスは開始されていない。それでも、このトークン化証券分野において、これほど強力な機関投資家レベルの裏付けが存在することは極めて異例である。

■従来の「合成トークン」とは異なる法的枠組み

現在市場に存在するトークン化株式製品の多くは、実物の株式を裏付けとしない「合成（シンセティック）商品」である。これは第三者が原資産となる株式を保有し、その株価に連動するブロックチェーン上のトークンを発行するもので、購入者に実際の株式所有権を与えず、価格変動による経済的利益のみを提供する。SECは2026年1月28日の声明でこの境界線を明確にしており、合成構造はより厳格な取引制限の対象となる「セキュリティベース・スワップ」として扱われる可能性があると警告した。また、トークン化しても連邦法上の証券の法的地位は変わらないと指摘している。

これに対し、OKXICEの構造は異なる。ICEがNYSEを直接運営しているため、同社はSECが2026年4月17日に即時発効を承認した、発行体主導のトークン化枠組み（ルール変更「SR-NYSE-2026-17」）に沿って運営できる立場にある。この枠組みのもとでは、トークン化された株式は従来の方法で発行された株式と完全に代替可能（ファンジブル）であり、所有権の記録は証券保管振替機構（DTC）によって維持される。そのため、株式が従来の証券口座に保管されているか、ブロックチェーンウォレットに保管されているかにかかわらず、同じ連邦証券法が適用される。

■アトミック決済がもたらす変革と潜在的リスク

トークン化株式がもたらす運用のメリットは、「アトミック決済（同時決済）」と呼ばれる概念に基づいている。従来の市場では、取引が実行されても、決済日（現在の米国では翌営業日を指す「T+1」）になるまで所有権と資金の移転は完了しない。このタイムラグは、取引実行から決済までの間にいずれかの当事者が債務不履行に陥る「カウンターパーティリスク」を生み出す。

ブロックチェーン上では、アトミック決済によってこのタイムラグがほぼゼロに短縮される。スマートコントラクトにより、証券の引き渡しと支払いが単一の不可分な取引として同時に実行されるため、取引の両側が完了するか、あるいはどちらも完了しないかの二者択一となる。一方が資産を保持したまま、もう一方が現金の支払いを待つという空白期間は存在しない。これにより、資金が即座に解放され、証拠金要件が縮小し、夜間の清算義務を負うことなく24時間取引を継続できるようになる。

NYSEが2026年1月に発表し、SEC承認のDTCパイロットプログラムのアーキテクチャ上で稼働しているトークン化証券プラットフォームは、既存の「Pillar」マッチングエンジンと、複数チェーンにまたがる決済をサポートできるブロックチェーンベースのポストトレードシステムを組み合わせている。ICEは、従来の銀行営業時間外の資金調達に対応するため、BNY（旧バンク・オブ・ニューヨーク・メロン）およびシティ（Citi）と提携し、清算機関全体でトークン化預金をサポートする取り組みを進めている。

一方で、国際通貨基金（IMF）が2026年4月のトークン化金融に関するメモで指摘した制約もある。決済が高速化するということは、市場の混乱（ストレスイベント）もより急速に進行することを意味し、人間が介入する時間が短くなる。また、1日を通じて相殺される取引をまとめて1回で決済する「日中ネッティング」が排除されるため、流動性の需要が特定のバッチ処理時点から、継続的なリアルタイムの義務へと移行する。これは通常の市場環境では技術的な利点となるが、危機時には不安定さを増幅させる要因になり得るとIMFは警告している。

■規制承認への高いハードルとOKXの「中国リスク」

2023年からOKXの政策および規制戦略のアドバイザーを務めるアンドリュー・クオモ元ニューヨーク州知事が、ICEのシニアバイスプレジデントであるトレイブ・ブランド氏とともにOKXICEの共同会長に就任する。クオモ氏は過去にニューヨーク州司法長官や米国住宅都市開発長官を歴任しており、同氏の起用は、この合弁事業が直面する最大の課題、すなわち結果が不透明な規制承認プロセスを乗り越えるという目的を反映している。

今回のOKXICEの発表に先立ち、ICEは2026年3月5日、OKXに対して企業価値250億ドル（約4兆500億円、1ドル=162円換算）の評価で約2億ドル（約324億円、1ドル=162円換算）の戦略的投資を行ったことを発表していた。この取引によりICEは取締役会の議席を獲得し、今回のOKXICE設立につながる商業的枠組みが確立された。また、2026年5月には、OKXがICEのブレント原油およびWTI原油のベンチマークに連動する無期限先物契約をローンチしており、株式合弁事業の発表前に両社のインフラの運用テストが行われていた。

クオモ氏の起用や、発表全体でコンプライアンスインフラが強調されている背景には、米国規制当局が審査するであろうOKXの過去に関する2つの懸念材料がある。

1つ目は、公に記録されている事実である。2025年2月24日、OKXの運営関係会社であるAux Cayes FinTech Co.は、無許可の資金移動業を運営していたとして連邦裁判所で有罪を認めた。同社は5億400万ドル（約816億4800万円、1ドル=162円換算）の罰金と没収金を支払い、2018年から2024年初頭にかけて50億ドル（約8100億円、1ドル=162円換算）以上の不審な取引を助長したことを認め、2027年2月までのコンプライアンス監視員を受け入れた。OKXの従業員が、虚偽の居住国を入力することで本人確認（KYC）を回避する方法を米国の顧客に積極的に案内していたことも判明している。その後、同社は2025年4月に米国事業を再開し、本社をカリフォルニア州サンノゼに移転した。

2つ目は、構造的なリスクである。プライベートな持株会社であるOK Groupを通じてOKXを支配し、CEOを務めるスター・シュー（Star Xu）氏は中国国籍である。2020年9月、同取引所の秘密鍵保持者の1人が中国の公安局の捜査に協力し始めたため、OKXは顧客の出金をすべて凍結した。これは中国国家当局がプラットフォームの運営に直接影響を与えた記録された事例である。シュー氏自身も翌10月に中国警察から取り調べを受け、その後11月に取引所は運営を再開した。また、2026年4月に公開された「CZ」（バイナンス創業者チャンポン・ジャオ氏）の回顧録では、シュー氏が2020年の取り締まりの際、Huobiの創業者である李林（リー・リン）氏を中国当局に通報したと主張されている。シュー氏はこの主張を「完全に誤った情報」として公に否定しており、第三者による確認は取れていない。現在、米国の政府機関がOKXを国家安全保障上の懸念として指定したり、連邦通信委員会（FCC）の「対象機器・サービスリスト（Covered List）」に掲載したりはしていない。しかし、シュー氏の国籍や2020年の出金停止騒動、そして長年にわたる米国事業の不透明さは、SECやCFTCがブローカー・ディーラー申請を評価する際、コンプライアンス改善策と並んで考慮する要因となる。

■急拡大するトークン化資産市場と競合の動向

OKXICEが参入する市場は、すでに急速な動きを見せている。2026年3月、ナスダック（Nasdaq）はクラーケン（Kraken）との提携を発表し、欧州およびその他の国際市場の顧客向けにトークン化株式を提供する計画を明らかにした。ロビンフッド（Robinhood）も欧州でのトークン化株式の提供計画を発表している。コインベース（Coinbase）は、実際の原資産となる株式と1対1で裏付けられた米国株のトークンを提供し、オンチェーンで配当を自動支払いする方針を示している。

現実資産（RWA）のトークン化市場全体は、現在約300億ドル（約4兆8600億円、1ドル=162円換算）規模に成長している。ブラックロック（BlackRock）の「BUIDL」ファンド（米国財務省短期証券などで裏付けられたトークン化マネー・マーケット・ファンド）は、2026年第2四半期までに約24億〜28億5000万ドル（約3888億〜4617億円、1ドル=162円換算）の運用資産残高（AUM）を記録した。フランクリン・テンプルトンやJPモルガンも、ここ数カ月でオンチェーンの財務省証券ファンド製品を立ち上げている。

OKXICEが多くの競合と異なるのは、世界最大級のエネルギーおよびクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）清算機関を含む6つのグローバル清算機関を運営するICEの清算・規制インフラと、1億2000万口座を抱えるOKXの個人・機関投資家へのリーチ力が組み合わさっている点である。この規模の配信力と制度的市場インフラの融合は、トークン化株式分野の他の参入者には見られない強みだ。

サービスの展開は2026年後半を予定している。OKXICEが規制上のハードルをクリアし、このスケジュール通りにローンチできるかどうかは、今年最も注目されるフィンテック分野の動向の一つとなるだろう。

■注目ポイントQ&A

●OKXICEがローンチされた場合、投資家は実際の株式を所有することになりますか、それとも価格に連動するトークンを所有することになりますか？

OKXICEが目指しているSEC承認の発行体主導トークン化枠組みのもとでは、投資家は従来の株式と完全に代替可能で、証券保管振替機構（DTC）が維持する所有権記録に裏付けられたトークンを保有することになります。これは、実際の株式所有権を伴わずに価格変動への経済的エクスポージャーのみを提供する、現在の多くの合成トークン化株式製品とは構造的に異なります。SECは2026年1月のガイダンスでこの違いを明示し、合成構造にはより厳格な取引制限が適用されると警告しています。

●トークン化されたNYSE株式の取引において、「アトミック決済」はどのようなメリットをもたらしますか？

アトミック決済とは、株式の移転と資金の移転がブロックチェーン上の単一の取引として同時に実行される仕組みです。従来の株式市場では決済に1営業日（T+1）かかりますが、アトミック決済によりこのタイムラグがほぼゼロになります。これにより、取引後すぐに資金が解放されて再投資が可能になり、決済までの間に発生するカウンターパーティリスク（取引相手の債務不履行リスク）も排除されます。

●OKXの過去の司法省との和解や中国との関係は、なぜOKXICEにとって重要なのですか？

OKXICEが事業を開始するには、SECおよびCFTCからブローカー・ディーラーや先物取引仲介業者としての新規登録承認を得る必要があります。その際、規制当局は申請者のコンプライアンス履歴や所有構造を厳格に審査します。OKXは2025年に無許可の資金移動業の運営などで有罪を認め、5億400万ドルの罰金を支払った過去があります。また、同社を支配するCEOのスター・シュー氏が中国国籍であり、2020年に中国当局の捜査に関連してユーザーの出金を一時凍結した経緯があることも、規制当局の審査において重要な考慮事項となります。

●トークン化株式の取引は、暗号資産（仮想通貨）の購入と同じですか？

いいえ、異なります。トークン化株式は、ブロックチェーン技術を用いて表現された伝統的な株式であり、従来の証券口座で保有する株式と同様に連動する証券法が適用されます。SECも2026年1月に、トークン化によって証券の規制上の分類が変わることはないと確認しています。変化するのは取引を支えるインフラ（分散型台帳による高速決済や24時間取引の実現など）であり、企業に対する所有権や配当請求権といった資産の本質は変わりません。

元記事: NYSE Parent ICE and OKX Form Joint Venture to Put Tokenized Stocks on Blockchain