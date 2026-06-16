過去最大規模の「Steam Next Fest」が開幕　注目作『Among Us』スピンオフなど約5,000本の体験版が無料配信

PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、未発売タイトルの無料体験版をプレイできる「Steam Next Fest 2026年6月版」が、日本時間2026年6月16日午前2時に開幕した。今回は過去最大規模となる約5,000本の体験版が日本時間6月23日午前2時までの7日間にわたり無料公開され、その直後の6月26日午前2時からは毎年恒例の「Steamサマーセール」が控えている。プレイヤーにとっては、どのゲームを購入するかを事前に見極めるための重要な期間となる。

■過去最大規模の体験版フェスティバルが開幕

Steam Next Fest 2026年6月版が、日本時間2026年6月16日午前2時（米国東部時間6月15日午後1時）に開幕した。PCゲーマーは、日本時間6月23日午前2時までの7日間にわたり、未発売のゲーム約5,000本の体験版をすべて無料でダウンロードしてプレイできる。

これは、その10日後の日本時間6月26日午前2時に開始される「Steamサマーセール」に先駆けたイベントだ。今月にゲームへの支出を予定しているなら、この7日間は、どのタイトルをカートに入れるべきかを判断するための無料試用期間となる。

今回のNext Festは、同イベントの歴史において過去最大規模となる。2026年2月版では3,500本以上の体験版が公開されて記録を樹立したが、事前登録データに基づく今回の約4,931本という数字は、前回の記録を大幅に上回るものだ。体験版はイベントが終了する日本時間6月23日午前2時に公開が終了する予定である。その後、3日後の日本時間6月26日午前2時からサマーセールが開始され、現地時間7月9日まで開催される。

■注目作『Among Us Story: On Guard』の体験版が公開

今回のNext Festで最も期待されているリリースの一つが、Innerslothが手掛けるシングルプレイヤー向けアドベンチャーゲーム『Among Us Story: On Guard』だ。本作は『Among Us』の世界観をベースにした初のフルシングルプレイヤーゲームであり、オリジナル版が2018年6月15日にリリースされてからちょうど8周年を迎える日に公開された。Innerslothは、この体験版をファンコミュニティへの「誕生日プレゼント」として明示的に発表している。

プレイヤーは、宇宙船内での殺人事件発生後、自らの無実を証明しインポスターを特定しなければならないクルーメイトの訓練シミュレーションに参加するセキュリティオフィサー「Guard（ガード）」の役割を担う。この設定は『Among Us』のソーシャルディダクション（社会的推理）のコンセプトを、3つの異なるエンディングを持つ完全なシングルプレイヤー向けの調査フォーマットへと拡張するものだ。現時点で正式な発売日は発表されていないが、InnerslothはPC、Nintendo Switch、およびNintendo Switch 2（仮称）でのリリース計画を確認している。

『Among Us Story: On Guard』は2026年6月5日の「Summer Game Fest」で初公開され、Paramount+で配信中（※国内配信状況は要確認）のアニメシリーズの発表と並んで大きな注目を集めた。日本時間6月23日午前2時まで無料でプレイ可能なこの体験版は、発売日未定の本作を実際にプレイできる初めての機会であり、同シリーズに注目するユーザーにとって今週のテスト期間は特に貴重なものとなる。

■『Splitgate』開発元による『Titanfall』風シューター

『EMPULSE』 1047 Gamesが開発する、素早い動きを重視した6対6のシューター『EMPULSE』の体験版も公開中だ。1047 Gamesは『Splitgate』を開発し、その続編『Splitgate 2』の開発を試みたものの後に断念した経緯を持つスタジオである。本作はNext Festが終了した2日後の現地時間6月24日にSteamでの早期アクセス配信を開始する予定で、体験版はフェス期間中、無料でプレイできる。

本作は『Titanfall 2』のモビリティシステムやメック（巨大人型ロボット）システムから大きな影響を受けているとみられる。壁走り、グラップリングフック、ホロジャンプ、マップ表面の特性を変化させる「P.A.I.N.T.ボム」などの移動用ツールが特徴だ。また、メックはプレイヤーの初期装備ではなく、マップ内の中立オブジェクトとして機能する。ラウンド中盤にマップ中央に2体のメックが出現し、先に到達したチームが機関銃（チェーンガン）を装備した強力な兵器を確保でき、試合の展開を有利に進められる。1047 Gamesはこのダイナミクスを、ゲーム『Halo』でロケットランチャーを奪い合う構造に例えている。

ゲームシステムに加えて、そのビジネスモデルも注目されている。『EMPULSE』は19.99ドル（約3,200円、1ドル=160円換算、リリース週は割引価格の15ドル（約2,400円））で発売される予定だが、開発スタジオは早期アクセス開始時点ではゲーム内ストアやバトルパス、有料スキン、およびゲーム内課金（マイクロトランザクション）を一切導入しないことを確約している。すべてのコスメティック（スキン等）はゲーム内進行によってアンロックされる仕組みだ。

1047 Gamesはこの決定について、『Splitgate 2』の課金方針に対するコミュニティの反発に直接応えたものであり、開発体制の構造的な判断でもあると説明している。四半期ごとの売上目標に縛られないロードマップを描くことで、プレイヤーが本当に求めるコンテンツの開発を優先できるという。なお、『EMPULSE』は現地時間6月24日にPlayStation 5およびXbox Series X/Sでもリリースされる予定だが、Next Fest期間中に無料体験版が配信されるのはSteam版のみとなっている。

■その他の注目体験版

これら2つの注目作のほかにも、今シーズンの発表会で公開された複数のタイトルが今週初めてプレイ可能となっている。ディストピアな世界観と独特のビジュアルを持つステルスアクション『Junkyard Stories: Rebirth』、レール移動のフレームワークに「弾幕天国（bullet-heaven）」系アクションのメカニズムを組み合わせた『Endless Rails』、マルチプレイヤーのスポーツ戦闘ハイブリッドゲーム『Field of Heroes』などがある。いずれも日本時間2026年6月23日午前2時まで無料でプレイ可能だ。

■5000本もの体験版から「表示されるゲーム」が決まるアルゴリズムの仕組み

Next Festを効率的に楽しむには、Valveのプラットフォームがどのように体験版を表示しているかのメカニズムを理解することが重要だ。約5,000本のタイトルすべてが均等に露出されるわけではないためである。

フェス開始から最初の48時間は、すべての参加タイトルに対してランダムな表示が行われ、事前のウィッシュリスト登録数にかかわらず、すべてのゲームに一定の露出機会を提供する。しかし、3日目からは機械学習アルゴリズムが適用される。トップページのカルーセル（スライド表示）は、各ユーザーのプレイ履歴、ウィッシュリストへの登録状況、フェス期間中のインタラクションに基づいてパーソナライズされる。序盤にダウンロード数やプレイ時間を多く獲得したゲームはさらに露出が増え、そうでないゲームは徐々に優先順位が下げられる。

ゲームマーケティング研究者のクリス・ズコウスキ氏（Chris Zukowski）の調査や、GameDiscover.coが実施した2026年2月版の事後分析によれば、Next Festは新規開拓のエンジンというよりも、すでに注目されているゲームの「勢いを増幅するアンプ」として機能しているのが実態だという。

同分析によると、2026年2月のイベント開始時点でウィッシュリストの登録数が2,000件未満だったスタジオは、アルゴリズムによる露出増加の恩恵をほとんど受けられなかった。一方で、すでに一定のファンを獲得していたスタジオは大幅な増加を記録している。イベント全体の規模拡大に伴い、1スタジオあたりの獲得効果は低下傾向にあり、2026年2月の参加者のうち上位5％がイベント中に獲得した新規Steamフォロワー数は平均約350人で、前年の約520人から減少している。

ユーザーにとっては、このアルゴリズムにより、すでに興味を持っているジャンルやタイトルがより多く表示されることを意味する。Next Fest開幕前の数週間に開催された「Summer Game Fest」や「Xbox Games Showcase」、任天堂の「Nintendo Direct」で注目を集めたタイトルは、パーソナライズされたカルーセルで早い段階に表示されやすい。今月トレーラーを見て気になった体験版があるなら、今週がその実際の出来栄えを確かめる唯一の機会となる。それぞれのゲームがNext Festに参加できるのは原則1回のみであるため、今週を逃すと体験版がプレイできなくなる可能性がある。

■6月26日からのサマーセールに向けた「ウィッシュリスト」の整理に活用を

Next Festの最も効果的な活用方法は、全く知らないゲームを探すことではなく、すでに目をつけていたゲームを選別することである。アルゴリズムの仕様上、全く無名のタイトルをプレイヤーが見つけることは難しい。このイベントは、「現時点で無料試用を行い、10日後に割引価格で購入する」という購買プロセスを生み出している。体験版で好印象を得たタイトルはウィッシュリストに追加され、サマーセール開始時に購入される。期待外れだった場合は、購入前にウィッシュリストから除外して無駄な出費を避けることができる。

Steamサマーセールは日本時間6月26日午前2時（現地時間6月25日午後1時）に開始され、現地時間7月9日まで開催される。これはValveのプラットフォームにおいて年間で最も大きな割引が行われるセール期間だ。Next Festが終了する日本時間6月23日午前2時からサマーセールが開始されるまでの3日間の空白期間は、体験版で吟味したウィッシュリストを、当てずっぽうではない確実な購入プランへと精査するのに十分な時間となる。

■注目ポイントQ&A

●Steam Next Festの体験版は無料でプレイできますか？

はい。Steam Next Fest期間中に提供されるすべての体験版は、Steamアカウントをお持ちのユーザーであれば誰でも無料でダウンロードしてプレイできます。手数料やサブスクリプション、ゲームの購入は必要ありません。体験版の公開期間は日本時間2026年6月23日午前2時までで、イベント終了後は多くの体験版がSteam上から削除されます。

●イベント終了後、体験版はプレイできなくなりますか？

その多くはプレイできなくなります。開発者の選択でイベント終了後も体験版の公開を継続することは可能ですが、大半の体験版は日本時間6月23日午前2時のイベント終了と同時に配信が停止されます。後回しにせず、イベント期間中の早い段階でダウンロードしてプレイすることをお勧めします。期間はちょうど7日間で、延長はありません。

●2026年6月のNext Festで注目の体験版は何ですか？

今回最も期待されている2作は、宇宙人狼ゲームのスピンオフで初のシングルプレイヤー向けアドベンチャーゲームとなる『Among Us Story: On Guard』（Innersloth開発）と、ハイスピードな移動が特徴の6対6シューター『EMPULSE』（1047 Games開発、6月24日早期アクセス開始予定）です。いずれも日本時間6月23日午前2時まで無料でプレイできます。また、今月の各種ゲーム発表会で公開されたばかりのタイトルも、今回が最初で最後のNext Fest登場となるため、優先してチェックすることをお勧めします。

●ゲームによってNext Festでの露出効果に差が出るのはなぜですか？

Steamのアルゴリズムが原因です。イベント開始後の48時間はすべてのゲームが均等に表示されますが、3日目からは機械学習によるパーソナライズ表示に切り替わります。序盤にダウンロード数やプレイ時間を多く獲得したタイトルほど、露出がさらに強化される仕組みです。

クリス・ズコウスキ氏やGameDiscover.coの調査によると、イベント開始時点でウィッシュリスト数が2,000件を超えるような、すでに知名度のあるタイトルが恩恵の大半を占める傾向にあります。そのため、知名度の低い新作スタジオが露出を増やすのは難しく、Next Festは「無名のゲームを発見する場」というよりも、「すでに注目されているゲームの勢いを増幅する場」として機能しているのが現状です。

元記事: Steam Next Fest June 2026 Opens Today: Nearly 5,000 Free Demos Are Now Live