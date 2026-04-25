米プライベートクレジットに警戒感　資金流出と流動性リスクが浮上

米国で急拡大してきたプライベートクレジット市場において、資金流出や出金制限の動きが相次ぎ、投資家の警戒感が高まりつつある。実際、大手運用会社のファンドでは投資家の解約請求が増加し、出金制限を設けるケースも確認されているほか、複数のファンドで資金流出が発生している。

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加えて、2025年の米国プライベートクレジットのデフォルト率は9.2%と過去最高水準に達しており、信用環境の悪化も顕在化している。

市場規模は約1.8兆ドル規模に拡大する一方で、投資家の資金引き上げや貸し倒れリスクの増加といったストレスの兆候が広がっており、銀行に代わる資金供給源として注目されてきた同市場において、流動性の低さという構造的リスクが改めて意識され始めている。

■急拡大した市場に変調の兆し

プライベートクレジットは、銀行規制の強化を背景に、企業向け融資がファンドへとシフトする中で急成長してきた。市場規模は数兆ドル規模に達し、年金や保険会社など長期資金の受け皿として存在感を高めている。

しかし足元では、一部ファンドで投資家による資金引き出しが増加し、出金制限を設ける動きも報じられている。これまで安定資産と見なされてきた分野において、流動性への懸念が顕在化しつつある。

■流動性ミスマッチが最大のリスク

問題の本質は、資金の流動性と投資対象の性質のギャップにある。プライベートクレジットの多くは非公開企業への貸付であり、市場で即時に売却することが難しい。一方で、投資家は市場環境の悪化時に資金を引き上げようとする。

この構造は、資金流出局面で価格調整を急激に進める要因となり得る。特に金利の高止まりや景気減速懸念が強まる中では、信用リスクの再評価が進みやすい。

■当局もリスクを注視

米連邦準備制度理事会（FRB）は、銀行のプライベートクレジット関連エクスポージャーについて、調査を進めているとされる。銀行が直接融資を行わない一方で、ファンドへの融資や投資を通じて間接的に関与しているケースも多く、金融システムへの波及が懸念されている。

現時点でシステミックリスクに直結する状況ではないものの、信用市場のストレスを測る重要な指標として注目されている。

■資金流出は限定的、構造的成長は維持

一方で、市場全体としては依然として資金流入も続いており、長期投資家の需要は底堅い。銀行規制の影響により、企業側の資金需要は引き続き存在しており、プライベートクレジットの役割自体が急速に縮小する可能性は低い。

つまり現在の動きは、構造的な崩壊ではなく、市場の成長過程における調整局面と捉える見方が一般的だ。

■「見えにくいリスク」が顕在化する局面

プライベートクレジットは、その性質上、価格変動や信用リスクが市場に即時反映されにくい。これまで安定的に見えていたリターンの裏側で、リスクが蓄積されていた可能性も指摘されている。

今後、金利環境や景気動向によっては、延滞やデフォルトの増加が顕在化する可能性もあり、投資家はリスクの再評価を迫られる局面にある。

■今後の焦点は信用環境の変化

今後の焦点は、信用環境がどの程度引き締まるかにある。金利が高止まりすれば借り手の負担は増し、返済能力への懸念が強まる。一方で、景気減速が進めば投資家のリスク回避姿勢が一段と強まり、資金流出が加速する可能性もある。

プライベートクレジット市場は、これまでの拡大局面から、真の耐久性が試される段階に入りつつある。（記事：Osaka Okay・記事一覧を見る）