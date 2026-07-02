AI相場、主役は米国大型テックから海外半導体へ　上半期はSKハイニックスが約300%上昇

2026年上半期、新興国の半導体メーカーや欧州の半導体関連企業が多くの米国大型ハイテク株を上回るパフォーマンスを記録した。Photo by Nicholas Cappello on Unsplash [写真拡大]

2026年上半期、AIへの投資対象が拡大する中、新興国の半導体メーカーや欧州の半導体関連企業が多くの米国大型ハイテク株を上回るパフォーマンスを記録した。

2026年上半期、テクノロジー株は引き続き市場をけん引したが、最大の上昇率を記録したのは米国外の企業だった。

上半期を通じて人工知能（AI）がテクノロジー投資の最大の牽引役であり続けたものの、市場の主役は過去2年間のウォール街の上昇相場を支えてきた米国の大型ハイテク株から広がりを見せた。投資家は代わりにアジアや欧州の半導体メーカーおよびハードウェアサプライヤーに資金を振り向けた。

CNBCが報じたところによると、最も高い上昇率を記録したのはMSCI新興国情報技術指数で、上半期に90%超上昇した。MSCIヨーロッパ情報技術指数が44.8%上昇したのに対し、MSCIアメリカ情報技術指数の上昇率は19.4%にとどまった。

この傾向は地域別指数にも広がった。欧州のSTOXX600テクノロジー指数は1月から6月にかけて23.4%上昇し、19.4%上昇したS&P500情報技術指数を上回った。

ウォール街の主要指数も上半期を堅調な上昇で終えたが、複数の海外市場に出遅れた。ナスダック100は19.9%上昇、ナスダック総合指数は12.79%上昇、S&P500種株価指数は9.55%上昇、ダウ工業株30種平均は8.85%上昇した。

米国外では、いくつかの株式市場がはるかに高いリターンを達成した。MSCIエマージング・マーケット指数が24%上昇し、韓国の韓国総合株価指数（KOSPI）は101.1%急騰、日本の日経平均株価は上半期に約39%上昇した。

欧州市場も総じて上昇したが、地域内でパフォーマンスにばらつきがあった。スペインのIBEX35が12.5%上昇、イタリアのFTSE MIBが14.7%上昇、ポルトガルのPSIが10.5%上昇、広域のSTOXX600指数は8%超上昇した。

この変化は半導体業界で特に顕著だった。CNBCが報じたところによると、台湾積体電路製造（TSMC）は上半期に55.5%上昇、韓国のSKハイニックスは約300%上昇した。オランダの半導体製造装置メーカーであるASMLとASMインターナショナルはそれぞれ86.8%、93.3%上昇し、BEセミコンダクターは2倍超に値上がりした。

エヌビディアも上昇を続け、上半期に7.3%上昇した。一方、他の主要な米国ハイテク企業の多くは、投資家が半導体メーカーやAIインフラ関連企業に資金をシフトする中で、乱高下を経験した。

ロイター通信が報じたところによると、こうした広範な動きは、ソフトウェアやクラウドコンピューティングの大手企業だけに集中するのではなく、AIに必要なハードウェアを供給する企業への投資家の信頼が高まっていることを反映している。半導体メーカーは先端プロセッサー、メモリーチップ、半導体製造装置への継続的な需要の恩恵を受けた。

バロンズが報じたところによると、上半期の株高はまた、国際市場の重要性の高まりを浮き彫りにした。サプライチェーンの混乱やAI技術をめぐる競争の激化を受け、アジアや欧州の各国政府が国内半導体製造への支援を拡大する中、投資家はシリコンバレーの外へと目を向けるようになっている。

ロイター通信によると、米国のテクノロジー企業は時価総額で依然として世界最大級の企業群にあるものの、2026年上半期の株式市場では海外の競合企業が最大の上昇率の多くを占めた。この物色の広がりは、次世代AIシステムを動かすチップや製造装置の生産に関わる企業を投資家が評価したことで、AIに関連する銘柄への投資が広がったことを反映している。