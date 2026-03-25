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米国株式市場は続落、原油や金利の上昇を嫌気
*08:32JST 米国株式市場は続落、原油や金利の上昇を嫌気
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）
MAR25
Ｏ 53065（ドル建て）
Ｈ 53410
Ｌ 51445
Ｃ 52455 大証比+215（イブニング比+35）
Vol 6850
MAR25
Ｏ 53025（円建て）
Ｈ 53385
Ｌ 51395
Ｃ 52420 大証比+180（イブニング比+0）
Vol 30586
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル158.65円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住
友商事＜8035＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、やや買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 0.00 2232 -15.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.37 0.05 5053 7
0
8035 (TOELY) 住友商事 36.32 0.72 5762 6
0
6758 (SONY.N) TDK 12.96 -0.53 2056 18.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.86 -0.10 2675 -2.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 0.02 907 -17.
3
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.54 -0.93 4845 3
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.10 -0.42 3522 -
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.89 4890 18
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.23 -0.47 6102 4
2
8001 (ITOCY) 丸紅 340.08 1.77 5395 3
9
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.81 0.06 6195 3
6
8031 (MITSY) 東京エレク 125.68 0.47 39878 74
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6346 -19
3
4568 (DSNKY) 第一三共 19.08 0.11 3027 1
7
9433 (KDDIY) 関西電力 7.84 -0.10 2488 -41.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.80 0.11 1015 -1014.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.20 0.10 1756 17.
5
7267 (HMC.N) スズキ 48.58 0.04 1927 8.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 0.08 5813 -
7
6902 (DNZOY) ファナック 18.23 -0.15 5784 -
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.94 0.32 8231
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.88 -0.04 2678 -
6
8411 (MFG.N) オリックス 29.82 0.01 4731 6
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.20 0.20 19355
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.04 0.18 5724 6
1
7741 (HOCPY) キヤノン 27.53 0.11 4368 1
1
6503 (MIELY) 三菱電機 66.99 0.01 5314 3
9
6981 (MRAAY) 日東電工 20.03 0.01 3178 1
0
7751 (CAJPY) 任天堂 14.30 -0.71 9075 9
1
6273 (SMCAY) SMC 19.90 0.06 63143 25
3
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.26 0.03 338 -
2
6146 (DSCSY) ディスコ 42.00 -1.00 66633 124
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.90 -0.15 2047
0
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.46 0.47 5467 4
1
6702 (FJTSY) 富士通 20.57 -0.47 3263 -8
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.90 16.30 20291 -15
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.32 -0.09 3275 -1
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.46 -0.55 1818 13.
5
8002 (MARUY) 三井物産 781.00 13.63 6195 4
8
6723 (RNECY) ルネサス 7.52 0.02 2386
5
6954 (FANUY) 京セラ 15.33 0.16 2432 21.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.71 0.04 1405 1
9
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.29 0.36 4488 1
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.78 0.92 6311 5
4
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.29 -0.01 2948
3
6594 (NJDCY) 日本電産 3.38 -0.04 2145 -2
6
6857 (ATEYY) シスメックス 8.50 -0.03 1349 -
7
4543 (TRUMY) テルモ 13.15 -0.11 2086 -2.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.62 0.08 1526 2
6
（時価総額上位50位、1ドル158.65円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.00 2697 119 4.6
2
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.60 1396 53.5 3.9
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4890 185 3.9
3
5020 (JXHLY) ENEOS 17.58 1395 48.5 3.6
0
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2665 82.5 3.1
9
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4125 -384 -8.5
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6346 -193 -2.9
5
6702 (FJTSY) 富士通 20.57 3263 -80 -2.3
9
4307 (NRILY) 野村総研 26.50 4204 -89 -2.0
7
「米国株式市場概況」（24日）
ＮＹＤＯＷ
終値：46124.06 前日比：-84.41
始値：46099.86 高値：46400.82 安値：45769.69
年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：21761.89 前日比：-184.87
始値：21807.60 高値：21916.16 安値：21712.04
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6556.37 前日比：-24.63
始値：6552.09 高値：6595.75 安値：6525.11
年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.926％ 米10年国債 4.365％
米国株式市場は続落。ダウ平均は84.41ドル安の46124.06ドル、ナスダックは184.87
ポイント安の21761.89で取引を終了した。
イラン戦争の行方に不透明感がくすぶり、原油価格が再び上昇したため、寄り付き
後、下落。ダウは一時上昇に転じたがプライベートクレジットへの根強い懸念が金
融市場懸念に広がり上値を抑制、さらに、トランプ政権が戦闘部隊を中東に追加派
遣するとの報道を受け戦争長期化懸念に、再び下落した。金利高が嫌気されたほ
か、人工知能（AI）への脅威が再びソフトウエア関連の売り圧力となり、ナスダッ
クも下落し、終了。セクター別では、素材・エネルギーが上昇した一方、ソフトウ
エアサービスが下落した。
金融サービス会社のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ（JEF）は三井住友
FGが同社買収を検討との英紙フィナンシャル・タイムズ報道で買われた。バイオ医
薬品メーカーのギリアド・サイエンシズ（GILD）は自己免疫疾患向けの新規抗体医
薬開発のオウロ・メディシンズ買収を発表し、上昇。
運送会社のフェデックス（FDX）は同日配達サービス開始が好感され、上昇。クラウ
ドべースの情報テクノロジー関連会社、ハブスポット（HUBS）はオンライン小売ア
マゾン・ドット・コム（AMZN）のクラウド事業であるアマゾン・ウエブ・サービス
（AWS）が営業、事業開発部門の業務自動化AIツール開発中との報道を受け、競争激
化懸念に、売られた。アマゾン・ドット・コム（AMZN）も下落。
住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は取引終了後に第1四半期決算を発表。一株当た
り利益や見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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