*16:22JST 日経平均は小幅続伸、一時7万円突破

前日15日の米国株式市場は続伸。イラン和平の暫定合意を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領は19日の署名と同時にホルムズ海峡が完全に再開されると発言、原油価格が下落しインフレ懸念も後退、相場は続伸した。終日堅調に推移し、ダウは過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は4日ぶり反落して取引を開始した。前日の米株高や原油安は支援材料となったものの、前日に急騰した反動から利益確定売りが先行した。先週末12日と昨日の2営業日で日経平均が5100円上昇していることから、短期的な過熱感が意識されて株価の重しとなった。ただ、朝方にはプラス圏に浮上する場面も見られ、後場始めには取引時間中には初の7万円台をつける場面もあった。日銀は4会合ぶりの利上げを発表、31年ぶりに政策金利は1%に到達した。想定通りの発表を受けて、目先の主要イベントを通過した安心感から買いが強まった。

大引けの日経平均は前営業日比87.00円高の69,404.50円となった。東証プライム市場の売買高は22億8,101万株、売買代金は11兆9,079億円だった。業種別では、非鉄金属、その他金融業、空運業などが上昇した一方で、鉱業、卸売業、建設業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は28.7％、対して値下がり銘柄は68.9％となっている。

個別では、アドバンテ＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、村田製＜6981＞、住友電＜5802＞、ファーストリテ＜9983＞、太陽誘電＜6976＞、中外薬＜4519＞、ＨＯＹＡ＜7741＞、三井金属＜5706＞、古河電＜5801＞、ミネベア＜6479＞、ファナック＜6954＞、ダイキン＜6367＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、ＴＤＫ＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、信越化<4063>、ソニーＧ<6758>、三菱商<8058>、良品計画<7453>、伊藤忠<8001>、トヨタ<7203>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、三井物<8031>、トレンド<4704>などの銘柄が下落。《FA》