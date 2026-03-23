関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1930円安の51060円
*08:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1930円安の51060円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.30円換算）で、住友商事＜8035＞、東京エレクトロン＜8031＞、ファナック＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1930円安の51060円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は443.96ドル安の45577.47ドル、ナスダックは443.08ポイント安の21647.61で取引を終了した。原油高が国内インフレを押し上げるとの見通しに年内の利上げ観測が浮上し、寄り付き後、下落。終日、長期金利の急伸を警戒し売りが先行、トランプ政権がイランで地上戦準備との報道で戦闘激化が警戒され、一段と売られた。さらに、本日は3種類の先物やオプション満期が重なる「トリプルウィッチング」にあたり、テクニカルな売りにも拍車がかかり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円50銭から159円39銭まで上昇し、159円31銭で引けた。イラン戦争による原油高でインフレ圧力上昇懸念に連邦準備制度理事会（FRB）の年内利上げ観測が浮上。長期金利上昇に伴いドル買いに拍車がかかった。トランプ政権がイランへの地上部隊派遣の可能性に向けた準備を進めているとの報道で、原油が一段と上昇し、一段高。ユーロ・ドルは1.1580ドルから1.1525ドルまで下落し、1.1564ドルで引けた。NY原油先物2月限は伸び悩み（NYMEX原油2月限終値：58.35↓0.03）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.05％）の58.35ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2401 190.5 8.6
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4910 205 4.3
6
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.46 1507 30 2.0
3
1928 (SKHSY) 積水ハウス 22.10 3521 31 0.8
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6372 40 0.6
3
「ADR下落率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6146 (DSCSY) ディスコ 41.00 65313 -4267 -6.1
3
8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4142 -536 -11.4
6
6762 (TTDKY) アドバンテスト 140.60 22398 -1582 -6.6
0
2802 (AJINY) 味の素 25.89 4124 -281 -6.3
8
■そのたADR（20日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2401 190.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.18 -0.18 4922 -11
5
8035 (TOELY) 住友商事 34.75 -1.17 5536 -16
4
6758 (SONY.N) TDK 12.84 -0.58 2045 -82.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.42 -0.38 2616 -5
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.82 -0.03 898 -21.
2
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.22 -1.19 4655 -19
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 10.85 -0.44 3457 -10
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.12 4910 20
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.28 -0.69 6143 -23
0
8001 (ITOCY) 丸紅 332.47 -13.11 5296 -19
9
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.58 -0.18 6037 -11
3
8031 (MITSY) 東京エレク 115.89 -8.42 36923 -240
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6372 4
0
4568 (DSNKY) 第一三共 17.99 -0.32 2866 -3
7
9433 (KDDIY) 関西電力 8.14 0.00 2593 1
1
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.28 -0.45 978 -104
6
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.30 -1.00 1768 -4
6
7267 (HMC.N) スズキ 46.64 -1.69 1857 -6
2
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.97 -0.40 5725 -12
2
6902 (DNZOY) ファナック 17.68 -0.96 5633 -30
3
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.55 -0.59 8459 -19
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.92 -0.28 2695 -2
9
8411 (MFG.N) オリックス 29.48 -0.55 4696 -4
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.76 -0.43 18734 -63
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.83 -0.28 5681 -8
7
7741 (HOCPY) キヤノン 26.38 -0.72 4202 -10
3
6503 (MIELY) 三菱電機 65.64 -3.27 5228 -25
5
6981 (MRAAY) 日東電工 19.14 -0.83 3049 -13
8
7751 (CAJPY) 任天堂 14.70 -0.54 9367 -36
7
6273 (SMCAY) SMC 19.60 -0.94 62446 -242
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.21 -0.16 335 -13.
8
6146 (DSCSY) ディスコ 41.00 -2.20 65313 -426
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.74 -0.27 2029 -35.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.84 -1.04 5232 -16
5
6702 (FJTSY) 富士通 20.00 -1.00 3186 -15
4
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.00 16.40 20390 -18
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.02 -0.22 3192 -7
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.26 0.07 1793 -15.
5
8002 (MARUY) 三井物産 762.01 -26.99 6069 -18
1
6723 (RNECY) ルネサス 7.40 -0.46 2358 -147.
5
6954 (FANUY) 京セラ 14.74 -0.57 2348 -7
3
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.05 -0.60 1358 -4
2
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.58 -1.01 4553 -12
9
6301 (KMTUY) 小松製作所 38.48 -1.40 6130 -21
4
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.02 -0.26 2874 -7
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.24 -0.25 2065 -9
9
6857 (ATEYY) シスメックス 8.46 -0.18 1348 -3
7
4543 (TRUMY) テルモ 12.56 -0.27 2001 -3
8
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.46 0.00 1507 3
0
（時価総額上位50位、1ドル159.3円換
算）《AN》
スポンサードリンク