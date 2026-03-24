関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1955円高の52995円
*10:31JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1955円高の52995円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.31円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エレクトロン＜8031＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1955円高の52995円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は631ドル高の46208.47ドル、ナスダックは299.15ポイント高の21946.76で取引を終了した。トランプ大統領が停戦に向けイランと協議しているとの発言で原油価格が下落し投資家心理の改善で、寄り付き後、上昇。終日、長期金利の低下を好感した買いに加え、成長悪化やインフレ上昇懸念の後退で、相場は続伸し、終了した。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円00銭から158円02銭まで下落し、158円45銭で引けた。トランプ米大統領がイランの発電所やエネルギー施設攻撃を停止するとの発表を受け原油価格の下落に連れ、長期金利低下に伴うドルの売り戻しに拍車をかけた。米2月シカゴ連銀全米活動指数や1月建設支出が予想外のマイナスとなったこともドル売りを支援した。ユーロ・ドルは1.1544ドルから1.1640ドルまで上昇し、1.1612ドルで引けた。ユーロ圏・3月消費者信頼感指数速報値が予想以上に低下し伸び悩んだ。
大幅反落で88.13ドル、複数の仲介国が米国とイランと個別会談NY原油先物5月限は大幅反落（NYMEX原油5月限終値：88.13 ↓10.10）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－10.10ドル（－10.28％）の88.13ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8750 (DLICY) 東京海上HD 41.50 6570 713 12.1
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.01 1901 142 8.0
7
5020 (JXHLY) ENEOS 17.58 1392 98.5 7.6
1
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.60 1393 83 6.3
4
6762 (TTDKY) アドバンテスト 151.00 23905 1175 5.1
7
「ADR下落率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9503 (KAEPY) セコム 9.16 5800 -6 -0.1
0
8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4116 -228 -5.2
5
1605 (IPXHY) 国際石油開発 27.67 4380 -103 -2.3
0
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 899 -8.8 -0.9
7
■そのたADR（23日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 -1.00 2227 37.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.32 0.14 5003 16
1
8035 (TOELY) 住友商事 35.60 0.85 5636 16
4
6758 (SONY.N) TDK 13.49 0.65 2136 93.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.96 0.54 2685 2
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 0.02 899 -8.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.47 2.25 4982 18
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.52 0.67 3647 14
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.56 4879 17
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.70 0.42 6237 16
4
8001 (ITOCY) 丸紅 338.31 5.84 5356 16
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.75 0.17 6135 20
6
8031 (MITSY) 東京エレク 125.21 9.32 39644 134
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6332 2
1
4568 (DSNKY) 第一三共 18.97 0.98 3003 4
2
9433 (KDDIY) 関西電力 7.94 -0.20 2514 36.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.69 0.41 1004 -955.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.10 -0.20 1747 6
2
7267 (HMC.N) スズキ 48.54 1.90 1921 3
9
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.24 0.27 5775 8
2
6902 (DNZOY) ファナック 18.38 0.70 5819 16
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.62 -0.93 8112 16
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.92 0.00 2679 1
2
8411 (MFG.N) オリックス 29.81 0.33 4719 15
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.00 0.24 18997 36
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.86 0.03 5655 7
8
7741 (HOCPY) キヤノン 27.42 1.04 4341 6
8
6503 (MIELY) 三菱電機 66.98 1.34 5302 15
8
6981 (MRAAY) 日東電工 20.02 0.88 3169 9
6
7751 (CAJPY) 任天堂 15.01 0.31 9505 7
3
6273 (SMCAY) SMC 19.84 0.24 62817 248
7
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.23 0.02 335 3.
7
6146 (DSCSY) ディスコ 43.00 2.00 68073 277
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.05 0.31 2066 3
4
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.99 1.15 5381 10
9
6702 (FJTSY) 富士通 21.04 1.04 3331 6
3
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.43 17.83 20490 6
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.41 0.39 3296 4
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.01 0.75 1901 14
2
8002 (MARUY) 三井物産 767.37 5.36 6074 20
0
6723 (RNECY) ルネサス 7.50 0.10 2375 9
9
6954 (FANUY) 京セラ 15.17 0.43 2402 6
6
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.67 0.62 1399 41.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.93 -0.65 4422 12
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 38.86 0.38 6152 20
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.30 0.28 2945 53.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.42 0.18 2166 1
2
6857 (ATEYY) シスメックス 8.53 0.07 1350
6
4543 (TRUMY) テルモ 13.26 0.70 2099 42.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.54 0.08 1510 44.
5
（時価総額上位50位、1ドル158.31円換
算）《AN》
スポンサードリンク