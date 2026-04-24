ホンダ、6月に「シビックe:HEV RS」を追加へ　先行予約受付を開始

ホンダは23日、シビックの新グレード「e:HEV RS」を6月に追加すると発表した。これに先駆けて、詳細情報をホームページで先行公開するとともに、全国のHonda Carsで先行予約の受付も始めている。

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シビックe:HEV RSは、ホンダ独自開発のハイブリッドシステム「SPORTS e:HEV」と新制御技術「Honda S+ Shift」を組み合わせたモデル。これにより、モーターで駆動するモデルでありながら、ダイレクトな駆動レスポンスを楽しめる。さらにシフトフィールも鋭くなっているため、スポーティな走りを味わえる一台だ。

また制御システムやエンジンサウンドには、独自のチューニングを実施。こうした工夫によって、走りの一体感が強調され、ドライバーの高揚感をより掻き立てる。さらにRSサスペンションをセッティングしているため、ダイレクトかつ軽快なハンドリングや、挙動の一体感を味わえる仕組みだ。

e:HEV RSは、エクステリアとインテリアにおいてもオリジナリティのあるデザインに仕上がった。

エクステリアでは、RS専用エンブレムを採用しているほか、マットペルリナブラックの18インチアルミホイールでスポーティな雰囲気を演出している。ボディカラーはプレミアムクリスタルレッド・メタリック、クリスタルブラック・パールなど5色が用意された。

インテリアでもレッドのピンストライプ加飾がアクセントになっているほか、12スピーカータイプのBOSEプレミアムサウンドシステムを搭載。運転席と助手席には、スライドおよびリクライニング機能のあるパワーシートを採用。運転席は前・後部の高さもスイッチ操作で調節できる8ウェイ式となっている。

シビックe:HEV RSの専用サイトでは、レーシングドライバー佐藤琢磨氏の試乗シーンをはじめ、複数の動画コンテンツを公開中だ。