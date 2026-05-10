3月の外食市場規模は3カ月ぶりに前年上回る、軽食業態が好調

ホットペッパーグルメ外食総研が3月の外食市場規模を発表。週末の日数が少なかったものの、天候が安定したことで、軽食業態を中心に外食市場が回復したことが分かった。

【前月は】2月の外食市場規模は2カ月連続で前年下回る、関西圏と東海圏が大幅減

■外食市場は3カ月ぶりに前年上回る

8日、ホットペッパーグルメ外食総研が3月の外食市場調査を発表した。首都圏、関西圏、東海圏の外食市場規模は前年同月比0.9%増となり、3カ月ぶりに前年同月を上回った。ただし新型コロナ前の2019年比は86.9%で、2月の90.0%から3.1ポイント減となり、1月から2カ月連続で減少した。

個別の指数では、外食実施率は同1.6ポイント増の69.6%、外食頻度は同0.17回減の3.81回、外食単価は同92円増の3,053円だった。

圏域別の市場規模は、首都圏が同21億円増の1,971億円、関西圏が同20億円減の828億円、東海圏が同26億円増の389億円だった。

前年よりも金・土曜日が1日少なかったものの、関西圏や東海圏で雨が少ない安定した天候だったこともあり、軽食主体が好調で市場に効果を与えたという。

■外食実施率は男女とも全ての年代で前年上回る

外食実施率は男女とも全ての年齢層で前年同月を上回った。特にプラス幅が大きかったのは、30代男性が72.4%（前年同月比:2.1ポイント増、以下同じ）、50代男性が69.7%（2.8ポイント増）、50代女性が64.2%（2.2ポイント増）、60代女性が62.0%（3.4ポイント増）。

外食単価は性別や年齢層で明暗が分かれた。プラス幅が大きめだったのは20代男性が2,842円（325円増）、40代女性が3,113円（275円増）など。反対にマイナス幅が大きめだったのは20代女性が2,740円（264円減）、60代男性が3,517円（115円減）など。

■16業態中7業態で前年上回る

業態別市場規模は16業態中7業態で前年同月を上回った。ただし、2月と同様に増減幅は小さく、全ての業態で前年同月比の増減幅が20億円未満に留まっている。

プラス幅が大きかった業態は、焼肉・ステーキ・ハンバーグ等の専業店（3月の市場規模:360億円、前年同月比:17億円増、以下同じ）、ファミリーレストラン・回転すし等（263億円、17億円増）。反対にマイナス幅が大きかった業態は、お好み焼き・鉄板焼き等の専業店（53億円、19億円減）、すき焼き・しゃぶしゃぶ・鍋・おでん等の専業店（65億円、10億円減）、バー・バル・ワインバー・ビアホール・パブ（74億円、15億円減）。

また居酒屋（656億円）、牛丼、カレー等、一品もの専売業態（38億円）の2業態が前年並みだった。（記事：県田勢・記事一覧を見る）