*17:44JST 3日の中国本土市場概況：上海総合指数は続落

3日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比39.19ポイント（1.00％）安の3880.10ポイントと続落。中東紛争の長期化が引き続き警戒されたようだ。4月6日の中国本土市場は休場となるため、まとまった規模の買いは観測されなかったようだ。

業種別では、農林水産株がさえない。新疆賽里木現代農業（600540/SH）が6.6％安、新疆塔里木農業総合開発（600359/SH）が6.1％安、甘粛敦煌種子集団（600354/SH）が5.6％安。建築・建材株も弱含み。華設設計集団（603018/SH）が1.4％安、上海建工集団（600170/SH）が1.5％安など。環境保全株もさえない。福竜馬集団（603686/SH）が2.2％安、天津創業環保集団（600874/SH）が2.5％安、国電投遠達環保（600292/SH）が4.3％安。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.25ポイント（0.47％）安の263.65ポイント、深センB株指数が4.60ポイント（0.38％）安の1199.94ポイントで3日の取引を終了した。《AK》