*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2コスモスイニシア、オンコリス、ステラファーマなど

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 62 -3

日米投融資第2弾に工場運営盛り込まれず処分売り続く。

キオクシアHD＜285A＞ 21100 -365

米サンディスクは23日続落となり。

ANYCOLOR＜5032＞ 2918 -117

高水準の信用買い残なども重し。

日本製鋼所＜5631＞ 9257 -312

防衛関連銘柄のさえない動きなどに連動も。

テスホールディングス＜5074＞ 578 -2

新エネルギー関連として強い動き続いてきたが。

三井海洋開発＜6269＞ 14530 +10

原油価格下落などマイナスにも。

川崎重工業＜7012＞ 15120 -245

防衛関連銘柄は軟化の格好にも。

イーレックス＜9517＞ 879 -20

上値達成感広がり手仕舞い売り優勢。

モリテックスチール＜5986＞ 247 +33

有価証券売却益計上で純利益予想を上方修正。

アールエスシー＜4664＞ 1005 +111

フィジカルAI関連として押し目買い優勢か。

コスモスイニシア＜8844＞ 1179 +118

収益予想・配当計画を上方修正。

木村化工機＜6378＞ 1729 +85

原発関連の中小型株として関心高く。

ACSL＜6232＞ 1447 +51

防衛省の小型空撮機体に関する大型案件を受注。人気化するが上値は重い。

オンコリス＜4588＞ 2447 +247

OBP-601の神経変性疾患への特許が欧州で登録。

ピアズ＜7066＞ 523 +47

発行済株式数の2.7％上限の自社株買いを発表し23日ストップ高。

24日も買い人気継続。

リプロセル＜4978＞ 174 +11

ネオアンチゲン由来ペプチドの

日本国内とグローバル市場に向けた販売体制を構築。

リファインバスG＜7375＞ 1096 -80

23日まで2日連続で長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

フルッタ＜2586＞ 113 +2

「のむヨーグルトアサイーボウル」が全国のファミリーマートで販売。

上値は重い。

シンカ＜149A＞ 1103 +33

ソフトバンク子会社と資本業務提携発表で23日まで2日連続ストップ高。24日は売り優勢。

ステラファーマ＜4888＞ 855 +150

血管肉腫を対象とするBNCT用医薬品「ボロファラン」の承認申請。

イメージ情<3803> 736 -150

23日ストップ高の反動安。

GMOコマース<410A> 1100 +103

発行済株式数の3.00％上限の自社株買い発表。《CS》