*08:57JST 4/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（59716.18、+575.95）

・ナスダック総合指数は上昇（24836.60、+398.10）

・SOX指数は上昇（10513.66、+435.09）

・シカゴ日経225先物は上昇（60045、+325）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49230.71、-79.61）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（94.40、-1.45）

・為替相場は円高・ドル安（159.50-60）

・2月景気先行CI指数

・2月景気一致指数

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

・参議院予算委員会に高市首相が出席し集中審議

・3月中国工業利益

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・4月ブラジルFGV建設コスト

・ブラジル週次景気動向調査

・3月ブラジルローン残高

・3月ブラジル個人ローン・デフォルト率

・ブラジル貿易収支(先週)《YY》