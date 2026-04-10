AIインフラ関連銘柄とは? MSの巨額投資で注目の企業3選

米マイクロソフトが2026年から2029年にかけて日本で100億ドル、約1.6兆円を投資すると発表し、日本のAIインフラ関連銘柄に改めて注目が集まっている。

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今回の発表では、日本国内でデータを保持しながらAI計算基盤を利用できる環境整備に加え、人材育成の強化も打ち出された。関連する企業の裾野は広く、AIインフラ相場の広がりを探るうえで見逃せない材料となっている。

AIインフラとは、生成AIや大規模言語モデルを動かすために必要な計算基盤やクラウド、データセンター、通信環境などを指す。

今回マイクロソフトが示したのは、日本国内にデータを保持したままAIを使いやすくする環境整備だ。同社のクラウドサービス「Azure（アジュール）」を通じて、高性能半導体「GPU」を使うAI向け計算資源の利用を広げる方針を打ち出した。

この記事では、今回の発表とのつながりが比較的明確な3銘柄として、ソフトバンク、富士通、日立をみていく。

■ソフトバンク

今回の材料に最も近い企業の一つが、ソフトバンクだ。マイクロソフトは、さくらインターネットおよびソフトバンクと連携し、日本国内でAI計算能力の選択肢を広げる方針を示した。個人投資家にも知名度が高く、AIインフラ関連銘柄として分かりやすい存在だ。今回の巨額投資をきっかけに、まず押さえておきたい企業といえそうだ。

■富士通

富士通は、AIインフラそのものを構築する企業というより、企業向けにAIを実装していく側として注目したい。マイクロソフトは、日本で100万人のAI人材育成を進めるにあたり、富士通を連携先の一社に挙げている。大企業向けIT基盤やDX支援で存在感が大きく、AI活用が広がる局面で恩恵を受ける可能性がある。

■日立

日立も、マイクロソフトのAI人材育成の連携先に含まれる。産業や社会インフラとデジタルをまたぐ企業だけに、AIの理論よりも実装局面で存在感を発揮しやすい。今回のテーマは、単なるAIブームではなく、国内で安全にAIを使う基盤整備にある。その意味で、社会基盤に強い日立もAIインフラ関連企業として押さえておきたい。

AI関連の個別銘柄は値動きが大きくなりやすい。そのため、個別企業への投資に加えて、AIやテクノロジー分野を広く組み入れる投資信託を通じてテーマに乗るという考え方もある。

ただ今回の材料は、日本国内のAIインフラ整備という個別性が強く、短期的には関連銘柄に資金が向かいやすい点には注意したい。

今回のマイクロソフトの対日投資は、短期的には関連株物色を呼びやすい材料だ。一方で、日本では企業や官公庁によるAI導入の広がりが見込まれており、AIインフラ、実装、人材育成を担う企業群には中長期でも追い風となる余地がある。

AIインフラ関連の銘柄や企業を考えるうえで、今回の動きは一時的な話題にとどまらない可能性がありそうだ。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）