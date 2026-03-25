*08:32JST 米国株式市場は続落、原油や金利の上昇を嫌気

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

MAR25

Ｏ 53065（ドル建て）

Ｈ 53410

Ｌ 51445

Ｃ 52455 大証比+215（イブニング比+35）

Vol 6850



MAR25

Ｏ 53025（円建て）

Ｈ 53385

Ｌ 51395

Ｃ 52420 大証比+180（イブニング比+0）

Vol 30586

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.65円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住

友商事＜8035＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 0.00 2232 -15.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.37 0.05 5053 7

0

8035 (TOELY) 住友商事 36.32 0.72 5762 6

0

6758 (SONY.N) TDK 12.96 -0.53 2056 18.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.86 -0.10 2675 -2.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 0.02 907 -17.

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.54 -0.93 4845 3

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.10 -0.42 3522 -

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.89 4890 18

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.23 -0.47 6102 4

2

8001 (ITOCY) 丸紅 340.08 1.77 5395 3

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.81 0.06 6195 3

6

8031 (MITSY) 東京エレク 125.68 0.47 39878 74

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6346 -19

3

4568 (DSNKY) 第一三共 19.08 0.11 3027 1

7

9433 (KDDIY) 関西電力 7.84 -0.10 2488 -41.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.80 0.11 1015 -1014.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.20 0.10 1756 17.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.58 0.04 1927 8.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 0.08 5813 -

7

6902 (DNZOY) ファナック 18.23 -0.15 5784 -

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.94 0.32 8231

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.88 -0.04 2678 -

6

8411 (MFG.N) オリックス 29.82 0.01 4731 6

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.20 0.20 19355

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.04 0.18 5724 6

1

7741 (HOCPY) キヤノン 27.53 0.11 4368 1

1

6503 (MIELY) 三菱電機 66.99 0.01 5314 3

9

6981 (MRAAY) 日東電工 20.03 0.01 3178 1

0

7751 (CAJPY) 任天堂 14.30 -0.71 9075 9

1

6273 (SMCAY) SMC 19.90 0.06 63143 25

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.26 0.03 338 -

2

6146 (DSCSY) ディスコ 42.00 -1.00 66633 124

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.90 -0.15 2047

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.46 0.47 5467 4

1

6702 (FJTSY) 富士通 20.57 -0.47 3263 -8

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.90 16.30 20291 -15

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.32 -0.09 3275 -1

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.46 -0.55 1818 13.

5

8002 (MARUY) 三井物産 781.00 13.63 6195 4

8

6723 (RNECY) ルネサス 7.52 0.02 2386

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.33 0.16 2432 21.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.71 0.04 1405 1

9

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.29 0.36 4488 1

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.78 0.92 6311 5

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.29 -0.01 2948

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.38 -0.04 2145 -2

6

6857 (ATEYY) シスメックス 8.50 -0.03 1349 -

7

4543 (TRUMY) テルモ 13.15 -0.11 2086 -2.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.62 0.08 1526 2

6

（時価総額上位50位、1ドル158.65円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.00 2697 119 4.6

2

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.60 1396 53.5 3.9

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4890 185 3.9

3

5020 (JXHLY) ENEOS 17.58 1395 48.5 3.6

0

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2665 82.5 3.1

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4125 -384 -8.5

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6346 -193 -2.9

5

6702 (FJTSY) 富士通 20.57 3263 -80 -2.3

9

4307 (NRILY) 野村総研 26.50 4204 -89 -2.0

7



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46124.06 前日比：-84.41

始値：46099.86 高値：46400.82 安値：45769.69

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：21761.89 前日比：-184.87

始値：21807.60 高値：21916.16 安値：21712.04

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6556.37 前日比：-24.63

始値：6552.09 高値：6595.75 安値：6525.11

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.926％ 米10年国債 4.365％

米国株式市場は続落。ダウ平均は84.41ドル安の46124.06ドル、ナスダックは184.87

ポイント安の21761.89で取引を終了した。

イラン戦争の行方に不透明感がくすぶり、原油価格が再び上昇したため、寄り付き

後、下落。ダウは一時上昇に転じたがプライベートクレジットへの根強い懸念が金

融市場懸念に広がり上値を抑制、さらに、トランプ政権が戦闘部隊を中東に追加派

遣するとの報道を受け戦争長期化懸念に、再び下落した。金利高が嫌気されたほ

か、人工知能（AI）への脅威が再びソフトウエア関連の売り圧力となり、ナスダッ

クも下落し、終了。セクター別では、素材・エネルギーが上昇した一方、ソフトウ

エアサービスが下落した。

金融サービス会社のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ（JEF）は三井住友

FGが同社買収を検討との英紙フィナンシャル・タイムズ報道で買われた。バイオ医

薬品メーカーのギリアド・サイエンシズ（GILD）は自己免疫疾患向けの新規抗体医

薬開発のオウロ・メディシンズ買収を発表し、上昇。

運送会社のフェデックス（FDX）は同日配達サービス開始が好感され、上昇。クラウ

ドべースの情報テクノロジー関連会社、ハブスポット（HUBS）はオンライン小売ア

マゾン・ドット・コム（AMZN）のクラウド事業であるアマゾン・ウエブ・サービス

（AWS）が営業、事業開発部門の業務自動化AIツール開発中との報道を受け、競争激

化懸念に、売られた。アマゾン・ドット・コム（AMZN）も下落。

住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は取引終了後に第1四半期決算を発表。一株当た

り利益や見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》