*12:39JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株安横目に半導体関連が軟調

2日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は反落、米株安横目に半導体関連が軟調

・ドル・円は底堅い、ドル売り後退

・値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位が東京エレクトロン＜8035＞

■日経平均は反落、米株安横目に半導体関連が軟調

日経平均は反落。883.21円安の69591.75円（出来高概算11億8852万株）で前場の取引を終えている。

7月1日の米国株式市場は反落。ダウ平均は13.96ドル安の52305.24ドル、ナスダックは173.69ポイント安の26040.03で取引を終了した。予想を下回る弱い経済指標を嫌気し、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォ―シュ新議長がインフレ鈍化を示唆すると、下げ止まった。しかし、ハイテクが重しとなったほか、雇用統計の発表を控えた手仕舞い売りに押され、終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、2日の日経平均は435.07円安の70039.89円と反落して取引を開始した。主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が6.27％下落となるなか、東京市場でも半導体関連株を中心に売りが先行した。雇用統計を控えた手仕舞い売りも重荷となり、寄り付き後は東エレク＜8035＞やアドバンテ＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞など値がさハイテク株が指数を押し下げた。ただ、売り一巡後は下げ幅を縮小する動きも見せた。一方、出遅れていたバリュー株には物色が向かってTOPIXはプラス圏で推移、業種間で濃淡が出る形となった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、大塚HD＜4578＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ソニーG＜6758＞、東京海上＜8766＞、トヨタ自＜7203＞、中外薬＜4519＞、ベイカレント＜6532＞、豊田通商＜8015＞、三井物＜8031＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ、東エレク、キオクシアHD、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、ファナック<6954>、信越化<4063>、スクリーンHD<7735>、TDK<6762>、三井金属<5706>、住友電<5802>などの銘柄が下落。

業種別では、空運業、輸送用機器、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが下落した。

後場の日経平均株価は、上値の重い展開が続く見通し。FRB新議長によるインフレ鈍化示唆は金利面で一定の支えとなるが、米雇用統計を控えて積極的な買いは入りにくい。前場は電気機器や非鉄金属への売りが指数を押し下げる一方、内需株や金融株、自動車株には資金が向かった。東証プライム市場の値上がり銘柄数は85％程度となっており、後場も引き続き出遅れていたバリュー株中心に物色が向かいそうだ。中東情勢の改善期待は残るものの、原油価格や米株先物、為替を確認しながら、70000円回復を試せるかが焦点となろう。

■ドル・円は底堅い、ドル売り後退

2日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、162円48銭から162円59銭のレンジ内でもみ合った。ウォーシュ連邦準備制度理事会（FRB)議長は前日の欧州中銀(ECB)主催イベントで発言。それを受け今後の利上げ観測は弱まり、米金利をにらみドル売りは後退。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は162円48銭から162円59銭、ユ-ロ・円は184円90銭から185円08銭、ユ-ロ・ドルは1.1375ドルから1.1388ドル。



■後場のチェック銘柄

・クオンタムソリューションズ<2338>、アスカネット<2438>の、2銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位が東京エレクトロン＜8035＞



■経済指標・要人発言

【経済指標】

・特になし

【要人発言】

・特になし



＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《CS》