Alphabetがダウ平均に採用、初日に4%超上昇　ダウは史上初の5万2000ドル突破

米Alphabet（GOOGL）は2026年6月29日（現地時間）、ベライゾン・コミュニケーションズに代わりダウ工業株30種平均（ダウ平均）の構成銘柄として取引を開始した。これに合わせるかのように、130年の歴史を持つ同指数は史上初めて5万2000ドルの節目を突破し、5万2120ドルで取引を終えた。Alphabet株は採用初日に4%超上昇し、記念すべき門出に華を添えている。

■「マグニフィセント・セブン」から5社目の採用

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが2026年6月23日に発表したこの銘柄入れ替えにより、Alphabetは、いわゆる「マグニフィセント・セブン（超大型テック7社）」の中で5番目にダウ平均の議席を獲得した企業となった。同指数にはすでにNvidia、Amazon、Apple、Microsoftが採用されている。

1896年に石炭、石油、鉄道を扱う工業企業12社でスタートしたダウ平均は、現在、その30の構成銘柄の中に世界で最も強力なAIおよびクラウド企業5社を擁するに至った。

一方、ベライゾンは22年間守り続けた席を失うことになった。これは、2015年のApple採用を皮切りに、Salesforce、Amazon、Nvidiaの追加と続いてきた、ダウ平均におけるレガシーな通信・産業銘柄の数十年にわたる後退の最新事例と言える。

■時価総額ではなく「株価」が支配するダウ平均の仕組み

ダウ平均は「株価加重平均」という、古くからの、しかし影響力の大きい設計を採用している。各構成銘柄の時価総額（企業の規模）ではなく、「1株あたりの株価」が、その銘柄が1日に指数をどれだけ動かすかを決定する。

具体的な仕組みとして、ダウ平均の値は構成30銘柄の株価の合計を「ダウ除数（Dow Divisor）」（現在は約0.162）で割って算出される。つまり、いずれか1銘柄の株価が1ドル変動するごとに、指数全体が約6.17ポイント動く計算になる。

移行直前の月曜日、Alphabetの株価は約350ドル（約5万6,700円）で引けた。これはベライゾンの移行前の株価約46ドル（約7,452円）の約7倍に相当する。実質的な影響として、Alphabetの株価が1%動いた場合、ベライゾンが1%動いた場合と比べて約7倍もダウ平均を大きく動かすことになる。これはGoogleの経済的価値を比喩的に表しているのではなく、単純な算術的帰結である。

Alphabetが2022年7月に1株を20株にする株式分割を行い、株価を約2,200ドルから約110ドルに引き下げる前は、算術的にダウ平均への採用は不可能だった。2,200ドルの株価のままでは、株価加重平均の計算においてその1社だけで指数を支配してしまい、他のすべての構成銘柄が統計的に無意味になってしまうからだ。株式分割によって指数との互換性が生まれ、今回の採用へとつながった。

■インデックス投資家への影響と、その限定的な規模

ダウ平均に連動するインデックスファンドやETFは、指数との乖離を防ぐため、月曜日にAlphabet株を機械的に購入する必要があった。この強制的な買い需要が、初日の株価上昇を後押ししたとみられる。しかし、この強制需要の規模は、一見するほど大きくはない。

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスによると、2024年12月31日時点でダウ平均をベンチマークとする資産は約1,150億ドル（約18兆6,300億円）である。これに対し、Alphabetが2006年から採用されているS&P 500をベンチマークとする資産は約20兆ドル（約3,240兆円）にのぼる。ダウ平均に連動する最大のETFである「SPDRダウ工業株平均ETF（DIA）」の資産残高は約450億ドル（約7兆2,900億円）だ。

この規模の非対称性は、Alphabetの長期的な株価への影響を理解する上で重要である。ダウ平均に採用されることの象徴的な重み（一流企業の証としてのステータス、ニュースでの露出、個人投資家への認知度向上など）は、Alphabet株への直接的な買い需要という機械的影響をはるかに上回る。AlphabetはすでにS&P 500やNasdaq 100に採用されているため、同社株を保有したいと考えるほぼすべての機関投資家はすでに保有している。ダウ平均への採用は、新たな資金流入の土台（キャピタル・フロア）を作るというよりは、新たな情報面での支持線（インフォメーション・フロア）を形成するものと言える。

■遅行指標としてのダウ平均が示すもの

市場観測筋にとって、Alphabetのダウ平均採用は、市場が何年も前に確立していた事実を追認したものに過ぎない。投資顧問会社RIA（Real Investment Advice）のチームは月曜日、ダウ平均の構成について「経済的な権力がどこにあるかを示す遅行指標であり続けてきた」と指摘した。iPhoneが経済を再定義してから大幅に遅れて2015年に採用されたAppleや、金融危機によって銀行のシステム的な重要性が証明された数年後の2013年に採用されたゴールドマン・サックスをその例に挙げている。

Alphabetのケースも同様のパターンをたどっている。Google検索が世界の情報インターフェースの覇権を握ったのは10年以上前であり、YouTubeが世界で2番目にアクセス数の多いウェブサイトになった一方で、ベライゾンのダウ平均におけるウェイトは、業績悪化ではなく株価の低迷を反映して、静かに0.5%まで縮小していた。

著名な批評家であるリック・エデルマン氏らは、ダウ平均の株価加重という設計と、わずか30銘柄という狭い構成が、S&P 500やラッセル3000と比較して、市場全体の健全性を測るバロメーターとして構造的に不正確であると長年主張してきた。ダウ平均の最も小さな構成銘柄の1ドルの価格変動は、最も大きな銘柄の1ドルの変動と同じ重みを持つ。この特徴は、何十年にもわたり市場アナリストから批判を浴び続けている。

ダウ平均がAIの優位性を追認したことが、このセクターの継続ではなく「ピーク」を暗示しているのではないかという、皮肉な見方をする逆張り派もいる。指数が経済の実態から遅れているとすれば、AIの重要性を認めたことは、そのテーマがすでに織り込み済みであることを意味するのだろうか。歴史的な答えは曖昧だ。Nvidiaは2024年11月にダウ平均に採用されたが、その後も指数は最高値を更新し続けている。

■採用初日は4%超上昇も、直近は厳しい局面

月曜日の上昇は、直近の厳しい状況を覆い隠している。Alphabetは6月最終週を前に、過去7週間のうち6週間がマイナス圏で推移しており、月間パフォーマンスとしては2022年2月以来最悪のペースとなっている。同社は、AI関連の設備投資に対するリターンのペースや、Google DeepMindの優秀な研究者がOpenAIやAnthropicなどのライバル企業へ流出していること、さらには計算資源の制約に直面している。報道によると、Googleは企業顧客によるGemini AIインフラへのアクセスを制限せざるを得なくなり、そのギャップを埋めるためにSpaceXを含むサードパーティプロバイダーを頼らざるを得なくなっているという。

しかし、月曜日の株価上昇は、まさにこのAIインフラを巡る思惑が燃料となった。Googleが需要過多を理由に、Meta PlatformsによるGemini AI計算インフラへのアクセスを制限しているとの報道が浮上した。アナリストらはこの制限を弱さの兆候ではなく、AlphabetのAIインフラが供給制約に直面していること、つまり実行力の失敗ではなく需要の強さを裏付けるものと解釈した。

2026年第1四半期におけるGoogle Cloudの売上高は、前年同期比63%増の200億ドル（約3兆2,400億円）に達し、同セグメントの業績を個別に開示し始めて以来、最速の成長を記録した。通年の設備投資見通しは1,800億ドルから1,900億ドル（約29兆1,600億円〜30兆7,800億円）とされている。

■今後の展望と次の試練

Alphabetが株価加重平均であるダウ平均の約4%を占めるようになったことで、同社株はベライゾンには決してなかった構造的な重要性を指数に対して持つことになる。決算発表日などによく見られるAlphabet株の5%の変動は、それだけでダウ平均全体を100ポイント以上動かす可能性がある。

次の重要な試練は、2026年7月28日に予定されているAlphabetの第2四半期決算発表だ。この報告は、Alphabetがダウ平均構成銘柄となってから初の四半期決算となる。アナリストらは、1,800億〜1,900億ドルの設備投資計画がその規模に見合うリターンを生み出しているか、あるいはAIの投資回収時期を巡る議論を激化させるかに注目することになる。

指数の変革は続く。ダウ平均には、AIとの明確な関連性を持たない製薬、金融、消費財などの企業が依然として含まれている。これらの銘柄がベライゾンのように株価下落によって指数内での存在感を失うかどうかは、各社のビジネスそのものよりも、チャールズ・ダウが1896年に初めて考案した株価算術の仕組みに左右されることになる。

■注目ポイントQ&A

●なぜAlphabetがダウ平均でベライゾンと入れ替わったのですか？

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、ベライゾンの株価が比較的低いため、株価加重平均であるダウ平均内でのウェイトがわずか0.5%にまで低下し、存在感がほぼ失われていると判断しました。これに対し、Alphabetは株価が高く、広告、クラウドインフラ、AIなど幅広い事業を展開しているため、ダウ平均の仕組みにおいて通信サービスセクターをより強力に代表する銘柄として選ばれました。この変更は2026年6月23日に発表され、6月29日に適用されました。

●株価加重平均であるダウ平均は、具体的にどのように算出されますか？

ダウ平均は、構成する30銘柄の株価をすべて合算し、それを「ダウ除数」（現在は約0.162）と呼ばれる数値で割って算出されます。これにより、企業の時価総額の大きさに関係なく、いずれか1銘柄の株価が1ドル変動すると、指数全体が約6.17ポイント動く仕組みになっています。時価総額ではなく生の株価でウェイトが決まるため、株価が約350ドルのAlphabetは、株価が約46ドルだったベライゾンと比べて、指数に対して約7倍の日次影響力を持つことになります。

●すでにAlphabet株を保有している投資家にとって、今回のダウ採用はどのような意味がありますか？

多くの投資家にとって、実務的な変化はほとんどありません。Alphabetは2006年からS&P 500に、それ以前からNasdaq 100に採用されています。ダウ平均に連動する資産は約1,150億ドルに過ぎず、S&P 500の約20兆ドルと比べると、ダウ連動ファンドからの強制的な買い需要は限定的です。主な意義は象徴的なものであり、一流銘柄としてのステータスが公認され、個人投資家の注目を集める可能性があります。ただし、約450億ドルの資産を抱える主要なダウ連動ETFである「DIA」を保有している投資家は、先週金曜日時点では持っていなかったAlphabetへの投資比率を新たに抱えることになります。

●ダウ平均がAIの重要性を認めたことは、同セクターの市場のピークを意味しますか？

歴史的にダウ平均は、市場がすでに織り込んだ経済の変化を数年遅れで追認してきた経緯があるため、逆張り派の視点としては妥当な疑問です。しかし、2024年11月にNvidiaがダウ平均に採用された後も、指数は最高値を更新し続けました。ダウ平均の遅行性という性質上、その構成は次に何が起こるかを予測するのではなく、市場がすでに知っている事実を追認する傾向があります。Alphabetにとってより重要なのは、2026年に計画している1,800億〜1,900億ドルの設備投資がその規模に見合うリターンを生み出せるかどうかであり、その答えは7月28日の決算発表で明らかになり始める可能性があります。

元記事: Alphabet Joins Dow Jones on Record Day: Index Closes Above 52,000 for First Time