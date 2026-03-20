*08:23JST 米国株式市場は続落、原油高警戒もイラン戦争早期終了期待で下げ止まる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（19日）

MAR19

Ｏ 53500（ドル建て）

Ｈ 53795

Ｌ 51740

Ｃ 52885 大証比-105（イブニング比+60）

Vol 8806



MAR19

Ｏ 53270（円建て）

Ｈ 53715

Ｌ 51670

Ｃ 52825 大証比-165（イブニング比+0）

Vol 38962

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（19日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.91円換算）で、信越化学工業＜4063＞、ファ

ナック＜6902＞、任天堂＜7751＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2380 169.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.36 -0.01 5022 -1

5

8035 (TOELY) 住友商事 35.92 -0.80 5672 -2

8

6758 (SONY.N) TDK 13.42 0.04 2119 -8.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.80 0.21 2653 -1

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 -0.07 900 -19.

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.41 0.62 4802 -4

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.29 -0.01 3566

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.11 4867 16

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.97 -0.61 6307 -6

6

8001 (ITOCY) 丸紅 345.58 -12.15 5457 -3

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.76 0.02 6127 -2

3

8031 (MITSY) 東京エレク 124.31 3.11 39260 -7

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6316 -1

6

4568 (DSNKY) 第一三共 18.31 -0.09 2891 -1

2

9433 (KDDIY) 関西電力 8.14 -0.17 2571 -1

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.73 -0.36 1005 -101

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 34.30 -0.30 1805 -

9

7267 (HMC.N) スズキ 48.33 -0.15 1908 -1

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.37 -0.02 5802 -4

5

6902 (DNZOY) ファナック 18.64 -0.08 5887 -4

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.14 -0.46 8571 -7

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.20 -0.35 2716 -

8

8411 (MFG.N) オリックス 30.03 -0.14 4742

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.19 0.15 19249 -12

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.11 0.08 5720 -4

8

7741 (HOCPY) キヤノン 27.10 0.16 4279 -2

6

6503 (MIELY) 三菱電機 68.91 0.30 5441 -4

2

6981 (MRAAY) 日東電工 19.97 -0.37 3153 -3

4

7751 (CAJPY) 任天堂 15.24 0.03 9626 -10

8

6273 (SMCAY) SMC 20.54 -0.20 64869 -

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.37 -0.10 345 -3.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 43.20 0.60 68217 -136

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.01 -0.01 2054 -10.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.88 -1.10 5350 -4

7

6702 (FJTSY) 富士通 21.00 0.24 3316 -2

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.87 17.27 20350 -22

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.24 -0.06 3234 -3

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.19 -0.30 1767 -41.

5

8002 (MARUY) 三井物産 789.00 -24.41 6230 -2

0

6723 (RNECY) ルネサス 7.86 0.11 2482 -23.

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.31 -0.21 2418 -

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.65 -0.24 1394 -

6

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.59 -0.40 4673 -

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.88 -0.54 6297 -4

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.28 -0.06 2931 -1

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.49 0.08 2204 4

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.64 0.04 1364 -2

1

4543 (TRUMY) テルモ 12.83 -0.23 2026 -1

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.46 -0.14 1494 1

7

（時価総額上位50位、1ドル157.91円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1453 116.5 8.7

2

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2380 169.5 7.6

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4867 162 3.4

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.49 2204 40 1.8

5

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4737 59 1.2

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2653 -128 -4.6

0

1605 (IPXHY) 国際石油開発 29.07 4590 -110 -2.3

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.19 1767 -41.5 -2.2

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 900 -19.2 -2.0

9



「米国株式市場概況」（19日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46021.43 前日比：-203.72

始値：46134.87 高値：46247.22 安値：45733.70

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22090.69 前日比：-61.73

始値：21871.04 高値：22187.06 安値：21851.05

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6606.49 前日比：-18.21

始値：6583.12 高値：6636.74 安値：6557.82

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.839％ 米10年国債 4.251％

米国株式市場は続落。ダウ平均は203.72ドル安の46021.43ドル、ナスダックは61.73

ポイント安の22090.69で取引を終了した。

イランによるカタール石油施設報復攻撃を背景とした原油価格の高騰が嫌気され、

寄り付き後、下落。原油高によるインフレ上昇が警戒され相場は終日軟調に推移し

た。終盤にかけて、イスラエル首相が会見でイランがもはやウラン濃縮が不可能

で、攻撃が考えられいるよりも速やかに終了する可能性を示唆すると、原油価格が

反落するに連れ下げ幅を縮小し終了。セクター別では、エネルギー、電気通信サー

ビスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

高級電気自動車メーカ―のリビアン・オートモーティブ（RIVN）は配車サービスの

ウーバー・テクノロジーズ（UBER）が無人タクシービジネス拡大で、同社に最大12.

5億ドル出資すると発表し、上昇。ウーバー・テクノロジーズ（UBER）は下落した。

財務管理用ソフトウエア・メーカーのインテュィット（INTU）は確定申告時期がカ

タリストとなるとアナリストが投資判断を引き上げたほか、幹部が計画していた自

社株売却を撤回したため、買われた。ディスカウント小売のファイブ・ビロウ（FIV

E）は新店舗の開店などが手伝い、売り上げ見通し上方修正が好感され、上昇。

フラッシュメモリ製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）は四半期決算の内

容が予想を大幅に上回る結果となったが、高収益の持続性に懐疑的見方も浮上し利

益確定売りが続いた。住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は国内の新築住宅販売件数

が落ち込み、売上減速減懸念に、下落。中国のオンライン小売、アリババ（BABA）

は第3四半期の収益が予想を下回り、下落。

運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後の1株

当たり利益が予想を上回ったほか、通期の見通しを引き上げ、時間外取引で買われ

ている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》