*15:44JST 株式会社VRAIN Solution：2026年2月期通期 決算説明会文字起こし（4）

VRAIN Solution＜135A＞

先日発表された「JPXスタートアップ急成長100指数」に当社が選定されました。過去4年間の経常利益のCAGR（平均成長率）が＋184%であり、同指数の中でナンバー1の成長率を記録しました。成長性が著しい企業の中で、稼ぐ力においてナンバー1の実績を出していることは当社の大きな強みです。

2026年2月期の展示会出展情報をご説明します。

国内で11回、海外でも展示会に出展し、多くのお客様のリードを獲得しています。人手不足という顧客課題を背景に、テレビ番組の取材を受けたことも大きな広告効果となりました。

2026年2月期のメディア掲載実績をご説明します。

IR、技術、営業、新卒採用など幅広い領域で約12件のメディア掲載を実現しました。

IRに注力した結果であると評価しております。

2026年2月期の導入事例をご説明します。

製造業は非常に機密性が高く工場の中の情報は企業の競争力に直結するため、導入事例の開示が難しい中、お客様とコンタクトを取り、サントリープロダクツ様の国内全工場へのAI実装プロジェクト（受注金額約2.5億円）を開示することができました。競合他社が多くいる中で最終的に当社が選定された実績としても大きいと評価しております。

導入企業へのインタビュー形式での事例紹介も進めています。

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