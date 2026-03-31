青山商事、3分割で株主優待対象拡大、100株基準維持し実質的な制度拡充

■20%割引券の内容は維持、分割後も優待体系に変更なし

青山商事<8219>(東証プライム)は3月30日、株式分割に伴う株主優待制度の適用基準拡大を決議した。2026年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の株式分割を実施することに伴い、2027年3月期以降の株主優待制度の適用基準を見直す。分割後も制度内容は維持しつつ、対象株主の範囲を実質的に拡大する。

今回の見直しでは、株主優待制度の対象を分割後の基準で100株(1単元)以上保有する株主とする。従来の制度内容や保有株式数に応じた優待内容は変更せず、株式分割によりより多くの株主が優待対象となる仕組みである。これにより、株主への感謝とともに同社商品や事業への理解促進を図る。

優待内容は、毎年3月31日および9月30日時点の株主に対し、20%割引の株主優待券を贈呈するもの。保有株式数に応じ、100株以上1,000株未満で3枚、1,000株以上3,000株未満で4枚、3,000株以上で5枚を付与する。なお、2026年3月31日基準の優待は分割前の株式数に基づき従来通り実施する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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