*07:59JST 米国株式市場は続落、利上げを警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

MAR20

Ｏ 53185（ドル建て）

Ｈ 53510

Ｌ 50920

Ｃ 51100 大証比+1970（イブニング比+40）

Vol 7279



MAR20

Ｏ 53115（円建て）

Ｈ 53450

Ｌ 50890

Ｃ 51060 大証比+1930（イブニング比+0）

Vol 28342

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.30円換算）で、住友商事＜8035＞、東京エレ

クトロン＜8031＞、ファナック＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2401 190.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.18 -0.18 4922 -11

5

8035 (TOELY) 住友商事 34.75 -1.17 5536 -16

4

6758 (SONY.N) TDK 12.84 -0.58 2045 -82.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.42 -0.38 2616 -5

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.82 -0.03 898 -21.

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.22 -1.19 4655 -19

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 10.85 -0.44 3457 -10

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.12 4910 20

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.28 -0.69 6143 -23

0

8001 (ITOCY) 丸紅 332.47 -13.11 5296 -19

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.58 -0.18 6037 -11

3

8031 (MITSY) 東京エレク 115.89 -8.42 36923 -240

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6372 4

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.99 -0.32 2866 -3

7

9433 (KDDIY) 関西電力 8.14 0.00 2593 1

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.28 -0.45 978 -104

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.30 -1.00 1768 -4

6

7267 (HMC.N) スズキ 46.64 -1.69 1857 -6

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.97 -0.40 5725 -12

2

6902 (DNZOY) ファナック 17.68 -0.96 5633 -30

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.55 -0.59 8459 -19

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.92 -0.28 2695 -2

9

8411 (MFG.N) オリックス 29.48 -0.55 4696 -4

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.76 -0.43 18734 -63

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.83 -0.28 5681 -8

7

7741 (HOCPY) キヤノン 26.38 -0.72 4202 -10

3

6503 (MIELY) 三菱電機 65.64 -3.27 5228 -25

5

6981 (MRAAY) 日東電工 19.14 -0.83 3049 -13

8

7751 (CAJPY) 任天堂 14.70 -0.54 9367 -36

7

6273 (SMCAY) SMC 19.60 -0.94 62446 -242

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.21 -0.16 335 -13.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 41.00 -2.20 65313 -426

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.74 -0.27 2029 -35.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.84 -1.04 5232 -16

5

6702 (FJTSY) 富士通 20.00 -1.00 3186 -15

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.00 16.40 20390 -18

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.02 -0.22 3192 -7

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.26 0.07 1793 -15.

5

8002 (MARUY) 三井物産 762.01 -26.99 6069 -18

1

6723 (RNECY) ルネサス 7.40 -0.46 2358 -147.

5

6954 (FANUY) 京セラ 14.74 -0.57 2348 -7

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.05 -0.60 1358 -4

2

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.58 -1.01 4553 -12

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.48 -1.40 6130 -21

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.02 -0.26 2874 -7

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.24 -0.25 2065 -9

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.46 -0.18 1348 -3

7

4543 (TRUMY) テルモ 12.56 -0.27 2001 -3

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.46 0.00 1507 3

0

（時価総額上位50位、1ドル159.3円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2401 190.5 8.6

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4910 205 4.3

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.46 1507 30 2.0

3

1928 (SKHSY) 積水ハウス 22.10 3521 31 0.8

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6372 40 0.6

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6146 (DSCSY) ディスコ 41.00 65313 -4267 -6.1

3

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4142 -536 -11.4

6

6762 (TTDKY) アドバンテスト 140.60 22398 -1582 -6.6

0

2802 (AJINY) 味の素 25.89 4124 -281 -6.3

8



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：45577.47 前日比：-443.96

始値：45975.65 高値：46068.31 安値：45369.39

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：21647.61 前日比：-443.08

始値：21989.33 高値：21997.09 安値：21522.75

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6506.48 前日比：-100.01

始値：6594.66 高値：6594.66 安値：6473.52

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.942％ 米10年国債 4.377％

米国株式市場は続落。ダウ平均は443.96ドル安の45577.47ドル、ナスダックは443.0

8ポイント安の21647.61で取引を終了した。

原油高が国内インフレを押し上げるとの見通しに年内の利上げ観測が浮上し、寄り

付き後、下落。終日、長期金利の急伸を警戒し売りが先行、トランプ政権がイラン

で地上戦準備との報道で戦闘激化が警戒され、一段と売られた。さらに、本日は3種

類の先物やオプション満期が重なる「トリプルウィッチング」にあたり、テクニカ

ルな売りにも拍車がかかり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、電

気通信サービスが上昇した一方、公益事業が下落した。

運送会社のフェデックス（FDX）は好決算を好感した買いが継続。画像シェアサービ

ス提供のソーシャル・ネットワーキング・サイト、ピンタレスト（PINS）は最高経

営責任者（CEO）が子供のソーシャルメディア使用禁止を呼びかけ、小幅高。メキシ

コ料理レストランを運営するチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）はアナリストの

投資判断引き上げで、上昇した。

サーバーソリューションのスーバー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は当局が

同社共同創設者、従業員を半導体エヌビディア（NVDA）製AIチップ搭載のサーバー

を中国に違法に輸出したと訴追した事を受け、大幅安。競合のデル・テクノロジー

（DELL）は上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は売り上げ悪化の可能性を

指摘し、アナリストが目標株価を引下げ、下落。

短期金融市場では連邦準備制度理事会（FRB）による10月までの利上げを一時50％織

り込んだ。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》