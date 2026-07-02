*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の半導体やAI関連株の底堅さを見極め～

2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■売り一巡後の半導体やAI関連株の底堅さを見極め

■酉島製、27/3上方修正 営業利益 57億円←52億円

■コマツ＜6301＞印で油圧ショベル開発、7トン級、現調率7割

■売り一巡後の半導体やAI関連株の底堅さを見極め



2日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、半導体やAI関連株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスになりそうだ。1日の米国市場はNYダウが13ドル安、ナスダックは173ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）のウォーシュ議長は「ECBフォーラム」の討論会で、インフレ期待やインフレリスクが低下したとの認識を示したことで、買われる場面もみられた。ただし、AI投資が過剰との思惑が浮上するなかで半導体やAI関連株が売られたことが重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比945円安の69695円。円相場は1ドル＝162円50銭台で推移。



シカゴ先物にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始直後に71090円まで買われる場面もみられたが、米国市場の取引開始後に下へのバイアスが強まり、終盤にかけて69530円まで売られた。米国ではメタ・プラットフォームズがクラウドビジネス参入検討と伝わったことが好感され急騰する一方で、AI投資が過剰との見方が強まり、半導体やAI関連株が売られた。



マイクロン・テクノロジーが10％を超える下落となったこともあり、引き続き、キオクシアHD＜285A＞や東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞などの動向が注目されることになりそうだ。これら指数インパクトの大きい値がさハイテク株が下へのバイアスを強めてくると、先物主導で仕掛け的な売りを誘う可能性はあるだろう。



前日の日経平均株価は一時71962円まで上げ幅を広げた後は、ボリンジャーバンドの+1σ（70708円）を挟んでの推移が目立っていた。本日は同バンドに上値を抑えられる可能性があるとみられ、25日線（68200円）水準が意識されそうである。そのため、売り一巡後の半導体やAI関連株の底堅さを見極めつつ、押し目を探る流れになりそうだ。また、前日の東証プライムの騰落銘柄は、値下がり数が過半数を占めていた。資金シフトには不確実性はあるものの値がさハイテク株が不安定ななかでTOPIX型に資金が向かう可能性はありそうだ。

■酉島製、27/3上方修正 営業利益 57億円←52億円

酉島製＜6363＞は2027年3月期業績予想の修正を発表。売上高は955億円から1039億円、営業利益を52億円から57億円に上方修正した。新日本造機を連結子会社として取り込むことにより、増加する見込み。新日本造機の下期業績のみが連結売上高、営業利益、経常利益に反映される。

■前場の注目材料

強気材料

・日経平均株価は上昇（70474.96、+412.64）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・コマツ＜6301＞印で油圧ショベル開発、7トン級、現調率7割

・ARCHION＜543A＞日野自動車、北米にEVトラック、自社ブランドで初

・大東建託＜1878＞産廃を焼却せず水素に、新興と技術実証

・トヨタ紡織＜3116＞豊田市にシート新工場、29年操業開始予定

・三菱電機＜6503＞福山製作所の新棟公開、遮断器など開発速度向上

・中部電力＜9502＞調査開始後データ上書き、浜岡原発不正、弁明目的か

・NEC＜6701＞SI中核子会社合併、AI活用の変革対応

・近鉄GHD＜9041＞個人向け銀行、三菱UFJ銀行と提携、BaaS活用

・安川電機＜6506＞欧州ロボ強化、スロベニア工場拡張を発表

・日立建機＜6305＞欧で衛星通信検証、遠隔地データ収集

・トヨタ自＜7203＞米ジョビーと合弁、空飛ぶクルマ量産に着手

・京セラ＜6971＞諫早工場、9月1日に開設、半導体部品を生産

・ソラコム＜147A＞KDDIと、IoT用SIM提供、遠隔で通信設定変更

・日清紡HD＜3105＞ファンドに成形品事業売却、無線通信・電子部品に注力

・サンデン＜6444＞欧車に大容量圧縮機、28年量産目指す

・ENEOSHD<5020>製油所に水素化処理植物油を供給、バイオ燃料普及

・虹技<5603>高周波誘導炉新設、CO2排出4割減、来年10月

・清水建設<1803>新手法で初期費用・維持費を低減、パネル冷蔵倉庫

・花王<4452>欧で事業拡大、乾燥性敏感肌向け化粧品



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 対外・対内証券投資(先週)

・08:50 マネタリーベース(6月) 前回-12.2％

＜海外＞

・特になし《YY》