日経平均大引け、1866円安　日銀据え置き後の円安と中東リスクが重石

今回のニュースのポイント

・1,800円超の下落、下落率は3%超: 19日の日経平均は5万3,372.52円と、前日の急騰の反動もあり1,866.87円安で引けました。下落率は3.5%に迫り、寄り付きから軟調な推移が続いた後も下げ幅を広げる展開となりました。

・日米金利差の継続が意識され円安進行: 日銀は政策金利を0.75%で据え置きましたが、為替市場では金利差の継続が意識され、ドル円は介入警戒水域の159円台後半まで円安が進行。中東情勢を背景とした原油高も加わり、「スタグフレーション」への懸念が市場で意識され、相場の重石となりました。

・投資家のリスク許容度が低下: 株価の大幅な下落により、企業の時価総額減少に伴うリスクテイク姿勢の慎重化や、個人の資産評価額の目減りが意識されています。新NISAなどを通じた家計のリスク資産への投資姿勢が、一時的に慎重化しやすい局面を迎えています。

19日の東京株式市場は、前日の熱狂から一転して「暗転」の一日となりました。日経平均株価の大引けは5万3,372.52円。前日比で1,800円を超える下落となり、下落率は3.5%に迫るなど、日経平均は大きな調整局面となりました。

市場が注視したのは、日銀の政策決定そのものよりも、その「波及効果」でした。日銀は正午過ぎ、政策金利を0.75%に据え置くことを発表しましたが、中東情勢の緊迫化や原油高という外部要因がくすぶるなかでの据え置き決定は、為替市場で日米金利差の継続が意識され、一段の円安につながりました。ドル円が159円台後半まで押し上げられたことで、輸入物価高による家計負担増や企業のコスト増への懸念が強まり、これらが日本経済の重石になるとの見方が広がりました。

後場に入っても、戻り局面では先物主導の売りが上値を抑えているとの指摘も出ており、方向感を欠いたまま下げ幅を拡大。日銀会合という重要イベントを通過しても、原油価格の動向や中東リスク、そして160円を目前にした為替介入への警戒感が投資家の買いを手控えさせました。この大幅な時価総額の減少は、企業の設備投資や採用計画などのリスクテイク姿勢に慎重さをもたらすだけでなく、個人の含み益を減少させることで、家計の消費マインドや投資意欲にも影を落としています。

今後の焦点の一つは、円相場が「160円の大台」に踏み込むかどうかです。さらなる円安が進めば、通貨当局による為替介入の可能性が現実味を帯び、相場のボラティリティは一段と高まることが想定されます。週明け以降、日銀会合後の金利見通しが市場にどう織り込まれていくのか。この水準で押し目買いが入るのか、それともさらなる調整局面に移行するのか、市場では神経質な見極めが続きそうです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・【速報】日銀、金利据え置き。中東不透明感で慎重姿勢、円安は159円台

・株高の恩恵はいつ届く?資産効果と企業投資が変える景気の正体

・日経平均前場、1363円安。米株安と前日急騰の反動で利益確定売り

