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前日に動いた銘柄 part2コスモスイニシア、オンコリス、ステラファーマなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2コスモスイニシア、オンコリス、ステラファーマなど
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
ジャパンディスプレイ＜6740＞ 62 -3
日米投融資第2弾に工場運営盛り込まれず処分売り続く。
キオクシアHD＜285A＞ 21100 -365
米サンディスクは23日続落となり。
ANYCOLOR＜5032＞ 2918 -117
高水準の信用買い残なども重し。
日本製鋼所＜5631＞ 9257 -312
防衛関連銘柄のさえない動きなどに連動も。
テスホールディングス＜5074＞ 578 -2
新エネルギー関連として強い動き続いてきたが。
三井海洋開発＜6269＞ 14530 +10
原油価格下落などマイナスにも。
川崎重工業＜7012＞ 15120 -245
防衛関連銘柄は軟化の格好にも。
イーレックス＜9517＞ 879 -20
上値達成感広がり手仕舞い売り優勢。
モリテックスチール＜5986＞ 247 +33
有価証券売却益計上で純利益予想を上方修正。
アールエスシー＜4664＞ 1005 +111
フィジカルAI関連として押し目買い優勢か。
コスモスイニシア＜8844＞ 1179 +118
収益予想・配当計画を上方修正。
木村化工機＜6378＞ 1729 +85
原発関連の中小型株として関心高く。
ACSL＜6232＞ 1447 +51
防衛省の小型空撮機体に関する大型案件を受注。人気化するが上値は重い。
オンコリス＜4588＞ 2447 +247
OBP-601の神経変性疾患への特許が欧州で登録。
ピアズ＜7066＞ 523 +47
発行済株式数の2.7％上限の自社株買いを発表し23日ストップ高。
24日も買い人気継続。
リプロセル＜4978＞ 174 +11
ネオアンチゲン由来ペプチドの
日本国内とグローバル市場に向けた販売体制を構築。
リファインバスG＜7375＞ 1096 -80
23日まで2日連続で長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
フルッタ＜2586＞ 113 +2
「のむヨーグルトアサイーボウル」が全国のファミリーマートで販売。
上値は重い。
シンカ＜149A＞ 1103 +33
ソフトバンク子会社と資本業務提携発表で23日まで2日連続ストップ高。24日は売り優勢。
ステラファーマ＜4888＞ 855 +150
血管肉腫を対象とするBNCT用医薬品「ボロファラン」の承認申請。
イメージ情<3803> 736 -150
23日ストップ高の反動安。
GMOコマース<410A> 1100 +103
発行済株式数の3.00％上限の自社株買い発表。《CS》
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