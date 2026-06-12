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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:53JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか機械、鉄鋼、化学工業、金属製品なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか鉱業、陸運業、食料品、海運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,909.48 ／ 6.26
2. 機械 ／ 4,848.37 ／ 3.33
3. 鉄鋼 ／ 721.39 ／ 2.91
4. 化学工業 ／ 3,148.53 ／ 2.49
5. 金属製品 ／ 2,022.39 ／ 2.15
6. 繊維業 ／ 928.46 ／ 2.05
7. ガラス・土石製品 ／ 2,575.77 ／ 1.96
8. 銀行業 ／ 672.61 ／ 1.94
9. 電気機器 ／ 8,416.28 ／ 1.87
10. ゴム製品 ／ 5,488.17 ／ 1.82
11. 卸売業 ／ 5,610.73 ／ 1.48
12. 空運業 ／ 222.07 ／ 1.40
13. 証券業 ／ 855.37 ／ 1.16
14. 不動産業 ／ 2,539.39 ／ 1.15
15. 輸送用機器 ／ 4,468.8 ／ 0.95
16. パルプ・紙 ／ 625.39 ／ 0.94
17. 精密機器 ／ 14,125.05 ／ 0.90
18. その他金融業 ／ 1,521.44 ／ 0.89
19. 小売業 ／ 2,293.06 ／ 0.85
20. 建設業 ／ 2,613.12 ／ 0.80
21. 医薬品 ／ 3,695.26 ／ 0.42
22. 石油・石炭製品 ／ 2,663.72 ／ 0.42
23. 水産・農林業 ／ 736.77 ／ 0.34
24. 電力・ガス業 ／ 667.45 ／ 0.31
25. その他製品 ／ 5,553.28 ／ 0.20
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,622.31 ／ 0.00
27. 保険業 ／ 3,753.13 ／ -0.05
28. 情報・通信業 ／ 7,859.14 ／ -0.19
29. 海運業 ／ 2,090.14 ／ -0.26
30. 食料品 ／ 2,705.68 ／ -0.84
31. 陸運業 ／ 2,161.25 ／ -0.91
32. 鉱業 ／ 1,034.39 ／ -0.99
33. サービス業 ／ 3,443.42 ／ -1.38《CS》
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