ホリイフードサービス、鮨桝食品を完全子会社化、西日本展開強化で業容拡大へ

■大阪発の「スシマス」運営企業を傘下に、東西ネットワークを構築

ホリイフードサービス<3077>(東証スタンダード)は4月3日、鮨桝食品の発行済株式の全てを取得し、子会社化することを決議したと発表した。株式譲渡は2026年6月1日を予定し、取得価額は3億8000万円、取得株式数は12万6656株で、取得後の所有割合は100%となる。

鮨桝食品は1970年創業、大阪府八尾市に本社を置き、「スシマス」ブランドで近畿圏を中心に持ち帰り寿司店および弁当事業を展開する。2025年8月期の売上高は8億7423万6000円、営業利益1252万3000円、当期純利益3721万円を計上している。

今回の株式取得により、同社の東日本中心の既存基盤に加え、西日本に強みを持つ同社がグループに加わることで、対応エリアの拡大と多様な食の需要への対応力向上を図る。総合飲食企業としての業容拡大を見込む一方、2026年11月期の連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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