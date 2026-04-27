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4/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:57JST 4/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（59716.18、+575.95）
・ナスダック総合指数は上昇（24836.60、+398.10）
・SOX指数は上昇（10513.66、+435.09）
・シカゴ日経225先物は上昇（60045、+325）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49230.71、-79.61）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（94.40、-1.45）
・為替相場は円高・ドル安（159.50-60）
・2月景気先行CI指数
・2月景気一致指数
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
・参議院予算委員会に高市首相が出席し集中審議
・3月中国工業利益
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・4月ブラジルFGV建設コスト
・ブラジル週次景気動向調査
・3月ブラジルローン残高
・3月ブラジル個人ローン・デフォルト率
・ブラジル貿易収支(先週)《YY》
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